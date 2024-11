Landesweiter Luftangriffs- und Raketenalarm in der Ukraine

Am frühen Morgen ist in der Ukraine landesweit Luftangriffs- und Raketenalarm ausgelöst worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinschal eingeschlagen, berichtete die Agentur Ukrinform. Die Rakete sei von einem Mig-31-Kampfjet abgefeuert worden.



Nach Angaben von Militärgouverneur Serhij Lyssak wurde ein Industriebetrieb in der Gebietshauptstadt Dnipro getroffen, zwei Feuer seien in der Stadt ausgebrochen. Der Bürgermeister von Dnipro, Borys Filatow, schrieb, dass auch ein Zentrum für Menschen mit Behinderungen beschädigt wurde. Später teilte die ukrainische Flugabwehr mit, dass an dem Angriff erstmals in diesem Krieg auch eine Interkontinentalrakete beteiligt war. Sie sei aus dem Gebiet Astrachan am Kaspischen Meer abgefeuert worden.



Zum Einsatz kamen neben der Hyperschallrakete Kinschal auch sieben mit Tarnkappentechnik versehene Marschflugkörper des Typs Ch-101. Diese seien von strategischen Bombern des Typs Tu-95 in der Nähe der Stadt Engels in der südrussischen Region Saratow abgefeuert worden. Sechs Ch-101 seien abgefangen worden. „Bei den übrigen Raketen gab es keine wesentlichen Folgen“, heißt es in der Mitteilung der Flugabwehr.