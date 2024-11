Kiew: Fünf ukrainische Kriegsgefangene von Russen erschossen

Die Ukraine wirft der russischen Armee erneut Kriegsverbrechen vor. Im südukrainischen Gebiet Saporischschja sollen bei der Ortschaft Nowodariwka fünf von sechs ukrainischen Soldaten nach ihrer Gefangennahme erschossen worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft in Kiew mit. Der Vorfall sei bereits am vergangenen Samstag geschehen. Es seien Ermittlungen wegen verübter Kriegsverbrechen und Mord eingeleitet worden.



Internationale Menschenrechtsorganisationen werfen seit Kriegsbeginn vor allem der russischen Seite vor, den Schutz von Menschen, die nicht (mehr) an Kampfhandlungen teilnehmen, zu missachten. In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte von ukrainischer Seite, dass russische Soldaten ukrainische Kriegsgefangene erschießen.



In einem Gefängnis in der Nordukraine sitzen russische Kriegsgefangene und wundern sich, dass sie noch am Leben sind. SZ-Reporter Floran Hassel hat sie im September besucht (SZ Plus):