Putin bietet eingefrorene Vermögen für Israel-Friedensgremium und Ukraine-Wiederaufbau

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, nach einem Friedensvertrag eingefrorene russische Vermögenswerte in den USA für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzen zu wollen. Eine Milliarde davon wolle er zudem Trumps Friedensrat für Israel zugute kommen lassen. Die verbleibenden Mittel könnten nach einem Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine dem Wiederaufbau dienen.

Das Angebot kommt vor einem für Donnerstag geplanten Treffen Putins mit Trumps Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau. Putin will auch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas über die mögliche Spende sprechen. Trump hatte von den Nationen mindestens eine Milliarde Dollar für die Mitgliedschaft in seinem 20-Punkte-Plan für einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen verlangt.

Das Angebot soll offenbar den amerikanischen Präsidenten ansprechen und weitere Wirtschaftssanktionen vermeiden - bezahlt mit Geld, das der Kreml derzeit nicht kontrolliert. Derzeit liegen von den geschätzten 300 Milliarden Dollar eingefrorenem russischem Vermögen etwa vier bis fünf Milliarden Dollar in den USA. Das ist ein Bruchteil der geschätzten 524 Milliarden Dollar, die die Ukraine für den Wiederaufbau über die nächsten zehn Jahre benötigt.





Die beiden Kriegsparteien liegen bei Trumps vorgeschlagenem Friedensplan weiterhin weit auseinander. Russland besteht darauf, dass die Ukraine Gebiete aufgeben muss, die sie derzeit nicht kontrolliert. Währenddessen verstärkt Putin seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur, wodurch Millionen Menschen ohne Heizung und Wasser bei Minustemperaturen auskommen müssen.