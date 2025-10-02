Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat indirekt mit Schlägen gegen ukrainische Kernkraftwerke gedroht, wenn die Ukraine nicht ihre angeblichen Attacken gegen das russisch besetzte ukrainische AKW Saporischschja einstellt. Er warf der ukrainischen Armee vor, zwar nicht das AKW direkt, aber dessen Umfeld mit Artillerie zu beschießen. So sei die letzte Hochspannungsleitung zum Kernkraftwerk Saporischschja zerstört worden, das derzeit nur noch mit Strom aus Dieselgeneratoren gekühlt werde.
„Das ist ein gefährliches Spiel“, sagte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die Ukrainer sollten an ihre anderen Kernkraftwerke denken. „Was hindert uns daran, symmetrisch zu reagieren?“, fragte der Kremlchef. Vorwürfe der Kiewer Seite, Russland beschieße selbst das von ihm besetzte AKW Saporischschja, seien Unsinn.
Hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht
Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 185 Soldaten seien übergeben worden, teilten sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mit. Außerdem durften den Angaben zufolge auf beiden Seiten je 20 Zivilisten zurückkehren. Die ukrainischen Soldaten waren Selenskij zufolge in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol und dem dortigen, lange umkämpften Stahlwerk Azovstal sowie beim Kernkraftwerk Tschernobyl im Einsatz. Die meisten von ihnen waren demnach seit 2022 in Gefangenschaft. Der Austausch fand dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt.
Selenskij zu EU-Treffen in Dänemark eingetroffen
Der ukrainische Präsident ist zum informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen gereist. Dort werde er eine Rede vor der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) halten, wie die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen mitteilte. Die EPG ist ein loser Zusammenschluss aus 47 Staaten in Europa und Vorderasien, die sich außerhalb der EU beraten sollen. Auch die Ukraine ist Teil der EPG, Russland und Belarus hingegen nicht. Die Initiative für die EPG kam 2022 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen empfängt Wolodimir Selenskij in Kopenhagen. Foto: afp
Belgien: Sind nicht gegen Nutzung eingefrorener russischer Gelder
Die EU-Finanzminister wollen weiter über eine stärkere Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen zur Unterstützung der Ukraine beraten. "Deutschland ist bereit, neue Wege zu gehen, die rechtlich möglich und verantwortbar sind", erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Deshalb sei es richtig, in Europa darüber zu beraten, der Ukraine mithilfe der eingefrorenen russischen Vermögen hohe Milliardenkredite zu gewähren. "Daran werden wir auch im Kreis der EU-Finanzminister jetzt weiter intensiv arbeiten."
Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich auf ihrem informellen Gipfel in Kopenhagen am Mittwochabend noch nicht auf die stärkere Nutzung des russischen Auslandsvermögens geeinigt. Die Gespräche sollen auf dem EU-Gipfel Ende Oktober fortgesetzt werden. Dabei spielt die belgische Regierung eine entscheidende Rolle, weil die russischen Vermögenswerte in Belgien bei dem Unternehmen Euroclear lagern. Ministerpräsident Bart De Wever betonte am Donnerstag, dass Belgien die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine nicht ablehne. Zuvor müssten aber alle für Belgien wichtigen rechtlichen Fragen geklärt werden.
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob man die rund 200 Milliarden Euro russischen Staatsvermögens bei Euroclear für die Ukraine nutzen sollte. Kanzler Friedrich Merz hatte vorgeschlagen, der Ukraine 140 Milliarden Euro an zinslosen Darlehen zur Verfügung zu stellen. Um eine Enteignung zu vermeiden, sollen mit dem Geld EU-Anleihen gekauft werden, die von der Ukraine bei der Zahlung russischer Reparationen nach einem Kriegsende beglichen werden sollen. Die EU-Regierungen sollen diese Anleihen durch Garantien absichern. Bisher werden nur die Erträge - etwa Zinszahlungen - aus den russischen Geldanlagen dafür verwendet, einen 50-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine zu finanzieren.
Bericht: USA liefern Ukraine Info für Angriffe auf Ziele in Russland - und womöglich weitreichende Waffen
Die USA wollen einem Bericht des Wall Street Journals zufolge der Ukraine künftig Geheimdienstinformationen für mögliche Angriffe auf russische Energieinfrastruktur zur Verfügung stellen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf ranghohe US-Beamte. Die Regierung von Präsident Donald Trump erwäge zudem, die Ukraine mit reichweitenstärkeren Waffen auszurüsten, mit denen mehr Ziele innerhalb Russlands erreicht werden könnten.
Dazu zählten Raketen mit einer Reichweite von etwa 500 Meilen (800 Kilometer). Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden, was geliefert werden solle, sagten die Beamten laut Zeitung. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die USA um reichweitenstärkere Waffen gebeten. Vize-Präsident J. D. Vance hatte daraufhin gesagt, die USA würden diese Anfrage prüfen.
Trump habe kürzlich bereits zugestimmt, dass Geheimdienste und das Pentagon Kiew bei den Angriffen unterstützen dürften, hieß es weiter. Darüber hinaus stünden die USA mit den Nato-Verbündeten in Kontakt und würden sie zur ähnlichen Unterstützung auffordern.
Zuletzt waren Trumps Bemühungen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg ins Stocken geraten. Er reagierte darauf ungehalten und sagte überraschend, die Ukraine könne ihr ursprüngliches Gebiet zurückerobern - allerdings ohne eine umfangreichere US-Hilfe anzukündigen. Zuvor hatte Trump immer wieder gefordert, die Ukraine müsse zu Gebietsabtretungen bereit sein. Allerdings hatte er auch davor immer wieder Kurswechsel im Ukraine-Krieg vorgenommen.
Breite Unterstützung bei EU-Gipfel für geplanten Drohnenwall
Beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen hat es nach Angaben von Ratspräsident António Costa Zustimmung für den geplanten Aufbau eines Drohnenwalls und weitere Maßnahmen zur Absicherung der Ostflanke gegeben. Die EU-Kommission werde nun in zwei Wochen einen konkreten Fahrplan für die geplante Aufrüstung bis 2030 vorlegen, erklärte der Portugiese. Beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in drei Wochen in Brüssel sei es dann an der Zeit für Entscheidungen.
An dem Konzept für eine deutlich effektivere Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Wie notwendig es ist, zeigte aus Sicht der Planer zuletzt vor allem das massive Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens vor drei Wochen. Als weiterer Beleg werden auch die Ereignisse in Dänemark gewertet, wo bislang nicht identifizierte Drohnen zuletzt stundenlang Flughäfen lahmlegten.
Schutzhülle über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom
An der Schutzhülle um den zerstörten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ist nach Kiewer Regierungsangaben wegen eines russischen Luftangriffs der Strom ausgefallen. Fachleute arbeiteten daran, die Versorgung wiederherzustellen, teilte das ukrainische Energieministerium auf Telegram mit. Demnach traf der russische Angriff ein Umspannwerk in der Stadt Slawutytsch, die knapp 50 Kilometer vom AKW Tschernobyl (ukr.: Tschornobyl) entfernt liegt. Auch in der Kleinstadt, in der früher die Bedienungsmannschaften des Werks lebten, fiel der Strom aus.
In Tschernobyl ereignete sich 1986 das schwerste Unglück in der Geschichte der Atomkraft. Die Reste eines explodierten Reaktorblocks sind seit 2019 mit einer hundert Meter hohen Schutzhülle ummantelt. Zum Betrieb dieser Anlage, unter anderem der Lüftung, ist Strom notwendig. Im Februar beschädigte eine russische Drohne den doppelwandigen sogenannten Sarkophag.
Frederiksen: Gefährlichste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat den Ton für den informellen EU-Gipfel gesetzt – mit einem Vergleich zu der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. „Wenn ich darauf schaue, was Europa in der Zwischenkriegszeit geprägt hat, dann sehe ich leider einige Parallelen zu der Zeit, in der wir gerade leben, nicht zuletzt im Hinblick auf die Destabilisierung und Instabilität unserer Gesellschaft." Eine Lektion von damals sei, dass man nicht schnellstmöglich aufgerüstet habe, damit sich Demokratien verteidigen konnten. Darum, sich selbst verteidigen zu können, gehe es auch heute. Die Aufrüstung müsse daher dringend beschleunigt werden.
„Wenn ich mir Europa heute ansehe, denke ich, dass wir uns in der schwierigsten und gefährlichsten Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs befinden.“Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark
Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder in Dänemarks Hauptstadt sollte es in erster Linie um gemeinsame Anstrengungen für bessere Abschreckung und Verteidigung gehen. Dabei steht Dänemark noch immer unter dem Eindruck des wiederholten Drohnenalarms der vergangenen Tage. Frederiksen sprach in der Hinsicht erneut von einem „hybriden Krieg“, mit dem man es nicht nur in Dänemark zu tun habe.
In Russland steht erneut eine große Raffinerie in Brand – ukrainischer Angriff oder Defekt?
In der Ölraffinerie der russischen Großstadt Jaroslawl 300 Kilometer nordöstlich von Moskau ist nach Behördenangaben ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer habe rein technische Ursachen und sei nicht von Drohnenangriffen verursacht worden, betonte Gouverneur Michail Jewrajew bei Telegram. „Eine Drohnenattacke wurde heute nicht festgestellt.“ Von ukrainischer Seite gibt es bislang keinen Kommentar zu dem Vorfall.
Anwohner berichteten von starken Flammen und einer riesigen Rauchwolke über der Fabrik. Die Raffinerie Jaroslawnefteorgsintes ist mit einer Verarbeitungskapazität von 15 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr eine der größten in Russland und die größte im Norden des europäischen Landesteils. Sollte die Anlage länger ausfallen, drohen sich die Engpässe bei der Benzinversorgung in Russland weiter zu verschärfen.
Die russische Medienholding RBK berichtete unter Berufung auf Daten der Consultingagentur Siala, dass der Stillstand von Raffinerien in Russland Ende September einen historischen Höchststand erreicht habe und bei 38 Prozent aller Anlagen liege. Etwa 70 Prozent davon sollen durch ukrainische Drohnenangriffe verursacht worden sein – das bedeutet, dass die Ukraine etwa ein Viertel aller russischen Ölraffinerien zum Stillstand gebracht hat. Auch die Raffinierie Jaroslawnefteorgsintes ist in der Vergangenheit schon von Drohnen attackiert worden.
Die Ukraine setzt immer stärker auf den Beschuss der Ölindustrie. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs unterbrochen, andererseits die Finanzierung des Kriegs durch den Export von Ölprodukten erschwert werden.
Selenskij beklagt kritische Lage im AKW Saporischschja
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat vor der Gefahr einer nuklearen Katastrophe im von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine gewarnt. Die Lage sei kritisch, weil die Anlage seit einer Woche nicht mehr am Stromnetz hänge, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft. „Dieselmotoren gewährleisten die Stromversorgung“, sagte er. Über einen so langen Zeitraum sei das bislang noch nie getestet worden. Zudem gebe es Informationen darüber, dass einer der Generatoren ausgefallen sei.
Selenskij machte Russland für die Lage vor Ort verantwortlich. Die russischen Truppen störten mit ihrem ständigen Beschuss Versuche, die Stromleitungen zum AKW zu reparieren, sagte er. Die von Moskau nach der Besetzung der Nuklearanlage eingesetzte Kraftwerksleitung dementierte Probleme mit den Generatoren. Für den Ausfall der regulären Stromversorgung macht Russland seinerseits ukrainischen Beschuss verantwortlich.
Das AKW Saporischschja wurde kurz nach Kriegsbeginn 2022 von russischen Truppen besetzt. Wegen der anhaltenden Kämpfe und dem Auslaufen des für die Kühlung genutzten Stausees musste die Anlage im vergangenen Jahr heruntergefahren werden. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sollen im Kraftwerk für die Sicherheit der Anlage sorgen. IAEA-Chef Rafael Grossi hat mehrfach mit beiden Kriegsparteien verhandelt, um die Lage am AKW zu deeskalieren.
Nord-Stream-Verdächtiger in Polen festgenommen
Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines vor fast genau drei Jahren haben polnische Behörden einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Wolodimir Z., gegen den seit gut einem Jahr ein europäischer Haftbefehl lief, wurde in der Nähe von Pruszkow, einer Stadt südwestlich von Warschau, verhaftet und inzwischen dem Bezirksstaatsanwalt in der polnischen Hauptstadt überstellt.
Wolodimir Z. soll nach Erkenntnissen der Karlsruher Bundesanwaltschaft einer von vier Tauchern sein, die Ende September 2022 insgesamt vier Sprengsätze an die Gasröhren Nord Stream I und Nord Stream II anbrachten. Drei davon explodierten und beschädigten die Pipelines schwer. Bereits vor einem guten Jahr hatten die deutschen Behörden ein Rechtshilfeersuchen an Polen gerichtet, mit der Bitte Wolodimir Z., der zu diesem Zeitpunkt eine Sanitätsfirma in Pruszkow betrieb, festzunehmen. Doch damals erhielt er offenbar einen Tipp und konnte im Fahrzeug des ukrainischen Militärattachés Polen in Richtung Ukraine verlassen.
Erst im August hatten italienische Ermittler in der Nähe von Rimini Serhii K. festgenommen. Einen früheren Militär und Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes. Er soll der Koordinator der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipeline gewesen sein. Mitte September hatte ein Gericht in Italien seine Auslieferung nach Deutschland angeordnet.
Nach Erkenntnissen von Bundeskriminalamt und Bundespolizei war Anfang September 2022 eine Gruppe Ukrainer von Rostock aus mit der 15-Meter-Segeljacht Andromeda zu einem rund dreiwöchigen Törn über die Ostsee Richtung Dänemark und Schweden aufgebrochen und hatten dabei die Sprengladungen an den Gasröhren platziert. Neben den beiden inzwischen Festgenommenen sollen dem Sabotagekommando fünf weitere Personen angehört haben, die nach einer gemeinsamen Recherche von Süddeutscher Zeitung, ARD und der Zeit alle inzwischen von deutschen Behörden identifiziert worden sind. Darunter sind drei weitere zivile Taucher, ein Regattaskipper mit Erfahrung von Atlantik-Überquerungen, sowie zwei ehemalige Militärs. Einer von ihnen soll sogar im vergangenen September noch von der Bundeswehr ausgebildet worden sein, starb offenbar jedoch im Dezember an der Front. Für Wolodimir Z. stellt sich nun die Frage, ob und wann er nach Deutschland ausgeliefert wird. Sein Anwalt sagte gegenüber polnischen Medien, sein Mandant werde gegen eine Auslieferung vorgehen.
Greenpeace-Studie: Gas-Exporte in die EU bescheren Putin Milliardeneinnahmen
Russland profitiert laut einer Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace noch immer in erheblichem Maß von Energiegeschäften mit Unternehmen aus Deutschland und anderen EU-Staaten. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres seien 12,8 Milliarden Kubikmeter (m³) russisches Flüssigerdgas (LNG) in die EU importiert worden, heißt es in einer Untersuchung, die kurz vor dem EU-Gipfel in Kopenhagen veröffentlicht wurde. Im Jahr 2021, also vor dem Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, seien es 15,9 Milliarden Kubikmeter LNG gewesen. Deutlich zurückgegangen sind nur die Lieferungen von Pipeline-Gas aus Russland.
Nach Schätzungen von Greenpeace hat allein das russische Unternehmen Yamal LNG in den Jahren zwischen 2022 und 2024 insgesamt 40 Milliarden US-Dollar (34 Milliarden Euro) eingenommen und davon rund 9,5 Milliarden US-Dollar an Gewinnsteuer in die russische Staatskasse abgeführt. Als wichtigste Kunden in der EU nennt die Organisation den französischen Ölkonzern Total, das bundeseigene deutsche Energieunternehmen Sefe sowie die spanische Naturgy. Von den 9,5 Milliarden Dollar Gewinnsteuer hätte Russland beispielsweise etwa 271 000 Angriffsdrohnen vom iranischen Bautyp Shahed, 2686 T-90M-Kampfpanzer oder 9,5 Millionen 152-mm-Artilleriegeschosse kaufen können, kritisierte Greenpeace. Die Menge der Artilleriegeschosse entspreche etwa drei Jahren der aktuellen russischen Jahresproduktion von drei Millionen Schuss.
Als problematisch sehen die Autoren, dass die vier wichtigsten LNG-Importländer Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande mehr Geld für den Import von russischem LNG ausgaben, als sie der Ukraine in diesem Zeitraum an Hilfe bereitstellten. Sie importierten demnach russisches LNG im Wert von 34,3 Milliarden Euro, während sie 21,2 Milliarden Euro an bilateraler Unterstützung für die Ukraine bereitstellten. Die Schlussfolgerung der Greenpeace-Studie: Die europäische Abhängigkeit von russischem LNG füllt weiterhin die Kriegskasse des Kremls.
Russischer Drohnenangriff tötet Familie mit zwei Kindern
Durch einen Drohnenangriff ist nach ukrainischen Angaben eine vierköpfige Familie im Gebiet Sumy im Nordosten des Landes getötet worden. Die Eltern und ihre vier und sechs Jahre alten Kinder seien tot aus den Trümmern ihres Hauses geborgen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram mit. Getroffen wurde das Dorf Tschernetschtschyna im Süden des Gebietes Sumy.
Der Luftalarm wegen russischer Drohnen dauerte im Norden der Ukraine bis in den Morgen an. Die ukrainische Luftwaffe berichtete, dass die russische Armee über Nacht 65 Kampfdrohnen verschiedener Typen eingesetzt habe. Davon seien 46 Drohnen ausgeschaltet worden. An sechs Orten habe es aber Einschläge durch 19 Drohnen gegeben.
CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter fordert nach Drohnenvorfällen Ausrufung des Spannungsfalls
Nachdem wiederholt Drohnen in den Luftraum europäischer Staaten eingedrungen sind, fordert der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter, dass Deutschland den sogenannten Spannungsfall ausruft. Dieser Schritt, der im Grundgesetz verankert ist, sei notwendig, damit Drohnen von der Bundeswehr „sofort abgewehrt werden können“, sagte Kiesewetter dem Handelsblatt. Dies müsse nicht nur über militärischen Liegenschaften, sondern künftig auch im Bereich kritischer Infrastrukturen möglich sein.
Kiesewetter begründete seinen Vorstoß damit, dass sich hybride Angriffe nicht eindeutig nach äußerer und innerer Sicherheit trennen ließen. Russland nutze die Drohnenüberflüge „zu militärischen Zwecken, als Teil der Lagebild-Gewinnung“, um – wie er es ausdrückte – „das Schlachtfeld vorzubereiten“. Zudem spiele die „kognitive Kriegsführung“ eine Rolle, also der Versuch, Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung zu erzeugen. „Deshalb muss dies auch wie ein Angriff betrachtet werden“, sagte Kiesewetter.
Wenn der Spannungsfall ausgelöst würde „könnten wesentliche Infrastrukturen durch die Bundeswehr geschützt und andererseits der Polizei an anderer Stelle mehr Optionen für den Schutz der Bevölkerung geboten werden“. Außerdem würden „Zuständigkeitsketten gestrafft und Optionen effizient genutzt“. Auch der CDU-Politiker Marc Henrichmann hält „kurze Entscheidungswege und klare Zuständigkeiten“ über neue Amtshilfe- und Rechtshilferegelungen zwischen Polizei und Bundeswehr für unerlässlich. Die Bedrohung durch Drohnen sei „massiv“, darauf müsse man entschlossen reagieren, sagte er dem Handelsblatt. „Eine bewaffnete Kampfdrohne ist keine Hobbydrohne.“
Krim rationiert Benzin und friert Preise ein
Die von Russland kontrollierte Krim reagiert mit einer Rationierung von Benzin und eingefrorenen Preisen auf Engpässe. Autofahrer auf der 2014 annektierten Halbinsel dürfen nur noch 30 Liter Kraftstoff auf einmal kaufen, wie der regionale Gouverneur Sergej Aksjonow mitteilt. Zudem sollen die gegenwärtigen Preise für Diesel und Benzin für 30 Tage eingefroren werden. Aksjonow rief die Bevölkerung auf, von Hamsterkäufen beim Sprit abzusehen. Die Engpässe sind die Folge einer Reihe ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien.