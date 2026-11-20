Ukraine: Tote und Verletzte nach Raketenangriffe auf Brücken in Kiew

Bei den nächtlichen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind acht Menschen getötet und 28 verletzt worden, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt. Allein in der Hauptstadt Kiew habe es sechs Todesopfer gegeben. Russland hatte massiv Brücken in Kiew mit Raketen attackiert. Dabei wurden den Angaben zufolge drei Brücken über dem Dnipro getroffen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge war es der schwerste Angriff auf Brücken in Kiew seit Beginn des Krieges. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.



„Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen“, sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.



Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.



Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Brücken in Kiew, die zum Transport von Waffen, Militär- und Spezialtechnik für die ukrainischen Streitkräfte im umkämpften Gebiet Donbass genutzt würden. Ziele seien auch Rüstungsbetriebe gewesen, die Marschflugkörper vom Typ Flamingo und Drohnen produzieren. Das Ministerium veröffentlichte in seinem Bulletin eine ganze Liste angeblich getroffener Ziele.