Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polens Regierung: Russische Flugobjekte verletzen Luftraum
Ukraine: Tote und Verletzte nach Raketenangriffe auf Brücken in Kiew
Schäden an Botschaften: EU bestellt russischen Vertreter ein
Merz: Ende des Krieges nur durch diplomatische Lösung
Macron: Nato-Beitritt von Ukraine muss wieder auf Tisch
Polens Regierung: Russische Flugobjekte verletzen Luftraum
Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bislang seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handele es sich wahrscheinlich in zwei Fälle um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.
Den Angaben zufolge wurden in der Ortschaft Nowy Lipowiec rund 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt Trümmer eines Marschflugkörpers vom Typ CH-101 sichergestellt. Ein weiteres Flugobjekt schlug nahe dem Ort Rudnik nad Sanem ein. Kosiniak-Kamysz sagte, auch hier handele es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper. In dem Dorf Molodycz, das etwa 37 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt, soll hingegen eine Drohne abgestürzt seien.
„Wir haben es hier mit einer weiteren Provokation Russlands zu tun“, sagte der Verteidigungsminister weiter. Das Datum sei seiner Meinung nach kein Zufall: In Polen findet derzeit ein Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. Soldaten aus mehr als einem Dutzend europäischer Staaten seien in der Nähe jener Orte, wo die polnischen Luftstreitkräfte wegen der Verletzung des Luftraums im Einsatz gewesen sei.
Regierungschef Donald Tusk rief einen Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.
Den Angaben zufolge wurden in der Ortschaft Nowy Lipowiec rund 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt Trümmer eines Marschflugkörpers vom Typ CH-101 sichergestellt. Ein weiteres Flugobjekt schlug nahe dem Ort Rudnik nad Sanem ein. Kosiniak-Kamysz sagte, auch hier handele es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper. In dem Dorf Molodycz, das etwa 37 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt, soll hingegen eine Drohne abgestürzt seien.
„Wir haben es hier mit einer weiteren Provokation Russlands zu tun“, sagte der Verteidigungsminister weiter. Das Datum sei seiner Meinung nach kein Zufall: In Polen findet derzeit ein Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. Soldaten aus mehr als einem Dutzend europäischer Staaten seien in der Nähe jener Orte, wo die polnischen Luftstreitkräfte wegen der Verletzung des Luftraums im Einsatz gewesen sei.
Regierungschef Donald Tusk rief einen Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.
Anna Schimpp
Ukraine: Atomkraftwerke müssen Produktion nach russischen Angriffen drosseln
Die Atomkraftwerke in der Ukraine haben nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur in der Nacht und am Morgen Angaben aus Kiew zufolge ihre Stromerzeugung drosseln müssen. Kraftwerke sowie Umspannwerke für die Stromübertragung und -verteilung seien getroffen worden, teilte Vize-Energieminister Artem Nekrassow mit. Dies habe zu Stromausfällen in der Hauptstadt Kiew und zehn ukrainischen Regionen geführt.
Ukraine: Tote und Verletzte nach Raketenangriffe auf Brücken in Kiew
Bei den nächtlichen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind acht Menschen getötet und 28 verletzt worden, wie Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt. Allein in der Hauptstadt Kiew habe es sechs Todesopfer gegeben. Russland hatte massiv Brücken in Kiew mit Raketen attackiert. Dabei wurden den Angaben zufolge drei Brücken über dem Dnipro getroffen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge war es der schwerste Angriff auf Brücken in Kiew seit Beginn des Krieges. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.
„Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen“, sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.
Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.
Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Brücken in Kiew, die zum Transport von Waffen, Militär- und Spezialtechnik für die ukrainischen Streitkräfte im umkämpften Gebiet Donbass genutzt würden. Ziele seien auch Rüstungsbetriebe gewesen, die Marschflugkörper vom Typ Flamingo und Drohnen produzieren. Das Ministerium veröffentlichte in seinem Bulletin eine ganze Liste angeblich getroffener Ziele.
„Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen“, sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.
Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.
Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Brücken in Kiew, die zum Transport von Waffen, Militär- und Spezialtechnik für die ukrainischen Streitkräfte im umkämpften Gebiet Donbass genutzt würden. Ziele seien auch Rüstungsbetriebe gewesen, die Marschflugkörper vom Typ Flamingo und Drohnen produzieren. Das Ministerium veröffentlichte in seinem Bulletin eine ganze Liste angeblich getroffener Ziele.
Schäden an Botschaften: EU bestellt russischen Vertreter ein
Bei den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas auch mehrere Botschaften europäischer und nicht-europäischer Staaten beschädigt worden. Wie Kallas mitteilte, erfolgten die Attacken während der Teilnahme von Russlands Präsidenten Wladimir Putin am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in China. Die russischen Angriffe hätten Kiew getroffen, während Putin im südchinesischen Shenzhen „über den roten Teppich“ gelaufen sei, kommentierte Kallas.
Nach Angaben der Außenbeauftragten wird die EU nun als Reaktion auf die Angriffe den russischen Vertreter in Brüssel einbestellen. „Diplomatische Vertretungen stehen unter dem Schutz des Völkerrechts“, erklärte die frühere estnische Regierungschefin. Man werde zudem die Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken und den Druck auf Russland erhöhen, damit es seinen Krieg beende.
Zu den Botschaften, die bei den jüngsten russischen Luftangriffen beschädigt wurden, zählen die Österreichs und der Niederlande. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, er sei erschüttert und bezeichnete Russlands Vorgehen als „völlig inakzeptabel“. Zu seiner großen Erleichterung sei das Team körperlich unversehrt geblieben.
Der niederländische Außenminister Tom Berendsen teilte mit, im Laufe des Tages sei hinter der niederländischen Botschaft in Kiew ein Geschoss eingeschlagen. Die Kolleginnen und Kollegen seien glücklicherweise unverletzt geblieben, allerdings sei das Botschaftsgebäude leicht beschädigt. Man untersuche nun, was genau geschehen sei.
Nach Angaben der Außenbeauftragten wird die EU nun als Reaktion auf die Angriffe den russischen Vertreter in Brüssel einbestellen. „Diplomatische Vertretungen stehen unter dem Schutz des Völkerrechts“, erklärte die frühere estnische Regierungschefin. Man werde zudem die Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken und den Druck auf Russland erhöhen, damit es seinen Krieg beende.
Zu den Botschaften, die bei den jüngsten russischen Luftangriffen beschädigt wurden, zählen die Österreichs und der Niederlande. Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, er sei erschüttert und bezeichnete Russlands Vorgehen als „völlig inakzeptabel“. Zu seiner großen Erleichterung sei das Team körperlich unversehrt geblieben.
Der niederländische Außenminister Tom Berendsen teilte mit, im Laufe des Tages sei hinter der niederländischen Botschaft in Kiew ein Geschoss eingeschlagen. Die Kolleginnen und Kollegen seien glücklicherweise unverletzt geblieben, allerdings sei das Botschaftsgebäude leicht beschädigt. Man untersuche nun, was genau geschehen sei.
Merz: Ende des Krieges nur durch diplomatische Lösung
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges und die Gesprächsbereitschaft Europas zu einer Mitwirkung daran betont. "Wir wissen, dass dieser Krieg nur endet, wenn es eine diplomatische Lösung gibt", sagte er nach dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. "Aber dieser Krieg muss enden mit einer Ukraine, die ihre territoriale Integrität bewahrt, die starke Sicherheitsgarantien auf ihrer Seite hat und die vor allem eingebettet ist in europäische Sicherheit", betonte der Kanzler.
Man sei "selbstverständlich bereit", mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über diese Themen zu sprechen. Das könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschehen. "Dass wir da nach Orten suchen, wo sie auf neutralem Boden stattfinden können, das dürfte offensichtlich sein", sagte Merz.
Man sei "selbstverständlich bereit", mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über diese Themen zu sprechen. Das könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschehen. "Dass wir da nach Orten suchen, wo sie auf neutralem Boden stattfinden können, das dürfte offensichtlich sein", sagte Merz.
Macron: Nato-Beitritt von Ukraine muss wieder auf Tisch
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen", sagte Macron nach einem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin. Er habe dies vor einigen Tagen vorgeschlagen.
Macron erklärte, es sei nun der richtige Moment gekommen. Die Frage sei in der ersten Jahreshälfte 2022 beiseite geschoben worden. Der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen. "Ich denke, dass die Frage sich heute stellt, auch für uns Europäer", sagte Macron mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."
Macron erklärte, es sei nun der richtige Moment gekommen. Die Frage sei in der ersten Jahreshälfte 2022 beiseite geschoben worden. Der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen. "Ich denke, dass die Frage sich heute stellt, auch für uns Europäer", sagte Macron mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."
Der französiche Präsident Emmanuel Macron (rechts) beim Treffen der "Koalition der Willigen" in Berlin. . Hannah McKay/Pool/Reuters
Kushner: Trump will Europa bei Ukraine-Deal einbeziehen
US-Präsident Donald Trump setzt nach Angaben seines Schwiegersohns und Unterhändlers, Jared Kushner, beim Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf Zusammenarbeit mit Europa und der Ukraine. "Er hat nicht die Absicht, irgendetwas einseitig durchzusetzen. Er möchte dies gemeinsam mit Europa und der Ukraine tun", betonte Kushner nach einem Ukraine-Gipfel in Berlin. Jedes Abkommen, das man schließen werde, werde in enger Abstimmung mit der Ukraine und mit Europa zustande kommen.
Neben Kushner war auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die deutsche Hauptstadt gereist. Zum bisher größten Gipfel der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin versammelten sich Vertreter aus 40 Ländern. Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. Trump selbst ließ sich auf dem Rückweg aus China aus seiner Air Force One beim Gipfel in Berlin zuschalten. Über die genauen Inhalte seines Berichts vom Dreiergipfel in China wurde zunächst nichts bekannt.
Neben Kushner war auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die deutsche Hauptstadt gereist. Zum bisher größten Gipfel der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin versammelten sich Vertreter aus 40 Ländern. Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. Trump selbst ließ sich auf dem Rückweg aus China aus seiner Air Force One beim Gipfel in Berlin zuschalten. Über die genauen Inhalte seines Berichts vom Dreiergipfel in China wurde zunächst nichts bekannt.
US-Unterhändler Kushner lobt „produktives Treffen“ mit Merz
Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben sich am Rande des Ukraine-Gipfels in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) getroffen. Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, lobte die Zusammenkunft im Anschluss auf der Plattform X als „sehr produktives Treffen“. Man habe Merz und dessen außen- und sicherheitspolitischen Berater, Günter Sautter, über die Gespräche von Trump in China und die jüngsten Bemühungen um Frieden in der Ukraine informiert. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Deutschland, der Ukraine und unseren europäischen Partnern zusammen, um unsere Positionen abzustimmen und uns auf die nächste Verhandlungsrunde vorzubereiten.“
Kushner bezeichnete den Bundeskanzler als „starken Verfechter des Friedens in der Ukraine“. Die USA seien dankbar für seine Führungsrolle, sein konstruktives Engagement und die enge Partnerschaft, während man auf das gemeinsame Ziel hinarbeite, diesen „schrecklichen Krieg“ zu beenden und eine sichere Zukunft für die Ukraine und Europa aufzubauen, betonte er.
Kushner bezeichnete den Bundeskanzler als „starken Verfechter des Friedens in der Ukraine“. Die USA seien dankbar für seine Führungsrolle, sein konstruktives Engagement und die enge Partnerschaft, während man auf das gemeinsame Ziel hinarbeite, diesen „schrecklichen Krieg“ zu beenden und eine sichere Zukunft für die Ukraine und Europa aufzubauen, betonte er.
US-Unterhändler Witkoff (rechts) und Kushner (Mitte) werden von außen- und sicherheitspolitischen Berater Günter Sautter begrüßt. AFP
Putin: Russland akzeptiert keine Militärkooperation zwischen Ukraine und EU
Russland kann Präsident Wladimir Putin zufolge keinerlei militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union akzeptieren. Dies schließe eine mögliche Entsendung von Truppen in das Land ein, sagte Putin. Zur Fortsetzung der Gespräche über die Ukraine und Fragen der europäischen Sicherheit sei er jedoch bereit, sagte der Kreml-Chef nach einem Gipfeltreffen mit den Staatschefs Chinas und der USA. Er sei sich bewusst, dass es sinnlos sei, Fragen der europäischen Sicherheit ohne die Anwesenheit europäischer Vertreter zu erörtern.
Termine für eine Fortsetzung des Dialogs seien noch nicht festgelegt worden, fügte der Kreml-Chef hinzu. Nach den jüngsten Angriffen Kiews auf die Krim-Brücke werde Moskau keiner Waffenruhe für den Energiesektor oder das Schwarze Meer zustimmen. „Wir werden auf diese Angriffe reagieren“, sagte er.
Termine für eine Fortsetzung des Dialogs seien noch nicht festgelegt worden, fügte der Kreml-Chef hinzu. Nach den jüngsten Angriffen Kiews auf die Krim-Brücke werde Moskau keiner Waffenruhe für den Energiesektor oder das Schwarze Meer zustimmen. „Wir werden auf diese Angriffe reagieren“, sagte er.
Kein Zugverkehr auf der Krim-Brücke nach erneutem Angriff
Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke soll der Zugverkehr laut den russischen Besatzungsbehörden am Nachmittag wieder aufgenommen werden. „Ungefähr ab 16 Uhr“ (14 Uhr MEZ) sollen die Züge wieder fahren, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow mit. Er sprach von „heldenhaften Anstrengungen“ der Eisenbahner für die Beseitigung der Folgen des Angriffs.
Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Barbara Klimke
London: Tausend Angriffsdrohnen für die Ukraine
Die britische Regierung hat vor dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Das Paket im Wert von 260 Millionen Pfund (umgerechnet circa 312 Millionen Euro) umfasse mehr als eintausend Langstrecken-Angriffsdrohnen, teilte die Regierung von Premierministers Andy Burnham mit.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Wadephul an Moskau: Europa hat schon eine Sicherheitsordnung
Bundesaußenminister Johann Wadephul hält das Aushandeln einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für unnötig. „Wir brauchen keine neue europäische Sicherheitsordnung. Wir brauchen bloß eine Akzeptanz der Regelwerke und der Prinzipien, auf die wir uns längst geeinigt hatten“, sagte Wadephul bei einem Besuch in Aserbaidschan.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Rednerpult in Baku, Aserbaidschan. Carsten Koall/dpa
Die Idee, einen Frieden für die Ukraine in eine neue europäische Sicherheitsordnung einzubetten, stammt vor allem aus den bilateralen Gesprächen zwischen den USA und Russland. Die USA möchten auf diese Weise die Europäer in den Verhandlungsprozess einbeziehen. Allerdings verweisen die meisten europäischen Politiker darauf, dass es eine solche Ordnung bereits gab. Moskau habe sie mit seinem Angriffskrieg zerbrochen.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Carim Soliman
Von der Leyen präsentiert Plan für neuen Ukraine-Kredit
Im EU-internen Streit um die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen hat die Europäische Kommission einen konkreten Vorschlag für ein Darlehen in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro präsentiert. Nach dem in Brüssel von Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierten Konzept würde der Betrag rund zwei Drittel des zusätzlichen Finanzbedarfs für 2027 decken und das bereits existierende 90 Milliarden Euro schwere Unterstützungsdarlehen ergänzen. Dieses war bereits Ende 2025 für die Jahre 2026 und 2027 vereinbart worden.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Mindestens vier Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
Bei verschiedenen Angriffen Russlands sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge zwei Frauen und ein Mann ums Leben. Zudem seien Menschen verletzt worden. Der Angriff habe die Innenstadt getroffen, es gebe Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.
In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. „Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm“, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.
Man sollte vielmehr über die russischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. „Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland“, sagte der SPD-Politiker.
Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. Solche Angriffe stärkten wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby in Brüssel. Dies gelte besonders für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.