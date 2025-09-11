Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polen ruft nach Drohnen-Abschuss UN-Sicherheitsrat an
USA: Wir werden jeden Inch des Nato-Territoriums verteidigen
Großbritannien will Nato-Luftverteidigung über Polen stärken
Pistorius: Drohnen wurden aus Belarus gezielt nach Polen geleitet
Rutte: „Hören Sie auf, den Luftraum der Alliierten zu verletzen“
Dimitri Taube
Polen richtet nach Drohnen-Abschuss Flugverbotszone an Ostgrenze ein
Polen hat nach dem Abschuss russischer Drohnen den Luftverkehr entlang seiner Ostgrenzen zu Belarus und der Ukraine eingeschränkt. Dies teilte das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag mit. Die polnische Flugsicherungsagentur erklärte, auf Antrag des Militärs sei eine Flugverbotszone im Osten des Landes eingerichtet worden.
Polen hatte am Mittwoch mit Unterstützung von Flugzeugen seiner Nato-Verbündeten russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied des westlichen Militärbündnisses bekanntermaßen während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine das Feuer eröffnet hat. Am Freitag startet zudem das russisch-belarussische Großmanöver Sapad 2025 (Westen 2025) in Belarus, das bis zum 16. September geplant ist.
Die Einschränkungen im polnischen Luftraum traten am Mittwochabend in Kraft und gelten bis zum 9. Dezember. Tagsüber sind Flüge in der Zone verboten, es sei denn, es handelt sich um bemannte Flugzeuge mit Flugplan und Funkkontakt zu den Behörden. Nachts gilt ein vollständiges Flugverbot mit Ausnahme von Militärflügen. Für zivile Drohnen gilt ein 24-stündiges Flugverbot.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Mittwoch, seine Drohnen hätten einen Großangriff auf militärische Einrichtungen in der Westukraine ausgeführt. Es sei jedoch nicht geplant gewesen, Ziele in Polen zu treffen.
Julia Bergmann
Tusk warnt: Russische Propaganda zielt auf Polens Sicherheit
Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in Polens Luftraum hat Regierungschef Donald Tusk vor Desinformationskampagnen Moskaus gewarnt. "Die Verbreitung russischer Propaganda und Desinformation in der heutigen Situation ist ein Akt zum Schaden des polnischen Staates, der direkt auf die Sicherheit des Vaterlandes und seiner Bürger abzielt", schrieb Tusk auf X. Dummheit und bestimmte politische Ansichten könnten nicht als "mildernde Umstände" für diese Handlungen gelten.
Das polnische Digitalisierungsministerium warnte ebenfalls vor Desinformation im Netz und veröffentlichte eine Liste der Erzählungen, die von russischen und belarussischen Quellen verbreitet werden. Dazu gehört etwa die Behauptung, dass die Ukraine das EU- und Nato-Mitglied Polen in den Krieg mit Russland hineinziehen wolle und daher selbst die Drohnen ins Nachbarland geschickt habe. Auch die Behauptung, Polen stehe den Drohnen vollkommen hilflos gegenüber, sei russische Propaganda und diene der Panikmache, heißt es vom Digitalisierungsministerium.
Julia Bergmann
Polen ruft nach Drohnen-Abschuss UN-Sicherheitsrat an
Der UN-Sicherheitsrat befasst sich auf Antrag der Regierung in Warschau in einer Dringlichkeitssitzung mit der Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland. Das teilte das polnische Außenministerium mit. Medienberichten zufolge wird derzeit noch ein Termin abgestimmt. Polen hatte in der Nacht zum Mittwoch mit Unterstützung von Nato-Verbündeten mehrere russische Drohnen abgeschossen, die in seinen Luftraum eingedrungen waren. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges, dass ein Nato-Mitglied russisches Militärgerät über dem eigenen Territorium zerstört hat.
Juri Auel
Merz: Wir erleben neue Qualität russischer Angriffe
Kanzler Friedrich Merz hat nach eigenen Angaben mit dem polnischen Ministerpräsident Donald Tusk telefoniert. Er teile die Einschätzung von Tusk, dass die russischen Drohnen nicht aus Versehen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. "Wir sind und bleiben verteidigungsbereit", sagte Merz. Man erlebe eine neue Qualität russischer Angriffe.
Zuvor hatte Merz Russland ein "rücksichtsloses Vorgehen" vorgeworfen. Dieses reihe sich ein in eine lange Kette von Provokationen im Ostseeraum und an der Ostflanke der Nato, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. "Die Bundesregierung verurteilt dieses aggressive russische Vorgehen auf das Schärfste." Es sei gut, dass Polen zusammen mit den Nato-Verbündeten diese Gefahr rechtzeitig habe erkennen und abwenden können.
Juri Auel
Trump will polnischen Präsidenten anrufen
US-Präsident Trump will nach dem Abschuss von Drohnen im polnischen Luftraum mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki telefonieren. Dies teilt ein Vertreter des Weißen Hauses mit. Trump und das Weiße Haus verfolgten die Berichte aus Polen, heißt es weiter.
Hans von der Hagen
USA: Wir werden jeden Inch des Nato-Territoriums verteidigen
Der für die Nato zuständige US-Botschafter Matthew Whitaker schreibt in einem kurzen Beitrag auf X, dass die USA angesichts der Luftraumverletzungen in Polen den Allierten der Nato beiseite stünden. „Wir werden jeden Inch des Nato-Territoriums verteidigen.“ Derzeit ist fraglich, inwieweit die Vereinigten Staaten unter Trump noch die Nato unterstützen werden.
Hans von der Hagen
Polen nennt Einflug von Drohnen geplante Aktion, Russland widerspricht
Der polnische Vize-Ministerpräsident Krzysztof Gawkowski wirft Russland und Belarus vor, in seinem Land eine Desinformationskampagne zu dem Drohnen-Vorfall gestartet zu haben. Der Einflug von Drohnen in den polnischen Luftraum sei eine von Russland geplante Aktion gewesen, sagte Gawkowski.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte indes, es habe nicht geplant, Ziele in Polen zu treffen. Die russischen Drohnen, "die angeblich die Grenze zu Polen überquert haben", hätten eine Reichweite von nicht mehr als 700 Kilometern.
Hans von der Hagen
Großbritannien will Nato-Luftverteidigung über Polen stärken
Großbritannien stellt eine Verstärkung der Nato-Luftverteidigung über Polen in Aussicht. Er habe die britischen Streitkräfte angewiesen, entsprechende Optionen zu prüfen, sagte Verteidigungsminister John Healey nach einem Treffen mit Vertretern aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und der Ukraine. "Als euer Nato-Verbündeter werden wir euch, unsere polnischen Freunde, unterstützen", so Healey. "Wir werden unseren Teil dazu beitragen, die Sicherheit eurer Bevölkerung zu gewährleisten."
Linus Freymark
Abgefangene Drohnen in Polen: Moskau bietet Gespräche an
Nach dem Abschuss russischer Drohnen im polnischen Luftraum hat das russische Verteidigungsministerium der Regierung in Warschau Gespräche angeboten. "Wir sind bereit für Konsultationen mit dem polnischen Verteidigungsministerium zu diesem Thema", hieß es aus Moskau. Nächtliche Angriffe des russischen Militärs hätten dem "militärisch-industriellen Komplex" in westlichen Regionen der Ukraine gegolten. Ziele in Polen habe es nicht gegeben.
Polen hatte am Mittwochmorgen vom Eindringen mehrerer russischer Drohnen in den polnischen Luftraum berichtet. Dieser "Akt der Aggression" sei mithilfe von Nato-Verbündeten abgewehrt worden, hieß es.
Das eng mit Russland verbündete Belarus erklärte, es habe einige Drohnen nachverfolgt, die "vom Kurs abgekommen" seien, nachdem sie elektronisch gestört worden seien. Auch aus Warschau hieß es, dass einige der Drohnen aus Belarus gekommen seien. Dort planen russische und belarussische Truppen von Freitag an gemeinsame Militärübungen.
Julia Bergmann
Pistorius: Drohnen wurden aus Belarus gezielt nach Polen geleitet
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht von einem gezielten Einflug der Drohnen in den polnischen Luftraum aus. Es gehe um 19 Drohnen vom Typ Shahed oder baugleiche Modelle, die von Belarus aus gestartet worden seien, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einer Befragung im Bundestag. "Die Drohnen sind ganz offenkundig auf diesen Kurs gebracht worden".
Pistorius wertete dies als weiteren Beleg für eine ständige Bedrohung durch Provokationen russischer Streitkräfte im baltischen Luftraum, in der Ostsee, und auch in Mitteleuropa durch hybride Angriffe oder Drohnenflüge. Er sagte: "Wir stellen uns darauf ein."
Man unterstütze zudem Polen bei der Ausrufung des Artikels 4 des Nato-Vertrages. Dieser sieht Konsultationen und Analysen der Bedrohungslage vor. Er ist nicht für den Fall eines Angriffs auf Nato-Gebiet mit Aktivierung des Bündnisfalls vorgesehen.
Julia Bergmann
Rutte: „Hören Sie auf, den Luftraum der Alliierten zu verletzen“
Die Nato will vorerst noch kein abschließendes Urteil über das Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens fällen. Die Prüfung des Vorfalls sei noch im Gange, sagte Generalsekretär Mark Rutte bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin in Brüssel. Das Vorgehen Russlands sei allerdings absolut rücksichtslos - ganz gleich, ob die Luftraumverletzung absichtlich erfolgt sei oder nicht. An die Adresse von Kremlchef Präsident Wladimir Putin gerichtet sagte er: „Hören Sie auf, den Luftraum der Alliierten zu verletzen.“ Er wies dabei darauf hin, dass die Ereignisse in der vergangenen Nacht kein Einzelfall gewesen seien.
An dem Abwehreinsatz gegen die Luftraumverletzung waren laut Rutte neben polnischen F-16-Kampfjets auch niederländische F-35, italienische Flugzeuge sowie deutsche Patriot-Flugabwehrsysteme beteiligt. Zudem nannte er auch ein Awacs-Spezialflugzeug der Nato zur Luftraumüberwachung sowie militärische Tank- und Transportflugzeuge.
"Ich spreche den Piloten und allen, die zu dieser schnellen und professionellen Reaktion beigetragen haben, meine Anerkennung aus", sagte Rutte. Was man in der Nacht gesehen habe, sei eine sehr erfolgreiche Reaktion der Nato und der Alliierten gewesen. Es habe sich gezeigt, dass man in der Lage sei, jeden Zentimeter des Nato-Gebiets zu verteidigen, einschließlich des Luftraums.
Zu einer möglichen Aufstockung der Nato-Luftverteidigungskapazitäten in dem Gebiet äußerte sich Rutte zunächst nicht. "Wir werden die Situation entlang unserer Ostflanke genau beobachten, unsere Luftverteidigung ist jederzeit einsatzbereit", sagte der frühere niederländische Regierungschef.
Fundorte der Drohnen in Polen
Julia Bergmann
EU prüft beschleunigten Ausstieg aus russischen Brennstoffen
Die Europäische Union erwägt als Teil neuer Sanktionen gegen Moskau einen beschleunigten Ausstieg aus russischen Energieträgern. "Wir schauen uns insbesondere einen schnelleren Ausstieg aus russischen fossilen Brennstoffen, die Schattenflotte und Drittländer an", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament.
Hintergrund ist unter anderem der steigende Druck vonseiten der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Dieser fordert, die Käufe von russischem Öl einzustellen. Zudem drängt er die EU, China und Indien mit Zöllen von bis zu 100 Prozent zu belegen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen. Vertreter der EU halten sich derzeit in Washington auf, um mit der US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland abzustimmen.
Die EU hat bereits die Einfuhr von russischem Rohöl auf dem Seeweg verboten, was mehr als 90 Prozent ihrer russischen Ölimporte betrifft. Zudem wurde eine Preisobergrenze für den Handel mit russischem Öl verhängt. Derzeit verhandelt die Europäische Union über Gesetzesvorschläge, die einen vollständigen Ausstieg aus den Importen von russischem Öl und Gas bis zum 1. Januar 2028 vorsehen.
Die EU-Mitglieder Ungarn und die Slowakei haben sich bislang jedoch gegen schärfere Maßnahmen bei den Gasimporten ausgesprochen. Sie befürchten nach eigenen Angaben steigende Energiepreise. Für die Verhängung von Sanktionen ist in der EU Einstimmigkeit erforderlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf von fossilen Brennstoffen sind für Russland eine wichtige Finanzierungsquelle für den Krieg in der Ukraine.
Julia Bergmann
Scharfe Reaktionen: EU-Außenbeauftragte spricht von absichtlichem Eindringen der Drohnen
Der Einflug russischer Drohnen in den europäischen Luftraum war nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas Absicht. "Russlands Krieg eskaliert, er endet nicht", schrieb Kallas auf X. Die EU müsse den Druck auf Moskau erhöhen, die Unterstützung für die Ukraine verstärken und in die europäische Verteidigung investieren. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius forderte die Errichtung eines "Drohnen-Walls" entlang der Ostflanke. Man werde mit den EU-Mitgliedern, den Grenzstaaten und der Ukraine zusammenarbeiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte Polen die volle Solidarität der Staatengemeinschaft zu. Es brauche jetzt weitere Sanktionen gegen Russland, sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf Russland ebenfalls vor, bei nächtlichen Angriffen Drohnen gezielt auf Polen gerichtet zu haben. Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa" und forderte eine starke Reaktion. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als Beweis für die Eskalation des Krieges durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sprach von einer sehr schweren Provokation. Er sei in ständigem Kontakt mit seinen Amtskollegen in den Bündnisstaaten. "Wir haben die Situation unter Kontrolle", versicherte er.
Die deutsche Bundesregierung bewertete das Eindringen von Drohnen in den polnischen Luftraum als "einen sehr, sehr ernsten Vorfall". Man stehe dazu in engem Austausch mit den polnischen Partnern, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille. "Es zeigt einmal mehr, unter was für einer Bedrohung wir stehen und wie sehr wir ausgetestet werden von Russland." Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Einflug von Drohnen in den polnischen Luftraum als "schlicht inakzeptabel". Er kündigte ein baldiges Gespräch mit Nato-Chef Mark Rutte an. "Wir werden bei der Sicherheit unserer Verbündeten keine Kompromisse eingehen", schrieb er auf X. Der britische Premierminister Keir Starmer kritisierte den Vorfall scharf und nannte ihn "zutiefst besorgniserregend". Es habe sich um einen "extrem rücksichtslosen Schritt" Russlands gehandelt. Dieser zeige die "offenkundige Geringschätzung des Friedens" durch Präsident Wladimir Putin.
Julia Bergmann
Kreml: Keine Stellungnahme zu Drohnen-Einflug in Polen
Das russische Präsidialamt lehnt eine Stellungnahme zu dem Einflug von Drohnen in den polnischen Luftraum ab. Dies sei eine Angelegenheit des Verteidigungsministeriums, erklärte der Kreml. "Die Führung von EU und Nato werfen Russland täglich Provokationen vor, meist ohne zu versuchen, dafür irgendeine Argumentation vorzulegen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow und zog damit grundsätzlich die Glaubwürdigkeit westlicher Vorwürfe in Zweifel.
Die polnische Führung habe seines Wissens noch keinen Kontakt zu Moskau nach dem Vorfall aufgenommen. Zuvor hatte der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Warschau, Andrej Ordasch, die polnischen Vorwürfe als "haltlos" zurückgewiesen. Das russische Verteidigungsministerium hingegen hat sich bislang nicht geäußert.
Julia Bergmann
Polnisches Innenministerium: Bisher sieben Drohnen gefunden
In Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bisher sieben Drohnen oder Trümmerteile von Drohnen nach dem nächtlichen Eindringen russischer unbemannter Flugobjekte in den polnischen Luftraum gefunden worden. Fünf Drohnen seien in der ostpolnischen Wojwodschaft Lublin gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Eine Drohne sei über der Wojwodschaft Lodz in Zentralpolen abgestürzt, eine weitere über der nordöstlichen Wojwodschaft Masuren-Ermland. Außerdem seien Trümmer eines Flugkörpers unbekannter Herkunft gefunden worden.
Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um vorläufige Angaben. Polizei und Militär suchen weiterhin nach Drohnen beziehungsweise Drohnenteilen.
