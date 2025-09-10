Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Patrick Wehner
Polens Luftwaffe schießt Drohnen ab - Bevölkerung gewarnt
Während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren. Dies teilte das Oberkommando der Streitkräfte auf X mit. "Die Operation zur Identifizierung und Neutralisierung der Objekte ist noch im Gange", hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Mitteilungen der Behörden zu verfolgen.
Polens Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, es seien Waffen gegen die Flugobjekte eingesetzt worden. Er sei in ständigem Kontakt mit der Armeeführung, dem Verteidigungsminister und dem Präsidenten.
Der US-Luftfahrtbehörde FAA zufolge wurden vier Flughäfen vorübergehend geschlossen, darunter der Chopin-Flughafen in Warschau und der Flughafen Rzeszow-Jasionka. Letzterer gilt als wichtiges Drehkreuz für Waffenlieferungen an die Ukraine. Eine offizielle Bestätigung der Schließungen durch die polnischen Behörden lag zunächst nicht vor. US-Außenminister Marco Rubio sei über die Berichte informiert worden, meldete der Sender CNN. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.
In den vergangenen Wochen waren mehrfach Drohnen in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hatte bereits am Dienstag gesagt, die Drohnen könnten zukünftig abgeschossen werden, wenn dies vertretbar sei. Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land hat auch eine zentrale Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Polen fühlt sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet massiv auf.
Patrick Wehner
Warnung vor russischen Drohnen - Polen sichert Luftraum
Polen und seine Verbündeten sichern wegen einer Warnung vor russischen Drohnen den polnischen Luftraum. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während die bodengestützten Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.
Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor gewarnt, russische Drohnen seien in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen. Den ukrainischen Angaben zufolge sind die Drohnen in Richtung Westen unterwegs und bedrohen die polnische Stadt Zamosc. Ukrainische Medien berichten zudem, mindestens eine Drohne fliege in Richtung der westpolnischen Stadt Rzeszow. Wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befinden, ist zunächst unklar.
Patrick Wehner
Russland startet neue Drohnenangriffe auf die Ukraine
Das russische Militär hat neue Angriffe mit Kampfdrohnen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor einer großen Anzahl feindlicher Drohnen im Zentrum und dem Nordostteil des Landes. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Abwehrfeuer der Flugabwehr zu hören. Einzelne Drohnen waren den Angaben nach bereits in die Westukraine mit Kurs auf die Stadt Luzk geflogen. In einem Großteil des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.
Ukrainische Militärbeobachter erwarteten zudem den Einsatz von luft- und seegestützten Marschflugkörpern. Unbestätigten Informationen zufolge waren Bomber der strategischen Luftwaffe und mit Raketen ausgestattete Schiffe der Schwarzmeerflotte für den Einsatz vorbereitet worden.
Philipp Saul
Ukraine: Russland tötet mehr als 20 Zivilisten, die für Rentenzahlung Schlange standen
Bei einem russischen Angriff sind nach Behördenangaben aus Kiew mehr als 20 Zivilisten im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. Die Menschen hätten in Jarowa in der Region Donetzk für ihre Rentenzahlung angestanden, als eine gelenkte Fliegerbombe eingeschlagen sei, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in sozialen Medien. Im Osten der Ukraine ist die Infrastruktur, etwa Banken, vielerorts zerstört, so dass die Rentner das Geld persönlich an Ausgabestellen in bar abholen müssen.
Der von Kiew eingesetzte Militärgouverneur Wadym Filaschkin schrieb von 21 Toten und ebenso vielen Verletzten. Die Zahl der Opfer könne weiter steigen. Die Rettungskräfte seien noch im Einsatz, schrieb Filaschkin. Er rief die Anwohner auf, in sicherere Regionen zu fliehen.
Die Ortschaft Jarowa liegt nördlich des von ukrainischen Truppen gehaltenen Ballungsraums Slowjansk und Kramatorsk am Fluss Siwerskyj Donez. Die russischen Truppen sind in dem Gebiet nur noch wenige Kilometer entfernt. Ziel der dortigen russischen Offensive ist die nahegelegene Stadt Lyman. Selenskij teilte ein Video vom Ort des Einschlags, in dem zahlreiche Leichen zu sehen sind. Uniformierte sind nicht unter den gezeigten Opfern. Russland behauptet immer wieder, militärische Ziele zu attackieren.
Selenskij rief die Welt zu neuen Sanktionen gegen Russland auf. "Die Welt darf nicht schweigen. Die Welt darf nicht untätig bleiben. Die USA müssen reagieren. Europa muss reagieren. Die G 20 müssen reagieren."
Kassian Stroh
Dutzende Luftangriffe in der Ukraine und in Russland
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerstadt Sotschi ist nach Angaben örtlicher Behörden ein Mann ums Leben gekommen. Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne hätten ein Auto getroffen, in dem der Mann unterwegs gewesen sei, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, mit. Zudem seien sechs Wohnhäuser beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium meldete, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 36 ukrainische Drohnen zerstört, davon zwei über der Region Krasnodar und 19 über dem Schwarzen Meer.
Die ukrainische Luftwaffe wiederum teilte mit, Russland habe in der Nacht mit 84 Drohnen Ziele fernab der Front angegriffen. 60 von ihnen habe man abgefangen. Über Schäden ist bisher nichts bekant. Die Angaben beider Seiten sind nicht unabhängig überprüft oder bestätigt.
Bericht: Der Ukraine gehen die Waffen zur Luftverteidigung aus
Die russische Armee hat ihre Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern zuletzt deutlich ausgeweitet, in der Nacht auf Sonntag startete sie die größte Angriffswelle seit Beginn der Großinvasion 2022. Ausgerechnet in dieser Situation drohen der Ukraine nun laut einem Zeitungsbericht Engpässe bei den Flugabwehr-Waffen. Grund dafür seien stockende Lieferungen aus den USA nach einer Überprüfung der Militärhilfen durch das dortige Verteidigungsministerium, berichtet die Financial Times. Sie beruft sich dabei auf westliche und ukrainische Regierungsvertreter.
Patrick Wehner
Berlin und Paris schlagen neue Russland-Sanktionen vor
Deutschland setzt sich gemeinsam mit Frankreich für schlagkräftige neue EU-Sanktionen gegen Russland ein. Wie aus einem an andere EU-Staaten übermittelten Positionspapier hervorgeht, werben Berlin und Paris unter anderem für ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen den russischen Energiesektor. Dieser sei die wichtigste Finanzierungsquelle für den Kriegshaushalt von Kremlchef Wladimir Putin, heißt es zur Begründung in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Text.
Darin wird dafür plädiert, weitere Ölkonzerne wie Lukoil und Serviceunternehmen aus der Ölbranche ins Visier zu nehmen. Dies könnten auch Akteure sein, die für den Export russischen Öls in die EU verantwortlich sind, oder Unternehmen, die mit russischem Öl handeln. Vorstellbar ist demnach auch, den Mechanismus der Preisobergrenze für russisches Öl auf europäische Unternehmen auszuweiten, die zwischen Drittländern raffinierte Produkte aus russischem Rohöl transportieren.
Zudem sollen nach dem Willen der Regierungen in Berlin und Paris finanzielle und logistische Schlupflöcher geschlossen werden, über die Russland bereits bestehende Sanktionen umgeht. Demnach könnten weitere russische Banken, ausländische Finanzinstitute mit Verbindungen zu dem von der russischen Zentralbank entwickelten Transaktionssystem SPFS sowie Kryptowährungsdienstleister in Zentralasien auf Sanktionslisten landen. "Stand heute sind rund 250 kleine und regionale Banken in internationale Transaktionen zur Unterstützung der russischen Kriegsanstrengungen eingebunden", heißt es in dem Positionspapier.
Vorstellen können sich Berlin und Paris zudem die Sanktionierung weiterer Akteure aus den Bereichen Automobilindustrie, zivile Luftfahrt, Gold, Maschinenbau und Elektrotechnik, die mit dem militärisch-industriellen Komplex in Russland verbunden sind. Als allgemeines Ziel geben Deutschland und Frankreich aus, all diejenigen Wirtschaftsakteure vom europäischen Markt auszuschließen, die russischen Wirtschaftssektoren mit Kriegsbezug Ressourcen bereitstellen.
Patrick Wehner
Rheinmetall liefert Ukraine Drohnenabwehr-System
Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine zur Drohnenabwehr sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger liefern. Ein entsprechender Vertrag werde am Mittwoch auf der Verteidigungsmesse DSEI in London unterzeichnet, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin "Wiso". "In diesem Jahr werden die ersten noch geliefert." Nach Angaben des Magazins handelt es sich um ein Geschäft in dreistelliger Millionenhöhe.
Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem, das auf Fahrzeuge montiert werden kann. "Jedes dieser Systeme kann vier mal vier Kilometer abdecken, um komplett drohnenfrei zu sein", erklärte Papperger. Damit bekommt die Ukraine das Skyranger-System noch vor der Bundeswehr. Auch Deutschland hat der Rüstungsfirma mit Sitz in Düsseldorf einen Großauftrag über 595 Millionen Euro zur Lieferung eines Prototyps und weiterer 18 Serienfahrzeuge erteilt. Die Lieferung an die Bundeswehr sollte ursprünglich bis Ende 2024 erfolgen. Nun sagte Papperger, die Bundeswehr habe die Geräte bisher noch nicht bekommen.
Die Ukraine wird von Russland derzeit mit schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn attackiert. Mit Hunderten gleichzeitig angreifender Drohnen gelingt es den Russen dabei immer wieder, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten.
Juri Auel
Kiew greift Donezk und Makijiwka mit Drohnen und Raketen an
Bei ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen auf den russisch besetzten Teil des Gebietes Donezk sind nach Medienberichten mindestens zwei Zivilisten getötet worden. 16 weitere wurden den Berichten zufolge verletzt. Ein neunstöckiges Wohnhaus in Makijiwka sei durch eine Drohne getroffen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Raketeneinschläge, offenbar unter anderem bei einer ehemaligen Fabrik für militärische Überwachungssysteme in Donezk. Zudem soll ein Umspannwerk bei Makijiwka Ziel gewesen sein. 70 Prozent der ostukrainischen Region Donezk einschließlich der gleichnamigen Gebietshauptstadt stehen unter russischer Kontrolle.
Kassian Stroh
EU spricht mit den USA über neue Sanktionen gegen Russland
Die Bundesregierung begrüßt die Andeutungen von US-Präsident Donald Trump, eventuell die US-Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Wir wissen alle, dass die USA den Schlüssel zu einem erhöhten Druck auf Russland in ihren Händen halten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. "Insofern nehmen wir diese Äußerung des amerikanischen Präsidenten positiv auf." Die Europäer bemühten sich seit Wochen, dass auch die USA ihren Druck auf Russland erhöhten.
Aktuell berät der EU-Sanktionsbeauftragte David O'Sullivan mit US-Vertretern in Washington über mögliche weitere Schritte, wie die EU-Kommission mitteilte. O'Sullivan werde von einem Team von EU-Experten begleitet. Trump sagte am Sonntag, er sei bereit für eine zweite Stufe von Sanktionen gegen Russland. "Ja, das bin ich", antwortet er auf die entsprechende Frage eines Journalisten. Einzelheiten nannte er nicht.
Der Charakter des Krieges habe Kornelius zufolge am Wochenende nochmal eine neue Qualität bekommen: "Die Angriffe von gestern und der letzten Tage zeigen erneut, dass Russland weiter bereit ist zu eskalieren." Russland hatte in der Nacht auf Sonntag die schwersten Luftangriffe seit drei Jahren gestartet.
Kassian Stroh
Russische Luftangriffe treffen Wärmekraftwerk
Die russische Armee hat nach Angaben der Ukraine ein Heizkraftwerk in der Region Kiew aus der Luft attackiert. Das Ziel sei offensichtlich, der Zivilbevölkerung der Ukraine weiteres Leid zuzufügen, schreibt das ukrainische Energieministerium auf Telegram. Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen sollten ohne Licht und Wärme bleiben. Rettungskräfte und Energie-Spezialisten seien vor Ort.
Welches Kraftwerk angegriffen wurde, teilte das Ministerium nicht mit. Nach Angaben ukrainischer Telegramkanäle handelt es sich um das Kraftwerk Trypillja südlich der Hauptstadt, das bereits mehrmals angegriffen und beschädigt worden ist. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte einen Angriff auf eine Energieanlage, sie habe Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine versorgt.
Durch die nächtlichen Drohnenangriffe wurden außerdem zwei Menschen in einem Dorf bei Kramatorsk in der Ostukraine getötet, wie die dortige Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt habe Russland in der Nacht mit 142 Drohnen Ziele in der Ukraine angegriffen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau schoss Russland in der Nacht zugleich zehn ukrainische Kampfdrohnen ab. Am Sonntag hatte Russland die Ukraine mit dem größten Luftangriff seit Kriegsbeginn überzogen und dabei nach ukrainischen Angaben mehr als 800 Drohnen und 13 Raketen eingesetzt.
Linus Freymark
Putin will aus Antifolterkonvention aussteigen
Russlands Präsident Wladimir Putin will aus der europäischen Antifolterkonvention austreten. Er habe dem russischen Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.
Die der Konvention beigetretenen Staaten verpflichten sich, gegen unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen von Menschen vorzugehen. Die Ukraine wirft Russland vor, Kriegsgefangene teilweise zu foltern. Zudem berichten Menschenrechtsorganisationen von Folter und menschenunwürdiger Behandlung in russischen Gefängnissen. Russland bestreitet die Vorwürfe.
Patrick Wehner
Trump über Ukraine-Krieg: "Werden das regeln"
US-Präsident Trump hat Gespräche mit europäischen Politikern über eine Lösung des Kriegs in der Ukraine angekündigt. "Einzelne europäische Spitzenpolitiker kommen am Montag oder Dienstag in unser Land", sagt Trump.
Der US-Präsident erklärte zudem, er sei "nicht zufrieden" mit der Lage. Nach dem massiven russischen Luftangriff, bei dem ukrainischen Angaben zufolge das Hauptregierungsgebäude in Kiew in Brand geraten ist, sagte Trump: "Den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, das werden wir regeln." Er stellt zudem ein baldiges Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht.
Wen Trump mit dem angeblich Anfang dieser Woche bevorstehenden Besuch europäischer Spitzenpolitiker meinte, teilte er nicht mit. An diesem Montag reisen mehrere europäische Beamte unter der Leitung des EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan nach Washington. Sie sind im US-Finanzministerium zu Gast, um verschiedene Formen des wirtschaftlichen Drucks auf Russland zu besprechen - darunter auch neue Sanktionen, wie ein Sprecher der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.
Christoph von Eichhorn
Bislang schwerster Luftangriff auf Ukraine - Regierungssitz in Kiew brennt
Die Ukraine meldet den bislang größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Russland habe in der Nacht mit 805 Drohnen, neun Marschflugkörpern vom Typ Iskander-K und vier ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M angegriffen, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Dies sei die höchste Zahl an Drohnen, die Russland seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022 eingesetzt habe. 751 Drohnen und vier Raketen seien von der Luftabwehr abgefangen worden. Bei dem Angriff kamen nach Angaben der Behörden in Kiew drei Menschen ums Leben, darunter ein Kleinkind. In der Hauptstadt Kiew seien mehrere Wohngebäude schwer beschädigt worden.
Erstmals sei in der Hauptstadt auch das Hauptgebäude der ukrainischen Regierung im zentralen Bezirk Petschersk getroffen worden, teilt Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es sei in Brand geraten, Löschkräfte seien im Einsatz. „Zum ersten Mal wurde durch einen feindlichen Angriff das Regierungsgebäude, das Dach und die oberen Stockwerke beschädigt“, schrieb Swyrydenko auf Telegram und veröffentlichte Fotos dazu. Gebäude würden wieder aufgebaut, verlorene Leben könnten nicht zurückgeholt werden. Die Welt müsse auf die Zerstörungen reagieren, der Sanktionsdruck müsse erhöht werden, vor allem gegen russisches Öl und Gas, forderte sie.
Explosionen wurden auch aus den Städten Odessa, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Krywyj Rih gemeldet. Allein in Saporischschja gebe es mindestens 15 Verletzte, berichtete die Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf Militärverwalter Iwan Fedorow. Im zentralukrainischen Krementschuk kam es nach Dutzenden Explosionen zu Stromausfällen, wie die Behörden mitteilten. In Odessa griffen Drohnen Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur an, wie das Nachrichtenportal The Kyiv Independent unter Verweis auf den Gouverneur des Gebiets meldete. In Krywyj Rih seien ebenfalls Ziele im Stadtgebiet getroffen worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Christoph von Eichhorn
Ölpipeline Druschba nach ukrainischen Angaben beschädigt
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba angegriffen. Der Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, die Pipeline sei dabei durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Über die Transitleitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt. Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern sind die Slowakei und Ungarn weiterhin stark von russischem Öl abhängig, das sie über die Pipeline aus der Sowjetzeit beziehen. Beide Länder unterhalten trotz des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen engere Beziehungen zu Russland.
Patrick Wehner
Polen entsendet Flugzeuge wegen russischer Angriffe nahe der Grenze
Wegen russischer Luftangriffe auf die Westukraine haben Polen und seine Verbündeten Militärflugzeuge im Grenzgebiet entsendet. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während bodengestützte Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme in höchste Bereitschaft versetzt sind", teilt das operative Kommando der polnischen Streitkräfte mit. In fast der gesamten Ukraine gilt Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnt vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen.