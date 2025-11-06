Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Toter nach Drohnenangriffen auf russische Stadt Wolgograd
Lettland übergibt 21 Transport-Radpanzer an die Ukraine
Acht Verletzte in ukrainischer Region Dnipropetrowsk
Ukrainischer Bischof: Viele Ukrainer leiden an Traumata
Ukrainischer Generalstab: Keine Einheit eingekesselt
Dimitri Taube
Pokrowsk: Ukraine meldet hohe russische Verluste, Russland rückt vor
In der seit langer Zeit umkämpften Stadt Pokrowsk an der Front in der Ostukraine ist die ukrainische Armee weiter schwer unter Druck. Russischen Streitkräften gelingt es, in und um Pokrowsk langsam vorzurücken. Darauf deuten geolokalisierte Aufnahmen hin. Zugleich fordert der Vormarsch offenbar erhebliche russische Verluste. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW) und verweist dabei auf Angaben des ukrainischen Militärs.
Für die Behauptungen Russlands, die ukrainischen Truppen in Pokrowsk und in der Nachbarstadt Myrnohrad seien eingekesselt, gibt es nach wie vor keine Bestätigung.
Die seit gut einem Jahr umkämpfte Bergbaustadt Pokrowsk hatte vor dem Krieg etwa 60 000 Einwohner. Der strategisch wichtige Ort gilt als Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg.
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wird bereits vorgeworfen, einen Rückzug ähnlich wie bei den schon vorher verlorenen Städten wie Bachmut und Awdijiwka aus politischen Gründen zu lange hinauszuzögern.
Dimitri Taube
Toter nach Drohnenangriffen auf russische Stadt Wolgograd
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Mann in der russischen Großstadt Wolgograd getötet worden. Der 48-Jährige kam nach Angaben von Gouverneur Andrej Botscharow bei einem Einschlag in ein Wohnhaus ums Leben. Es gebe Schäden an Privathäusern in mehreren Stadtteilen. Durch herabgestürzte Drohnentrümmer sei es zudem zu einem Feuer in einem Industriegebiet gekommen.
Der Generalstab in Kiew teilte mit, dass die Ukraine die Ölraffinerie Wolgograd angegriffen habe. Im Bereich des Ziels seien Explosionen und ein Brand festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung. Die Raffinerie des Konzerns Lukoil war schon mehrfach Ziel des ukrainischen Militärs. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.
Dimitri Taube
Lettland übergibt 21 Transport-Radpanzer an die Ukraine
Lettland unterstützt die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg mit weiteren 21 Transport-Panzern. Die Fahrzeuge vom Typ Patria 6x6 wurden vom ukrainischen Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einem Besuch auf dem lettischen Militärstützpunkt Adazi entgegengenommen. „Die Übergabe von Patrias demonstriert die Freundschaft, die Partnerschaft und unsere Bereitschaft, so viel wie möglich beizutragen“, sagte der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds.
Schmyhal bedankte sich bei Lettland für die Übergabe der Transport-Panzer. Trotz Drohnen und anderer neuer Technologien spielten konventionelle Waffensysteme weiterhin eine entscheidende Rolle, sagte er. Die Fahrzeuge seien eine effiziente Ausrüstung und retteten das Leben von Soldaten.
Lettland hat in diesem Jahr insgesamt 42 Transport-Panzer an die Ukraine übergeben. Das an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzende Lettland gehört im Krieg zu den entschlossensten Unterstützern Kiews. Der Baltenstaat wird in diesem Jahr nach Angaben von Spruds Militärhilfe in Höhe von etwa 0,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung bereitstellen.
Dimitri Taube
Acht Verletzte in ukrainischer Region Dnipropetrowsk
In der Ukraine wurden bei einem massiven russischen Drohnenangriff auf die Industriestadt Kamjanske acht Menschen verletzt, wie der geschäftsführende Gouverneur der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk, Wladyslaw Hajwanenko, mitteilte. Außerdem seien dort ein Gebäude, Autos, Infrastruktur und ein Transportunternehmen beschädigt worden. Auch andere Orte in dem Gebiet seien angegriffen worden. Im nördlichen Gebiet Tschernihiw wurde nach Behördenangaben eine Anlage der Stromversorgung getroffen.
Katja Guttmann
Angelina Jolie offenbar erneut in der Ukraine
US-Hollywoodstar Angelina Jolie ist Medienberichten zufolge erneut in die Ukraine gereist. Örtliche Medien veröffentlichten Bilder der Schauspielerin, wie die 50-Jährige zusammen mit Kindern mutmaßlich in einem Bombenschutzkeller im südukrainischen frontnahen Cherson sitzt. Andere Aufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursierten, zeigen Jolie mit einer Schutzweste einer Hilfsorganisation. Eine offizielle Bestätigung für den Besuch lag allerdings nicht vor.
Jolie hatte nach dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 in die Ukraine das Land bereits im April desselben Jahres mit einem unangekündigten Besuch überrascht. Sie traf damals vom Krieg betroffene Kindern im westukrainischen Lwiw, was Begeisterung ausgelöst hatte.
Anna Bolten
Ukrainischer Bischof: Viele Ukrainer leiden an Traumata
Fast vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine leidet die dortige Bevölkerung nach den Worten eines katholischen Bischofs vielfach an Traumata. Die ukrainischen Soldaten wie auch die Zivilbevölkerung seien psychisch sehr belastet, sagt Pawlo Hontscharuk, Bischof von Charkiw im Osten der Ukraine, dem päpstlichen Hilfswerk „Kirche in Not“. Als besonders schlimm bezeichnet er das ständige Surren von Drohnen: Es sei so konstant, dass die Menschen schon Angst hätten, wenn sie es nicht mehr hörten. Die Traumata müssten behandelt werden, so Bischof Hontscharuk.
Die Ukraine ist nach Angaben von "Kirche in Not" das Hauptförderland der Organisation. Im vergangenen Jahr hat das Hilfswerk demnach dort mehr als 300 Projekte mit knapp 8,5 Millionen Euro unterstützt.
Katja Guttmann
Ukraine meldet Angriff auf Raffinerie in Russland
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie in der russischen Region Nischni Nowgorod angegriffen. Ziel sei die Lukoil-Anlage in der Stadt Kstowo gewesen, teilt der Generalstab mit. Das Ausmaß der Schäden wird geprüft. Russland bestätigt die Angaben nicht. Der Gouverneur der Region erklärt jedoch, die Luftabwehr habe einen Angriff von 20 Drohnen in der Nähe von Kstowo abgewehrt. Die ukrainischen Streitkräfte melden zudem "erhebliche Schäden" an einem petrochemischen Werk im russischen Baschkortostan.
Katja Guttmann
Ukrainischer Generalstab: Keine Einheit eingekesselt
Am Frontabschnitt Pokrowsk-Myrnohrad im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des Generalstabs in Kiew anders als von Russland behauptet keine Soldaten eingekesselt. Es seien keine Einheiten der Streitkräfte der Ukraine eingekreist, sagte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow, der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Die Situation in Pokrowsk sei schwierig, die ukrainischen Einheiten würden alles für die Aufrechterhaltung der Logistik tun. Zudem laufe gerade eine Operation zur Verdrängung des russischen Gegners aus der Bergarbeiterstadt.
In den vergangenen Tagen hat sich die militärische Lage für die ukrainischen Truppen in Pokrowsk und Umgebung verschärft. Kremlchef Wladimir Putin sprach mehrfach von einer Einkesselung der ukrainischen Einheiten, was Kiew stets bestreitet. Am Dienstag war Präsident Wolodimir Selenskij auch in die Nähe der umkämpften Frontabschnitte gereist, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu verschaffen.
Juri Auel
Selenskij besucht Truppen an der Front
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij besucht nach eigenen Angaben Truppen, die nahe der ostukrainischen Stadt Dobropillja eine Gegenoffensive führen. Im Mittelpunkt seiner Gespräche hätten Waffen, die Ausweitung der Drohnenproduktion und die Bedürfnisse der Brigaden gestanden, schreibt Selenskij auf X.
Saimah Jiwa
Eine Tote, mehrere Verletzte und Brände nach russischen Angriffen
Bei russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen sind in der Ukraine mindestens ein Mensch getötet und 17 weitere Zivilisten verletzt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte zählten insgesamt 130 russische Angriffe mit Drohnen, von denen 92 abgewehrt worden seien. Zudem habe Russland mit sieben Raketen angegriffen.
Die Behörden teilten mit, dass im Gebiet Dnipropetrowsk bei einem Angriff mit einer Rakete und mit Drohnen eine 65 Jahre alte Frau getötet und elf weitere Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden seien.
Im Gebiet Charkiw gab es nach Behördenangaben bei einer Drohnenattacke sechs Verletzte, darunter zwei Feuerwehrleute. Auch Technik der Feuerwehr sei zerstört worden.
Im Gebiet Odessa im Süden der Ukraine am Schwarzen Meer gab es laut Gouverneur Oleh Kiper mehrere Brände nach Schlägen gegen die Energie- und Hafeninfrastruktur. Die Feuer seien gelöscht worden. Es gebe keine Verletzten, sagte er.
Katja Guttmann
Selenskij: Russen haben keine Erfolge in Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestreitet russische Erfolge an mehreren Frontabschnitten im Osten des Landes. „Pokrowsk, hier hat der Feind in den vergangenen Tagen keine Erfolge gehabt“, sagte der Staatschef in Kiew. Bis zu 30 Prozent der Gefechte an der Front finden demnach im Raum Pokrowsk im Donezker Gebiet statt. „Sie verstehen, wie schwer es für unsere (Soldaten) ist“, hob der Präsident hervor. Beim nahen Dobropillja liege die Initiative weiterhin auf ukrainischer Seite. Ohne spürbare Veränderung seien die Frontabschnitte Lyman, Kramatorsk und Kostjantyniwka.
In der benachbarten Region Charkiw sind in der Stadt Kupjansk Selenskij zufolge nur noch etwa 60 russische Soldaten. „Wir werden alles säubern“, versprach der Präsident. Es gebe bereits eine Frist für den Abschluss der Operation.
Russlands Staatschef Wladimir Putin hatte mehrfach von einer Einkreisung ukrainischer Soldaten in Pokrowsk und Kupjansk gesprochen. Kiew wies dies stets zurück, räumte aber zumindest für die Gruppierung bei Pokrowsk eine schwierige Lage ein. Ukrainische Soldaten hatten örtlichen Medien aber ebenso bestätigt, dass die Bergarbeiterstadt kaum zu halten sein werde.
Juri Auel
Selenskij: Ukraine will Büro für Rüstungsexport in Berlin eröffnen
Die Ukraine will nach den Worten ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij noch in diesem Jahr in Berlin ein Büro für den Export ihrer Rüstungsgüter sowie für eine gemeinsame Waffenproduktion eröffnen. Auch in Kopenhagen solle ein solches Büro bis Jahresende entstehen, sagte Selenskij vor der Presse. Zu den Waffensystemen, die die Ukraine exportieren könne, gehörten Marinedrohnen und Artilleriesysteme. Die Ukraine plane zudem, die Massenproduktion ihrer im Inland entwickelten Raketen vom Typ Flamingo und Ruta bis Ende des Jahres aufzunehmen.
Juri Auel
Selenskij: Russland zieht Truppen bei Dobropillia zusammen
Russland zieht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij Truppen in der Nähe der Stadt Dobropillia im Osten der Ukraine zusammen. Dort war dem ukrainischen Militär vor einiger Zeit eine erfolgreiche Gegenoffensive gelungen. Dobropillia liegt nördlich der seit Monaten hart umkämpften Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Selenskij sagt zudem, das Gebiet um Pokrowsk stehe weiterhin unter starkem Druck. Noch bis zu 300 russische Soldaten befänden sich in der ostukrainischen Stadt. Vor dem Krieg lebten in der vom Bergbau geprägten Stadt rund 60 000 Menschen, die meisten von ihnen sind inzwischen geflohen. Pokrowsk liegt an einer wichtigen Straße, die vom ukrainischen Militär für die Versorgung anderer umkämpfter Außenposten genutzt wird.
Juri Auel
EU sieht bei Ukraine Nachholbedarf in Sachen Rechtsstaatlichkeit
Die Ukraine zeigt nach Einschätzung der EU-Kommission ein „bemerkenswertes Engagement“ für einen Beitritt zur Europäischen Union. Sie müsse aber mehr für die Rechtsstaatlichkeit tun, heißt es in einem von Reuters eingesehenen Entwurf der EU-Kommission. Die Ukraine habe im vergangenen Jahr ihr bemerkenswertes Engagement für den EU-Beitrittsprozess fortgesetzt. Jüngste negative Entwicklungen in dem Land, darunter der zunehmende Druck auf spezialisierte Antikorruptionsbehörden und die Zivilgesellschaft, müssten aber entschieden umgekehrt werden. Trotz einiger Fortschritte bei den grundlegenden Reformen in der Ukraine blieben weitere Anstrengungen unerlässlich.
Juri Auel
Ukraine meldet Gebietsgewinne bei Dobropillja
Die ukrainischen Truppen erobern nach Angaben von Armeechef Olexandr Syrskyj nahe der Stadt Dobropillja 188 Quadratkilometer von Russland zurück. Zudem sei die Kontrolle über weitere 250 Quadratkilometer übernommen worden, die zuvor von keiner Seite gehalten worden sei, teilt Syrskyj weiter mit. Der Vormarsch solle die russischen Streitkräfte zwingen, ihren Fokus von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk abzulenken. Dobropillja liegt etwa 35 Kilometer nördlich von Pokrowsk.