Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Italienische Polizei nimmt mutmaßlichen Koordinator des Nord-Stream-Anschlags fest
Selenskij nach Luftangriffen: Russland will nicht verhandeln
Polnische Staatsanwaltschaft: Abgestürzte Drohne wohl aus Belarus
US-Vizepräsident Vance: Europa muss „Löwenanteil" der Last für Sicherheitsgarantien übernehmen
Spahn gegen Spekulationen über deutsche Soldaten in Ukraine
Dimitri Taube
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Das Gebiet rund um den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Oleksandr Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. „Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre“, schrieb er. „Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
Leopold Zaak
Italienische Polizei nimmt mutmaßlichen Koordinator des Nord-Stream-Anschlags fest
Im September 2022 explodierten Sprengsätze an den Röhren der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Knapp drei Jahre später ist nun in Italien ein Ukrainer festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, es handle sich dabei um Sergej K., der einer der „Koordinatoren der Operation“ gewesen sein soll. Er habe sich auf der Andromeda aufgehalten, der Segelyacht, von der aus der Anschlag ausgeübt worden sein soll. Die Behörde wirft ihm das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.
Der Ukrainer sei in der vergangenen Nacht in der italienischen Provinz Rimini von Beamten der Carabinieri-Station in Misano Adriatico gefasst worden, so die Bundesanwaltschaft. Er soll aus Italien nach Deutschland gebracht und dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Leopold Zaak
Selenskij nach Luftangriffen: Russland will nicht verhandeln
Nach den massiven russischen Luftangriffen mit einem Toten und vielen Verletzten hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij eine Reaktion gefordert. Es brauche Sanktionen und starke Zölle, schreibt er bei X. Bisher gebe es "kein Signal aus Moskau, dass sie wirklich beabsichtigen, substanzielle Verhandlungen zu führen und diesen Krieg zu beenden." Russland starte Angriffe, "als hätte sich nichts geändert, als gäbe es keine globalen Bemühungen, diesen Krieg zu stoppen."
In Richtung der USA fordert er eine "starke Reaktion", sollte der russische Machthaber Wladimir Putin ein Treffen mit Selenskij ausschlagen. Er selbst sei zu einem Treffen bereit, betont er. Nach dem Gipfel in Alaska hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, Putin habe ihm zugesichert, sich mit Selenskij treffen zu wollen. Aus dem Kreml gibt es dazu bisher keine Bestätigung.
Leopold Zaak
Polnische Staatsanwaltschaft: Abgestürzte Drohne wohl aus Belarus
Die über Polen abgestürzte Drohne ist der polnischen Staatsanwaltschaft zufolge offenbar aus Belarus gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine russische Version der vom Iran entwickelten Shahed-Drohne. Eine Stellungnahme aus Belarus oder Russland gibt es bislang nicht.
Die Drohne war nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau auf ein Feld gestürzt und hatte dort einen Krater hinterlassen. Verletzte gab es dabei keine. Für einen Kampfeinsatz war die Drohne der Staatsanwaltschaft zufolge offenbar nicht gedacht. Die Sprengladung sei nicht groß gewesen, heißt es. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bezeichnete den Vorfall als eine Provokation der Nato-Staaten durch Russland.
Leopold Zaak
Ukraine greift russische Kriegslogistik an
Die Ukraine musste in der vergangenen Nacht und am Morgen Hunderte Drohnen und Raketen aus Russland abwehren. Selbst sind ihr aber wohl auch einige Schläge gegen russische Infrastruktur gelungen. Juri Sljussar, Gouverneur der russischen Region Rostow teilte mit, in der Stadt Nowoschachtinsk sei ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, sollen mehrere Explosionen an der Anlage zeigen.
Auch auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim gab es offenbar einen ukrainischen Angriff. Die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Armee bestätigten, nahe der Stadt Dschankoj sei ein Zug angegriffen worden, der Treibstoff transportiert haben soll.
Philipp Saul
Was denken die Leserinnen und Leser der SZ?
Im Anschluss an den Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Eine Option ist eine internationale Friedenstruppe, an der sich eventuell auch Deutschland beteiligen könnte. Sicher ist das nicht, die Debatte steht noch am Anfang. Über einen Einsatz der Bundeswehr müsste der Deutsche Bundestag entscheiden.
Philipp Saul
Ein Toter in Lwiw nach stärksten russischen Luftangriffen dieses Monats
Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht seien bei den massivsten russischen Luftangriffen des Monats August 574 Drohnen und 40 Raketen auf ukrainische Städte gefeuert worden, meldet die ukrainische Luftwaffe. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw zu hören. In Lwiw wurde nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Maxym Kozyzkyj, auf Telegram mit. Dutzende Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.
In Transkarpatien im Westen des Landes wurden eine US-Elektronikfabrik getroffen und zwölf Menschen verletzt, wie die ukrainischen Behörden weiter mitteilten. Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, es handele sich um eine "rein zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder dem Militär zu tun hat".
RBK-Ukraine schrieb unter Berufung auf Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj, in der Region Lwiw sei die Luftabwehr im Einsatz. In Kiew sei bereits am Mittwochabend Luftalarm ausgegeben worden - die Drohnenangriffe seien dort über Nacht weitergegangen. Auch hier sei die Luftabwehr aktiv. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben, schrieb die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kiews Militärverwaltung.
Folgen des russischen Angriffs auf Lwiw. Stringer via REUTERS
Michelle Ostwald
US-Vizepräsident Vance: Europa muss „Löwenanteil" der Last für Sicherheitsgarantien übernehmen
Laut US-Vizepräsident J. D. Vance sollen die europäischen Länder den Hauptanteil der Last für die Sicherheitsgarantien der Ukraine übernehmen. „Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen", sagte Vance dem US-Fernsehsender Fox News. Die USA sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Der US-Präsident erwarte jedoch, dass Europa hier die führende Rolle spiele.
Michelle Ostwald
Kim Jong-un lobt Einsatz „heldenhafter" Soldaten in der Ukraine
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat die in der Ukraine kämpfenden Truppen seines Landes als „heldenhaft" gewürdigt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim habe die Leistung der Soldaten bei den Operationen zur Befreiung der russischen Region Kursk gelobt. Einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge hat Nordkorea mehr als 10 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt und scheint eine weitere Entsendung zu planen. Kim und der russische Präsident Wladimir Putin hatten im Juni vergangenen Jahres einen strategischen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, der auch einen gegenseitigen Beistandspakt umfasst.
Michelle Ostwald
Stabschef: Ukraine arbeitet an militärischen Sicherheitsgarantien
Die Ukraine arbeitet an der militärischen Komponente von Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Ende des Krieges mit Russland. „Unsere Teams, vor allem das Militär, haben bereits mit der aktiven Arbeit an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien begonnen", schreibt der Stabschef des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, Andrij Jermak, auf der Online-Plattform X nach einem Treffen von Sicherheitsberatern aus westlichen Ländern und der Nato. Die Ukraine erarbeite zudem mit ihren Verbündeten einen Plan für den Fall, dass Russland den Krieg weiter in die Länge ziehe. Einem westlichen Vertreter zufolge führt eine kleine Gruppe von führenden Militärs weitere Gespräche in Washington, um Optionen für Sicherheitsgarantien auszuarbeiten.
Juri Auel
Russland startet Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ukraine
Das russische Militär hat einen größeren Luftangriff mit Kampfdrohnen auf Ziele im ukrainischen Hinterland gestartet. In der Hauptstadt Kiew war kurz vor Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) Flugabwehrfeuer zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. In mehr als der Hälfte des Landes war wegen der Gefahr anfliegender Drohnen Luftalarm ausgelöst worden. Ukrainische Militärbeobachter informierten über mehrere Dutzend in der Luft befindlicher feindlicher Kampfdrohnen mit westlichem Kurs.
Juri Auel
Spahn gegen Spekulationen über deutsche Soldaten in Ukraine
In der Debatte über eine mögliche Entsendung von Soldaten der Bundeswehr in die Ukraine nach einem Friedensschluss hat CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn die Abgeordneten der Union zu Zurückhaltung aufgerufen. „Die aktuell medial vorangetriebene Frage, ob Sicherheitsgarantien den unmittelbaren Einsatz deutscher Soldaten in die Ukraine bedeuten würden, stellt sich so verkürzt nicht, schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt“, heißt es in einem Schreiben an die Parlamentarier.
Es seien zudem viele andere Szenarien für einen deutschen Beitrag zu den notwendigen Sicherheitsgarantien denkbar und sinnvoller, schreibt der CDU-Politiker weiter. „Daher sollten wir uns an solchen öffentlichen Spekulationen nicht beteiligen.“ Spahn wies darauf hin, dass es bei einem möglichen Friedensabkommen nicht nur um die Ukraine gehe, sondern um die künftige Sicherheitsordnung Europas. Diese werde im Wesentlichen von den Europäern getragen werden - in Abstimmung und mit Unterstützung der USA. „Selbstverständlich wird auch Deutschland, eingebettet in multilaterale Absprachen, eine wichtige, verlässliche Rolle einnehmen.“
Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, mahnte ebenfalls zu Zurückhaltung in der Debatte. „Erst wenn ein Frieden in Aussicht steht, kann über friedenssichernde Maßnahmen gesprochen werden“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei stehe die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine an erster Stelle. „Die Frage einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr stellt sich aktuell nicht.“
Juri Auel
Litauen signalisiert Bereitschaft, Soldaten für Ukraine-Friedensmission bereitzustellen
Litauen will sich mit Truppen und militärischer Ausrüstung an einer möglichen Friedensmission in der Ukraine beteiligen. Man sei bereit, so viele Soldaten beizusteuern, wie es das Parlament erlaube, sagt Präsident Gitanas Nauseda. Derzeit erörtern mehrere Unterstützer der Ukraine Wege zur Absicherung eines Friedens, sollte es zu einem entsprechenden Abkommen zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew kommen.
Juri Auel
Trotz Trumps Zöllen: Russland liefert weiter Öl an Indien
Die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Strafzölle gegen Russlands Handelspartner Indien verfehlen nach Darstellung aus Moskau ihren Zweck. „Wir liefern weiter Treibstoff (an Indien), darunter auch Rohöl und Ölprodukte, Heiz- und Hüttenkohle“, sagte Russlands Erster Vizeregierungschef Denis Manturow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er sehe zudem großes Potenzial für die Erweiterung des Exports von Flüssiggas, sagte er demnach bei der Sitzung einer russisch-indischen Regierungskommission. Aktuelle Zahlen nannte er nicht.
Um die Energiepartnerschaft zu stärken, zielten beide Länder auf die gemeinsame Erschließung der Nordostpassage, fügte Manturow hinzu. Die Nordostpassage ist ein Seeweg im Arktischen Ozean entlang der russischen Küste. Darüber sollen vor allem die reichen Rohstoffvorkommen im hohen Norden Russlands verschifft werden.
US-Präsident Trump hatte am 6. August die Einfuhrzölle für indische Waren von 25 auf 50 Prozent erhöht. Zur Begründung führte er die Energie- und Waffenimporte Indiens aus Russland an. Medienberichten zufolge hat Delhi daraufhin den Import von Öl aus Russland eingeschränkt.
Juri Auel
Schweden bietet an, Frieden in der Ukraine mit Marine zu sichern
Schweden ist bereit, einen Frieden in der Ukraine durch Luftraumüberwachung und vom Meer aus zu sichern. Das sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson zum Radiosender Sveriges Radio. Es gehe nicht darum, große Truppen aus anderen Ländern in die Ukraine zu verlegen, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, „dass die Ukraine selbst glaubwürdig Verantwortung für ihr Land übernehmen kann, sodass Russland es nicht noch einmal versucht“, sagte Kristersson.
Der schwedische Beitrag im Falle eines Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland müsse aber auf eine sichere Art und Weise geschehen, sodass man wisse, „worauf man sich einlässt“, sagte Kristersson.
