Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Suche beendet: Mehr als 70 Tote nach russischem Luftangriff vor zwei Wochen
Kreml: Keine Zustimmung für Teilnahme Europas an Ukraine-Gesprächen
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. „Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm“, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.
Man sollte vielmehr über die russischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. „Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland“, sagte der SPD-Politiker.
Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. Solche Angriffe stärkten wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby in Brüssel. Dies gelte besonders für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen.
Anna Schimpp
USA kritisieren ukrainische Angriffe auf frontferne Ziele
Die USA haben nach dem jüngsten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. „Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten“, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Zuvor hatten europäische Politiker den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte: „Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.“ Man stehe der Ukraine dabei zur Seite.
Anna Schimpp
Ukrainische Getreideernte könnte sich 2027 halbieren
Der Ukraine droht im kommenden Jahr eine Halbierung ihrer Getreideernte, da Landwirte wegen blockierter Exporthäfen den Anbau einschränken. Die Ernte könnte 2027 auf 30 Millionen Tonnen von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2026 fallen, sagte Agrarminister Taras Wyssozkyj der Nachrichtenagentur Reuters. Bleiben die Seehäfen im Schwarzen Meer geschlossen, dürften die Getreideexporte in der laufenden Saison 2026/27 auf 24,6 Millionen Tonnen von 38 Millionen Tonnen im Vorjahr sinken. „Es wird keine Rekordernten geben, weil die Landwirte sich stark einschränken“, erklärte der Minister.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt
Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Angriff durch sein Militär. In sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit Aufnahmen, die zeigen, dass einer der zwei Brückenbögen eingestürzt ist.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
x.com
Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt. Die Ukraine hatte die Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Auch strategisch hat die Brücke eine große Bedeutung. Ob Panzer und Raketen, Benzin, Lebensmittel oder Soldaten: Ein sehr wichtiger Teil des Nachschubs für die Krim und von ihr weiter in die von Moskau besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja wird über die Brücke geliefert. Lieferungen auf dem Landweg entlang des Asowschen Meeres, über die besetzte Stadt Mariupol, dauern viel länger, die Kapazität ist deutlich geringer; zudem fehlt dort eine funktionierende Eisenbahnlinie.
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Angesichts der bevorstehenden Wintermonate stellt Deutschland der Ukraine ein weiteres militärisches Hilfspaket im Umfang von 300 Millionen Dollar bereit. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die Luftverteidigung, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.
Carim Soliman
Finnlands Präsident: Europa muss direkt mit Putin sprechen
Finnlands Präsident Alexander Stubb fordert die europäischen Staats- und Regierungschefs zu direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. Es sei unverantwortlich, die Kontakte mit Russland so lange den USA zu überlassen, sagte Stubb der Financial Times. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die Regierung in Washington dazu neige, Europa in Einflusssphären aufzuteilen. Nun, da ein Rahmen existiere, sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs direkt mit Putin in Kontakt treten. Dabei müssten sie mit einer einheitlichen Botschaft und einer gemeinsamen Position auftreten, erklärte der finnische Präsident.
Im Detail erläuterte Stubb seine Russlandstrategie kürzlich im Interview mit der SZ:
Im Detail erläuterte Stubb seine Russlandstrategie kürzlich im Interview mit der SZ:
Luzia Geier
Ukraine: Explosionen in Kiew – U-Bahn beschädigt
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am frühen Dienstagmorgen Augenzeugenberichten zufolge Explosionen zu hören gewesen. Die U-Bahn der Stadt sei bei einem nächtlichen Angriff beschädigt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Russische Streitkräfte hatten zudem am späten Montagabend nach Angaben des Bürgermeisters zwei Brücken über den Fluss Dnipro sowie weitere kritische Infrastruktur in der Hauptstadt angegriffen. Moskau feuerte zudem Drohnen und Raketen auf andere Teile der Ukraine ab.
Luzia Geier
IWF und Ukraine nähern sich Einigung über 1,6 Milliarden Dollar
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nach eigenen Angaben wichtige Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Ukraine über die Auszahlung von weiteren 1,6 Milliarden Dollar erzielt. Sobald die Finanzierungszusagen internationaler Partner gesichert seien, könne die Einigung auf Expertenebene dem IWF-Vorstand zur Billigung vorgelegt werden, teilte die Organisation in Washington mit. Die Gespräche würden virtuell fortgesetzt. Für das Jahr 2027 schätzt der Fonds die verbleibende Finanzierungslücke der Regierung in Kiew auf 32 bis 34 Milliarden Dollar, für 2028 auf 17 Milliarden Dollar. Die Ukraine ist wegen der voraussichtlich längeren Dauer des Krieges mit Russland weiterhin stark auf internationale Finanzhilfen angewiesen.
Luzia Geier
Klitschko: Zwei Brücken von russischen Raketen getroffen
Russische Raketen sind erneut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. „Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen“, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Stadtbezirken Fernheizung und Wasser aus. Schäden aufgrund vorhergehender Drohnen- und Raketenangriffe auf Straßen- und U-Bahnbrücken in Kiew führten bereits zu erheblichen Verkehrsproblemen in der durch den Fluss Dnipro geteilten Dreimillionenstadt.
Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.
Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt. Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.
Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.
Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt. Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.
Suche beendet: Mehr als 70 Tote nach russischem Luftangriff vor zwei Wochen
Nach dem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha vor zwei Wochen ist die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 72 gestiegen. Unter den Toten seien Zivilschützer, Polizisten, Mediziner, Mitarbeiter der örtlichen Schule und der Kommunalverwaltung, teilte Innenminister Iwan Wyhiwskyj nach dem Abschluss der Sucharbeiten auf der Plattform Telegram mit. Vier Menschen gelten weiter als vermisst, vier Gerettete seien noch in einem Krankenhaus.
Kaum eine Bombardierung seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 sei so tragisch gewesen wie diese, teilte der Innenminister weiter mit. Anfang November hatte eine Bombe in der Ortschaft im Gebiet Saporischschja einen Bunker unter einem Schulgebäude zerstört, in den sich viele Menschen vor Gleitbombenangriffen geflüchtet hatten. Ukrainischen Angaben nach wurden zu der Zeit Hilfsgüter ausgegeben. Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einem „hinterhältigen Terroranschlag“.
Der Bunker in etwa sieben Meter Tiefe war 2025 fertiggestellt worden, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne berichtete. Er habe aber nur zwei Monate als Schule gedient und sei dann als kommunaler Treffpunkt, Verteilzentrum für humanitäre Hilfe und Luftschutzkeller genutzt worden. Komyschuwacha ist nur etwa 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.
Kushner spricht von Fortschritten bei Friedensgesprächen
Dem US-Sondergesandten Jared Kushner zufolge gibt es Fortschritte auf dem Weg zu einem Friedensabkommen für die Ukraine. Er und sein der US-Gesandte Steve Witkoff hätten sich mit dem russischen Präsidialberater Juri Uschakow über die nächsten Schritte ausgetauscht, schrieb Kushner auf X. Zudem gebe es produktive Gespräche mit der Regierung in Kiew und europäischen Partnern. Dabei gehe es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und einen Weg zur EU-Mitgliedschaft. Ein endgültiges Abkommen müsse sowohl von Russland als auch von der Ukraine gebilligt werden.
Kreml: Keine Zustimmung für Teilnahme Europas an Ukraine-Gesprächen
Russland hat nach Angaben seines Präsidialamts einer Teilnahme europäischer Vertreter an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche nicht zugestimmt. Kreml-Berater Juri Uschakow widersprach damit am Montag Äußerungen von US-Unterhändlern, wonach Moskau zu einer Einbindung Europas bereit sei. Uschakow ging gegenüber Journalisten nicht direkt auf diese Aussagen ein. „Derzeit wird darüber gesprochen, die nächste Runde in einem trilateralen Format abzuhalten“, sagte er. „Diese Gespräche wurden vor einigen Tagen in Abu Dhabi wieder aufgenommen, und es wurde beschlossen, sie fortzusetzen. Über den Termin gibt es noch keine Einigung, und über eine Erweiterung des Formats reden zwar einige Leute, mit uns wurde dies aber nicht abgesprochen.“
Bevor dies geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, sagte Uschakow auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“ Eine Einbindung hänge davon ab, dass Russland „ein klares Signal von den Europäern erhält, was sie wollen und welchen konstruktiven, konkreten Beitrag sie zu einer erfolgreichen Lösung in der Ukraine leisten können“, erklärte er.
Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten in der vergangenen Woche in Abu Dhabi erstmals seit neun Monaten Gespräche geführt. Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner trafen anschließend den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Sie erklärten danach, er habe einer Teilnahme Europas an der nächsten Verhandlungsrunde zugestimmt.
Bevor dies geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, sagte Uschakow auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“ Eine Einbindung hänge davon ab, dass Russland „ein klares Signal von den Europäern erhält, was sie wollen und welchen konstruktiven, konkreten Beitrag sie zu einer erfolgreichen Lösung in der Ukraine leisten können“, erklärte er.
Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten in der vergangenen Woche in Abu Dhabi erstmals seit neun Monaten Gespräche geführt. Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner trafen anschließend den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Sie erklärten danach, er habe einer Teilnahme Europas an der nächsten Verhandlungsrunde zugestimmt.
Anna Schimpp
EU sanktioniert russische Propaganda-Fabrik und Banken
Die Außenminister der EU-Staaten haben neue Russland-Sanktionen beschlossen. Sie wollen Vermögenswerte einfrieren und es verbieten, dass den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt. Die Strafmaßnahmen treffen rund 30 Akteure, denen groß angelegte Projekte zur Informationsmanipulation und Einflussnahme in Ländern wie Deutschland und Frankreich vorgeworfen werden.
Zudem wurden 101 Organisationen und zwölf Personen mit Sanktionen belegt, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Unter ihnen sind knapp 50 russische Banken und Finanzinstitute, die alleinige Anteilseignerin des russischen Einzelhandelsriesen Wildberries sowie eine Person, die die Mehrheitsbeteiligung an dem russischen Onlinehandelsunternehmen Ozon kontrolliert.
Zu den Akteuren, die von den Sanktionen wegen Informationsmanipulation und Einflussnahme betroffen sind, zählen die von der russischen Präsidialverwaltung finanzierte und gesteuerte Social Design Agency (SDA) und 24 für sie tätige Personen. Die in Moskau ansässige SDA manipuliert den EU-Angaben zufolge systematisch Medien.
Darüber hinaus setzt die EU Propagandisten auf die Sanktionsliste - ihnen wird vorgeworfen, sich an der Informationsmanipulation und der Verbreitung von Narrativen zu beteiligen, die Russlands Angriffskrieg legitimieren und stützen. Wegen Cyberangriffen wird auch die prorussische Hackergruppe NoName057(16) sanktioniert. Diese bekennt sich nach Angaben der EU zu Cyberangriffen auf staatliche Stellen, kritische Infrastruktur und Privatunternehmen in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten sowie den EU-Mitgliedstaaten.
Zudem wurden 101 Organisationen und zwölf Personen mit Sanktionen belegt, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Unter ihnen sind knapp 50 russische Banken und Finanzinstitute, die alleinige Anteilseignerin des russischen Einzelhandelsriesen Wildberries sowie eine Person, die die Mehrheitsbeteiligung an dem russischen Onlinehandelsunternehmen Ozon kontrolliert.
Zu den Akteuren, die von den Sanktionen wegen Informationsmanipulation und Einflussnahme betroffen sind, zählen die von der russischen Präsidialverwaltung finanzierte und gesteuerte Social Design Agency (SDA) und 24 für sie tätige Personen. Die in Moskau ansässige SDA manipuliert den EU-Angaben zufolge systematisch Medien.
Darüber hinaus setzt die EU Propagandisten auf die Sanktionsliste - ihnen wird vorgeworfen, sich an der Informationsmanipulation und der Verbreitung von Narrativen zu beteiligen, die Russlands Angriffskrieg legitimieren und stützen. Wegen Cyberangriffen wird auch die prorussische Hackergruppe NoName057(16) sanktioniert. Diese bekennt sich nach Angaben der EU zu Cyberangriffen auf staatliche Stellen, kritische Infrastruktur und Privatunternehmen in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten sowie den EU-Mitgliedstaaten.
Ukraine meldet Angriffe - Tote und Verletzte
Russland und die Ukraine haben erneut schwere Angriffe und Opfer gemeldet. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro am frühen Morgen kam nach Behördenangaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Dazu veröffentlichte er Fotos, die ausgebrannte Autos und eine beschädigte Straße zeigen.
Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein 59 Jahre alter Mann wurde demnach bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet, eine Frau außerdem bei einem Angriff auf Saporischschja. Zwei weitere seien dabei verletzt worden. Moskau habe ein Infrastrukturobjekt angegriffen.
Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein 59 Jahre alter Mann wurde demnach bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet, eine Frau außerdem bei einem Angriff auf Saporischschja. Zwei weitere seien dabei verletzt worden. Moskau habe ein Infrastrukturobjekt angegriffen.
Russland: Drohnenangriff aus Industrieanlagen in Regionen Krasnodar und Rostow und auf Krimbrücke
Bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar sind nach Angaben örtlicher Behörden drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. Nähere Angaben machten sie nicht. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt.
Auch in der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine sind bei einem Drohnenangriff drei Menschen verletzt worden. Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand, wie Regionalgouverneur Juri Sljusar mitteilte. Herabstürzende Trümmer abgefangener Drohnen hätten drei Wohnhäuser und eine Gasleitung im Dorf Rogalik beschädigt.
Die Ukraine hat nach russischen Angaben darüber hinaus die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Der Verkehr auf der Brücke sei daraufhin eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Insgesamt habe die Luftabwehr insgesamt 1336 Drohnen über mehreren russischen Regionen sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Auch in der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine sind bei einem Drohnenangriff drei Menschen verletzt worden. Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand, wie Regionalgouverneur Juri Sljusar mitteilte. Herabstürzende Trümmer abgefangener Drohnen hätten drei Wohnhäuser und eine Gasleitung im Dorf Rogalik beschädigt.
Die Ukraine hat nach russischen Angaben darüber hinaus die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Der Verkehr auf der Brücke sei daraufhin eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Insgesamt habe die Luftabwehr insgesamt 1336 Drohnen über mehreren russischen Regionen sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.