„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. „Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm“, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.





Man sollte vielmehr über die russischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. „Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland“, sagte der SPD-Politiker.





Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. Solche Angriffe stärkten wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby in Brüssel. Dies gelte besonders für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.



Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen.