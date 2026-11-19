Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kein Zugverkehr auf der Krim-Brücke nach erneutem Angriff
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Suche beendet: Mehr als 70 Tote nach russischem Luftangriff vor zwei Wochen
Barbara Klimke
Kein Zugverkehr auf der Krim-Brücke nach erneutem Angriff
Als Folge eines weiteren ukrainischen Angriffs auf die Krim-Brücke ist der Bahnverkehr nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden vorerst eingestellt worden. „Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt“, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, bei Telegram mit.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Barbara Klimke
London: Tausend Angriffsdrohnen für die Ukraine
Die britische Regierung hat vor dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Das Paket im Wert von 260 Millionen Pfund (umgerechnet circa 312 Millionen Euro) umfasse mehr als eintausend Langstrecken-Angriffsdrohnen, teilte die Regierung von Premierministers Andy Burnham mit.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Wadephul an Moskau: Europa hat schon eine Sicherheitsordnung
Bundesaußenminister Johann Wadephul hält das Aushandeln einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für unnötig. „Wir brauchen keine neue europäische Sicherheitsordnung. Wir brauchen bloß eine Akzeptanz der Regelwerke und der Prinzipien, auf die wir uns längst geeinigt hatten“, sagte Wadephul bei einem Besuch in Aserbaidschan.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Rednerpult in Baku, Aserbaidschan. Carsten Koall/dpa
Die Idee, einen Frieden für die Ukraine in eine neue europäische Sicherheitsordnung einzubetten, stammt vor allem aus den bilateralen Gesprächen zwischen den USA und Russland. Die USA möchten auf diese Weise die Europäer in den Verhandlungsprozess einbeziehen. Allerdings verweisen die meisten europäischen Politiker darauf, dass es eine solche Ordnung bereits gab. Moskau habe sie mit seinem Angriffskrieg zerbrochen.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Carim Soliman
Von der Leyen präsentiert Plan für neuen Ukraine-Kredit
Im EU-internen Streit um die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen hat die Europäische Kommission einen konkreten Vorschlag für ein Darlehen in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro präsentiert. Nach dem in Brüssel von Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierten Konzept würde der Betrag rund zwei Drittel des zusätzlichen Finanzbedarfs für 2027 decken und das bereits existierende 90 Milliarden Euro schwere Unterstützungsdarlehen ergänzen. Dieses war bereits Ende 2025 für die Jahre 2026 und 2027 vereinbart worden.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Mindestens vier Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
Bei verschiedenen Angriffen Russlands sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge zwei Frauen und ein Mann ums Leben. Zudem seien Menschen verletzt worden. Der Angriff habe die Innenstadt getroffen, es gebe Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.
In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. „Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm“, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.
Man sollte vielmehr über die russischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. „Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland“, sagte der SPD-Politiker.
Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. Solche Angriffe stärkten wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby in Brüssel. Dies gelte besonders für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Anna Schimpp
USA kritisieren ukrainische Angriffe auf frontferne Ziele
Die USA haben nach dem jüngsten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. „Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten“, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Zuvor hatten europäische Politiker den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte: „Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.“ Man stehe der Ukraine dabei zur Seite.
Anna Schimpp
Ukrainische Getreideernte könnte sich 2027 halbieren
Der Ukraine droht im kommenden Jahr eine Halbierung ihrer Getreideernte, da Landwirte wegen blockierter Exporthäfen den Anbau einschränken. Die Ernte könnte 2027 auf 30 Millionen Tonnen von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2026 fallen, sagte Agrarminister Taras Wyssozkyj der Nachrichtenagentur Reuters. Bleiben die Seehäfen im Schwarzen Meer geschlossen, dürften die Getreideexporte in der laufenden Saison 2026/27 auf 24,6 Millionen Tonnen von 38 Millionen Tonnen im Vorjahr sinken. „Es wird keine Rekordernten geben, weil die Landwirte sich stark einschränken“, erklärte der Minister.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt
Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Angriff durch sein Militär. In sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit Aufnahmen, die zeigen, dass einer der zwei Brückenbögen eingestürzt ist.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
x.com
Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt. Die Ukraine hatte die Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Auch strategisch hat die Brücke eine große Bedeutung. Ob Panzer und Raketen, Benzin, Lebensmittel oder Soldaten: Ein sehr wichtiger Teil des Nachschubs für die Krim und von ihr weiter in die von Moskau besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja wird über die Brücke geliefert. Lieferungen auf dem Landweg entlang des Asowschen Meeres, über die besetzte Stadt Mariupol, dauern viel länger, die Kapazität ist deutlich geringer; zudem fehlt dort eine funktionierende Eisenbahnlinie.
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Angesichts der bevorstehenden Wintermonate stellt Deutschland der Ukraine ein weiteres militärisches Hilfspaket im Umfang von 300 Millionen Dollar bereit. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die Luftverteidigung, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.
Carim Soliman
Finnlands Präsident: Europa muss direkt mit Putin sprechen
Finnlands Präsident Alexander Stubb fordert die europäischen Staats- und Regierungschefs zu direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf. Es sei unverantwortlich, die Kontakte mit Russland so lange den USA zu überlassen, sagte Stubb der Financial Times. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die Regierung in Washington dazu neige, Europa in Einflusssphären aufzuteilen. Nun, da ein Rahmen existiere, sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs direkt mit Putin in Kontakt treten. Dabei müssten sie mit einer einheitlichen Botschaft und einer gemeinsamen Position auftreten, erklärte der finnische Präsident.
Im Detail erläuterte Stubb seine Russlandstrategie kürzlich im Interview mit der SZ:
Im Detail erläuterte Stubb seine Russlandstrategie kürzlich im Interview mit der SZ:
Luzia Geier
Ukraine: Explosionen in Kiew – U-Bahn beschädigt
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am frühen Dienstagmorgen Augenzeugenberichten zufolge Explosionen zu hören gewesen. Die U-Bahn der Stadt sei bei einem nächtlichen Angriff beschädigt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Russische Streitkräfte hatten zudem am späten Montagabend nach Angaben des Bürgermeisters zwei Brücken über den Fluss Dnipro sowie weitere kritische Infrastruktur in der Hauptstadt angegriffen. Moskau feuerte zudem Drohnen und Raketen auf andere Teile der Ukraine ab.
Luzia Geier
IWF und Ukraine nähern sich Einigung über 1,6 Milliarden Dollar
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nach eigenen Angaben wichtige Fortschritte bei den Verhandlungen mit der Ukraine über die Auszahlung von weiteren 1,6 Milliarden Dollar erzielt. Sobald die Finanzierungszusagen internationaler Partner gesichert seien, könne die Einigung auf Expertenebene dem IWF-Vorstand zur Billigung vorgelegt werden, teilte die Organisation in Washington mit. Die Gespräche würden virtuell fortgesetzt. Für das Jahr 2027 schätzt der Fonds die verbleibende Finanzierungslücke der Regierung in Kiew auf 32 bis 34 Milliarden Dollar, für 2028 auf 17 Milliarden Dollar. Die Ukraine ist wegen der voraussichtlich längeren Dauer des Krieges mit Russland weiterhin stark auf internationale Finanzhilfen angewiesen.
Luzia Geier
Klitschko: Zwei Brücken von russischen Raketen getroffen
Russische Raketen sind erneut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. „Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen“, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Stadtbezirken Fernheizung und Wasser aus. Schäden aufgrund vorhergehender Drohnen- und Raketenangriffe auf Straßen- und U-Bahnbrücken in Kiew führten bereits zu erheblichen Verkehrsproblemen in der durch den Fluss Dnipro geteilten Dreimillionenstadt.
Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.
Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt. Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.
Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.
Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt. Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.
Suche beendet: Mehr als 70 Tote nach russischem Luftangriff vor zwei Wochen
Nach dem verheerenden russischen Luftangriff auf den Ort Komyschuwacha vor zwei Wochen ist die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 72 gestiegen. Unter den Toten seien Zivilschützer, Polizisten, Mediziner, Mitarbeiter der örtlichen Schule und der Kommunalverwaltung, teilte Innenminister Iwan Wyhiwskyj nach dem Abschluss der Sucharbeiten auf der Plattform Telegram mit. Vier Menschen gelten weiter als vermisst, vier Gerettete seien noch in einem Krankenhaus.
Kaum eine Bombardierung seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 sei so tragisch gewesen wie diese, teilte der Innenminister weiter mit. Anfang November hatte eine Bombe in der Ortschaft im Gebiet Saporischschja einen Bunker unter einem Schulgebäude zerstört, in den sich viele Menschen vor Gleitbombenangriffen geflüchtet hatten. Ukrainischen Angaben nach wurden zu der Zeit Hilfsgüter ausgegeben. Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einem „hinterhältigen Terroranschlag“.
Der Bunker in etwa sieben Meter Tiefe war 2025 fertiggestellt worden, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne berichtete. Er habe aber nur zwei Monate als Schule gedient und sei dann als kommunaler Treffpunkt, Verteilzentrum für humanitäre Hilfe und Luftschutzkeller genutzt worden. Komyschuwacha ist nur etwa 15 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernt.