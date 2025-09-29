Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland meldet zwei Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
Blackout in Großstadt Belgorod nach ukrainischem Angriff
Tote und Verletzte in der Ukraine durch russische Luftangriffe
Selenskij: Russland schickte 92 Drohnen Richtung Polen
Atombehörde: Drohnen gefährden Sicherheit von AKW in der Ukraine
Dimitri Taube
Pistorius: Russland wird für Nato mehr und mehr zur Gefahr
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Nato-Verbündeten mit Blick auf Russland zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung aufgerufen. Auf dem Warschauer Sicherheitsforum sagte er: „Russland wird für die Nato mehr und mehr zur Gefahr.“
Der russische Präsident versuche, die Nato zu provozieren und Verwundbarkeiten des Bündnisses zu demonstrieren, so Pistorius. Er warnte davor, in eine von Kremlchef Wladimir Putin aufgebaute Falle fortgesetzter Eskalation zu gehen. Nötig seien Einigkeit, Klarheit im Handeln und Zusammenarbeit. „Wir werden unsere Anstrengungen zur Stärkung der Luftverteidigung fortsetzen“, sagte Pistorius.
Pistorius sprach in Warschau zudem über die europäische Zukunft der Ukraine. Wichtig sei eine verstärkte Zusammenarbeit mit der ukrainischen Rüstungsindustrie. Dies sei die derzeit beste Sicherheitsgarantie für das Land.
Zu den russischen Verletzungen des Nato-Luftraums äußerte sich auch Außenminister Johann Wadephul. Er rief zu einer entschlossenen und gut überlegten Reaktion auf. Die Verletzungen des Nato-Luftraums durch Moskau „sind keine Irrtümer, sondern bewusste Angriffe im Graubereich“. Sie seien Teil der hybriden Aggression des russischen Präsidenten Putin. „Solche Provokationen sind brandgefährlich und haben nur ein Ziel: unsere Entschlossenheit zu testen“, sagte der CDU-Politiker vor der Abreise in die polnische Hauptstadt.
Dimitri Taube
Russland meldet zwei Tote nach ukrainischem Drohnenangriff
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das Umland der russischen Hauptstadt Moskau sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Eine 76-jährige Frau und ihr sechsjähriger Enkel seien bei einem Brand ihres Hauses ums Leben gekommen, schrieb Gebietsgouverneur Andrej Worobjow in sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht. Über den Städten Kolomna und Woskressensk südöstlich von Moskau seien nachts vier Drohnen abgeschossen worden.
Insgesamt fing das russische Militär nach eigenen Angaben in der Nacht 78 feindliche Drohnen über dem Territorium Russlands ab – die meisten über den Grenzgebieten Brjansk und Belgorod. Solche Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind nicht unabhängig überprüfbar, sie lassen aber Rückschlüsse auf die Intensität der Angriffe zu.
Der ukrainische Generalstab teilte mit, das im Gebiet Brjansk eine russische Fabrik für Elektronikbauteile mit Raketen getroffen worden sei. Von russischer Seite gab es dazu keine Angaben.
Nach einem massiven Bombardement auf die Ukraine in der Nacht zu Sonntag setzte die russische Armee in der letzten Nacht weniger Drohnen ein. Von 32 unbemannten Fluggeräten seien 23 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.
Leopold Zaak
Blackout in Großstadt Belgorod nach ukrainischem Angriff
Die russische Großstadt Belgorod erlebt nach einem ukrainischen Angriff erstmals seit Kriegsbeginn laut Berichten in sozialen Netzwerken einen massiven Blackout. In Tausenden Häusern gingen am Abend die Lichter aus, Menschen steckten in Fahrstühlen fest oder saßen zu Hause im Dunkeln, wie Augenzeugen in örtlichen sozialen Netzwerken berichteten. Demnach soll eine Rakete in einem Heizkraftwerk eingeschlagen sein.
Auf einem Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, waren schwere Explosionen zu sehen und eine Rauchwolke. Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach in einem Video bei Telegram von „bedeutsamen“ Stromausfällen in der Stadt. Es gebe weiter Luftalarm, die Menschen sollten sich in Kellern in Sicherheit bringen, sagte er vor einem noch beleuchteten Gebäude. Gladkow sprach auch von zwei Verletzten. In Kliniken arbeiteten Notstromaggregate, hieß es.
Auf bisher nicht überprüfbaren Videos waren auch dunkle Straßen zu sehen, auf denen fahrende Autos die einzige Lichtquelle waren. Die Ukraine greift die Gebietshauptstadt Belgorod mit ihren mehr als 300 000 Einwohnern und die gleichnamige Region immer wieder vor allem mit Drohnen an. Damit soll die russische Militärlogistik zerstört werden. Die Schäden und Opferzahlen auf ukrainischer Seite durch Moskaus Invasion sind um ein Vielfaches größer als auf russischer Seite bei den Gegenangriffen Kiews.
Auf einem Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, waren schwere Explosionen zu sehen und eine Rauchwolke. Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach in einem Video bei Telegram von „bedeutsamen“ Stromausfällen in der Stadt. Es gebe weiter Luftalarm, die Menschen sollten sich in Kellern in Sicherheit bringen, sagte er vor einem noch beleuchteten Gebäude. Gladkow sprach auch von zwei Verletzten. In Kliniken arbeiteten Notstromaggregate, hieß es.
Auf bisher nicht überprüfbaren Videos waren auch dunkle Straßen zu sehen, auf denen fahrende Autos die einzige Lichtquelle waren. Die Ukraine greift die Gebietshauptstadt Belgorod mit ihren mehr als 300 000 Einwohnern und die gleichnamige Region immer wieder vor allem mit Drohnen an. Damit soll die russische Militärlogistik zerstört werden. Die Schäden und Opferzahlen auf ukrainischer Seite durch Moskaus Invasion sind um ein Vielfaches größer als auf russischer Seite bei den Gegenangriffen Kiews.
Dimitri Taube
Tote und Verletzte in der Ukraine durch russische Luftangriffe
In der Ukraine sind durch russische Angriffe mit Drohnen und Raketen nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij mindestens vier Menschen getötet und 40 verletzt worden. Dem Militär zufolge setzte Russland 595 Drohnen und 48 Raketen ein. Die Luftwaffe konnte demnach 568 Drohnen und 43 Raketen abschießen. Der Angriff hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij mehr als zwölf Stunden gedauert.
Hauptziel waren Selenskij zufolge die Hauptstadt Kiew und das Umland, dazu die Gebiete Saporischschja, Chmelnyzkyj, Sumy, Mykolajiw, Tschernihiw und Odessa. „Infolge des Beschusses wurde in der Hauptstadt das Gebäude des Instituts für Kardiologie beschädigt“, teilte er mit.
In sechs von zehn Stadtbezirken wurden der Stadtverwaltung zufolge Schäden registriert. Mehrere Brände brachen aus; Rauchwolken waren weithin über der Dreimillionenstadt zu sehen.
Im Kiewer Umland wurden nach Angaben der Gebietsverwaltung mindestens fünf Mitarbeiter einer Brotfabrik im Landkreis Fastiw verletzt. Ein Brand auf dem Fabrikgelände konnte gelöscht werden. In der Stadt Bila Zerkwa gab es ebenfalls Berichte von Einschlägen und Bränden.
Zudem gab es nach offiziellen Angaben mindestens 21 Verletzte in der südostukrainischen Industriestadt Saporischschja. Von Behörden veröffentlichte Bilder zeigten Schäden an Wohnhäusern und Löscharbeiten.
Russland erklärte, es habe in der Nacht massiv ukrainische Militärinfrastruktur angegriffen. Dabei seien Militärflugplätze und andere Einrichtungen getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. „Gestern Abend haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen massiven Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft und See sowie unbemannten Luftfahrzeugen gegen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine gestartet“, hieß es in der Erklärung.
Juri Auel
Ukraine: Israel hat erste "Patriot"-Luftabwehr geliefert
Israel hat nach Angaben aus Kiew ein Luftabwehrsystem des Typs Patriot an die Ukraine geliefert. „Ein israelischer Komplex arbeitet schon einen Monat in der Ukraine“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf einer Pressekonferenz. Damit sei die eigene Flugabwehr gestärkt worden. Er erwarte zwei weitere Systeme noch in diesem Herbst, fügte er hinzu. Selenskij präzisierte dabei nicht, aus welchem Land diese stammen.
Die Ukraine ist dringend auf westliche Flugabwehrsysteme beim Schutz ihrer Städte vor russischen Angriffen angewiesen. Mehrfach hatte Selenskij in den letzten Monaten um die in den USA produzierten Patriot-Systeme gebeten. Im Mai hatte die New York Times geschrieben, dass ein in Israel stationiertes System nach einer Modernisierung in die Ukraine gehen solle. Offiziell war die Lieferung vor dem heutigen Tag nicht bestätigt worden.
Juri Auel
Selenskij: Russland schickte 92 Drohnen Richtung Polen
Russland hat bei der Verletzung des polnischen Luftraums vor rund zwei Wochen nach Angaben aus Kiew angeblich deutlich mehr Drohnen geschickt als bislang bekannt. „Richtung Polen sind 92 Drohnen geflogen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz. Die Ukraine habe den Großteil davon abgeschossen, sodass nur 19 Drohnen in Polen angekommen seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Nach Angaben Selenskijs ist Europa derzeit nicht in der Lage, russische Drohnenangriffe im Ernstfall abzuwehren. Die Ukraine sei aber bereit zu helfen. Er bot dazu die eigene Expertise mit etwa mobilen Drohnenbekämpfungstrupps an. Schon in der Vergangenheit hatte der ukrainische Präsident gesagt, potenziell sei sein Land auch in der Lage, den Europäern mit Waffen zu helfen. Hier geht es wohl vor allem um Abwehrdrohnen, die angreifende Flugobjekte vernichten können.
Oliver Klasen
Selenskij: Drohnenvorfälle an ukrainisch-ungarischer Grenze
„Die ukrainischen Streitkräfte haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen registriert, die wahrscheinlich aus Ungarn stammen“, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Militär-Briefing auf der Plattform X.
Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte habe über die Vorfälle berichtet. Vorläufige Einschätzungen deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um Aufklärungsflüge gehandelt habe, um das industrielle Potenzial der ukrainischen Grenzgebiete zu erforschen, so der Präsident.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó reagierte spöttisch. Selenskij verliere aufgrund „seiner anti-ungarischen Obsession“ zunehmend den Verstand und sehe „Dinge, die gar nicht existieren“, schrieb Szijjártó, ebenfalls auf X. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb daraufhin: „Wir beginnen, viele Dinge zu sehen, Peter, darunter die Heuchelei und moralische Verkommenheit Deiner Regierung, ihre offenen und verdeckten Aktivitäten gegen die Ukraine und den Rest Europas, ihre Rolle als Handlanger des Kremls.“
Die Ukraine kritisiert immer wieder Ungarns Nähe zu Russland. Im August hatte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die nach Ungarn und in die Slowakei führende russische Erdölpipeline Druschba angegriffen. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó warf Kiew anschließend „Angriffe auf die Energiesicherheit“ seines Landes vor.
Dimitri Taube
Medien: Trump offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen
US-Präsident Donald Trump zeigt sich einem Medienbericht zufolge offen dafür, der Ukraine Angriffe in Russland mit US-Langstreckenwaffen zu gestatten. Eine Zusage habe Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Dienstag jedoch nicht gemacht, berichtet die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Das US-Medium Axios berichtet, Selenskij habe Trump bei dem Gespräch um Tomahawk-Raketen gebeten.
Dimitri Taube
Ukraine greift Raffinerie in Südrussland an
Die Ukraine setzt ihre systematischen Attacken auf die russische Ölindustrie fort und hat eine Raffinerie im Süden Russlands mit Drohnen angegriffen. Die russischen Behörden der Region Krasnodar teilten mit, dass in der Raffinerie von Afipski ein kleiner Brand ausgebrochen sei. Teile einer Drohne seien in die Anlage gestürzt, hieß es offiziell.
Nach ukrainischen Angaben war die Raffinerie, die Benzin und Diesel herstellt, zuvor am 28. August angegriffen worden. Durch die wiederholten Angriffe auf Raffinerien, Pumpstationen und Verladeterminals hat Russland nach Expertenschätzungen etwa ein Viertel seiner Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. Dies sorgt in einigen Regionen dafür, dass Diesel und Benzin knapp sind.
Für die Ukraine sind Attacken auf die gegnerische Ölindustrie derzeit die wirksamste Strategie.
Dimitri Taube
Atombehörde: Drohnen gefährden Sicherheit von AKW in der Ukraine
Erneut ist die Sicherheit eines Atomkraftwerks in der Ukraine nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) durch zahlreiche Drohnen gefährdet worden. „Wieder einmal fliegen Drohnen viel zu nah an Kernkraftwerken vorbei und gefährden damit die nukleare Sicherheit“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi einer Mitteilung zufolge. Ungefähr 800 Meter vom Kernkraftwerk Südukraine im Gebiet Mykolajiw entfernt sei in der Nacht eine Drohne abgefangen worden und explodiert, teilte die IAEA mit.
22 unbemannte Flugobjekte seien beobachtet worden, einige in einer Entfernung von nur einem halben Kilometer von der Anlage. Schäden am Kernkraftwerk selbst gab es demnach nicht.
Es ist nicht der erste Vorfall bei einem AKW in dieser Woche in der Ukraine. Das seit 2022 von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja ist infolge von Beschuss schon seit mehreren Tagen ohne externe Stromversorgung. Moskau und Kiew werfen sich immer wieder gegenseitigen Beschuss der Anlage vor.
Die IAEA spielt seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren eine zentrale Rolle beim Schutz und der Überwachung des Zustands und der Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke. Im größten AKW Europas in Saporischschja ist dauerhaft ein IAEA-Team vor Ort.
Dimitri Taube
OSZE-Bericht: Russland misshandelt und tötet systematisch ukrainische Kriegsgefangene
Russland misshandelt und tötet aus Sicht eines Expertenberichts systematisch ukrainische Kriegsgefangene. Folter und Hinrichtungen seien weit verbreitet, heißt es in dem Bericht, der von 41 der 57 Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Auftrag gegeben wurde. Die Fachleute kamen zum Schluss, dass diese Verstöße gegen international gültiges Recht als Kriegsverbrechen und in einigen Fällen wohl auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet werden können. Die drei Juristen aus Frankreich, Tschechien und Schweden regten dazu Ermittlungen am Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag an. Bislang untersucht der ICC mutmaßliche Verschleppungen von ukrainischen Kindern und Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine.
Die unabhängigen Fachleute für internationales Recht haben nach eigenen Angaben glaubhafte Informationen über weit verbreitete und systematische Gewalt- und Foltermethoden zusammengetragen. Demnach kommen nicht nur Gewehrkolben, Schaufeln, Elektroschocks und Hunde zum Einsatz. Knapp 43 Prozent der freigelassenen ukrainischen Kriegsgefangenen berichten, dass ihnen sexualisierte Gewalt angetan worden sei, heißt es.
Der Bericht gibt keine genaue Zahl der ukrainischen Soldaten an, die mutmaßlich abseits von Kampfhandlungen getötet wurden. Das Juristen-Team berichtet jedoch, dass das UN-Menschenrechtsbüro bis Mai 2025 Beweise oder glaubhafte Hinweise auf 194 Hinrichtungen auf dem Schlachtfeld gesammelt hat. Zusätzlich gebe es Berichte über Tötungen in Gefangenenlagern, hieß es. Laut dem Bericht haben Militärkommandanten und russische Vertreter öffentlich dazu aufgerufen, gnadenlos mit Gefangenen umzugehen. „Sie haben kein Recht auf Leben. Hinrichten, hinrichten und hinrichten“, wird etwa der Ex-Kreml-Chef und aktuelle stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, zitiert.
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 seien Schätzungen zufolge mindestens 13 500 ukrainische Soldaten in russische Hände gefallen, heißt es in dem Bericht. Demnach sind davon fast 6800 freigelassen worden, 6300 sind noch in Gefangenschaft.
Der Bericht stützt sich auf Aussagen ehemaliger Gefangener, ukrainischer Vertreter, auf Berichte von internationalen Organisationen und andere Beweismittel. Russland kooperierte nicht mit der Untersuchung.
Dimitri Taube
Trump appelliert an Erdoğan: Kein Öl von Russland kaufen
US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aufgefordert, den Energiehandel der Türkei mit Russland einzustellen. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft“, solange Moskau den Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdoğan im Oval Office des Weißen Hauses vor Journalisten.
Etwas später sprach Trump nochmals über seinen türkischen Amtskollegen in dessen Beisein: „Das Beste, was er tun könnte, wäre, kein Öl und Gas aus Russland zu kaufen.“ Erdoğan antwortete konkret darauf nicht.
Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der türkischen Energiemarkt-Regulierungsbehörde 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Die Türkei pflegt enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine und lehnt westliche Sanktionen gegen Moskau bislang ab.
Trump hatte jüngst bereits die EU aufgefordert, den Energiehandel mit Russland einzustellen. Der US-Präsident will so den Druck auf Russland erhöhen – indem er das Land wirtschaftlich schwächt. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle für die Finanzierung des Kriegs.
Dimitri Taube
Russland verlängert Exportverbot für Benzin bis Jahresende
Wegen Treibstoffmangels nach ukrainischen Drohnenattacken gegen russische Raffinerien verlängert der Kreml das Exportverbot für Benzin und Diesel bis Jahresende. „Das hilft uns, den Markt zusätzlich mit Ölprodukten abzusichern“, sagte der für Energiefragen in Russland zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er räumte ein, dass Russland ein Defizit an Treibstoffen habe.
Die Ukraine führt in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg gezielt Schläge gegen Treibstofflager und Raffinerien in dem Nachbarland.
Der Mangel an Treibstoffen hatte in Russland zuletzt schon zu deutlich höheren Preisen an den Zapfsäulen geführt. Der Export von Kraftstoffen ist seit März verboten, weil die russische Führung die Lage auf dem einheimischen Markt stabilisieren will. Dem Land gehen dabei aber auch Einnahmen verloren, die für den Krieg gegen die Ukraine bedeutsam sind. Nach Darstellung von Nowak gilt das Verbot für alle Marktteilnehmer mit Ausnahme von zwischenstaatlichen Abkommen.
Auch russische Tankstellen haben begonnen, die Menge an Benzin zu begrenzen. Die Zahl der Tankstellen, die in Russland mit Benzin handeln, ist innerhalb von zwei Monaten um 360 oder 2,6 Prozent gesunken, wie die Zeitung Kommersant berichtete. Besonders spürbar sei das Defizit im Süden des Landes. Die Benzinproduktion sei um zehn Prozent gesunken.
Dimitri Taube
Rumänien vereinfacht Abschuss bei Luftraumverletzung
Rumäniens Armee darf jetzt zügig Drohnen oder bemannte Militärflugzeuge abschießen, die den Luftraum des Landes verletzen. Dies gilt nach einem Beschluss des obersten Verteidigungsrats des Landes. Bisher mussten derartige Abschüsse einzeln vom Verteidigungsminister gebilligt werden. Jetzt darf dies der militärische Einsatzleiter von Fall zu Fall entscheiden. Zu einem Abschuss kam es trotz Sichtung vieler russischer Drohnen in Rumäniens Luftraum bisher nicht. Den Verteidigungsrat leitet der Staatspräsident, Mitglieder sind unter anderem der Regierungschef, der Verteidigungsminister sowie die Chefs der Armee und der Geheimdienste.
Erst im Juli dieses Jahres hatte Rumäniens Parlament entschieden, dass Drohnen, die den Luftraum verletzen, auch in Friedenszeiten – also ohne offizielle Kriegserklärung – prinzipiell abgeschossen werden dürfen. Der Verteidigungsrat hat nunmehr die bisher fehlenden konkreten Entscheidungsbefugnisse geregelt. Im Fall bemannter Militärflugzeuge, die unerlaubt in den Luftraum eindringen, muss die rumänische Armee dessen Crew warnen, bevor sie das Objekt angreift. Handelt es sich um eine zivile Maschine, entscheidet wie bisher der Verteidigungsminister über das Vorgehen.
Seit Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sind oft russische Drohnen in Rumäniens Luftraum eingedrungen oder deren Trümmer auf rumänisches Territorium gefallen. Meistens geschah dies im Donaudelta, das an die Ukraine grenzt, im Zuge russischer Angriffe auf ukrainische Donauhäfen. Zuletzt flog eine russische Drohne am 13. September in dieser Region 50 Minuten lang durch Rumänien. Zwei rumänische F-16-Kampfjets und zwei Eurofighter der am Schwarzen Meer stationierten deutschen Luftwaffe stiegen zur Beobachtung auf.
Der rumänische Kommandant dieser Beobachtungsmission entschied sich gegen einen Abschuss, um „Kollateralschäden“ zu vermeiden, wie er erklärte. Er wurde dafür von vielen rumänischen Medien kritisiert, zumal nahezu zeitgleich Polens Armee mehrere russische Drohnen abschoss, die damals im polnischen Luftraum gesichtet worden waren.
Dimitri Taube
Nato-Chef stellt sich hinter Trump zu Abschuss russischer Jets
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich hinter die Aussage von US-Präsident Donald Trump gestellt, notfalls russische Flugzeuge abzuschießen, wenn diese in den Luftraum des Bündnisses eindringen. „Wenn es notwendig ist. Ich stimme hier also vollkommen mit Präsident Trump überein: Wenn dies notwendig ist“, sagte Rutte am Donnerstag dem Sender Fox News. Die Nato-Streitkräfte seien dafür ausgebildet, derartige Bedrohungen einzuschätzen.
Trump hatte am Dienstag auf die Frage, ob er einen Abschuss unterstützen würde, mit „Ja, das tue ich“ geantwortet. Ob sich die USA beteiligen würden, hänge von den Umständen ab.
Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte am Donnerstag, dass man Verletzungen des Nato-Luftraums nicht hinnehmen werde. Man werde „alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden“, sagte er nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer. Er habe Verteidigungsminister Boris Pistorius am Wochenende gebeten, dazu im Nato-Rat und „insbesondere mit den vier Verteidigungsministern aus Polen, Frankreich, Großbritannien und Deutschland“ ein Einvernehmen über eine Reaktion zu erzielen.
Zuletzt hatten Nato-Staaten Russland wegen der Verletzung des estnischen Luftraums verurteilt. Auch Polen hatte ein Eindringen russischer Kampfjets gemeldet. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe zurück. Doch nicht nur an der Westgrenze Russlands kommt es zu solchen Zwischenfällen, sondern auch im Osten des Landes. So fingen Abfangjäger des nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (Norad) am Mittwoch vier russische Militärflugzeuge vor der Küste Alaskas ab. Dabei habe es sich um zwei Bomber vom Typ Tu-95 und zwei Kampfjets vom Typ Su-35 gehandelt, teilte Norad am Donnerstag mit.
