Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine bekommt Hunderte „Patriot“-Raketen
Hilfsaktion für Oleschky ist abgeschlossen
Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen
Bericht: Ukraine pausiert den Beschuss russischer Raffinieren
Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an
Ukraine bekommt Hunderte „Patriot“-Raketen
Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.
Finanziert wird der Kauf durch Beiträge von Kanada, Deutschland und Norwegen über das Programm „US Jumpstart“. Zudem, so heißt es, werden Mittel aus einem Hilfsdarlehen der Europäischen Union für die Ukraine verwendet. Hauptauftragnehmer für den Verkauf der Patriot-Abfangraketen ist der Rüstungskonzern Lockheed Martin.
Wann die Waffen in der Ukraine ankommen könnten, wurde nicht erwähnt. Das Patriot-System gilt als wirksamste Waffe gegen ballistische Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bedankte sich auf der Plattform X für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, er drängte allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben zufolge sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen. Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.
Am Montag hatte er erklärt, die Ukraine warte seit fast einem Monat darauf, dass die USA wichtige Raketenlieferungen freigeben, während Russland seine Angriffe auf die Energie- und zivile Infrastruktur verstärke.
Finanziert wird der Kauf durch Beiträge von Kanada, Deutschland und Norwegen über das Programm „US Jumpstart“. Zudem, so heißt es, werden Mittel aus einem Hilfsdarlehen der Europäischen Union für die Ukraine verwendet. Hauptauftragnehmer für den Verkauf der Patriot-Abfangraketen ist der Rüstungskonzern Lockheed Martin.
Wann die Waffen in der Ukraine ankommen könnten, wurde nicht erwähnt. Das Patriot-System gilt als wirksamste Waffe gegen ballistische Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bedankte sich auf der Plattform X für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, er drängte allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben zufolge sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen. Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.
Am Montag hatte er erklärt, die Ukraine warte seit fast einem Monat darauf, dass die USA wichtige Raketenlieferungen freigeben, während Russland seine Angriffe auf die Energie- und zivile Infrastruktur verstärke.
Barbara Klimke
Lawrow spricht von ungelösten Problemen in Beziehung zu USA und macht Bundesaußenminister Wadephul Vorwürfe
Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Haltung seiner Regierung im Ukraine-Konflikt als unverändert bezeichnet. Die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu Angriffen auf russische Ziele seien für die Vorbereitung neuer Gespräche nicht hilfreich, sagte Lawrow laut russischen Nachrichtenagenturen am Rande eines G-20-Treffens in Atlanta, Georgia.
Zudem seien grundlegende Probleme in den Beziehungen zu den USA ungelöst, da die Sanktionen gegen Moskau in Kraft blieben und weiterhin Waffen an Kiew geliefert würden. „Man sollte sich keine Illusionen hinsichtlich des Diesel-Deals machen“, sagte Lawrow. Anfang Oktober hatten US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin Diesellieferungen aus Russland in die USA vereinbart, wofür Washington bestehende Sanktionen gegen Moskau vorübergehend aussetzte.
Sowohl Russland als auch die Ukraine hatten sich zu weiteren Gesprächen mit den USA bereit erklärt. Selenskij hatte diese Woche gesagt, er hoffe auf ein Dreiertreffen von Unterhändlern vom 6. bis 10. November in Abu Dhabi. Kiew wolle zudem, dass Europa in die Friedensgespräche einbezogen werde. Mit Blick darauf kritisierte Lawrow nun, die Europäer versuchten sich „einzumischen“.
Gleichzeitig übte Lawrow scharfe Kritik an seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul (CDU), dem er „Familienfoto-Diplomatie“ vorwarf. „Wenn es für sie vor allem darauf ankommt, wie sie auf einem Familienfoto aussehen und wer neben ihnen steht, dann sagt das schon alles“, rügte er.
US-Außenminister Marco Rubio hatte das sonst oft übliche gemeinsame „Familienfoto“ aller Teilnehmer der Runde abgesagt, nachdem es offenbar vor allem von europäischen Mitgliedsländern scharfe Kritik daran gegeben hatte. Unter anderem hatte sich der von Rubio als einziger Gast zur G-20-Runde geladene polnische Außenminister Radoslaw Sikorski laut einem Bericht des polnischen Rundfunks gegen ein solches Foto mit Lawrow ausgesprochen. Er sei dabei allerdings nicht der Einzige gewesen, sagte Sikorski demnach.
Wadephul hatte bereits kurz vor Beginn der G20-Beratungen gesagt: „Es wird in jedem Fall kein Familienfoto geben, auf dem unsere europäischen Partner gemeinsam mit Herrn Lawrow sind.“ Im ZDF sagte der Bundesaußenminister am Abend, der Begriff „Familienfoto“ erwecke „das Gefühl von Eintracht, dass man zueinander gehören würde. Und eine solche Familie sind wir nun mit Russland zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht.“
In der dritten und letzten Arbeitssitzung am heutigen Samstag will die Runde über das Thema „Versorgungsketten“ beraten. Wadephul hat Russland mehrfach vorgeworfen, wegen des Ukraine-Kriegs für eine drohende Hungerkatastrophe etwa im Nahen Osten oder in Ländern des sogenannten Globalen Südens verantwortlich zu sein.
Das G-20-Treffen in Atlanta ist so etwas wie eine Generalprobe für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember in Miami. Dort werden neben Präsident Donald Trump auch Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Chinas Staatschef Xi Jinping erwartet. Trump hat Putin ebenfalls zu dem Gipfel eingeladen – bisher ist aber unklar, ob dieser die Einladung annimmt.
Zudem seien grundlegende Probleme in den Beziehungen zu den USA ungelöst, da die Sanktionen gegen Moskau in Kraft blieben und weiterhin Waffen an Kiew geliefert würden. „Man sollte sich keine Illusionen hinsichtlich des Diesel-Deals machen“, sagte Lawrow. Anfang Oktober hatten US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin Diesellieferungen aus Russland in die USA vereinbart, wofür Washington bestehende Sanktionen gegen Moskau vorübergehend aussetzte.
Sowohl Russland als auch die Ukraine hatten sich zu weiteren Gesprächen mit den USA bereit erklärt. Selenskij hatte diese Woche gesagt, er hoffe auf ein Dreiertreffen von Unterhändlern vom 6. bis 10. November in Abu Dhabi. Kiew wolle zudem, dass Europa in die Friedensgespräche einbezogen werde. Mit Blick darauf kritisierte Lawrow nun, die Europäer versuchten sich „einzumischen“.
Gleichzeitig übte Lawrow scharfe Kritik an seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul (CDU), dem er „Familienfoto-Diplomatie“ vorwarf. „Wenn es für sie vor allem darauf ankommt, wie sie auf einem Familienfoto aussehen und wer neben ihnen steht, dann sagt das schon alles“, rügte er.
US-Außenminister Marco Rubio hatte das sonst oft übliche gemeinsame „Familienfoto“ aller Teilnehmer der Runde abgesagt, nachdem es offenbar vor allem von europäischen Mitgliedsländern scharfe Kritik daran gegeben hatte. Unter anderem hatte sich der von Rubio als einziger Gast zur G-20-Runde geladene polnische Außenminister Radoslaw Sikorski laut einem Bericht des polnischen Rundfunks gegen ein solches Foto mit Lawrow ausgesprochen. Er sei dabei allerdings nicht der Einzige gewesen, sagte Sikorski demnach.
Wadephul hatte bereits kurz vor Beginn der G20-Beratungen gesagt: „Es wird in jedem Fall kein Familienfoto geben, auf dem unsere europäischen Partner gemeinsam mit Herrn Lawrow sind.“ Im ZDF sagte der Bundesaußenminister am Abend, der Begriff „Familienfoto“ erwecke „das Gefühl von Eintracht, dass man zueinander gehören würde. Und eine solche Familie sind wir nun mit Russland zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht.“
In der dritten und letzten Arbeitssitzung am heutigen Samstag will die Runde über das Thema „Versorgungsketten“ beraten. Wadephul hat Russland mehrfach vorgeworfen, wegen des Ukraine-Kriegs für eine drohende Hungerkatastrophe etwa im Nahen Osten oder in Ländern des sogenannten Globalen Südens verantwortlich zu sein.
Das G-20-Treffen in Atlanta ist so etwas wie eine Generalprobe für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember in Miami. Dort werden neben Präsident Donald Trump auch Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Chinas Staatschef Xi Jinping erwartet. Trump hat Putin ebenfalls zu dem Gipfel eingeladen – bisher ist aber unklar, ob dieser die Einladung annimmt.
Hilfsaktion für Oleschky ist abgeschlossen
Die Kriegsgegner Russland und Ukraine haben eine von den USA vermittelte Hilfsaktion für die russisch besetzte ukrainische Frontstadt Oleschky abgewickelt. Dutzende Tonnen an Hilfsgütern gelangten am vierten Tag einer örtlich begrenzten Waffenruhe in die Frontstadt. Die größte humanitäre Hilfsaktion seit der russischen Invasion im Februar 2022 ermöglichte es Menschen auch, die Stadt im Süden des Landes zu verlassen, in der längst nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen Bevölkerung lebt.
An normalen Kriegstagen verhindern ständige Drohnenangriffe und Minen Transporte in und aus der Stadt. Nun konnten Menschen in Busse steigen. In Lastwagen stapelte sich Gepäck. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur, der an einer vom russischen Verteidigungs- und Außenministerium organisierten Reise für Pressevertreter nach Oleschky teilgenommen hat, berichtete von einer erfolgreichen Ausreise der Menschen aus der Stadt. Deutlich mehr Einwohner wählten demnach die Ausreise in die Ukraine als nach Russland oder in die von Russland besetzten Gebiete.
Nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten waren 25 Busse mit mehr als 750 Sitzplätzen im Einsatz. Begleitet wurde die Kolonne von neun Krankenwagen für den Transport von Bettlägerigen. Aus Aufnahmen, die Regierungsstellen veröffentlichten, ging hervor, dass einige Einwohner trotz der Gefahren im Frontgebiet in Oleschky bleiben wollen.
„Wir sind in Oleschky angekommen und übergeben den Einwohnern einige Dutzend Tonnen an humanitärer Hilfe – Lebensmittel, Hygienemittel, Treibstoff für Notstromer und andere notwendige Dinge“, teilte Russlands Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Lantratowa reiste zusammen mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Lubinez in die Stadt. Die Vertreter der Kriegsparteien traten gemeinsam auf, ein seltener Anblick. Am Abend zeigten sich die beiden bei der Ankunft auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim auch mit geretteten Kindern.
An normalen Kriegstagen verhindern ständige Drohnenangriffe und Minen Transporte in und aus der Stadt. Nun konnten Menschen in Busse steigen. In Lastwagen stapelte sich Gepäck. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur, der an einer vom russischen Verteidigungs- und Außenministerium organisierten Reise für Pressevertreter nach Oleschky teilgenommen hat, berichtete von einer erfolgreichen Ausreise der Menschen aus der Stadt. Deutlich mehr Einwohner wählten demnach die Ausreise in die Ukraine als nach Russland oder in die von Russland besetzten Gebiete.
Nach übereinstimmenden Angaben beider Seiten waren 25 Busse mit mehr als 750 Sitzplätzen im Einsatz. Begleitet wurde die Kolonne von neun Krankenwagen für den Transport von Bettlägerigen. Aus Aufnahmen, die Regierungsstellen veröffentlichten, ging hervor, dass einige Einwohner trotz der Gefahren im Frontgebiet in Oleschky bleiben wollen.
„Wir sind in Oleschky angekommen und übergeben den Einwohnern einige Dutzend Tonnen an humanitärer Hilfe – Lebensmittel, Hygienemittel, Treibstoff für Notstromer und andere notwendige Dinge“, teilte Russlands Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Lantratowa reiste zusammen mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Lubinez in die Stadt. Die Vertreter der Kriegsparteien traten gemeinsam auf, ein seltener Anblick. Am Abend zeigten sich die beiden bei der Ankunft auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim auch mit geretteten Kindern.
Oleschky wurde unmittelbar nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 von russischen Truppen besetzt. Damals hatte die Stadt noch etwa 24 000 Einwohner, von denen nur ein Bruchteil noch immer dort ausharrte. Seit dem Abzug der Russen aus der Gebietshauptstadt Cherson im November 2022 ist Oleschky Frontstadt. Die Waffenruhe soll bis einschließlich Sonntag dauern. Danach dürften Luftangriffe und Artilleriebeschuss unvermindert weitergehen.
Anne Eberhard
Russland: Ukraine nimmt Angriffe auf Ölraffinerien wieder auf
Russland hat der Ukraine eine Wiederaufnahme der Angriffe auf Ölraffinerien vorgeworfen. Bei einem Angriff in der Nacht zu Freitag seien Anlagen in der südlichen Wolga-Region Samara getroffen worden, erklärte Vize-Regierungschef Alexander Nowak. Darunter seien drei Ölraffinerien und ein Gas-Chemiekomplex. Eine der Anlagen sei leicht beschädigt worden.
Zuvor hatten militärnahe ukrainische Telegramkanäle Aufnahmen von Bränden auf einem Gelände verbreitet, das zur Raffinerie Nowokuibischewsk im Gebiet Samara gehören soll. Das staatsnahe ukrainische Rüstungsunternehmen Fire Point veröffentlichte eine Karte, wonach der Angriff mit Drohnen des Typs FP-1 aus Unternehmensproduktion ausgeführt wurde. Eine Bestätigung für den Angriff von offizieller Seite lag zunächst nicht vor. Bei den Aufräum- und Löscharbeiten kamen russischen Staatsmedien zufolge zwei Männer ums Leben. Die Anlagen wurden mehrfach bereits von ukrainischen Drohnen angegriffen.
Washington hatte Kiew wiederholt aufgefordert, Angriffe auf russische Erdölverarbeitungsanlagen zu unterlassen. Daraufhin stellte die Ukraine ihre Attacken auf Raffinerien für rund zwei Wochen ein.
Zuvor hatten militärnahe ukrainische Telegramkanäle Aufnahmen von Bränden auf einem Gelände verbreitet, das zur Raffinerie Nowokuibischewsk im Gebiet Samara gehören soll. Das staatsnahe ukrainische Rüstungsunternehmen Fire Point veröffentlichte eine Karte, wonach der Angriff mit Drohnen des Typs FP-1 aus Unternehmensproduktion ausgeführt wurde. Eine Bestätigung für den Angriff von offizieller Seite lag zunächst nicht vor. Bei den Aufräum- und Löscharbeiten kamen russischen Staatsmedien zufolge zwei Männer ums Leben. Die Anlagen wurden mehrfach bereits von ukrainischen Drohnen angegriffen.
Washington hatte Kiew wiederholt aufgefordert, Angriffe auf russische Erdölverarbeitungsanlagen zu unterlassen. Daraufhin stellte die Ukraine ihre Attacken auf Raffinerien für rund zwei Wochen ein.
Barbara Klimke
Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen
In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Das teilte der Fraktionschef der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, David Arachamija, auf Telegram mit. Die von den USA vermittelte sechstägige lokale Waffenruhe halte, fügte er hinzu. Die Route wurde zuvor nach Angaben der russischen Menschenrechtsbeauftragten Jana Lantratowa von Minen und Blindgängern befreit.
Lantratowa hatte angekündigt, dass Dutzende Tonnen an humanitären Hilfsgütern in die Frontstadt gebracht werden: Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Zucker, Speiseöl, Fleisch- und Fischkonserven. Auch Hygienemittel und Treibstoff für Notstromgeräte. Das zentrale Krankenhaus erhalte zudem Medikamente wie Antibiotika und Insulin. Ein Teil der Güter wurde den Angaben nach vom Team der russischen Menschenrechtsbeauftragten zusammengestellt, ein anderer vom Russischen Roten Kreuz.
Von der mehrtägigen örtlich begrenzten Waffenruhe für Oleschky kann auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnjepr liegende Gebietshauptstadt Cherson profitieren, weil Transporte möglich werden. Sonst werden diese durch Drohnenangriffe und Minen gefährdet.
Nach Angaben des Internetportals Ukrajinska Prawda haben sich mehrere Hundert Menschen aus Oleschky in eine Evakuierungsliste eingetragen. Demnach sind in der Frontstadt etwa 1500 von ehemals rund 24 000 Bewohnern verblieben. Informationen der Nachrichtenseite Hromadske zufolge könnten dank der Feuerpause auch etwa 100 im Keller des örtlichen Krankenhauses seit Monaten gelagerte Leichen aus Oleschky weggebracht werden.
Lantratowa hatte angekündigt, dass Dutzende Tonnen an humanitären Hilfsgütern in die Frontstadt gebracht werden: Lebensmittel wie Mehl, Getreide, Zucker, Speiseöl, Fleisch- und Fischkonserven. Auch Hygienemittel und Treibstoff für Notstromgeräte. Das zentrale Krankenhaus erhalte zudem Medikamente wie Antibiotika und Insulin. Ein Teil der Güter wurde den Angaben nach vom Team der russischen Menschenrechtsbeauftragten zusammengestellt, ein anderer vom Russischen Roten Kreuz.
Von der mehrtägigen örtlich begrenzten Waffenruhe für Oleschky kann auch die am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Dnjepr liegende Gebietshauptstadt Cherson profitieren, weil Transporte möglich werden. Sonst werden diese durch Drohnenangriffe und Minen gefährdet.
Nach Angaben des Internetportals Ukrajinska Prawda haben sich mehrere Hundert Menschen aus Oleschky in eine Evakuierungsliste eingetragen. Demnach sind in der Frontstadt etwa 1500 von ehemals rund 24 000 Bewohnern verblieben. Informationen der Nachrichtenseite Hromadske zufolge könnten dank der Feuerpause auch etwa 100 im Keller des örtlichen Krankenhauses seit Monaten gelagerte Leichen aus Oleschky weggebracht werden.
Barbara Klimke
Bericht: Ukraine pausiert den Beschuss russischer Raffinieren
Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien angeblich auf Druck von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die inoffizielle Unterbrechung habe Anfang vergangener Woche begonnen und werde voraussichtlich bis nach den US-Zwischenwahlen am 3. November und möglicherweise noch bis später im November andauern.
Mitarbeiter von AKW Saporischschja bei Drohnenangriff getötet
Bei einem Drohnenangriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ein Mitarbeiter getötet worden. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um einen Schweißer der zentralen Reparaturwerkstatt der Anlage. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi erneuerte seine Forderung nach militärischer Zurückhaltung rund um das AKW. Wer für den Angriff verantwortlich ist, teilte die IAEA nicht mit.
Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an
Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Ein Mensch sei getötet worden, teilte die Militärverwaltung der Millionenstadt bei Telegram mit. Zudem gab es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude, wodurch ein Brand ausgelöst wurde. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören gewesen. Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Donnerstagabend bereits vor russischen Vorbereitungen für einen weiteren Raketenangriff gewarnt.
Selenskij: Raketen treffen russische Kampfjets am Boden
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij zwei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 mit Raketen am Boden zerstört. „Ich danke euch, Jungs, für das Ergebnis“, sagte Selenskij in einer Videobotschaft. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Iskander-Raketen beschädigt worden.
Nach Angaben der ukrainischen Marine griff das Militär den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd mit Neptun-Raketen an. Der Fliegerhorst ist mehr als 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.
Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger „Fighterbomber“: „Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte.“
Su-34-Jets werden für den Abwurf der gefürchteten Gleitbomben eingesetzt. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen.
Nach Angaben der ukrainischen Marine griff das Militär den Militärflugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd mit Neptun-Raketen an. Der Fliegerhorst ist mehr als 450 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.
Es wäre bereits der zweite erfolgreiche ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärflugplatz im Oktober. Das russische Militär äußerte sich nicht dazu. Militärnahe russische Blogger bestätigten den Verlust indirekt. Unter anderem schrieb der Blogger „Fighterbomber“: „Ich hoffe, dass die Erkenntnis, dass die Frontluftwaffe weiter und tiefer zurückgezogen werden muss, die obersten Befehlshaber noch rechtzeitig erreicht, bevor es nichts mehr gibt, was man zurückziehen könnte.“
Su-34-Jets werden für den Abwurf der gefürchteten Gleitbomben eingesetzt. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen.
Ukraine: 14 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof in Dnipro
Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 14 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 14 verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Oleksandr Hanscha auf Telegram. In ersten Berichten war noch von 13 Toten und mindestens zehn Verletzten die Rede gewesen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem „entsetzlichen Angriff“ auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Selenskij veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden, und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.
Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.
Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem „entsetzlichen Angriff“ auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Selenskij veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden, und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.
Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.
Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.
Nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn traf in Dnipro eine Drohne mit Düsenantrieb einen Bahnsteig, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befand. Foto: Stringer/Reuters
Ukraine: Tote und Verletzte nach Angriffen
Bei mehreren Angriffen Russlands sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. In Tschernihiw im Norden der Ukraine kamen nach Behördenangaben zwei 15-Jährige ums Leben. Verletzt wurden dem städtischen Militärverwaltungschef Dmytro Bryschynskij zufolge 23 Menschen. Er sprach von Terror gegen die Zivilbevölkerung. Der Angriff habe das Zentrum der Stadt getroffen. Zur Art der Attacke machte er bisher keine Angaben.
In der Industriestadt Krementschuk im Gebiet Poltawa kamen nach Angaben von Militärverwaltungschef Witalij Djakiwnytsch drei Menschen ums Leben. Um medizinische Hilfe hätten 19 Menschen gebeten. Elf seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Drohne sei in einem mehrstöckigen Wohnhaus eingeschlagen, schrieb Djakiwnytsch auf Telegram.
Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er bisher ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.
In der Industriestadt Krementschuk im Gebiet Poltawa kamen nach Angaben von Militärverwaltungschef Witalij Djakiwnytsch drei Menschen ums Leben. Um medizinische Hilfe hätten 19 Menschen gebeten. Elf seien ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Drohne sei in einem mehrstöckigen Wohnhaus eingeschlagen, schrieb Djakiwnytsch auf Telegram.
Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er bisher ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.
1200 Drohnen: Russland meldet einen der bisher größten ukrainischen Angriffe
Die Ukraine hat im Zuge ihres Abwehrkampfes nach russischen Angaben einen der bislang größten Gegenangriffe ausgeführt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, 1214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben. Die Anzahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen, allerdings sind 1214 Drohnen eine sehr hohe Zahl im Vergleich zu dem, was Russland an den meisten Tagen meldet.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau.
An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 613 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadtregion geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden, 231 davon beim Anflug auf Moskau.
An drei der vier Hauptstadtflughäfen gab es in der Nacht Einschränkungen. Angaben zu möglichen Opfern oder Schäden machte Sobjanin keine, auch nicht zu konkreten Zielen der Angriffe. Er sprach lediglich allgemein davon, dass Rettungskräfte an den Absturzstellen im Einsatz seien.
In Sterlitamak im Uralgebiet in der russischen Teilrepublik Baschkortostan wurden derweil nach Behördenangaben acht Drohnen abgewehrt. Trümmer seien auf das Gelände eines nicht näher genannten Unternehmens gestürzt, es gebe leichte Schäden. Die Stadt war schon in der Vergangenheit mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe.
Oleschky-Waffenruhe: Ukrainer und Russen bereiten Evakuierung vor
Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält weiter. In der Stadt liefen für die Schaffung eines sichereren Hilfskorridors die Arbeiten zur Beseitigung und Entschärfung von Minen erfolgreich, wie der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez und seine russische Kollegin Jana Lantratowa zeitgleich mitteilten. „Parallel dazu stellen wir bereits die humanitäre Hilfslieferung zusammen, die wir morgen nach Oleschky bringen wollen“, sagte Lubinez, der auch selbst dort sein wird. Demnach stimmen sich die Vertreter beider Kriegsparteien eng ab.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
„Die Waffenruhe hält schon 54 Stunden. Beide Seiten erfüllen ihre Verpflichtungen“, sagte Lantratowa. Es gebe keine Verstöße. Die Menschen aus Oleschky sollen an diesem Samstag über einen humanitären Hilfskorridor die Stadt verlassen können. Die in die Ukraine ausreisenden Bewohner sollen in die russische Schwarzmeer-Stadt Anapa gebracht und von dort nach Gomel in Belarus ausgeflogen werden, von wo aus sie weiter in die Ukraine reisen können.
In Oleschky leben nach Schätzungen noch etwa 1500 bis 2000 Menschen, darunter Dutzende Kinder. Vor dem Krieg waren es 24 000 Bewohner. Wer in der seit Monaten abgeriegelten und völlig unterversorgten Stadt bleiben will, soll Lebensmittellieferungen und Medikamente erhalten. Lubinez und Lantratowa dankten erneut US-First-Lady Melania Trump, die die Waffenruhe vermittelt hatte. Auch Papst Leo XIV. hatte sich bei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij für die humanitäre Feuerpause eingesetzt.
Es handelt sich um die größte gemeinsame Aktion von Ukrainern und Russen seit der russischen Großinvasion im Februar 2022. Die Kriegsparteien hatten immer wieder Gefangenenaustausche umgesetzt und auch die Leichen von gefallenen Soldaten überführt. Eine solche große gemeinsame Hilfsaktion für die Zivilbevölkerung mit einer mehrtägigen Waffenruhe hat es so bisher nicht gegeben. Die Waffenruhe ist bis Sonntagabend angesetzt.
Finnische Außenministerin: Gespräch mit US-Außenminister Rubio über Ukraine
Die finnische Außenministerin Elina Valtonen wird am Donnerstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington treffen. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine sowie um bilaterale Beziehungen, hieß es in einer Mitteilung des finnischen Außenministeriums. Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatten am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Es war eines der wenigen direkten Gespräche europäischer Spitzenpolitiker mit ihm seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor mehr als viereinhalb Jahren.
Anne Eberhard
Trump: Hoffe auf baldiges Treffen mit Putin und Selenskij
US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Worten auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij zur Beilegung des Ukraine-Kriegs. Bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts seien große Fortschritte erzielt worden, sagte Trump.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im kommenden Monat die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa.
Trump erklärte weiter, er habe ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über nukleare Abrüstung geplant. Zudem kündigte er an, im November zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes (Asean) in die philippinische Hauptstadt Manila zu reisen.