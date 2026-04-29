Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Charles ruft in den USA zur Verteidigung der Ukraine auf
Putin beklagt Angriffe Kiews auf zivile Infrastruktur in Russland
Kiew bestellt Israels Botschafter ein: illegaler Getreidehandel mit Russland
Evakuierungen nach Raffinerie-Brand in Südrussland – drei Tote in Belgorod
Merz: EU-Beitritt der Ukraine bis Anfang 2028 ist unrealistisch
Weitreichende Attacken: Ukraine greift russische Ölindustrie am Ural an
Die Ukraine hat in ihrer Serie von Gegenangriffen auf die russische Ölindustrie Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen. Russische Stellen bestätigten laut Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Tass die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einer neuen Stufe beim Einsatz von Langstreckenwaffen seiner Armee. „Es ist wichtig, dass jeder Schlag die Leistungsfähigkeit der russischen Rüstungsindustrie, Logistik und die Ölexporte verringert“, schrieb er in sozialen Netzwerken. Es sei jedem klar, dass der Angreifer Russland seinen Krieg beenden müsse. „Es ist Zeit, zur Diplomatie überzugehen, und Moskau sollte dieses Signal hören.“
In Perm deuteten Videos aus der Region darauf hin, dass die Pumpstation einer wichtigen Ölpipeline getroffen wurde. Die Bilder zeigten über dem Brandherd eine dicke schwarze Rauchwolke. Der ukrainische Geheimdienst SBU bestätigte später auch, dass die Pumpstation Ziel des Angriffs war. In Orsk ganz im Süden des Ural-Gebirges galt der Angriff höchstwahrscheinlich der dortigen Ölraffinerie, wie der russische Telegramkanal Astra berichtete. Beide Orte liegen zwischen 1500 und 1800 Kilometer von der Ukraine entfernt.
Erst am Dienstag hatte ein ukrainischer Drohnenangriff ein Großfeuer in einer russischen Ölraffinerie in der Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer ausgelöst. Es war die dritte Attacke auf die Anlage in weniger als zwei Wochen. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete dies als Beweis für verstärkte ukrainische Angriffe auf zivile Ziele.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einer neuen Stufe beim Einsatz von Langstreckenwaffen seiner Armee. „Es ist wichtig, dass jeder Schlag die Leistungsfähigkeit der russischen Rüstungsindustrie, Logistik und die Ölexporte verringert“, schrieb er in sozialen Netzwerken. Es sei jedem klar, dass der Angreifer Russland seinen Krieg beenden müsse. „Es ist Zeit, zur Diplomatie überzugehen, und Moskau sollte dieses Signal hören.“
In Perm deuteten Videos aus der Region darauf hin, dass die Pumpstation einer wichtigen Ölpipeline getroffen wurde. Die Bilder zeigten über dem Brandherd eine dicke schwarze Rauchwolke. Der ukrainische Geheimdienst SBU bestätigte später auch, dass die Pumpstation Ziel des Angriffs war. In Orsk ganz im Süden des Ural-Gebirges galt der Angriff höchstwahrscheinlich der dortigen Ölraffinerie, wie der russische Telegramkanal Astra berichtete. Beide Orte liegen zwischen 1500 und 1800 Kilometer von der Ukraine entfernt.
Erst am Dienstag hatte ein ukrainischer Drohnenangriff ein Großfeuer in einer russischen Ölraffinerie in der Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer ausgelöst. Es war die dritte Attacke auf die Anlage in weniger als zwei Wochen. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete dies als Beweis für verstärkte ukrainische Angriffe auf zivile Ziele.
Laura Otter
Russland: Parade auf dem Roten Platz ohne militärisches Gerät
Russland verkleinert in diesem Jahr die jährliche Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz und verzichtet auf militärisches Gerät. Grund sei die Gefahr "ukrainischer terroristischer Aktivitäten", teilt der Kreml mit. Die Parade am 9. Mai erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.
In den vergangenen Jahren fand in Russland zum Erinnern an den Sieg im Zweiten Weltkrieg eine große Militärparade auf dem Roten Platz statt - dieses Jahr wird diese deutlich kleiner ausfallen. Pelagia Tikhonova/M24/Moscow News Agency/AP/dpa
Laura Otter
Ein Toter und mehrere Verletzte bei russischen Angriffen
Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht die Hafen-Infrastruktur in der südukrainischen Region Odessa mit Drohnen angegriffen. Dabei seien Wohngebäude und ein Krankenhaus beschädigt sowie zwei Menschen verletzt worden, teilen die örtlichen Behörden mit. Bei einem weiteren Drohnen- und Raketenangriff auf die nordöstliche Region Sumy kam ein Mensch ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die ukrainische Luftwaffe meldet zudem, dass Russland seit Montagabend 171 Drohnen auf das Land abgefeuert habe. Davon habe die Luftverteidigung 154 abgeschossen oder unschädlich gemacht.
Brennende Wohnhäuser nach einem russischen Drohnenangriff auf die Region Odessa. Ukrainian Emergency Service/dpa
Selenskij sieht Chancen für Rüstungsexporte der Ukraine
Die ukrainische Rüstungsindustrie produziert nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij inzwischen teilweise mehr, als die eigenen Streitkräfte an Waffen benötigen. „Aktuell verfügen wir über Produktionsbereiche mit 50 Prozent Überkapazität“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft. Angesichts der großen Waffenexpertise, die das Land in den vier Jahren Krieg gegen Russland gewonnen habe, ergäben sich so Exportmöglichkeiten, um die Finanzen des Landes aufzubessern.
Es gebe bereits mit einigen Regionen der Welt eine besondere Art der Kooperation: Drohnengeschäfte. Selenskij nannte dabei Europa, den Nahen Osten und den Kaukasus. Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte der ukrainische Präsident mit mehreren Monarchien in der Golfregion Verträge über Abfangdrohnen geschlossen. Mit Deutschland wiederum baut die Ukraine gemeinsam Drohnen – und erst vor zwei Tagen vereinbarte Selenskij eine Rüstungskooperation mit Aserbaidschan.
Es gebe bereits mit einigen Regionen der Welt eine besondere Art der Kooperation: Drohnengeschäfte. Selenskij nannte dabei Europa, den Nahen Osten und den Kaukasus. Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte der ukrainische Präsident mit mehreren Monarchien in der Golfregion Verträge über Abfangdrohnen geschlossen. Mit Deutschland wiederum baut die Ukraine gemeinsam Drohnen – und erst vor zwei Tagen vereinbarte Selenskij eine Rüstungskooperation mit Aserbaidschan.
Top-US-Diplomatin in der Ukraine kündigt Rücktritt an
Inmitten stockender US-Vermittlungsbemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine tritt die amtierende US-Botschafterin in Kiew, Julie Davis, von ihrem Posten zurück. Sie werde im Juni 2026 aus dem diplomatischen Dienst ausscheiden, teilte das US-Außenministerium mit. Die Zeitung Financial Times hatte zuvor berichtet, Davis' Rückzug sei auf Meinungsverschiedenheiten mit der Politik von Präsident Donald Trump und ihre Frustration über dessen nachlassende Unterstützung für die Ukraine zurückzuführen. Das Außenministerium wies diese Darstellung jedoch als "falsch" zurück.
Charles ruft in den USA zur Verteidigung der Ukraine auf
Der britische König Charles III. hat während seiner Rede vor dem US-Kongress Meinungsäußerungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen. Ohne Trumps Namen in diesem Kontext zu nennen, betonte der Monarch die Bedeutung der Nato, insbesondere auch im Krieg in der Ukraine. Dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten zu beobachten gewesen sei, sei auch für die Verteidigung der Ukraine "und ihres äußerst mutigen Volkes" erforderlich, um einen wahrhaft gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern, sagte der König. Die Partnerschaft zwischen Europa und den USA sei "heute wichtiger denn je".
Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit kokettiert, die US-Mitgliedschaft in der Nato zu beenden. Jüngster Auslöser war der Iran-Krieg mit einer nach Trumps Meinung zu geringen Unterstützung der Verbündeten. Auch die Grönlandkrise war in den vergangenen Monaten ein Grund für den US-Präsidenten, das Verteidigungsbündnis zu kritisieren. Zudem hat Trump immer wieder die US-Verantwortung im Ukraine-Krieg infrage gestellt.
Charles sagte, das Engagement und die Kompetenz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten bildeten das Herz der Nato. „Von den Tiefen des Atlantiks bis zu den katastrophal schmelzenden Eiskappen der Arktis“, sagte Charles, was als Verweis auf den Klimawandel gewertet werden kann, den Trump praktisch leugnet. Die Verbündeten seien einander zur Verteidigung verpflichtet, sagte Charles – zum Schutz vor den „gemeinsamen“ Gegnern.
Die Natur bezeichnete Charles als „unser wertvollstes und unersetzliches Gut“. Unsere Generation müsse entscheiden, wie dem Zusammenbruch kritischer Ökosystem begegnet werden könne. Dieser bedrohe weit mehr als die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. „Wir ignorieren auf eigene Gefahr“, dass diese natürlichen Systeme die Grundlage für Wohlstand und Sicherheit bildeten, sagte der König.
Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit kokettiert, die US-Mitgliedschaft in der Nato zu beenden. Jüngster Auslöser war der Iran-Krieg mit einer nach Trumps Meinung zu geringen Unterstützung der Verbündeten. Auch die Grönlandkrise war in den vergangenen Monaten ein Grund für den US-Präsidenten, das Verteidigungsbündnis zu kritisieren. Zudem hat Trump immer wieder die US-Verantwortung im Ukraine-Krieg infrage gestellt.
Charles sagte, das Engagement und die Kompetenz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten bildeten das Herz der Nato. „Von den Tiefen des Atlantiks bis zu den katastrophal schmelzenden Eiskappen der Arktis“, sagte Charles, was als Verweis auf den Klimawandel gewertet werden kann, den Trump praktisch leugnet. Die Verbündeten seien einander zur Verteidigung verpflichtet, sagte Charles – zum Schutz vor den „gemeinsamen“ Gegnern.
Die Natur bezeichnete Charles als „unser wertvollstes und unersetzliches Gut“. Unsere Generation müsse entscheiden, wie dem Zusammenbruch kritischer Ökosystem begegnet werden könne. Dieser bedrohe weit mehr als die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. „Wir ignorieren auf eigene Gefahr“, dass diese natürlichen Systeme die Grundlage für Wohlstand und Sicherheit bildeten, sagte der König.
König Charles am Rednerpult, neben ihm Königin Camilla. Im Hintergrund applaudieren US-Vizepräsident J. D. Vance und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. AFP
Putin beklagt Angriffe Kiews auf zivile Infrastruktur in Russland
Kremlchef Wladimir Putin hat eine Häufung ukrainischer Angriffe gegen zivile Objekte in Russland beklagt. „Immer öfter werden auch mit Drohnen Schläge gegen zivile Infrastruktur geführt“, sagte er bei einer Sitzung zu Fragen der Sicherheit bei den bevorstehenden Dumawahlen im Herbst. Er verwies dabei auf die jüngsten Attacken gegen Ölreservoirs in der Schwarzmeerstadt Tuapse.
Die Ukraine hat innerhalb der vergangenen zwei Wochen drei schwere Angriffe gegen Tuapse gestartet. Als nach der jüngsten Attacke in der Nacht zum Dienstag erneut schwere Brände ausbrachen, riefen die Behörden erstmals zur Evakuierung anliegender Straßenzüge auf. Grenzwerte für Benzol, Xylol und Ruß in der Luft wurden selbst nach offiziellen Angaben um das Doppelte bis Dreifache überschritten. Als es regnete, schlugen sich die Ölpartikel in der Luft in schwarzen, schmierigen Flecken nieder, die Häuser und Autos verschmutzten – auch Menschen und Tiere litten darunter. Ölprodukte gelangten auch ins Schwarze Meer.
Putin sprach in seiner Rede zwar von „potenziell schweren Folgen“ für die Umwelt, dementierte aber, dass es derzeit ernste Gefahren für die Bewohner gebe. Die Behörden hätten alles im Griff, behauptete er nach einer Unterredung mit dem Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew.
Kiew zielt bei seinen Attacken bewusst auf die Ölindustrie, weil Russland mit deren Einnahmen den von Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine finanziert. Auch Russland beschießt seit mehr als vier Jahren systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den russischen Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört. Nach Darstellung Moskaus werden aber nur militärische und für die Rüstungswirtschaft relevante Objekte in der Ukraine angegriffen.
Die Ukraine hat innerhalb der vergangenen zwei Wochen drei schwere Angriffe gegen Tuapse gestartet. Als nach der jüngsten Attacke in der Nacht zum Dienstag erneut schwere Brände ausbrachen, riefen die Behörden erstmals zur Evakuierung anliegender Straßenzüge auf. Grenzwerte für Benzol, Xylol und Ruß in der Luft wurden selbst nach offiziellen Angaben um das Doppelte bis Dreifache überschritten. Als es regnete, schlugen sich die Ölpartikel in der Luft in schwarzen, schmierigen Flecken nieder, die Häuser und Autos verschmutzten – auch Menschen und Tiere litten darunter. Ölprodukte gelangten auch ins Schwarze Meer.
Putin sprach in seiner Rede zwar von „potenziell schweren Folgen“ für die Umwelt, dementierte aber, dass es derzeit ernste Gefahren für die Bewohner gebe. Die Behörden hätten alles im Griff, behauptete er nach einer Unterredung mit dem Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew.
Kiew zielt bei seinen Attacken bewusst auf die Ölindustrie, weil Russland mit deren Einnahmen den von Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine finanziert. Auch Russland beschießt seit mehr als vier Jahren systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den russischen Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört. Nach Darstellung Moskaus werden aber nur militärische und für die Rüstungswirtschaft relevante Objekte in der Ukraine angegriffen.
Ukraine verlängert Kriegsrecht
Die von Russland angegriffene Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilisierung um weitere 90 Tage bis Anfang August verlängert. Für beide von Präsident Wolodimir Selenskij eingereichten Entwürfe stimmte Medienberichten zufolge jeweils eine deutliche Mehrheit von mehr als 300 Abgeordneten.
Nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem wird es immer wieder verlängert. Die regulären Präsidenten- und Parlamentswahlen fanden daher nicht statt. Wehrpflichtige Männer im Alter von 23 bis 60 Jahren können das Land, mit wenigen Ausnahmen, nicht verlassen.
Nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem wird es immer wieder verlängert. Die regulären Präsidenten- und Parlamentswahlen fanden daher nicht statt. Wehrpflichtige Männer im Alter von 23 bis 60 Jahren können das Land, mit wenigen Ausnahmen, nicht verlassen.
Kiew bestellt Israels Botschafter ein: illegaler Getreidehandel mit Russland
Das ukrainische Außenministerium in Kiew hat den israelischen Botschafter Michael Brodsky einbestellt. Hintergrund ist der Vorwurf, Getreide aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu beziehen. „Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel bergen das Potenzial, beiden Ländern zugutezukommen. Russlands illegaler Handel mit gestohlenem ukrainischem Getreide sollte diese Beziehungen nicht untergraben“, schrieb Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X.
Es sei trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit „gestohlenen Waren“ im israelischen Hafen Haifa eingetroffen. „Wir warnen Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit unseren Beziehungen zu schaden“, fügte Sybiha hinzu.
Auch Wolodimir Selenskij verurteilt den israelischen Kauf von Getreide. Dies könne „kein legitimes Geschäft sein“, da das Getreide von Russland gestohlen worden sei. Kiew bereite Sanktionen gegen all jene vor, die versuchten, daraus Profit zu schlagen, kündigte der ukrainische Präsident an.
Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. „Behauptungen sind keine Beweise“, schrieb Außenminister Gideon Saar ebenfalls auf X. Er mahnte an, dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt würden. „Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt“, schrieb er. Die Angelegenheit werde von den israelischen Behörden überprüft.
Zum Hintergrund:
Es sei trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit „gestohlenen Waren“ im israelischen Hafen Haifa eingetroffen. „Wir warnen Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit unseren Beziehungen zu schaden“, fügte Sybiha hinzu.
Auch Wolodimir Selenskij verurteilt den israelischen Kauf von Getreide. Dies könne „kein legitimes Geschäft sein“, da das Getreide von Russland gestohlen worden sei. Kiew bereite Sanktionen gegen all jene vor, die versuchten, daraus Profit zu schlagen, kündigte der ukrainische Präsident an.
Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. „Behauptungen sind keine Beweise“, schrieb Außenminister Gideon Saar ebenfalls auf X. Er mahnte an, dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt würden. „Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt“, schrieb er. Die Angelegenheit werde von den israelischen Behörden überprüft.
Zum Hintergrund:
Fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ist seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 und dem Einmarsch von 2022 unter Kontrolle Moskaus. Die Ukraine betrachtet den Handel mit Gütern aus den besetzten Gebieten als illegal.
Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten.
Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten.
Tote nach russischen Angriffen – Sonnenblumenöl im Meer
Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine nach Behördenangaben drei Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. In der Region Dnipropetrowsk kam ein 40 Jahre alter Mann ums Leben, wie Gouverneur Olexander Hanscha mitteilte. Fünf weitere Männer zwischen 31 und 57 Jahren seien verletzt worden. Russland habe mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kam nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft ein 70 Jahre alter Mann bei einer Drohnenattacke auf die Stadt Tschuhujiw ums Leben. Ein weiterer Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Drohne sei in der Nähe eines Wohngebiets eingeschlagen.
Bei russischem Beschuss am Sonntag kam es in der Hafenstadt Tschornomorsk am Schwarzen Meer zu einer Verschmutzung mit Sonnenblumenöl im Hafengebiet, wie die staatliche Umweltinspektion des Bezirks Südwest mitteilte. Durch einen Brand sei ein Tank mit 6000 Tonnen Sonnenblumenöl beschädigt worden und Öl im Hafengebiet ausgetreten. Es habe sich ein Fleck gebildet, den die Umweltinspektion auf etwa 400 mal 200 Meter schätzt. Barrieren seien errichtet worden, um weiteres Auslaufen zu verhindern. Laboruntersuchungen des Meerwassers sollen das Ausmaß der Verschmutzung bestimmen.
Bei russischem Beschuss am Sonntag kam es in der Hafenstadt Tschornomorsk am Schwarzen Meer zu einer Verschmutzung mit Sonnenblumenöl im Hafengebiet, wie die staatliche Umweltinspektion des Bezirks Südwest mitteilte. Durch einen Brand sei ein Tank mit 6000 Tonnen Sonnenblumenöl beschädigt worden und Öl im Hafengebiet ausgetreten. Es habe sich ein Fleck gebildet, den die Umweltinspektion auf etwa 400 mal 200 Meter schätzt. Barrieren seien errichtet worden, um weiteres Auslaufen zu verhindern. Laboruntersuchungen des Meerwassers sollen das Ausmaß der Verschmutzung bestimmen.
Laura Otter
Evakuierungen nach Raffinerie-Brand in Südrussland – drei Tote in Belgorod
In der südrussischen Hafenstadt Tuapse ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff Behörden zufolge erneut ein großes Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Gebietsgouverneur Weniamin Kondratjew sprach von einer ernsthaften Notfallsituation. Menschen, die in den Straßen nahe der Raffinerie leben, werden nach Angaben von Bürgermeister Sergej Bojko in Sicherheit gebracht. Der Kiewer Generalstab bestätigte in sozialen Medien einen erneuten Angriff auf die Raffinerie. Das Unternehmen sei an der Versorgung der russischen Streitkräfte in der Ukraine beteiligt, hieß es zur Begründung. Kampfdrohnen hätten das Gelände der Anlage getroffen und ein Feuer sei ausgebrochen.
Ölanlagen der Stadt waren schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Seit Wochen kommt es deswegen zu Bränden und zu schweren Umweltschäden. Zuletzt war es über mehrere Tage nicht gelungen, ein Feuer zu löschen, Behörden riefen Menschen dazu auf, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Grenzwerte für Benzol, Xylol und Ruß in der Luft wurden nach offiziellen Angaben um das Doppelte bis Dreifache überschritten. Als es regnete, schlugen sich die Ölpartikel in der Luft in schwarzen, schmierigen Flecken nieder, die Häuser und Autos verschmutzten – auch Menschen und Tiere litten darunter. Ölprodukte gelangten ins Schwarze Meer.
Im russischen Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine wurden Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen drei Menschen getötet. Demnach erlag ein Mann im Dorf Wosnessenowka bei einem Einschlag in ein Auto seinen Verletzungen. Im Dorf Bobrawa seien eine Frau und ein Mann ebenfalls ums Leben gekommen, ihr 16-jähriger Sohn, der mit ihnen im Auto saß, sei ins Krankenhaus gebracht worden. Bei einem anderen Einschlag seien zwei Menschen verletzt worden.
Ölanlagen der Stadt waren schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Seit Wochen kommt es deswegen zu Bränden und zu schweren Umweltschäden. Zuletzt war es über mehrere Tage nicht gelungen, ein Feuer zu löschen, Behörden riefen Menschen dazu auf, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Grenzwerte für Benzol, Xylol und Ruß in der Luft wurden nach offiziellen Angaben um das Doppelte bis Dreifache überschritten. Als es regnete, schlugen sich die Ölpartikel in der Luft in schwarzen, schmierigen Flecken nieder, die Häuser und Autos verschmutzten – auch Menschen und Tiere litten darunter. Ölprodukte gelangten ins Schwarze Meer.
Im russischen Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine wurden Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen drei Menschen getötet. Demnach erlag ein Mann im Dorf Wosnessenowka bei einem Einschlag in ein Auto seinen Verletzungen. Im Dorf Bobrawa seien eine Frau und ein Mann ebenfalls ums Leben gekommen, ihr 16-jähriger Sohn, der mit ihnen im Auto saß, sei ins Krankenhaus gebracht worden. Bei einem anderen Einschlag seien zwei Menschen verletzt worden.
Kim bestätigt Selbstmord-Doktrin für Nordkoreas Soldaten
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Doktrin bestätigt, nach der sich seine Soldaten in Russlands Krieg gegen die Ukraine im Fall drohender Gefangennahme töten sollen. Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Bericht der staatlichen Korean Central News Agency. Demnach erwähnte Kim bei einer Veranstaltung zweimal Soldaten, die sich „selbst gesprengt“ hätten. Bei der Veranstaltung wurde ein Denkmal in Pjöngjang für in der Ukraine gefallene Nordkoreaner eingeweiht.
In seiner Rede vor Hinterbliebenen und hochrangigen russischen Vertretern lobte Kim „Helden, die ohne Zögern die Selbstsprengung, einen Selbstmordangriff, gewählt haben, um die große Ehre zu verteidigen“. Weiter sagte er: „Sie erwarteten keine Entschädigung, obwohl sie herausragende Taten vollbrachten. Sie starben einen heldenhaften Tod.“
Kim hatte 2024 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Militärpakt unterzeichnet, der auch eine Beistandsklausel enthält. Südkoreanische und westliche Geheimdienste schätzen seitdem, dass Pjöngjang mindestens 10 000 Soldaten sowie Zehntausende Container mit Waffen zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine entsandt hat. Es wird angenommen, dass Nordkorea schwere Verluste erlitten hat, mit Tausenden Gefallenen.
Kims Äußerungen in dieser Woche folgen Berichten, wonach nordkoreanische Soldaten in der Ukraine verpflichtet wurden, sich selbst zu töten, um nicht in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Diese Berichte beriefen sich sowohl auf ukrainische Geheimdienstinformationen als auch auf einen gefangenen nordkoreanischen Soldaten.
Nordkorea hat zudem in diesem Jahr seine Waffentests verstärkt. Zuletzt erklärte Pjöngjang, mehrere Hwasong-11-Raketen getestet zu haben – ein Kurzstreckentyp, der auch als KN-23 oder KN-24 bekannt ist. Die Ukraine gibt an, dass Nordkorea diese Raketen an Moskau geliefert hat, damit sie im Krieg gegen Kiew eingesetzt werden.
In seiner Rede vor Hinterbliebenen und hochrangigen russischen Vertretern lobte Kim „Helden, die ohne Zögern die Selbstsprengung, einen Selbstmordangriff, gewählt haben, um die große Ehre zu verteidigen“. Weiter sagte er: „Sie erwarteten keine Entschädigung, obwohl sie herausragende Taten vollbrachten. Sie starben einen heldenhaften Tod.“
Kim hatte 2024 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Militärpakt unterzeichnet, der auch eine Beistandsklausel enthält. Südkoreanische und westliche Geheimdienste schätzen seitdem, dass Pjöngjang mindestens 10 000 Soldaten sowie Zehntausende Container mit Waffen zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine entsandt hat. Es wird angenommen, dass Nordkorea schwere Verluste erlitten hat, mit Tausenden Gefallenen.
Kims Äußerungen in dieser Woche folgen Berichten, wonach nordkoreanische Soldaten in der Ukraine verpflichtet wurden, sich selbst zu töten, um nicht in Kriegsgefangenschaft zu geraten. Diese Berichte beriefen sich sowohl auf ukrainische Geheimdienstinformationen als auch auf einen gefangenen nordkoreanischen Soldaten.
Nordkorea hat zudem in diesem Jahr seine Waffentests verstärkt. Zuletzt erklärte Pjöngjang, mehrere Hwasong-11-Raketen getestet zu haben – ein Kurzstreckentyp, der auch als KN-23 oder KN-24 bekannt ist. Die Ukraine gibt an, dass Nordkorea diese Raketen an Moskau geliefert hat, damit sie im Krieg gegen Kiew eingesetzt werden.
Merz: EU-Beitritt der Ukraine bis Anfang 2028 ist unrealistisch
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine als unrealistisch bezeichnet. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij habe die Idee gehabt, dass sein Land der EU Anfang 2027 beitritt. „Das wird nicht gehen. Auch der 1. Januar 2028 ist nicht realistisch“, sagte Merz bei einer Diskussion mit Schülern in Marsberg im Sauerland.
„Wir können in die Europäische Union kein Land aufnehmen, das im Krieg ist. Der Krieg muss aufhören.“Kanzler Friedrich Merz
Zweitens müsse die Ukraine alle Bedingungen erfüllen, etwa beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Auch die Korruption müsse noch weniger werden. Zu offenen Grenzen und der Teilnahme am europäischen Binnenmarkt sei es noch ein langer Weg.
Allerdings sei eine stärkere Einbindung der Ukraine in die Europäische Union eine wichtige Voraussetzung für ein Ende des russischen Angriffskriegs, sagte Merz. Er hatte zuletzt beim EU-Gipfel in Zypern vorgeschlagen, dass Vertreter der Ukraine zunächst ohne Stimmrecht an Sitzungen des Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments oder der Kommission teilnehmen könnten.
„Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein“, sagte Merz. Damit Selenskij dafür in einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekomme, müsse er seiner Bevölkerung sagen können: „Aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet.“ Die EU müsse für die Ukraine Schritte einleiten, „die glaubwürdig sind, die irreversibel sind und die letztendlich in die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union führen“, forderte Merz.
Allerdings sei eine stärkere Einbindung der Ukraine in die Europäische Union eine wichtige Voraussetzung für ein Ende des russischen Angriffskriegs, sagte Merz. Er hatte zuletzt beim EU-Gipfel in Zypern vorgeschlagen, dass Vertreter der Ukraine zunächst ohne Stimmrecht an Sitzungen des Europäischen Rats, des Europäischen Parlaments oder der Kommission teilnehmen könnten.
„Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein“, sagte Merz. Damit Selenskij dafür in einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekomme, müsse er seiner Bevölkerung sagen können: „Aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet.“ Die EU müsse für die Ukraine Schritte einleiten, „die glaubwürdig sind, die irreversibel sind und die letztendlich in die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union führen“, forderte Merz.
Der Kanzler (re.) mit Schülerinnen und Schülern des Carolus-Magnus-Gymnasiums in Marsberg. Merz ist ganz in der Nähe von Marsberg geboren, in Brilon. Foto: Federico Gambarini/dpa
Russland: Ein Toter bei ukrainischem Angriff auf AKW Saporischschja
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der dortigen Verwaltung ein Mitarbeiter getötet worden. Eine Drohne habe die Transportabteilung der Anlage getroffen, teilte die von Russland eingesetzte Leitung auf Telegram mit. Dabei sei ein Fahrer ums Leben gekommen.
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kündigte an, ihr Team vor Ort untersuche den Vorfall. Angriffe auf oder in der Nähe von Atomkraftwerken gefährdeten die nukleare Sicherheit und dürften nicht stattfinden, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi auf X.
Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) kündigte an, ihr Team vor Ort untersuche den Vorfall. Angriffe auf oder in der Nähe von Atomkraftwerken gefährdeten die nukleare Sicherheit und dürften nicht stattfinden, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi auf X.
Ukraine: Mehrere Verletzte nach russischem Angriff auf Odessa
Infolge eines russischen Drohnenangriffs auf die südukrainische Stadt Odessa sind in der Nacht nach Angaben der Behörden mindestens 13 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Die größten Schäden habe es im zentralen Bezirk Prymorskyj gegeben, wo Wohnhäuser, ein Hotel und weitere Einrichtungen getroffen worden seien, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lysak, mit. Er sprach von einer „extrem schwierigen Nacht“. Auch in zwei weiteren Bezirken seien mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge angegriffen worden. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Kiper, berichtete zudem von Schäden an der Hafeninfrastruktur.
Odessa ist als wichtiger Schwarzmeerhafen ein Drehkreuz für ukrainische Exporte und immer wieder Ziel russischer Angriffe. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Odessa ist als wichtiger Schwarzmeerhafen ein Drehkreuz für ukrainische Exporte und immer wieder Ziel russischer Angriffe. Die Stadt liegt nur etwas mehr als 100 Kilometer von der Frontlinie entfernt.