Selenskij: Eigene Truppen kämpfen weiterhin in Kursk

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gibt an, dass ukrainische Soldaten noch immer im russischen Bezirk Kursk kämpfen. „Unsere Einheiten setzen aktive Defensiv-Operationen in den (russischen) Regionen Kursk und Belgorod fort“, schreibt Selenskij in einem Beitrag zu den Kampfhandlungen auf der Plattform X. Zugleich berichtete er von weiteren Kämpfen bei Pokrowsk und Kramatorsk in der Ostukraine.



Selenskij widerspricht damit Aussagen aus Moskau, wonach die russische Armee alle ukrainischen Truppen aus der Region über die Grenze zurückgedrängt hätte. Auf Telegram hatte der ukrainische Generalstab zuvor erklärt, die eigenen Soldaten setzten ihre Operationen in Teilen des Gebiets fort. Die Behauptungen Moskaus seien „Wunschdenken“. Auch im russischen Bezirk Belgorod sind demnach noch ukrainische Truppen im Einsatz. Überprüfbar sind die Angaben der Kriegsparteien von unabhängiger Seite nicht.



Die ukrainischen Soldaten waren Anfang August in die Region Kursk eingefallen und hatten zwischenzeitlich etliche russischen Ortschaften erobert. In den vergangenen Wochen waren sie jedoch bis kurz vor die Grenze zurückgedrängt worden. Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hatte Präsident Wladimir Putin gestern berichtet, der Bezirk sei vollständig zurückerobert.