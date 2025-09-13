Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Philipp Saul
Nato reagiert mit neuer Initiative zum Schutz der Ostflanke auf russische Luftraumverletzungen
Die Nato startet nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Initiative zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit. Bei der Operation mit dem Namen "Eastern Sentry" (zu Deutsch etwa: Wächter des Ostens) sollen unter anderem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten zum Einsatz kommen - mit besonderem Fokus auf die Abwehr von Drohnen.
Mehrere Nato-Staaten, darunter Deutschland, haben das bereits zugesagt. So wird die Bundeswehr die Überwachung des Luftraums über Polen durch Eurofighter-Kampfjets ausweiten und zeitlich verlängern. Frankreich will drei Rafale-Flugzeuge zur Verfügung stellen, Dänemark zwei F-16 und eine Fregatte.
Die Operation werde flexibel sein und die gesamte Ostflanke abdecken - vom hohen Norden bis zum Schwarzen Meer und zum Mittelmeer, sagte Grynkewich. Man orientiere sich dabei an "Baltic Sentry", dem Einsatz zum Schutz der kritischen Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee.
Am Mittwoch waren nach offiziellen Angaben mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Mehrere seien abgeschossen worden. Westliche Politiker sprachen davon, dass es Hinweise gebe, wonach die Luftraumverletzung kein Versehen war. Unklar ist bislang allerdings, ob die Drohnen auf die Zerstörung von Zielen auf Nato-Territorium programmiert waren oder möglicherweise nur als Provokation oder Test der Nato-Flugabwehr gedacht waren.
Dimitri Taube
Trump fordert von allen Nato-Staaten: Stoppt den Kauf von Öl aus Russland
US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben zu neuen Sanktionen gegen Russland bereit, wenn alle Nato-Staaten mitziehen. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er: „Ich bin bereit, umfassende Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn alle Nato-Staaten sich darauf geeinigt haben, dasselbe zu tun und damit begonnen haben, und wenn alle Nato-Staaten den Kauf von Öl aus Russland einstellen.“ Er fügte hinzu: „Ich bin bereit, loszulegen, wenn Sie es sind. Sagen Sie mir einfach, wann.“
Die Finanzminister der G-7-Staaten hatten am Freitag über weitere Sanktionen gegen Russland beraten. Energieeinnahmen sind die wichtigste Geldquelle der russischen Regierung zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine. Deshalb sind Öl- und Gasexporte ein zentrales Ziel westlicher Sanktionen. China und Indien sind die größten Abnehmer russischen Öls, das Nato-Mitglied Türkei ist der drittgrößte.
Trump schlug außerdem vor, dass alle Nato-Länder Zölle von 50 bis 100 Prozent auf chinesische Importe erheben sollten. Ein solcher Schritt würde Pekings wirtschaftlichen Einfluss auf Moskau schwächen, argumentierte er.
Trump hat einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien verhängt, um das Land zu einem Stopp seiner Käufe von verbilligtem russischem Rohöl zu bewegen. Auf zusätzliche Zölle gegen China wegen dessen Käufe von russischem Öl hat Trump jedoch verzichtet. Seine Regierung verweist dabei auf den Burgfrieden im Handelsstreit mit Peking.
Dimitri Taube
Ukrainische Drohnen setzen russische Ölraffinerie in Brand
In der russischen Teilrepublik Baschkortostan an der Wolga brennt nach Behördenangaben eine Raffinerie des Ölkonzerns Baschneft nach einem Drohnenangriff. Nach Angaben von Republikchef Radi Chabirow wurde die Anlage von mindestens zwei Drohnen attackiert, eine sei dabei auf das Betriebsgelände gestürzt. „Die Produktionsanlage wurde geringfügig beschädigt, es ist ein Feuer ausgebrochen, das derzeit liquidiert wird“, schrieb er.
Drohnenattacken auf russische Ölanlagen sind inzwischen fester Bestandteil der ukrainischen Abwehrstrategie. Damit soll einerseits die Kraftstoffversorgung des Militärs selbst unterbrochen, andererseits Russland eine wichtige Einnahmequelle zur Kriegsfinanzierung genommen werden. Neu ist, dass die Angriffe inzwischen auch bei Tag erfolgen – und das tief im russischen Hinterland. Baschkortostan liegt rund 900 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.
Dimitri Taube
Polen schickt Abfangjäger in die Luft
In Polen sind wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine Kampfjets in die Luft gestiegen. Wie das Führungskommando der polnischen Armee in Warschau mitteilte, seien zudem die bodengestützten Luftabwehrsysteme am Nachmittag in höchste Bereitschaft versetzt worden. Solche Maßnahmen sind nicht ungewöhnlich, wegen des Vorfalls mit russischen Drohnen auf polnischem Gebiet in der vergangenen Woche erhalten sie derzeit aber besondere Aufmerksamkeit.
Der polnische Regierungschef Donald Tusk teilte bei X mit: „Aufgrund der Bedrohung durch russische Drohnen, die über der Ukraine nahe der polnischen Grenze operieren, hat eine präventive Operation der Luftstreitkräfte begonnen, sowohl der polnischen als auch verbündeter.“
Der Flughafen in Lublin wurde nach Angaben der Agentur PAP wegen der militärischen Aktivität vorübergehend für den zivilen Luftverkehr geschlossen.
Zudem gaben nach Angaben der Agentur die Bürgermeister von Świdnik und von Chełm im Osten des Landes in den sozialen Medien bekannt, dass aufgrund der Bedrohung aus der Luft Warnsirenen eingesetzt worden seien. Sie forderten demnach die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Ein Krisenzentrum der Regierung schickte zudem an alle Handys in fünf Bezirken im Grenzgebiet zur Ukraine SMS, die vor der „Gefahr einer Attacke aus der Luft“ warnten.
Philipp Saul
UN-Sicherheitsrat tagt wegen Drohnen im polnischen Luftraum
Mehr als zwei Dutzend Länder haben bei den Vereinten Nationen ihre große Besorgnis angesichts der Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen ausgedrückt. Eine entsprechende Erklärung trug der stellvertretende polnische Außenminister Marcin Bosacki vor Beginn einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema in New York vor Journalistinnen und Journalisten vor. Auch die deutsche UN-Vertretung unterstützte die Erklärung.
Bei der anschließenden Sitzung sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, der Vorfall verdeutliche "den gefährlichen Einfluss dieses Krieges auf die Sicherheit in der Region und das Risiko der Eskalation". Sie forderte erneut eine sofortige Waffenruhe.
Kassian Stroh
Polen: Vielleicht mehr Verletzungen des Luftraums als bisher bekannt
Laut der polnischen Regierung ist die Zahl der Luftraumverletzungen durch russische Drohnen womöglich höher als bislang gedacht. Analysen der Armee hätten ergeben, dass der Luftraum in der Nacht auf Mittwoch möglicherweise 21 Mal verletzt worden sei, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Bislang hatte Polens Regierung die Zahl mit 19 angegeben. Kosiniak-Kamysz betonte, die Zahl der Luftraumverletzungen sei nicht gleichbedeutend mit der Zahl der Drohnen.
Nach EU-Angaben wurden mehrere Flugobjekte als Drohnen vom iranischen Bautyp Shahed identifiziert, wie sie von der russischen Armee eingesetzt werden. Das russische Militär hat das Eindringen der Drohnen nach Polen nicht direkt dementiert, bestreitet aber eine Absicht oder gar einen Angriff auf das EU- und Nato-Land.
Dimitri Taube
Drei Tote in Grenzregion der Ukraine nach russischem Angriff
Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen in der Grenzregion Sumy getötet worden. Fünf Personen seien außerdem verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Oleh Hryhorow, auf Telegram. Russland setzte demnach Drohnen und Raketen ein.
Die ukrainische Luftwaffe teilte auf Telegram mit, dass das russische Militär in der Nacht mit 40 Drohnen angegriffen habe. Davon seien 33 abgewehrt worden, es habe sechs Einschläge an drei Orten gegeben.
Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wiederum schrieb auf Telegram, dass eine Frau in dem Gebiet infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs getötet worden sei. Russische Telegram-Kanäle hingegen zitierten Augenzeugen, dass ein Teil des Flugabwehrsystems Panzir auf die Frau gefallen sei.
Dimitri Taube
Russland meldet zahlreiche Drohnenangriffe – wichtiger Ostsee-Hafen wird getroffen
Aus Russland hat es am Morgen Berichte über größere Luftangriffe gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, dass die Flugabwehr landesweit insgesamt 221 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Die meisten Geschosse seien über dem Bezirk Brjansk abgefangen worden (85).
Nach einem Drohnenangriff auf den Öl-Verladehafen Primorsk an der Ostsee gerieten laut örtlichen Angaben ein Schiff und eine Pumpstation in Brand. Es sei Russlands größter Öl-Verladehafen an der Ostsee, schreibt Kyiv Independent und beruft sich dabei auf eine Quelle des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Primorsk diene als Knotenpunkt für Russlands „Schattenflotte“ alternder Tanker, die zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt würden. Nun seien dort die Öllieferungen eingestellt worden, zitiert Kyiv Independent die Quelle weiter.
Explosionen gab es außerdem in der Großstadt Smolensk im Westen Russlands. In sozialen Medien veröffentlichten Aufnahmen behaupteten Augenzeugen, dass Drohnen eine nahegelegene Lukoil-Anlage angegriffen hätten, schrieb Kyiv Independent.
Dimitri Taube
Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein
Als Reaktion auf die Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei „gefährlich“ und „inakzeptabel“, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. „Die Nato steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen.“ Die Einbestellung eines Botschafters gilt als deutliche Form des diplomatischen Protests.
Auch Frankreich bestellt nach dem Vorfall den russischen Botschafter in Paris ein. Man werde ihm sagen, dass man sich nicht einschüchtern lasse, sagte der geschäftsführende Außenminister Jean-Noël Barrot im Sender France Inter. Außerdem müsse Russland aufhören, die Nato und seine Verbündeten zu testen.
Dimitri Taube
Kreml nennt Angst vor Manöver „emotionale Überforderung“
Kremlsprecher Dmitrij Peskow hat westliche Befürchtungen wegen des russisch-belarussischen Großmanövers Sapad 2025 für übertrieben erklärt. Unter normalen Umständen eines friedlichen Nebeneinanders würden Nachbarstaaten gegenseitig die Militärübungen beobachten, sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
„Aber jetzt nimmt das westliche Europa uns gegenüber eine feindliche Haltung ein, und das führt zu einer emotionalen Überforderung dieser Länder“, sagte er. Peskow bezog dies vor allem auf die Entscheidung des direkten Nachbarn Polen, seine Grenze zu Belarus wegen des Manövers zu schließen. Russland habe niemals andere Länder bedroht, behauptete der Kremlsprecher.
Julia Bergmann
Polen widerspricht Trump: Drohnen-Flüge waren kein Versehen
Polen hat der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhte. Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X: "Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. War er aber nicht. Und wir wissen das."
Bei einer Pressekonferenz fügte er hinzu, Polens Geheimdienste und Militär hätten ausreichend Informationen dazu, wer verantwortlich sei. Man kenne die Urheber, den Startort der Drohnen und die Absicht hinter der Aktion.
Trump hatte am Donnerstag auf Nachfrage eines Reporters vor dem Weißen Haus gesagt, die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen "könnte ein Fehler gewesen sein". Dennoch sei er "nicht glücklich" über "diese ganze Situation".
Seit seinem Amtsantritt im Januar wird Trump vorgeworfen, er zeige dem Angreifer Russland gegenüber zu viel Nachsicht und lasse sich von Kremlchef Wladimir Putin teils vorführen.
Dass es sich beim Einflug der Drohnen wirklich um ein Versehen handelt, wird nach Prüfung des Vorfalls in Militärkreisen für unwahrscheinlich gehalten. Mindestens einer der Flugroboter flog nach dpa-Informationen aus Nato-Kreisen in Richtung des Verteilzentrums für die Ukraine-Militärhilfe am polnischen Flughafen Rzeszów.
Patrick Wehner
Russland und Belarus beginnen Großmanöver
In unmittelbarer Nähe zu EU und Nato haben Russland und sein Verbündeter Belarus ein strategisches Großmanöver begonnen.
Schauplätze der Übung namens Sapad 2025 ("Westen 2025") sind Truppenübungsplätze in Belarus und Russland sowie die Ostsee und die Barentssee, heißt es einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau.
Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land. Der Drohnen-Vorfall über Polen wurde im Westen jedoch als Weckruf für die Nato und als Test ihrer Reaktionsfähigkeit gewertet. Westliche Länder sprachen von einer bewussten Provokation Russlands. Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die bevorstehenden Sapad-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Er kündigte an, dass Polen seine Grenze zu Belarus am Donnerstag um Mitternacht schließen werde.
Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13 000 Soldaten in Belarus und weitere 30 000 auf russischem Gebiet beteiligt sind.
Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Dimitri Taube
Prinz Harry in der Ukraine eingetroffen
Prinz Harry ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Einem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian zufolge wurde Harry gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen.
Bei dem Besuch soll es laut Guardian um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen. Er wolle „alles in seiner Macht Stehende tun“, um die Genesung von Soldaten unterstützen zu können, sagte Harry.
Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.
Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut Guardian ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.
Prinz Harry kommt am Hauptbahnhof in Kiew an. Foto: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia via AP/dpa
Linus Freymark
Röwekamp fordert, russische Drohnen über der Ukraine abzuschießen
Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp, fordert, mit der Bekämpfung russischer Drohen nicht zu warten, bis sie den Luftraum eines Nato-Staats erreichen. "Wir brauchen eine Abstimmung innerhalb der Nato, wann und über wessen Hoheitsgebiet die Voraussetzungen für die militärische Bekämpfung eines Drohnenangriffes vorliegen", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel. Es müsse möglich sein, "mit der Zustimmung des betroffenen Landes wie der Ukraine auch schon in deren Luftraum Drohnen unschädlich zu machen, die Nato-Gebiet gefährden".
Röwekamp wertet das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als einen Angriff auf die Nato. Deutschland und das Verteidigungsbündnis müssten die Kapazitäten zur Drohnenabwehr erheblich ausbauen. "Das muss schnell gehen", mahnte der Verteidigungsexperte.
Lesen Sie mit SZ Plus:
Patrick Wehner
Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen
Die Bundesregierung wirbt im Zuge der laufenden EU-Planungen für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auch für eine restriktivere Vergabe von Einreiseerlaubnissen in den Schengenraum. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird in einem Positionspapier die vollständige Umsetzung von 2022 veröffentlichten Leitlinien der EU-Kommission gefordert. Mit diesen sollte die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger für touristische Reisen oder Shoppingtouren in EU-Staaten eigentlich schon längst stark eingeschränkt werden.
Jüngste Zahlen zeigen, dass dies offensichtlich nicht passiert. So wurden nach EU-Daten im vergangenen Jahr durch Konsulate in Russland rund 542 000 Visa für Kurzzeitaufenthalte in EU-Ländern oder in anderen Schengenstaaten wie der Schweiz erteilt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber rund ein Fünftel mehr als noch 2023.
Die Entwicklung sorgt vor allem in östlichen EU-Staaten für Frust. Dort wird seit langem kritisiert, dass es nicht sein könne, dass reiche, von der Regierung unter Kremlchef Wladimir Putin profitierende Russen an Mittelmeerstränden von EU-Staaten in der Sonne liegen, während in der Ukraine zahllose Menschen durch den russischen Angriffskrieg sterben.
