Russland und Belarus beginnen Großmanöver

In unmittelbarer Nähe zu EU und Nato haben Russland und sein Verbündeter Belarus ein strategisches Großmanöver begonnen.

Schauplätze der Übung namens Sapad 2025 ("Westen 2025") sind Truppenübungsplätze in Belarus und Russland sowie die Ostsee und die Barentssee, heißt es einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau.



Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren.



Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land. Der Drohnen-Vorfall über Polen wurde im Westen jedoch als Weckruf für die Nato und als Test ihrer Reaktionsfähigkeit gewertet. Westliche Länder sprachen von einer bewussten Provokation Russlands. Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die bevorstehenden Sapad-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Er kündigte an, dass Polen seine Grenze zu Belarus am Donnerstag um Mitternacht schließen werde.





Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13 000 Soldaten in Belarus und weitere 30 000 auf russischem Gebiet beteiligt sind.



Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.



