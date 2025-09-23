Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen
UN: Folter in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
Ukrainische Drohnen stören russischen Flugverkehr – Russland greift Saporischschja an
Wadephul warnt Russland: „Sind jederzeit reaktionsfähig“
UN: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
Katja Guttmann
Trump: Ukraine kann mit EU- und Nato-Hilfe gesamtes Territorium zurückerobern
US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine mit Unterstützung der EU und der Nato ihr von Russland besetztes Gebiet vollständig zurückerobern kann. "Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato sind die Grenzen von vor Kriegsbeginn durchaus eine Option", schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit vollzieht er eine Kehrtwende, nachdem er bislang erklärt hatte, dass sowohl Kiew als auch Moskau für ein Ende des Krieges Gebiete abtreten müssten.
Trump kritisierte die russische Kriegsführung zudem als "ziellos". "Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine gekommen, zu handeln", hieß es weiter auf der Plattform. Die USA würden weiterhin Waffen an die Nato liefern, "damit die Nato nach Belieben darüber verfügen kann". Trump hatte sich am Rande der UN-Vollversammlung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij getroffen.
Dimitri Taube
Parlament in Litauen genehmigt schnelleren Abschuss von Drohnen
In Litauen kann das Militär nun entschiedener auf Verletzungen des Luftraums durch Drohnen reagieren, die in das Territorium des Landes eindringen und eine Bedrohung darstellen. Das Parlament in Vilnius ermächtigte mit Gesetzesänderungen die litauische Armee, bedrohliche Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren.
Damit sollen zusätzliche Voraussetzungen geschaffen werden, um so frühzeitig und sicher wie möglich auf die zunehmende Zahl von Luftraumverletzungen durch unbemannte Flugobjekte feindlicher Länder reagieren zu können, hieß es in der Parlamentsmitteilung.
Bislang konnte die Armee in Litauen in zwei Fällen militärisch vorgehen: gegen Flugkörper, die als Waffen eingesetzt wurden, oder gegen solche, die in Sperrgebiete eingedrungen waren und dadurch Objekte von staatlicher Bedeutung gefährdet haben. Die neue Anordnung ermöglicht den Angaben zufolge nun auch den Abschuss von Drohnen, wenn sie in verbotenen oder gesperrten Zonen gegen die geltenden Regeln verstoßen.
In Litauen sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wiederholt Drohnen in den Luftraum eingedrungen.
Dimitri Taube
Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen
Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, heißt es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten. Die jüngsten Luftraumverletzungen würden das Risiko von Fehlkalkulationen bergen und Menschenleben gefährden. Das müsse aufhören, hieß es. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte in einer Pressekonferenz, die Nato sei bereit und willens, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Das russische Verhalten sei mindestens unverantwortlich und rücksichtslos.
Die Stellungnahme der 32 Staaten macht noch einmal deutlich, dass künftig nicht nur Drohnen, sondern auch russische Flugzeuge abgeschossen werden könnten, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen. In der Folge könnte es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen.
Die Sitzung im Nato-Hauptquartier wurde auf Wunsch Estlands einberufen. Das baltische Land hatte am Freitag unter Berufung auf Artikel 4 des Bündnisvertrags Beratungen beantragt, nachdem drei russische Maschinen vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten durch estnischen Luftraum geflogen waren. Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter die Unversehrtheit des Bündnisgebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer Partei bedroht sieht.
Die Sonderberatungen nach Artikel 4 waren bereits die zweiten seit Anfang des Monats. Am 10. September hatte Polen Gespräche beantragt, nachdem eine zweistellige Zahl an russischen Drohnen im Luftraum Polens aufgetaucht war. Zuvor hatte es unter anderem 2022 Konsultationen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und 2020 wegen des Todes türkischer Soldaten im Syrien-Konflikt gegeben.
In Reaktion auf die Verletzung des polnischen Luftraums hatte die Nato bereits am 12. September einen neuen Einsatz für eine noch bessere Überwachung und Verteidigung der Ostflanke gestartet. Heikel ist die Lage für die Nato derzeit vor allem deswegen, weil sich in der Regel nur äußerst schwer nachweisen lässt, dass Luftraumverletzungen absichtlich erfolgen. Im Fall der Vorwürfe Estlands bestreitet Russland zudem sogar, dass es überhaupt zu einer Luftraumverletzung gekommen ist. Es gilt deswegen als sehr wahrscheinlich, dass es nur dann zum Abschuss eines russischen Flugzeugs kommt, wenn dieses von der Flugroute her klar eine Bedrohung für die Nato darstellen könnte.
Dimitri Taube
UN: Folter in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
In von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine sind nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf seit Anfang 2022 mehr als 15 000 Menschen festgenommen worden. Die Untersuchungskommission des Büros zur Lage in der Ukraine geht davon aus, dass viele gefoltert worden sind. Die Kommission hat zum einen mit mehr als 200 Menschen gesprochen, die es nach der Entlassung zurück in Gebiete schafften, die von der Ukraine kontrolliert werden, zum anderen mit Angehörigen von Menschen, die noch festgehalten werden. Mehr als 92 Prozent hätten von Folter berichtet, sagte die Leiterin der Kommission, Danielle Bell, in Kiew. Mindestens 38 seien infolge von Folter, fehlender ärztlicher Hilfe und unhygienischen Zuständen gestorben, heißt es in ihrem Bericht.
Etwa 1800 Menschen seien noch in Haft. Die Zahlen zu den Gefangenen stammen von ukrainischen Behörden. Die Kommission habe sie geprüft und halte sie für glaubwürdig, sagte Bell. Insgesamt hat das Büro 508 Fälle dokumentiert, darunter auch von zwölf Minderjährigen. Alle hätten übereinstimmende Angaben gemacht, die mit Angaben aus verschiedenen Quellen übereinstimmten, deshalb betrachte das Büro ihre Angaben als glaubwürdig, sagte Bell. Die Menschen seien teils nur deshalb festgenommen worden, weil sie pro-ukrainische Meinungen geäußert hätten.
Bell berichtete von einer Frau, die nach eigenen Angaben mit einem gebrochenen Knie nach einem Arzt fragte. Stattdessen sei sie ins Knie getreten worden. Ein Mann berichtete, er sei so heftig mit einem Baseballschläger geschlagen worden, dass er flehte, erschossen zu werden. Stattdessen habe der Folterer ihm mit dem Baseballschläger die Zähne ausgeschlagen. Eine Frau habe berichtet, sie sei mehr als ein Jahr in einer Zelle voller Ratten festgehalten worden, die sie praktisch nie habe verlassen können.
Auch auf ukrainischem Territorium seien Ukrainer nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 festgenommen worden, teils unter dem Vorwurf von Verrat oder Kollaboration mit dem Feind, sagte Bell. Sie sprach von gut 2250 Gefangenen. Mit mehr als 400 seien Interviews geführt worden. 117 hätten nach eigenen Angaben kurz nach der Festnahme ebenfalls Misshandlung oder Folter erlebt, vor allem 2022. Die Gefangenen hätten alle Zugang zu Anwälten.
Dimitri Taube
Ukrainische Drohnen stören russischen Flugverkehr – Russland greift Saporischschja an
Zahlreiche russische Flughäfen haben wegen ukrainischer Drohnenangriffe in der Nacht den Betrieb einschränken müssen. Aeroflot als größte Fluglinie Russlands teilte am Morgen mit, es werde noch den ganzen Tag dauern, bis sie auf ihrem Heimatflughafen Scheremetjewo in Moskau den Flugplan wieder einhalten könne, wie die Nachrichtenagentur Tass meldete. Außerdem betroffen waren die Hauptstadtflughäfen Domodedowo, Wnukowo und Schukowski sowie Kasan, Samara und Saratow an der Wolga und Gelendschik am Schwarzen Meer. Das russische Militär schoss nach eigenen Angaben in der Nacht 69 Drohnen ab. Aber auch am Morgen wurden noch neue Drohnen über dem Moskauer Umland gemeldet.
Die russische Armee griff nach ukrainischen Militärangaben über Nacht mit 116 Drohnen an, von denen die meisten abgefangen worden seien. Der Abwurf von sechs Gleitbomben auf die frontnahe Industriestadt Saporischschja im Süden verursachte Brände und Schäden an zivilen Gebäuden. Ein Mann wurde nach Angaben der Gebietsmilitärverwaltung getötet.
Dimitri Taube
Nato-Staaten beraten über russische Luftraumverletzung
Vertreter der 32 Nato-Staaten beraten an diesem Dienstag in Brüssel über mögliche Antworten auf die jüngste Verletzung des alliierten Luftraums durch Russland. Erwartet wird, dass Generalsekretär Mark Rutte sich im Anschluss mit deutlichen Worten an Russland richtet und vor den möglichen Konsequenzen weiterer Luftraumverletzungen warnt. Er könnte dabei auch noch einmal deutlich machen, dass russische Flugzeuge theoretisch auch abgeschossen werden können, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen.
Juri Auel
Pistorius mahnt nach Nato-Luftraum-Verletzung zu Besonnenheit
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kritisiert die Verletzung des Nato-Luftraums durch Russland, mahnt aber zur Besonnenheit. Die Strategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei leicht zu durchschauen, sagt Pistorius dem Handelsblatt. "Das Kalkül dahinter lautet: Erst die Nato provozieren und sich – im Falle einer Eskalation – völlig überrascht zeigen und die Nato diskreditieren." Der Kreml habe aber unterschätzt, wie abgestimmt, besonnen und entschlossen die Nato vorgehe. Die Nato zeige, dass sie wachsam sei.
Die deutschen Eurofighter-Piloten seien hervorragend ausgebildet und könnten bei solchen Vorfällen auf verschiedene Maßnahmen zurückgreifen. "Sie werden jede Bedrohung für unsere Nato-Partner abwehren, wenn es die Situation erfordert. Das Entscheidende: Sie verhalten sich professionell und werden sich nicht provozieren lassen."
Juri Auel
Wadephul warnt Russland: „Sind jederzeit reaktionsfähig“
Außenminister Johann Wadephul warnt Russland vor weiteren Verletzungen des Luftraums von Nato-Partnern wie Polen oder Estland. „Jeder muss wissen: Wir sind jederzeit reaktionsfähig“, sagte der CDU-Politiker nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets. „Wir sind zu flexiblen Antworten jederzeit fähig und fordern Russland auf, von weiteren aggressiven Akten und insbesondere Rechtsverletzungen Abstand zu nehmen“, fügte er hinzu.
Zuvor hatte Wadephul die Weltgemeinschaft aufgefordert, den Druck auf Moskau zu erhöhen. „Mit seinem rücksichtslosen Verhalten gefährdet Russland die regionale Sicherheit und den Weltfrieden“, sagte er in der Sitzung. Es sei die gemeinsame Verantwortung der UN-Mitgliedstaaten, jene zur Rechenschaft zu ziehen, die Frieden und Sicherheit gefährdeten.
Russland habe die territoriale Integrität Estlands verletzt und damit ein grundlegendes Prinzip der UN-Charta gebrochen, sagte Wadephul, der von einem schweren Verstoß gegen das Völkerrecht sprach. Die rücksichtslosen Provokationen Moskaus beträfen nicht nur die unmittelbaren Nachbarn Russlands. „Dies ist ein Problem für uns alle, die wir uns hier für die UN-Charta und ihre Prinzipien einsetzen“, ergänzte er. Dringend nötig sei ein bedingungsloser Waffenstillstand in der Ukraine, um das Blutvergießen zu stoppen und Vertrauen für ernsthafte Verhandlungen aufzubauen.
Lesen Sie zu den Reaktionen auf das Eindringen russischer Kampfjets in den Luftraum Estlands mit SZ Plus:
Juri Auel
Neuer US-Botschafter bei UN: Werden jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen
Der neue US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Michael Waltz, bekräftigt die Beistandspflicht der Nato. "Ich möchte diese erste Gelegenheit nutzen, um zu wiederholen und zu betonen, dass die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen werden", sagt Waltz bei seinem ersten Auftritt im UN-Sicherheitsrat. Anlass der Dringlichkeitssitzung ist die Verletzung des Luftraums Estlands durch russische Kampfjets vom vergangenen Freitag. Estland hat die Sitzung beantragt.
Es steht immer wieder die Frage im Raum, ob sich US-Präsident Donald Trump im Fall der Fälle tatsächlich der Nato-Beistandspflicht verpflichtet fühlen würde.
Juri Auel
UN: Nato-Luftraumverletzungen bedrohen Europas Sicherheit
Die Vereinten Nationen sehen Russland zugeschriebene Verletzungen des Nato-Luftraums als Bedrohung für die Sicherheit in Europa. „Diese Serie von Vorfällen hat die ohnehin schon hohen Spannungen, die die europäische Sicherheit gefährden, noch einmal verschärft. Der Krieg in der Ukraine wütet weiter. Verletzungen des Luftraums souveräner Staaten sind inakzeptabel“, sagte der zuständige UN-Diplomat Miroslav Jenca bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York und nannte Vorfälle in Estland, Polen und Rumänien. Es brauche eine unverzügliche Deeskalation der Situation.
Luftraumverletzungen durch Russland sorgten zuletzt für Unruhe unter den Nato-Verbündeten in Europa, immer wieder ist die Rede von Provokationen. So waren nach Angaben Estlands am Freitag, 19. September, drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des Landes eingedrungen. Russland bestritt diese Darstellung. Der UN-Sicherheitsrat kam auf Bitten Estlands zusammen.
Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine waren in der Nacht auf den 10. September eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Bislang wurden nach offiziellen Angaben in mehreren polnischen Gebieten im Osten und im Zentrum des Landes die Fragmente von 18 Drohnen gefunden. Auch Rumänen registrierte eine russische Drohne.
Nadja Lissok
Putin bietet USA Atomwaffenvertrag für ein weiteres Jahr an
Bereits mehrere Atomwaffenverträge zwischen Russland und den USA wurden gekündigt. Bevor nun der letzte Vertrag ausläuft, macht der Kreml den Vorschlag, sich doch noch ein weiteres Jahr an die Beschränkungen zu halten. Um kein weiteres Wettrüsten bei strategischen Atomwaffen zu provozieren und Sicherheit zu gewährleisten, sei es richtig, den durch den Vertrag New Start festgelegten Status quo beizubehalten, sagte der russische Machthaber Wladimir Putin während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Der Vertrag New Start sollte 2026 auslaufen. Putin schlägt vor, sich bis Februar 2027 weiter an die Beschränkungen zu halten.
Seit 2010 verpflichten sich Russland und die USA, die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe auf je 1550 zu beschränken. Auch die Zahl der Interkontinentalraketen und ihre Trägersysteme - gemeint sind U-Boote oder Fahrzeuge - wird begrenzt. Dazu waren gegenseitige Kontrollen vorgesehen. Allerdings lässt Russland seit 2023, also etwa seit einem Jahr nach Beginn des von Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine, seine Teilnahme an dem Vertrag ruhen. Zur Begründung führte Putin unter anderem an, Inspekteure der Nato könnten die strategischen Atomwaffenarsenale Russlands nicht mehr besichtigen, weil der Westen die Schläge der Ukraine gegen strategische Ziele in Russland steuere.
Julia Daniel
Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Nacht
Bei russischen Angriffen auf die Stadt Saporischschja wurden nach Angaben des Militärgouverneurs Iwan Fedorow drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Der Angriff habe fast 40 Minuten gedauert und es habe mindestens zehn Treffer in verschiedenen Stadtteilen gegeben, schrieb Fedorow bei Telegram. Keines der Objekte habe etwas mit militärischer Infrastruktur zu tun.
Je einen Verletzten gab es nach Behördenangaben in Sumy und in der Region Kiew. Moskaus Militär attackierte die Ukraine der Luftwaffe zufolge in der Nacht mit 141 Kampfdrohnen. Davon seien 132 abgewehrt worden. Demnach gab es neun Einschläge. Außerdem habe Russland einen Luftangriff auf die Infrastruktur der Stadt Saporischschja geführt und dabei auch Gleitbomben eingesetzt.
Julia Daniel
Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen Verletzung des estnischen Luftraums
Wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets kommt der UN-Sicherheitsrat heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der EU- und Nato-Staat Estland hatte das Treffen beantragt – es soll dem estnischen Außenministerium zufolge um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) stattfinden. Vom estnischen Außenministerium hieß es vor dem Treffen des UN-Sicherheitsrats, es sei das erste Mal, dass das Land eine Dringlichkeitssitzung des Gremiums beantragt habe. Russland kann wegen seines Veto-Rechts im Sicherheitsrat allerdings jegliche Entschlüsse blockieren.
Nach estnischen Angaben waren drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum des baltischen Nato- und EU-Mitglieds eingedrungen. Russland bestreitet diese Darstellung. Der estnische Luftraum sei nicht verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Auch die Nato-Länder sollen Anfang der Woche zu Beratungen wegen des Vorfalls zusammenkommen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, hatte ein Sprecher mitgeteilt. Der Nato-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht.
Julia Daniel
Russland meldet drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Ferienort auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim werden nach Angaben des von Moskau eingesetzten Verwaltungschefs Sergej Aksjonow drei Menschen getötet und 16 verletzt. Das russische Verteidigungsministerium spricht von einem "vorsätzlichen Terroranschlag auf ein ziviles Ziel". Eine ukrainische Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Das russische Außenministerium warf der Nato und der EU vor, durch ihre Unterstützung für die Regierung in Kiew die "Verbreitung des Terrorismus in Europa" zu fördern.
Christian Helten
Trump sagt baltischen Staaten und Polen Beistand zu
US-Präsident Donald Trump hat das mutmaßliche Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum verurteilt. "Das gefällt uns nicht", sagte er während eines kurzen Austauschs mit Journalisten in Washington. Auf die Nachfrage eines Reporters, ob er Polen und die baltischen Länder unterstützen werde, falls sie weiterhin mit russischer Aggression konfrontiert würden, antwortete er: "Das werde ich."
Estland hatte am Freitag erklärt, drei russische Kampfflugzeuge seien für eine Dauer von zwölf Minuten in den Luftraum des baltischen Landes eingedrungen. Das Land hat daraufhin Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt, Russland bestritt eine Luftraumverletzung. Außerdem hatte Polen am Freitagabend gemeldet, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone über der Anlage verletzt.
