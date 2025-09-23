Putin bietet USA Atomwaffenvertrag für ein weiteres Jahr an

Bereits mehrere Atomwaffenverträge zwischen Russland und den USA wurden gekündigt. Bevor nun der letzte Vertrag ausläuft, macht der Kreml den Vorschlag, sich doch noch ein weiteres Jahr an die Beschränkungen zu halten. Um kein weiteres Wettrüsten bei strategischen Atomwaffen zu provozieren und Sicherheit zu gewährleisten, sei es richtig, den durch den Vertrag New Start festgelegten Status quo beizubehalten, sagte der russische Machthaber Wladimir Putin während einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Der Vertrag New Start sollte 2026 auslaufen. Putin schlägt vor, sich bis Februar 2027 weiter an die Beschränkungen zu halten.



Seit 2010 verpflichten sich Russland und die USA, die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe auf je 1550 zu beschränken. Auch die Zahl der Interkontinentalraketen und ihre Trägersysteme - gemeint sind U-Boote oder Fahrzeuge - wird begrenzt. Dazu waren gegenseitige Kontrollen vorgesehen. Allerdings lässt Russland seit 2023, also etwa seit einem Jahr nach Beginn des von Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine, seine Teilnahme an dem Vertrag ruhen. Zur Begründung führte Putin unter anderem an, Inspekteure der Nato könnten die strategischen Atomwaffenarsenale Russlands nicht mehr besichtigen, weil der Westen die Schläge der Ukraine gegen strategische Ziele in Russland steuere.