Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukrainischer Militärbeobachter: Russlands Armee nimmt offenbar Siwersk ein
Russischer General bei Autobombenanschlag in Moskau getötet
Verhandlungen in Florida enden ohne Ergebnis
Ukraine: Ungefähr 50 Ukrainer nach Russland verschleppt
Kreml: Putin zu Gesprächen mit Macron bereit
Michelle Ostwald
Nato-Chef warnt: Europas Sicherheit hängt an Ukraine
Nato-Generalsekretär Mark Rutte ruft kurz vor Weihnachten zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf - und warnt zugleich vor Sicherheitsrisiken für europäische Bündnisstaaten. Um zu verhindern, dass Kremlchef Wladimir Putin einen Angriff auf einen Nato-Verbündeten wagt, müsse man dafür sorgen, dass die Ukraine stark bleibe, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zudem gelte es, wie beim Nato-Gipfel in Den Haag beschlossen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. "Wenn wir diese beiden Dinge tun, sind wir stark genug, uns zu verteidigen, und Putin wird es niemals versuchen", sagte Rutte mit Blick auf einen möglichen Angriff Russlands.
Die Aufrüstung muss aus Sicht des früheren niederländischen Regierungschefs allerdings rasch erfolgen. Nach unterschiedlichen Geheimdienst-Einschätzungen könnte es sonst ab 2027, 2029 oder 2031 gefährlich werden, sagte er. Zum Bedrohungspotenzial Putins erklärte Rutte, dieser gebe inzwischen mehr als 40 Prozent des Staatshaushalts für Rüstung aus. Zudem sehe man am Krieg in der Ukraine, dass Putin bereit sei, 1,1 Millionen Menschen zu opfern, sagte Rutte mit Blick auf Schätzungen zu Toten und Verwundeten auf russischer Seite.
Michelle Ostwald
Wadephul fordert belastbare US-Sicherheitsgarantien für Kiew
Außenminister Johann Wadephul hat angesichts der Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine die Bedeutung ernsthafter Sicherheitsgarantien des Westens und vor allem der USA betont. "Das bedeutet natürlich eine Zusage und eine wirkliche Bereitschaft auch der Versprechensgeber, einzutreten an der Seite der Ukraine, sollte sie von Russland erneut überfallen werden", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Die Ukraine könne nur dann zu Zugeständnissen bereit sein - auch was mögliche Gebietsabtretungen betreffe -, wenn dies begleitet werde von belastbaren Sicherheitszusagen des Westens, an allererster Stelle der USA, sagte Wadephul. Gleichzeitig würden auch die Europäer dazu Beiträge zu leisten haben. Wie man diese ausgestalte, "darüber reden wir dann vertieft, wenn wir einen Waffenstillstand haben und wenn wir ernsthaft sehen, dass Russland überhaupt bereit ist, über Frieden ernsthaft nachzudenken".
Moskau gebe sich verhandlungsbereit. Das sei aber etwas anderes als echte Friedensbereitschaft, kritisierte der Außenminister. "Die haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesehen."
Dimitri Taube
Ukrainischer Militärbeobachter: Russlands Armee nimmt offenbar Siwersk ein
Bereits am 11. Dezember hatte Russland die Einnahme der wichtigen Kleinstadt Siwersk im Gebiet Donezk verkündet. Allerdings war das zu dem Zeitpunkt eine falsche Behauptung. Geolokalisierte Videoaufnahmen zeigten, dass die Invasoren lediglich den östlichen Teil von Siwersk kontrollierten. Es tobten noch Kämpfe in der Stadt, auch wenn die Verteidiger massiv unter Druck waren. Seitdem hat sich die Lage für die Ukraine dort weiter verschlechtert – und die russische Armee hat Siwersk jetzt offenbar doch eingenommen. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW) und verweist auf Angaben des ukrainischen Militärbeobachters Kostjantyn Maschowez.
Offensichtlich sei es der ukrainischen Armee nicht gelungen, ihre Stellungen am Fluss Bachmutka im westlichen Teil von Siwersk sowie südlich der Stadt zu halten, wo der Feind recht aktiv vorgerückt sei, schreibt Maschowez. Infolgedessen sei Siwersk offenbar vollständig von russischen Truppen besetzt, und russische Einheiten hätten die Höhenzüge westlich und nordwestlich der Stadt sowie den Kreidebruch Siwersk (westlich der Stadt, Anm.) erreicht. Von offizieller ukrainischer Seite gibt es dazu noch keine Angaben.
Dimitri Taube
Ukrainischer Angriff auf Ölhafen von Taman
Durch ukrainische Drohnen sind nach russischen Angaben Hafenanlagen und zwei Schiffe an der Schwarzmeerküste Russlands beschädigt worden. Der Zivilschutz im südrussischen Gebiet Krasnodar berichtete von einem nächtlichen Angriff auf den Hafen Taman. Dieser wird zum Umschlag von Öl und Flüssigerdgas (LNG) genutzt.
Die Besatzung sei sicher von den Schiffen gebracht worden, hieß es in der Mitteilung auf Telegram. Die Verwaltung des Gebiets teilte vormittags mit, dass die Brände auf einem Tanker und einem Anleger gelöscht worden seien. Am Sonntagabend war mitgeteilt worden, dass abstürzende Drohnenteile eine Pipeline in der Nähe des Hafens getroffen hätten. Der Hafen Taman liegt nur wenige Kilometer von der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim entfernt.
Dimitri Taube
Russischer General bei Autobombenanschlag in Moskau getötet
In Moskau ist erneut ein ranghoher General bei einem Bombenanschlag getötet worden. Dabei handelte es sich um Generalleutnant Fanil Sarwarow, der die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab geleitet hat, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Montag mitteilte. Der Sprengsatz sei unter dem Wagen des Generals explodiert, als er am Morgen von einem Parkplatz losgefahren sei. Der 56-Jährige sei seinen Verletzungen erlegen. Es werde vermutet, dass ukrainische Spezialkräfte hinter dem Anschlag stecken könnten. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt bisher nicht vor.
Bei den Untersuchungen würden mehrere Möglichkeiten geprüft, sagte eine Sprecherin des Ermittlungskomitees. Eine davon sei eine mögliche Rolle ukrainischer Geheimdienste. Die inoffizielle ukrainische Webseite Myrotworez, die eine Datenbank von als Kriegsverbrechern oder Verrätern bezeichneten Personen führt, aktualisierte ihren Eintrag zu Sarwarow mit dem Vermerk, er sei „liquidiert“ worden.
Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Präsident Wladimir Putin sei umgehend über den Anschlag informiert worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast vier Jahren gab es in oder in der Nähe von Moskau eine Reihe von Anschlägen auf russische Militärs und prominente Unterstützer des Krieges. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich in der Vergangenheit zu mehreren dieser Taten bekannt.
So wurde im vergangenen April der stellvertretende Leiter der Haupteinsatzdirektion des Generalstabs der Armee, Jaroslaw Moskalik, bei einem Autobombenanschlag in der Nähe der russischen Hauptstadt getötet. Im Dezember 2024 kam der russische General Igor Kirillow bei einem Bombenanschlag in Moskau ums Leben. Damals bekannte sich der ukrainische Geheimdienst SBU dazu. Er machte Kirillow für den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Truppen verantwortlich. Russland wies dies zurück.
Fanil Sarwarow leitete die Abteilung für operative Ausbildung der Armee im russischen Generalstab. Foto: Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums/via AP
Dieses vom Moskauer Ermittlungskomitee zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Tatort in Moskau. Foto: Uncredited/Ermittlungskomitee Moskau/via AP/dpa
Michelle Ostwald
Verhandlungen in Florida enden ohne Ergebnis
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich nach Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation gezeigt. Moskau setze sich weiterhin für eine Friedenslösung ein, schrieb Witkoff auf der Plattform X. „Russland schätzt die Bemühungen und die Unterstützung der Vereinigten Staaten zur Lösung des Ukraine-Konflikts und zur Wiederherstellung der globalen Sicherheit sehr“, schrieb Witkoff weiter. Bislang liegen allerdings keine konkreten Ergebnisse vor.
Die Gespräche mit dem russischen Unterhändler Kirill Dmitrijew seien „produktiv und konstruktiv“ gewesen. Über Russland, das seinen Nachbarn vor fast vier Jahren auf Befehl von Kremlchef Wladimir Putin angegriffen hat, schrieb Witkoff: „Russland bleibt dem Ziel, einen Frieden in der Ukraine zu erreichen, weiter vollends verpflichtet.“ Nähere Angaben zum Inhalt der Gespräche oder zu Ergebnissen machte er nicht. Dmitrijew teilte Witkoffs Post seinerseits auf X. Zuvor hatte der russische Unterhändler gesagt, die Gespräche mit US-Vertretern seien zufriedenstellend verlaufen. „Die Diskussionen werden konstruktiv geführt“, sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern.
Drei Tage lang haben die USA in Florida sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine über Wege zu einem Ende des Ukraine-Kriegs gesprochen. Man habe sich über multilaterale Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitsgarantien unterhalten, schrieben Witkoff und der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, in wortgleichen Posts auf X. Gesprächsthema war demnach auch die Weiterentwicklung eines Plans, wie sich die Ukraine wirtschaftlich entwickeln soll.
In den vergangenen drei Tagen hätten in Florida zudem „eine Reihe produktiver und konstruktiver Treffen“ stattgefunden, an denen neben der Ukraine und der USA auch europäische Partner teilgenommen hätten. „Die Ukraine bekennt sich weiterhin uneingeschränkt zu einem gerechten und dauerhaften Frieden“, hieß es. Neben Witkoff nahm für die USA Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an den Gesprächen teil.
Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij stufte die Gespräche als „konstruktiv“ ein. „Die Arbeit an den Dokumenten über die Beendigung des Kriegs, über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau geht weiter – jeder Punkt wird detailliert durchgesprochen“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den Verhandlungen in Miami sei auch über einen Zeitplan gesprochen worden. „Über den möglichen Zeitrahmen für bestimmte Entscheidungen“, präzisierte Selenskij. Er sprach sich für ein neues Treffen mit den Europäern aus. Es gebe Einigkeit darüber, dass die Ukraine nach der Arbeit ihres diplomatischen Teams in den USA mit ihren europäischen Partnern im größeren Kreis beraten sollte.
Michelle Ostwald
Russland: Zwei Schiffe in Region Krasnodar nach Drohnenangriff beschädigt
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Schiffe und zwei Anlegestellen beschädigt worden. Die gesamte Besatzung der Schiffe am Terminal Wolna in der Region sei in Sicherheit gebracht worden, teilte der operative Stab der Region Krasnodar auf Telegram mit. Die Beschädigungen hätten zu einem Brand geführt, der sich auf bis zu 1500 Quadratmeter ausgebreitet habe, fügten die Behörden hinzu.
Philipp Saul
Russische Drohne trifft Tank mit Sonnenblumenöl
Bei einem russischen Drohnenangriff in der Region der ukrainischen Küstenstadt Odessa ist ein Sonnenblumenöltank getroffen worden. Nach dem Einschlag der Kampfdrohne war eine große Stichflamme über dem riesigen Behälter im Hafen von Piwdenne zu sehen, wie ein Video auf einem regionalen Nachrichtenkanal auf Telegram zeigt. Ein Video zeigt, wie Straßen rund um die Tanks mit Sonnenblumenöl überflutet sind. Die Schäden konnten nicht unabhängig bestätigt werden.
Auch aus Odessa selbst wurden Explosionen gemeldet. Die Bewohner von Piwdenne wurden vor weiteren Angriffen gewarnt und aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Erst vor wenigen Tagen hatten russische Militärs in Piwdenne einen Tank mit Sonnenblumenöl angegriffen und beschädigt. Piwdenne ist einer von drei Häfen, die von der Ukraine zum Export von Getreide und anderen landwirtschaftlichen Produkten nutzt.
Die russischen Luftangriffe richten sich in letzter Zeit zunehmend gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine. Neben Objekten der Energieversorgung werden Hafenanlagen ins Visier genommen, um möglichst großen wirtschaftlichen Schaden anzurichten.
Philipp Saul
Ukraine: Ungefähr 50 Ukrainer nach Russland verschleppt
Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben Dutzende Ukrainer aus der Grenzregion Sumy im Nordosten des Landes nach Russland verschleppt. Bereits am Donnerstag hätten sie ungefähr 50 Einwohner des Dorfs Hrabowske gefangen genommen, schrieb der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez schrieb bei Telegram unter Berufung auf vorläufige Informationen. Die Ukrainer seien ohne Zugang zu Kommunikationsmitteln und angemessene Bedingungen festgehalten und am Samstag nach Russland verschleppt worden. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht prüfen.
Lubinez gab an, sich an die russische Menschenrechtsbeauftragte und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, gewandt zu haben. Er appellierte an die Ukrainer, dass es gefährlich sei, in der Kampfzone zu bleiben und eine Evakuierung eine Chance sei, sich und Angehörige zu retten.
Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf das Militär, dass es sich bei den etwa 50 Personen überwiegend um Menschen handele, die eine Evakuierung ins Landesinnere der Ukraine zuvor abgelehnt hätten. Der Militärgouverneur der Region, Oleh Hryhorow, schrieb in sozialen Medien, dass die Evakuierung aus den Grenzgemeinden andauere. Es seien auch Anwohner in Sicherheit gebracht worden, die sich zuvor geweigert hatten, das Gebiet zu verlassen.
Anna Bolten
Rutte zollt Trump Respekt
Nato-Generalsekretär Mark Rutte lobte die Bemühungen Donald Trumps, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. „Trump ist in dieser Frage absolut engagiert. Er ist darauf fokussiert, diesen Krieg zu beenden“, sagte der Nato-Chef der Bild am Sonntag. Trump sei der Einzige, der Wladimir Putin an den Verhandlungstisch habe bringen können – und der Einzige, der Putin am Ende zu einem Friedensschluss zwingen könne. „Dafür zolle ich ihm großen Respekt.“
Julia Daniel
Selenskij fordert breitere Gespräche mit europäischen Partnern
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert nach Gesprächen mit den USA breitere Konsultationen mit europäischen Partnern. „Wir kommen recht schnell voran, und unser Team in Florida hat mit der amerikanischen Seite zusammengearbeitet", erklärt Selenskij auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Er habe soeben mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store telefoniert.
Wolodimir Selenskij bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt am 15. Dezember. Michael Kappeler/dpa
Anna Bolten
Kreml: Putin zu Gesprächen mit Macron bereit
Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach russischen Angaben zu Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bereit. Voraussetzung sei jedoch ein gegenseitiger politischer Wille, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. „Wenn es einen gegenseitigen politischen Willen gibt, dann kann das nur positiv gesehen werden“, zitierte die Agentur den Sprecher.
Paris bezeichnete die angebliche Bereitschaft des russischen Präsidenten, mit Macron zu sprechen, als willkommen. Französische Medien berichteten unter Berufung auf den Präsidentenpalast, dass Paris in den kommenden Tagen entscheiden werde, auf welche Weise ein mögliches Gespräch stattfinden solle.
Macron hatte am Freitag gesagt, dass es für Europa und die Ukraine nützlich sein könnte, wieder mit Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. „Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal“, so Macron.
Julia Daniel
Russland: Geänderter Plan für Ukraine verbessert Chancen nicht
Die russische Regierung weist die Änderungen an den US-Vorschlägen zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine zurück. „Ich bin sicher, dass die Vorschläge, die die Europäer und Ukrainer gemacht haben ... die Möglichkeit eines langfristigen Friedens definitiv nicht verbessern", zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den außenpolitischen Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow.
Julia Daniel
Russland: Verhandlungen bisher konstruktiv
Die Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg sind nach Angaben des russischen Unterhändlers Kirill Dmitrijew bislang konstruktiv verlaufen. Die noch andauernden Gespräche mit der US-Seite hätten am Samstag begonnen und sollten auch an diesem Sonntag weitergeführt werden, sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern. „Die Diskussionen werden konstruktiv geführt“, sagte Dmitrijew demnach weiter.
Der Sondergesandte des russischen Präsidenten, traf sich in Miami mit dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, wie ein russischer Insider sagte.
Die russische Seite lehnte indes ein trilaterales Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA ab. Eine solche, von den USA vorgeschlagene Zusammenkunft, wurde einer russischen Quelle zufolge ausgeschlossen.
Philipp Saul
Drohne mit russischer Flagge fliegt über Kiew
Unbekannte haben über der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Drohne gestartet, an der eine russische Flagge befestigt war. Entsprechende Berichte bestätigte die Polizei Kiews auf ihrem Telegramkanal, nachdem die Behörde zunächst von einer Falschmeldung gesprochen hatte. Der Vorfall werde nun geprüft. Videos von der Drohne waren bereits zuvor in Online-Netzwerken kursiert. In der Ukraine ist die Demonstration russischer Symbolik verboten. Hintergrund ist die Invasion des Landes durch russische Truppen. So hissen beispielsweise russische Militärs die eigene Landesflagge in den von ihnen besetzten ukrainischen Ortschaften.