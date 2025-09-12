Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nato reagiert mit neuer Initiative zum Schutz der Ostflanke auf russische Luftraumverletzungen
Russland meldet zahlreiche Drohnenangriffe – wichtiger Ostsee-Hafen wird getroffen
Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein
Kreml nennt Angst vor Manöver „emotionale Überforderung“
Polen widerspricht Trump: Drohnen-Flüge waren kein Versehen
Philipp Saul
Nato reagiert mit neuer Initiative zum Schutz der Ostflanke auf russische Luftraumverletzungen
Die Nato startet nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Initiative zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit. Bei der Operation mit dem Namen "Eastern Sentry" (zu Deutsch etwa: Wächter des Ostens) sollen unter anderem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten zum Einsatz kommen.
Mehrere Nato-Staaten, darunter Deutschland, haben das bereits zugesagt. So wird die Bundeswehr die Überwachung des Luftraums über Polen durch Eurofighter-Kampfjets ausweiten und zeitlich verlängern. Frankreich will drei Rafale-Flugzeuge zur Verfügung stellen, Dänemark zwei F-16 und eine Fregatte.
Am Mittwoch waren nach offiziellen Angaben mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Mehrere seien abgeschossen worden. Westliche Politiker sprachen davon, dass es Hinweise gebe, wonach die Luftraumverletzung kein Versehen war. Unklar ist bislang allerdings, ob die Drohnen auf die Zerstörung von Zielen auf Nato-Territorium programmiert waren oder möglicherweise nur als Provokation oder Test der Nato-Flugabwehr gedacht waren.
Dimitri Taube
Drei Tote in Grenzregion der Ukraine nach russischem Angriff
Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen in der Grenzregion Sumy getötet worden. Fünf Personen seien außerdem verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Oleh Hryhorow, auf Telegram. Russland setzte demnach Drohnen und Raketen ein.
Die ukrainische Luftwaffe teilte auf Telegram mit, dass das russische Militär in der Nacht mit 40 Drohnen angegriffen habe. Davon seien 33 abgewehrt worden, es habe sechs Einschläge an drei Orten gegeben.
Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wiederum schrieb auf Telegram, dass eine Frau in dem Gebiet infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs getötet worden sei. Russische Telegram-Kanäle hingegen zitierten Augenzeugen, dass ein Teil des Flugabwehrsystems Panzir auf die Frau gefallen sei.
Dimitri Taube
Russland meldet zahlreiche Drohnenangriffe – wichtiger Ostsee-Hafen wird getroffen
Aus Russland hat es am Morgen Berichte über größere Luftangriffe gegeben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, dass die Flugabwehr landesweit insgesamt 221 ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Die meisten Geschosse seien über dem Bezirk Brjansk abgefangen worden (85).
Nach einem Drohnenangriff auf den Öl-Verladehafen Primorsk an der Ostsee gerieten laut örtlichen Angaben ein Schiff und eine Pumpstation in Brand. Es sei Russlands größter Öl-Verladehafen an der Ostsee, schreibt Kyiv Independent und beruft sich dabei auf eine Quelle des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Primorsk diene als Knotenpunkt für Russlands „Schattenflotte“ alternder Tanker, die zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt würden. Nun seien dort die Öllieferungen eingestellt worden, zitiert Kyiv Independent die Quelle weiter.
Explosionen gab es außerdem in der Großstadt Smolensk im Westen Russlands. In sozialen Medien veröffentlichten Aufnahmen behaupteten Augenzeugen, dass Drohnen eine nahegelegene Lukoil-Anlage angegriffen hätten, schrieb Kyiv Independent.
Dimitri Taube
Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein
Als Reaktion auf die Verletzungen des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei „gefährlich“ und „inakzeptabel“, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. „Die Nato steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen.“ Die Einbestellung eines Botschafters gilt als deutliche Form des diplomatischen Protests.
Auch Frankreich bestellt nach dem Vorfall den russischen Botschafter in Paris ein. Man werde ihm sagen, dass man sich nicht einschüchtern lasse, sagte der geschäftsführende Außenminister Jean-Noël Barrot im Sender France Inter. Außerdem müsse Russland aufhören, die Nato und seine Verbündeten zu testen.
Dimitri Taube
Kreml nennt Angst vor Manöver „emotionale Überforderung“
Kremlsprecher Dmitrij Peskow hat westliche Befürchtungen wegen des russisch-belarussischen Großmanövers Sapad 2025 für übertrieben erklärt. Unter normalen Umständen eines friedlichen Nebeneinanders würden Nachbarstaaten gegenseitig die Militärübungen beobachten, sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
„Aber jetzt nimmt das westliche Europa uns gegenüber eine feindliche Haltung ein, und das führt zu einer emotionalen Überforderung dieser Länder“, sagte er. Peskow bezog dies vor allem auf die Entscheidung des direkten Nachbarn Polen, seine Grenze zu Belarus wegen des Manövers zu schließen. Russland habe niemals andere Länder bedroht, behauptete der Kremlsprecher.
Julia Bergmann
Polen widerspricht Trump: Drohnen-Flüge waren kein Versehen
Polen hat der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump widersprochen, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhte. Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X: "Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. War er aber nicht. Und wir wissen das."
Bei einer Pressekonferenz fügte er hinzu, Polens Geheimdienste und Militär hätten ausreichend Informationen dazu, wer verantwortlich sei. Man kenne die Urheber, den Startort der Drohnen und die Absicht hinter der Aktion.
Trump hatte am Donnerstag auf Nachfrage eines Reporters vor dem Weißen Haus gesagt, die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen "könnte ein Fehler gewesen sein". Dennoch sei er "nicht glücklich" über "diese ganze Situation".
Seit seinem Amtsantritt im Januar wird Trump vorgeworfen, er zeige dem Angreifer Russland gegenüber zu viel Nachsicht und lasse sich von Kremlchef Wladimir Putin teils vorführen.
Dass es sich beim Einflug der Drohnen wirklich um ein Versehen handelt, wird nach Prüfung des Vorfalls in Militärkreisen für unwahrscheinlich gehalten. Mindestens einer der Flugroboter flog nach dpa-Informationen aus Nato-Kreisen in Richtung des Verteilzentrums für die Ukraine-Militärhilfe am polnischen Flughafen Rzeszów.
Patrick Wehner
Russland und Belarus beginnen Großmanöver
In unmittelbarer Nähe zu EU und Nato haben Russland und sein Verbündeter Belarus ein strategisches Großmanöver begonnen.
Schauplätze der Übung namens Sapad 2025 ("Westen 2025") sind Truppenübungsplätze in Belarus und Russland sowie die Ostsee und die Barentssee, heißt es einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau.
Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land. Der Drohnen-Vorfall über Polen wurde im Westen jedoch als Weckruf für die Nato und als Test ihrer Reaktionsfähigkeit gewertet. Westliche Länder sprachen von einer bewussten Provokation Russlands. Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die bevorstehenden Sapad-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Er kündigte an, dass Polen seine Grenze zu Belarus am Donnerstag um Mitternacht schließen werde.
Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13 000 Soldaten in Belarus und weitere 30 000 auf russischem Gebiet beteiligt sind.
Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Dimitri Taube
Prinz Harry in der Ukraine eingetroffen
Prinz Harry ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Einem Bericht der britischen Tageszeitung The Guardian zufolge wurde Harry gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen.
Bei dem Besuch soll es laut Guardian um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen. Er wolle „alles in seiner Macht Stehende tun“, um die Genesung von Soldaten unterstützen zu können, sagte Harry.
Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.
Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut Guardian ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.
Prinz Harry kommt am Hauptbahnhof in Kiew an. Foto: Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia via AP/dpa
Linus Freymark
Röwekamp fordert, russische Drohnen über der Ukraine abzuschießen
Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp, fordert, mit der Bekämpfung russischer Drohen nicht zu warten, bis sie den Luftraum eines Nato-Staats erreichen. "Wir brauchen eine Abstimmung innerhalb der Nato, wann und über wessen Hoheitsgebiet die Voraussetzungen für die militärische Bekämpfung eines Drohnenangriffes vorliegen", sagte der CDU-Politiker dem Spiegel. Es müsse möglich sein, "mit der Zustimmung des betroffenen Landes wie der Ukraine auch schon in deren Luftraum Drohnen unschädlich zu machen, die Nato-Gebiet gefährden".
Röwekamp wertet das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als einen Angriff auf die Nato. Deutschland und das Verteidigungsbündnis müssten die Kapazitäten zur Drohnenabwehr erheblich ausbauen. "Das muss schnell gehen", mahnte der Verteidigungsexperte.
Patrick Wehner
Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen
Die Bundesregierung wirbt im Zuge der laufenden EU-Planungen für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auch für eine restriktivere Vergabe von Einreiseerlaubnissen in den Schengenraum. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird in einem Positionspapier die vollständige Umsetzung von 2022 veröffentlichten Leitlinien der EU-Kommission gefordert. Mit diesen sollte die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger für touristische Reisen oder Shoppingtouren in EU-Staaten eigentlich schon längst stark eingeschränkt werden.
Jüngste Zahlen zeigen, dass dies offensichtlich nicht passiert. So wurden nach EU-Daten im vergangenen Jahr durch Konsulate in Russland rund 542 000 Visa für Kurzzeitaufenthalte in EU-Ländern oder in anderen Schengenstaaten wie der Schweiz erteilt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber rund ein Fünftel mehr als noch 2023.
Die Entwicklung sorgt vor allem in östlichen EU-Staaten für Frust. Dort wird seit langem kritisiert, dass es nicht sein könne, dass reiche, von der Regierung unter Kremlchef Wladimir Putin profitierende Russen an Mittelmeerstränden von EU-Staaten in der Sonne liegen, während in der Ukraine zahllose Menschen durch den russischen Angriffskrieg sterben.
Patrick Wehner
Behörden in Moskau und der Region Leningrad melden Drohnenangriffe
Laut einer Mitteilung des Bürgermeisters von Moskau hat die russische Flugabwehr am frühen Morgen neun ukrainische Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört. Sergej Sobjanin erklärte auf Telegram, Spezialteams untersuchten die Trümmer der Drohnen. Der Gouverneur der Region Leningrad mit Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg meldet, die Flugabwehr sei gegen einen Drohnenangriff im Einsatz.
Juri Auel
Moskau wirft Polen Eskalation vor
Vor dem gemeinsamen Großmanöver von Russland und Belarus hat die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Polen wegen geschlossener Grenzübergänge Eskalation vorgeworfen. Die „konfrontativen Schritte“ der polnischen Regierung dienten dazu, die „weitere Eskalation der Spannungen im Zentrum Europas zu rechtfertigen“, schrieb sie bei Telegram.
Russland und sein enger Verbündeter Belarus wollen von Freitag bis Dienstag die gemeinsame Großübung "Sapad 2025" abhalten. Das Manöver "Sapad" findet alle vier Jahre statt. Russland nutzte die vorhergehende Übung Sapad 2021, um Waffen und schweres Gerät zu verlegen für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.
Polen ist wegen der gespannten Lage aufgrund des Kriegs in seinem Nachbarland Ukraine besorgt und schließt für die Zeit der Militärübung seine Grenze zu Belarus. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.
Juri Auel
Drohnen in Polen: Frankreich schickt Kampfjets zum Schutz
Als Reaktion auf das Eindringen mutmaßlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum schickt Frankreich drei Rafale-Kampfjets. Die Flieger sollten zum Schutz des polnischen Luftraums und der Ostflanke der Nato beitragen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Wo genau die Jets zum Einsatz kommen sollen, teilte Macron nicht mit. Der französische Staatschef betonte, die Sicherheit Europas sei prioritär. „Wir werden uns den zunehmenden Einschüchterungsversuchen Russlands nicht beugen.“
Juri Auel
Slowakische Regierung will EU-Gegenleistung für Russland-Sanktionen
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico lässt mit eigenwilligen Forderungen rund um geplante Russland-Sanktionen aufhorchen: Er wolle das neue Sanktionspaket nur unterstützen, wenn die EU-Kommission einen Vorschlag vorlege, wie man Klimaziele an Bedürfnisse der Auto- und Schwerindustrie anpassen könnte. Zudem fordert Fico laut Medienberichten Maßnahmen gegen gestiegene Energiepreise. Ansonsten werde die Slowakei den Sanktionen nicht zustimmen.
Fico stellte die Forderungen nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, in Bratislava. Dabei kritisierte der Regierungschef die EU erneut für ihre Haltung zum Ukraine-Krieg: Er wünsche sich, dass die gleiche Energie, die für Militärhilfe in der Ukraine aufgebracht werde, auch in die Friedensbemühungen fließe.
Juri Auel
Deutschland schickt weitere Kampfjets in polnischen Luftraum
Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde das sogenannte Air Policing also die Überwachung des polnischen Luftraums durch Kampfjets durch die Bundeswehr, „verlängern und ausweiten“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Die Bundeswehr ist bereits mit zwei in Rostock-Laage stationierten Eurofighter-Kampfjets über Polen im Einsatz. Die Anzahl der Flieger werde nun auf vier verdoppelt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Außerdem werde der bisher nur bis zum 30. September geplante Einsatz zunächst bis zum 31. Dezember verlängert.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen nicht für ein Versehen halte. Er sehe in diesen Vorfällen "eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa". Merz sprach von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen". Die Nato-Luftabwehr habe zwar funktioniert, aber nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen.
