Nach der Absage von US-Präsident Joe Biden wird das für Samstag geplante Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein verschoben. Als Erster hatte der Spiegel unter Berufung auf einen Pentagon-Sprecher berichtet.Biden hatte seine Teilnahme an dem Treffen wegen des auf die Ostküste der USA zusteuernden Hurrikans Milton abgesagt. Er wolle sich um die Folgen der Stürme in den USA kümmern. Auch ein für Samstag geplantes Vierer-Treffen, an dem neben Scholz und Biden auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer teilnehmen sollten, wird laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit nicht stattfinden.Die außen- und sicherheitspolitischen Berater würden sich aber in naher Zukunft treffen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass die Verteidigungsminister noch in diesem Monat zusammenkommen wollten. Einen Termin gebe es aber noch nicht.Von dem Treffen in Ramstein sollte ein starkes Signal zur Unterstützung der Ukraine ausgehen. Zwar hätten Hilfen auch ohne die Anwesenheit des US-Präsidenten auf den Weg gebracht werden können, dann hätte jedoch einiges an kraftvoller Symbolik gefehlt. Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs wollten ein Zeichen für die Ukraine setzen, das unabhängig vom Ausgang der US-Wahl Anfang November ist. Der Gipfel sollte der Ukraine über das Ende von Bidens Amtszeit im Januar 2025 hinaus helfen. Denn falls Donald Trump neuer Präsident wird, so ist die Befürchtung, würde die Ukraine-Hilfe aus den USA massiv ins Stocken geraten.Wie der Zeitplan für die Unterstützung der Ukraine durch Bidens verschobene Deutschland-Reise durcheinander gerät (SZ Plus):