Tote und Verletzte bei russischen Luftschlägen in der Ukraine

Bei neuen russischen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind mehr als ein Dutzend Menschen getötet und weitere verletzt worden. In Poltawa in der Zentralukraine meldeten die Behörden 14 Tote, darunter zwei Kinder. Weitere 17 Menschen seien bei dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus verletzt worden, darunter vier Kinder. Zuvor hatten die Behörden die Opferzahlen immer wieder erhöht. In der Region wurde eine dreitägige Trauer angesetzt.



In Sumy im Nordosten des Landes seien zwei Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden, teilten die Behörden mit. Auch in Charkiw im Osten sei ein Mensch gestorben – bei einem Drohnenangriff, teilte die Stadt mit. Schwere Schäden gab es auch in der südukrainischen Stadt Saporischschja und in der Hafenstadt Odessa, wo mehr als ein Dutzend denkmalgeschützte Gebäude im historischen Zentrum getroffen wurden. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe der Unesco.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einem „weiteren terroristischen Verbrechen“. Sein Land brauche mehr Schutz, appellierte er an die Unterstützer des Landes im Westen: „Jedes Flugabwehrsystem, jede Abwehrrakete ist ein Lebensretter.“



Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe hätten der Energieinfrastruktur des Landes gegolten, mit der die Ukraine den Betrieb ihrer Rüstungsindustrie aufrechterhalte. „Die Ziele der Schläge wurden erreicht. Alle anvisierten Objekte wurde zerstört“, teilte das Ministerium mit. Die Angaben der Kriegsparteien sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.