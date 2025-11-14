Selenskij über Lage in Pokrowsk: „Niemand zwingt sie, für Ruinen zu sterben“

Der ukrainische Präsident hat sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Lage in der schwer umkämpften Stadt Pokrowsk im Bezirk Donezk geäußert. Er räumt ein, dass die Situation für die Soldaten dort sehr schwierig sei. Gleichzeitig betont er aber: „Niemand zwingt sie, für Ruinen zu sterben“. Die Entscheidung darüber, in Pokrowsk weiterzukämpfen oder sich zurückzuziehen, werde nicht von ihm, sondern von den Militärkommandeuren getroffen.



Damit antwortet er auf Kritik an ihm und auch an Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj. Ukrainische Medien und auch Angehörige des ukrainischen Militärs werfen der Armeeführung vor, schwer umkämpfte Städte im Osten länger zu verteidigen, als es militärisch sinnvoll ist – wie etwa in Bachmut oder in Awdijiwka, wo die Ukraine unter hohen Verlusten lange weiterkämpfte, auch wenn die Eroberung der Stadt durch Russland unausweichlich schien.



Ähnliche Vorwürfe gab es nun aus Anlass der Lage in Pokrowsk, wo russische Soldaten ins Stadtzentrum vorgerückt sind und die Ukraine nur noch über einen schmalen Korridor verfügt, über den sie den Nachschub organisiert oder einen möglichen Rückzug bewältigen könnte. „Ich werde unsere Soldaten, insbesondere die Kommandeure vor Ort, unterstützen, soweit sie die Lage unter Kontrolle bringen können. Andernfalls wird es für uns zu kostspielig – das Wichtigste für uns sind unsere Soldaten“, sagte Selenskij weiter.