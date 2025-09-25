Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Dimitri Taube
Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. „Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat“, schreibt Merz in einem Beitrag für die Financial Times.
Die EU-Staaten würden damit einen Großteil der demnächst notwendigen Unterstützung für die Ukraine erst einmal nicht mehr aus ihren eigenen Haushalten finanzieren müssen. Stattdessen müssten sie nur noch Garantien für den Fall leisten, dass die eingefrorenen russischen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen.
Merz schreibt dazu: „Für diese umfassende Hilfe wird es Haushaltsgarantien der Mitgliedstaaten bedürfen.“ Diese bilateralen Garantien sollten durch eine Absicherung über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU abgelöst werden, sobald der neue Haushaltsrahmen 2028 zur Verfügung steht. Die so zu mobilisierenden Mittel würden die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine für mehrere Jahre absichern. Der Kanzler will seinen Vorschlag nächste Woche beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen thematisieren.
Einen Vorstoß in diese Richtung hatte zuletzt auch schon EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gemacht. Sie sagte vor rund zwei Wochen in einer Rede, man müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Sie schlug dabei vor, der Ukraine auf Basis der liquiden Anteile ein Reparationsdarlehen zu gewähren. Die Vermögenswerte selbst sollten unberührt bleiben.
Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in der EU nach Kommissionsangaben rund 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren. Die Zinserträge werden schon jetzt dazu genutzt, Waffen und Munition für die Ukraine zu finanzieren.
Dimitri Taube
Rumänien vereinfacht Abschuss bei Luftraumverletzung
Rumäniens Armee darf jetzt zügig Drohnen oder bemannte Militärflugzeuge abschießen, die den Luftraum des Landes verletzen. Dies gilt nach einem Beschluss des obersten Verteidigungsrats des Landes. Bisher mussten derartige Abschüsse einzeln vom Verteidigungsminister gebilligt werden. Jetzt darf dies der militärische Einsatzleiter von Fall zu Fall entscheiden. Zu einem Abschuss kam es trotz Sichtung vieler russischer Drohnen in Rumäniens Luftraum bisher nicht. Den Verteidigungsrat leitet der Staatspräsident, Mitglieder sind unter anderem der Regierungschef, der Verteidigungsminister sowie die Chefs der Armee und der Geheimdienste.
Erst im Juli dieses Jahres hatte Rumäniens Parlament entschieden, dass Drohnen, die den Luftraum verletzen, auch in Friedenszeiten – also ohne offizielle Kriegserklärung – prinzipiell abgeschossen werden dürfen. Der Verteidigungsrat hat nunmehr die bisher fehlenden konkreten Entscheidungsbefugnisse geregelt. Im Fall bemannter Militärflugzeuge, die unerlaubt in den Luftraum eindringen, muss die rumänische Armee dessen Crew warnen, bevor sie das Objekt angreift. Handelt es sich um eine zivile Maschine, entscheidet wie bisher der Verteidigungsminister über das Vorgehen.
Seit Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sind oft russische Drohnen in Rumäniens Luftraum eingedrungen oder deren Trümmer auf rumänisches Territorium gefallen. Meistens geschah dies im Donaudelta, das an die Ukraine grenzt, im Zuge russischer Angriffe auf ukrainische Donauhäfen. Zuletzt flog eine russische Drohne am 13. September in dieser Region 50 Minuten lang durch Rumänien. Zwei rumänische F-16-Kampfjets und zwei Eurofighter der am Schwarzen Meer stationierten deutschen Luftwaffe stiegen zur Beobachtung auf.
Der rumänische Kommandant dieser Beobachtungsmission entschied sich gegen einen Abschuss, um „Kollateralschäden“ zu vermeiden, wie er erklärte. Er wurde dafür von vielen rumänischen Medien kritisiert, zumal nahezu zeitgleich Polens Armee mehrere russische Drohnen abschoss, die damals im polnischen Luftraum gesichtet worden waren.
Dimitri Taube
Nato-Chef stellt sich hinter Trump zu Abschuss russischer Jets
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich hinter die Aussage von US-Präsident Donald Trump gestellt, notfalls russische Flugzeuge abzuschießen, wenn diese in den Luftraum des Bündnisses eindringen. „Wenn es notwendig ist. Ich stimme hier also vollkommen mit Präsident Trump überein: Wenn dies notwendig ist“, sagte Rutte am Donnerstag dem Sender Fox News. Die Nato-Streitkräfte seien dafür ausgebildet, derartige Bedrohungen einzuschätzen.
Trump hatte am Dienstag auf die Frage, ob er einen Abschuss unterstützen würde, mit „Ja, das tue ich“ geantwortet. Ob sich die USA beteiligen würden, hänge von den Umständen ab.
Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte am Donnerstag, dass man Verletzungen des Nato-Luftraums nicht hinnehmen werde. Man werde „alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden“, sagte er nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer. Er habe Verteidigungsminister Boris Pistorius am Wochenende gebeten, dazu im Nato-Rat und „insbesondere mit den vier Verteidigungsministern aus Polen, Frankreich, Großbritannien und Deutschland“ ein Einvernehmen über eine Reaktion zu erzielen.
Zuletzt hatten Nato-Staaten Russland wegen der Verletzung des estnischen Luftraums verurteilt. Auch Polen hatte ein Eindringen russischer Kampfjets gemeldet. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe zurück. Doch nicht nur an der Westgrenze Russlands kommt es zu solchen Zwischenfällen, sondern auch im Osten des Landes. So fingen Abfangjäger des nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (Norad) am Mittwoch vier russische Militärflugzeuge vor der Küste Alaskas ab. Dabei habe es sich um zwei Bomber vom Typ Tu-95 und zwei Kampfjets vom Typ Su-35 gehandelt, teilte Norad am Donnerstag mit.
Nadja Lissok
Tote Zivilisten in der Ostukraine nach russischen Angriffen
In der Region Donezk sind mindestens fünf Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden. Vier davon seien in Kostjantyniwka ums Leben gekommen und ein Mensch in Olexijewo-Druschkiwka, teilte Gouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram mit. Weitere 17 Zivilisten seien im Laufe des vergangenen Tages verletzt worden. Kostjantyniwka war Behördenangaben zufolge am Vortag einmal mehr schwer bombardiert worden. Die Frontlinie verläuft nur wenige Kilometer entfernt.
Im südukrainischen Gebiet Cherson starben derweil zwei weitere Menschen infolge russischer Drohnenangriffe. Die zwei Männer waren Behördenangaben zufolge im Landkreis Beryslaw am Montag auf einer Straße, als die Drohnen angriffen.
Christoph Heinlein
Selenskij droht mit Angriffen auf den Kreml
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat Russland mit direkten Angriffen auf die Staatsführung gedroht. „Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen“, sagte der Staatschef in einem Interview für „The Axios Show“ in New York.
Dabei hofft Selenskij auf die Lieferung von nicht näher bezeichneten Waffen mit großer Reichweite aus den USA. Gleichzeitig schloss er aber Angriffe auf zivile Ziele aus. „Wir sind keine Terroristen“, betonte der Ukrainer. Er hatte sich schon in der Vergangenheit in seinem Amtssitz auch vor einem Gemälde, das den Kreml in Flammen zeigt, demonstrativ fotografieren lassen.
Im Mai 2023 explodierten zwei Drohnen über dem Gelände des Moskauer Kreml, dem Sitz des russischen Präsidenten. Kiew stritt damals jedoch eine Beteiligung ab. Inzwischen verfügt das ukrainische Militär nach Aussage von Selenskij über Kampfdrohnen, die bis zu 3000 Kilometer weit fliegen. Der Kreml ist nur gut 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Am Mittwoch hat Präsident Selenskij vor der UN-Generalversammlung gesprochen (mit SZ Plus):
Julia Daniel
Ukraine: Haben russisches Kampfflugzeug abgeschossen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 abgeschossen. Der Abschuss sei im Raum Saporischschja gegen 4.00 Uhr morgens (3.00 Uhr MESZ) erfolgt, als die Su-34 „einen Terrorangriff auf die Stadt Saporischschja ausübte und gelenkte Fliegerbomben abwarf“, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Unabhängig können die Angaben bislang nicht bestätigt werden.
Die Su-34 ist ein taktischer Jagdbomber, der zwar noch zu Sowjetzeiten entwickelt, aber erst seit 2006 seriell produziert wird. Insgesamt wurden bislang rund 150 Stück hergestellt.
Nach Angaben des Gouverneurs von Saporischschja, Iwan Fedorow, ist trotz des Abschusses durch die nächtlichen Luftangriffe in der Region ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden. In den Regionen Winnyzja und Kirowohrad sind nach Behördenangaben durch Drohnenangriffe Infrastrukturobjekte beschädigt worden.
Juri Auel
Selenskij: Ukraine und Syrien normalisieren Beziehungen
Die Ukraine und Syrien haben ihre diplomatischen Beziehungen offiziell wiederhergestellt. Dies teilt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Treffen mit der syrischen Führung am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit. Die Ukraine hatte die Beziehungen zu Syrien im Juni 2022 abgebrochen, da die damalige Regierung unter Baschar al-Assad die Unabhängigkeit der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete anerkannt hatte.
Kassian Stroh
Russische Raketen treffen militärisches Übungsgelände
Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres hat es nach Angaben aus Kiew Opfer gegeben. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen, teilte das Kommando der Bodentruppen mit. Es habe einen „präzisen Treffer“ auf einen Schutzraum gegeben. Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort machte das Militär nicht.
Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Attacken auf militärische Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben. Nach einem Angriff mit Dutzenden Toten und Verletzten im Juni reichte der Oberkommandierende des Heeres seinen Rücktritt ein.
Der mangelnde Schutz von Soldaten während der Ausbildung ist für die ukrainische Armee immer wieder Thema. „Um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, wird kontinuierlich daran gearbeitet, Ausbildungszentren, Übungsplätze und andere militärische Einrichtungen mit zuverlässigen Schutzräumen auszustatten“, heißt es in der Mitteilung des Militärs.
Katja Guttmann
Selenskij: Für Frieden braucht man Waffen und Freunde
Auch im 21. Jahrhundert brauche man Waffen und Freunde, wenn man Frieden haben wolle, betonte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij vor der UN-Generalversammlung in New York. Das gleiche gelte für die Durchsetzung von internationalem Recht. Sein Land habe das auf besonders harte Weise erfahren. Jede Woche sterben Menschen in der Ukraine, weil sich Russland weigere, einem Waffenstillstand zuzustimmen, so Selenskij. "Waffen entscheiden, wer überlebt", so der Präsident.
Auch in den USA würden Menschen durch Waffengewalt sterben. "Waffen entwickeln sich schneller, als wir uns gegen sie wehren können." Drohnen zu stoppen, sei schwierig. Sogar einfache Drohen könnten tausende Kilometer weit fliegen und den Krieg überall hinbringen.
Es dauere nicht mehr lange, bis Drohnen vollkommen autonom Menschen töten können. "Wir leben in dem schlimmsten Wettrüsten, weil künstliche Intelligenz involviert ist", sagt Selenskij. Die Ukraine besitze keine "fetten Raketen, aber wir haben Drohnen gebaut, um unser Recht auf Leben zu verteidigen." Russlands brutaler Krieg habe dieses Wettrüsten ausgelöst.
Frieden hänge von allen UN-Mitgliedsländern ab, mahnte Selenskij. Keiner sollte schweigen, während Russland den Krieg weiterführe.
Dominik Fürst
Pistorius: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen
Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Deutschen Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.
Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber Nato-Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.
„Putin will uns, Putin will die Nato-Mitgliedstaaten provozieren, und er will vermeintliche Schwachstellen im Nato-Bündnis identifizieren, offenlegen und ausnutzen“, sagte Pistorius. Der russische Präsident vertue sich aber. „Die Allianz hat auf die russischen Provokationen klar geschlossen und entschlossen reagiert, gleichzeitig aber mit der notwendigen Besonnenheit, auf die es in diesen Tagen in besonderer Weise ankommt.“
Dominik Fürst
Russische Regierung erhöht Mehrwertsteuer, um Krieg zu finanzieren
Russland muss seinen Krieg gegen die Ukraine mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer finanzieren. Für den Haushalt 2026 plant das Finanzministerium in Moskau eine Erhöhung der Abgabe von 20 auf 22 Prozent. Der Staat werde alle seine Verpflichtungen in der Sozialpolitik erfüllen, heißt es in einer Mitteilung. Als „strategische Priorität“ werden aber Verteidigung und Sicherheit genannt sowie die Versorgung der Soldaten und ihrer Familien.
Schon im laufenden russischen Haushalt 2025 machen Militär und Sicherheit etwa 40 Prozent aller staatlichen Ausgaben aus. Die Kriegswirtschaft mit großen Aufträgen für die Rüstungsindustrie sowie hohe Zahlungen an Soldaten und deren Familien haben dem Land eine Zeit lang ein scheinbares Wachstum beschert. Doch zuletzt häuften sich Krisenzeichen in zivilen Branchen. Die russische Bevölkerung leidet unter der Teuerung.
Eine höhere Mehrwertsteuer macht sich für Verbraucher bei jedem Einkauf bemerkbar, selbst wenn der Steuersatz nach Angaben des Finanzministeriums für Lebensmittel, Medikamente und Kinderbedarf bei zehn Prozent bleiben soll. Der Haushaltsentwurf muss noch vom russischen Parlament beraten und gebilligt werden. Das gilt im autoritär regierten Russland allerdings als Formalie.
Dimitri Taube
Ukraine greift erneut große Gazprom-Anlage im russischen Hinterland an
Die Ukraine hat erneut eine der größten petrochemischen Anlagen Russlands mit Drohnen angegriffen. Der Salawat-Komplex in der Region Baschkortostan sei am Mittwoch attackiert worden, teilte der örtliche Gouverneur Radij Chabirow mit. Rettungsdienste seien vor Ort, und es liefen Löscharbeiten.
Salawat ist eine Großstadt im russischen Hinterland. Sie liegt fast 1200 Kilometer Luftlinie von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt sowie etwa 1300 Kilometer von der Frontlinie in der Ukraine. Der von dem Energieriesen Gazprom kontrollierte Salawat-Komplex stellt unter anderem Benzin, Diesel, Kerosin und Flüssiggase her. Die Anlage wurde schon am 18. September von Langstreckendrohnen des ukrainischen Militärgeheimdienstes SBU angegriffen, was eine „gewaltige Explosion“ im Zentrum der Anlage auslöste, berichtete Kyiv Independent unter Berufung auf eine SBU-Quelle.
Nach weiteren Behördenangaben konnte Russland einen massiven Drohnenangriff auf die Energie- und Treibstoffinfrastruktur in der Region Wolgograd abwehren. Opfer gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, wie Regionalgouverneur Andrej Botscharow erklärte. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 70 ukrainische Drohnen über russischen Regionen abgefangen und zerstört.
Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen ihre Drohnenangriffe auf die russische Öl- und Gasinfrastruktur verstärkt. Die Angriffe haben Händlern zufolge zu einer Verknappung bestimmter Kraftstoffsorten in Russland geführt. Anfang des Monats trafen ukrainische Drohnen auch eine Ölraffinerie in Ufa, der Hauptstadt von Baschkortostan, die etwa 1400 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.
Juri Auel
Selenskij: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern
Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskij dem US-Fernsehsender Fox News. Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskij zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."
Juri Auel
Macron lobt Trumps Kurswechsel
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland hinsichtlich des Ukraine-Kriegs begrüßt. „Ich freue mich, dass der amerikanische Präsident an die Fähigkeit der Ukraine glaubt, nicht nur durchzuhalten, sondern ihre Rechte mit uns geltend zu machen“, sagte Macron vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.
„Ich begrüße die Äußerungen des US-Präsidenten vor einigen Stunden, in denen er auf die fortschreitende Schwächung der russischen Wirtschaft und die Misserfolge Russlands vor Ort hingewiesen hat, das, stellen Sie sich vor, in mehr als 1000 Tagen trotz so vieler Verluste und so vieler ziviler Opfer kaum ein Prozent des ukrainischen Territoriums erobert hat.“
Juri Auel
Nach Aussagen zu möglichen Rückeroberungen: Selenskij lobt Trump
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich nach der von Donald Trump angekündigten Kehrtwende gegenüber Russland beim US-Präsidenten bedankt. „Mister President versteht die Situation genau und ist über alle Aspekte dieses Krieges gut informiert“, schrieb Selenskij auf X. „Wir schätzen seine Entschlossenheit sehr, zur Beendigung dieses Krieges beizutragen.“ Er sei Trump für die starke Zusammenarbeit dankbar.
Zuvor hatte Trump nach einem Gespräch mit Selenskij am Rande der UN-Generaldebatte in New York einen Richtungswechsel in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen, verkündete Trump auf Truth Social. Russland bezeichnete er als schwach. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit in Gesprächen über ein Ende des Krieges auch mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel gebracht.
Dem US-Sender Fox News sagte Selenskij, er glaube, dass Trump seine Position verändert habe – und zähle darauf, dass der US-Präsident seine Haltung zur Territorialfrage beibehalte. Er glaube auch, dass sich ihre Beziehung verbessert habe. Auf Nachfrage entgegnete Selenskij, dass ihn Trumps Post auf Truth Social überrascht habe. Der Ukrainer sprach von „sehr positiven Signalen“, dass Amerika bis zum Ende des Krieges an der Seite seines Landes stehen werde.
