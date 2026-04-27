Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine – Schäden durch Drohnentrümmer in Rumänien

Ein massiver russischer Luftangriff hat in ukrainischen Städten Tote, Verletzte und schwere Schäden verursacht. Neben 619 Drohnen kamen nach Angaben der ukrainischen Luftabwehr auch 47 ballistischen Raketen und Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.



Das ukrainische Außenministerium sprach am Morgen von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten. Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet, auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Allein in Dnipro gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 3 Tote und 21 Verletzte. In den Trümmern eines Wohnblocks werde noch nach Vermissten gesucht.



Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer die Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten. Wie die Luftwaffe auf dem Nachrichtenportal Telegram ⁠mitteilt, konnte sie 580 Drohnen und 30 Raketen abschießen oder anderweitig unschädlich machen.



Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums gingen auch in der rumänischen Stadt Galati im Südosten des Landes Trümmerteile einer Drohne nieder. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ‌ukrainische Infrastruktur jenseits der Donau fallen immer mal wieder Drohnenteile auf rumänisches Gebiet. Es ist jedoch das erste ​Mal, dass dabei ​Sachschäden entstanden sind.



Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 127 angreifende ukrainische Drohnen abgefangen worden. Gemeldet wurden Angriffe auf die Wolga-Region, aber auch weit im Osten auf die Städte Perm und Jekaterinburg am Ural. In Jekaterinburg seien sechs Menschen verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Denis Pasler laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit.