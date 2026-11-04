Moskau attackiert Ukraine massiv – Treffer auf Krankenhaus

Bei einem Großangriff hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen beschossen. Allein bei einem Treffer auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft mindestens 73 Menschen verletzt. 226 Patienten mussten in andere Kliniken verlegt werden.



Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Großstadt Dnipro, in der bis zum Vormittag ein Toter und 17 Verletzte gezählt wurden. Dort wurde ebenfalls eine medizinische Einrichtung beschädigt, in der gerade 100 Menschen behandelt wurden, wie Gouverneur Oleksandr Hanscha berichtete.



Hauptziel der Angriffe waren nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew wie aus Moskau Energieanlagen der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es seien gezielt Wärmekraftwerke in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk und Charkiw sowie mehrere Umspannwerke getroffen worden. Der private ukrainische Versorger DTEK teilte mit, drei seiner Kraftwerke könnten keinen Strom mehr produzieren.



Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee mehrere ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Zirkon, 59 Marschflugkörper verschiedener Typen und 289 Kampfdrohnen ein. Es seien drei Raketen, 49 Marschflugkörper und 257 Drohnen abgefangen worden. Diese Militärangaben sind im Detail nicht überprüfbar, geben aber einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.



Ihrerseits griff die Ukraine in der Nacht das russische Hinterland mit großen Drohnenschwärmen an. Das russische Militär teilte mit, es seien 856 feindliche Drohnen abgefangen worden. Auch diese Angabe ist nicht überprüfbar, es ist aber eine der höchsten jemals gemeldeten Zahlen. Ein Schwerpunkt der Angriffe war die Stadt Jaroslawl etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dort gab es nach Angaben von Gouverneur Michail Jewrajew Schäden an der örtlichen Raffinerie, die zu den größten in Russland zählt. Zwei Mitarbeiter der Raffinerie seien verletzt worden.