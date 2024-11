Außenminister der G7 beraten über Ukraine

Zum Abschluss eines Treffens in Italien beraten die Außenminister der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7) über den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nimmt deshalb am Vormittag als Gast teil. Es soll auch um die Frage gehen, welche Folgen der Wahlsieg von Donald Trump in den USA auf Russlands Angriffskrieg haben könnte. In der Ukraine gibt es erhebliche Befürchtungen, dass die USA nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus zu erheblichen Zugeständnissen an Russland bereit sind. US-Außenminister Antony Blinken nimmt zum letzten Mal an einem solchen Treffen teil.



Der Wechsel in Washington dürfte für die G7 auch in anderen Belangen Veränderungen mit sich bringen. Zu der Gruppe gehören neben den USA und dem Gastgeber Italien auch noch Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und Kanada.