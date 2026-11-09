Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Russland kritisiert westliches Militärmanöver
Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
Frankreich: Europäer nehmen an Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi teil
Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben
Erstes Manöver der Ukraine-Koalition beginnt in Polen
Rund 2800 Soldaten aus elf Ländern nehmen in Polen von Montag an am ersten Militärmanöver der „Koalition der Willigen“ zur Unterstützung der Ukraine teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann, teilten die Verteidigungsministerien von Frankreich und Großbritannien mit. Die beiden Länder leiten die Übung „Koalicja 2026“ (Koalition 2026), die bis zum 22. November laufen soll. Gastgeber der Übung sei in erster Linie Polen, hieß es zu der Übung aus dem Verteidigungsministerium in Warschau.
Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik an dem Manöver beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen.
Außerdem nehmen Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden an der Übung teil. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an. Die Koalition war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden.
Die Bundeswehr wird sich mit rund zehn Stabsoffizieren, Tankflugzeugen und Logistik an dem Manöver beteiligen. Großbritannien will eigenen Angaben zufolge rund 300 Militärangehörige und mehrere Kampfjets entsenden. Frankreich ist nach Armeeangaben mit rund 1000 Soldaten beteiligt und wird neben Kurzstrecken-Beobachtungsdrohnen auch Systeme zur Drohnenabwehr einsetzen.
Außerdem nehmen Belgien, Estland, Litauen, die Niederlande, Polen, Spanien und Schweden an der Übung teil. Insgesamt gehören der „Koalition der Willigen“ etwa 35 Staaten an. Die Koalition war Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet und die Bildung der multinationalen Truppe dann im Dezember bei einem Ukraine-Gipfel in Berlin beschlossen worden.
Russland kritisiert westliches Militärmanöver
Das von der „Koalition der Willigen“ angesetzte Militärmanöver für die Unterstützung der Ukraine stößt in Russland erwartungsgemäß auf scharfe Kritik. Der Moskauer Sekretär des nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, warf dem Westen vor, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. „Die Übungen haben weniger defensiven Charakter, sondern sind vielmehr offensiver Natur“, sagte Schoigu der Agentur Interfax zufolge am Rande eines Treffens von Vertretern der nationalen Sicherheitsräte von Ex-Sowjetrepubliken in Moskau. Schoigu kritisierte auch eine Militarisierung Europas und immer höhere Verteidigungsausgaben.
Ein möglicher Einsatz der multinationalen Truppe in der Ukraine ist aus Moskauer Sicht nicht akzeptabel. „Wir bekräftigen, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel ist“, teilte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit. Deren Stationierung in der Ukraine wäre „de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands“, fügte sie hinzu. „Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet“, drohte Sacharow.
Ein möglicher Einsatz der multinationalen Truppe in der Ukraine ist aus Moskauer Sicht nicht akzeptabel. „Wir bekräftigen, dass der Einsatz ausländischer Streitkräfte in der Ukraine kategorisch inakzeptabel ist“, teilte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa mit. Deren Stationierung in der Ukraine wäre „de facto eine militärische Intervention und die bewusste Schaffung zusätzlicher Bedrohungen für die Sicherheit Russlands“, fügte sie hinzu. „Jegliche militärischen Einheiten in der Ukraine werden von den Streitkräften der Russischen Föderation als legitime Ziele mit allen sich daraus ergebenden Risiken und Konsequenzen betrachtet“, drohte Sacharow.
Carim Soliman
EU-Kommission: Sind bei Ukraine-Treffen in Abu Dhabi dabei
Die EU wird nach Angaben der Europäischen Kommission und entgegen Behauptungen aus Moskau an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. „Ich kann bestätigen, dass die EU an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, gemeinsam mit anderen Partnern“, sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne man noch keine weiteren Informationen geben. Inwiefern EU-Vertreter damit bei den Verhandlungen involviert sind, bleibt unklar.
Unterdessen teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow mit, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Abu Dhabi sei. Auch er bestätigte die Anwesenheit von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Nato und der Europäischen Kommission am Gesprächsort. „Mit den europäischen Partnern werden wir gesonderte koordinierende Treffen haben“, schrieb er auf Telegram. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.
Zuvor hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X geschrieben, dass die EU bei den Gesprächen in Abu Dhabi präsent sein werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte allerdings in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU nicht am Tisch sitze. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Sonntag gesagt, französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an Gesprächen teilzunehmen.
Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot zum Einstellen der Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.
Unterdessen teilte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow mit, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Abu Dhabi sei. Auch er bestätigte die Anwesenheit von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens sowie der Nato und der Europäischen Kommission am Gesprächsort. „Mit den europäischen Partnern werden wir gesonderte koordinierende Treffen haben“, schrieb er auf Telegram. Die Abstimmung mit allen Schlüsselpartnern sei für Kiew von grundsätzlicher Bedeutung.
Zuvor hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X geschrieben, dass die EU bei den Gesprächen in Abu Dhabi präsent sein werde. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte allerdings in Moskau, dass die Gespräche wie bisher unter US-Vermittlung liefen und die EU nicht am Tisch sitze. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hatte am Sonntag gesagt, französische Unterhändler würden in Abu Dhabi sein, um an Gesprächen teilzunehmen.
Erstmals seit Februar wollen die Ukraine und Russland am Dienstag und am Mittwoch wieder unter US-Vermittlung über Schritte hin zu einer möglichen Beendigung des Krieges verhandeln. Kiews Angebot zum Einstellen der Angriffe auf Energieanlagen hatte Moskau abgelehnt.
Carim Soliman
Treibstoffmangel in mehreren russischen Regionen wegen Angriffen auf Raffinerien
In Russland ist es nach ukrainischen Angriffen auf Ölraffinerien wieder zu Treibstoffmangel gekommen. Mindestens sechs Regionen seien betroffen, berichteten Behörden und russische Medien. Demnach kam es zu Einschränkungen beim Kraftstoffverkauf an Tankstellen. In der Nacht zum Montag wurde zudem die zweitgrößte russische Raffinerie in Kirischi im Nordwesten des Landes ins Visier genommen, wie Gouverneur Alexander Drosdenko mitteilte.
In den vergangenen zwei Wochen hatte die Ukraine mindestens acht große russische Raffinerien unter Beschuss genommen. Die Angriffe wurden nach dem 30. Oktober verstärkt, da eine von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen war.
Wegen der Lieferengpässe führten den Angaben zufolge mehrere Regionen Rationierungen ein. In der im Nordwesten Russlands gelegenen Republik Karelien dürfen Autofahrer an den Tankstellen des Marktführers Rosneft vorübergehend maximal 30 Liter Benzin und 50 Liter Diesel tanken. Der Verkauf in Kanistern wurde demnach ganz eingestellt. Gouverneur Artur Parfentschikow erklärte auf Telegram, die Maßnahmen seien notwendig, um Hamsterkäufe zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ähnliche Einschränkungen wurden aus der sibirischen Republik Burjatien sowie den Regionen Sabaikalje, Nischni Nowgorod, Archangelsk, Pensa und Krasnojarsk gemeldet.
Die Angriffe auf Raffinerien beeinträchtigen die russische Produktion von Benzin und Diesel. Dies könnte auch eine Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump über russische Dieselexporte für den Weltmarkt und in die USA erschweren.
In den vergangenen zwei Wochen hatte die Ukraine mindestens acht große russische Raffinerien unter Beschuss genommen. Die Angriffe wurden nach dem 30. Oktober verstärkt, da eine von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen war.
Wegen der Lieferengpässe führten den Angaben zufolge mehrere Regionen Rationierungen ein. In der im Nordwesten Russlands gelegenen Republik Karelien dürfen Autofahrer an den Tankstellen des Marktführers Rosneft vorübergehend maximal 30 Liter Benzin und 50 Liter Diesel tanken. Der Verkauf in Kanistern wurde demnach ganz eingestellt. Gouverneur Artur Parfentschikow erklärte auf Telegram, die Maßnahmen seien notwendig, um Hamsterkäufe zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ähnliche Einschränkungen wurden aus der sibirischen Republik Burjatien sowie den Regionen Sabaikalje, Nischni Nowgorod, Archangelsk, Pensa und Krasnojarsk gemeldet.
Die Angriffe auf Raffinerien beeinträchtigen die russische Produktion von Benzin und Diesel. Dies könnte auch eine Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump über russische Dieselexporte für den Weltmarkt und in die USA erschweren.
Carim Soliman
Ukraine meldet Angriff auf russische Rüstungsfabrik bei Sankt Petersburg
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eine russische Rüstungsfabrik nahe Sankt Petersburg attackiert. Bei dem Angriff in der Nacht sei das Morosow-Werk getroffen worden, teilte der ukrainische Generalstab auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dabei seien die drei Produktionsstätten dort beschädigt worden. Das genaue Schadensausmaß werde noch analysiert.
In der Fabrik werden dem ukrainischen Generalstab zufolge Sprengstoffe sowie Treibstoff für russische Kurzstreckenraketen Iskander-M und Topol-M-Interkontinentalraketen hergestellt. Russland setzt Iskander-Raketen für Angriffe auf ukrainische Städte ein.
In der Fabrik werden dem ukrainischen Generalstab zufolge Sprengstoffe sowie Treibstoff für russische Kurzstreckenraketen Iskander-M und Topol-M-Interkontinentalraketen hergestellt. Russland setzt Iskander-Raketen für Angriffe auf ukrainische Städte ein.
Anne Eberhard
Ukraine: Stromausfälle in zwölf Regionen nach russischen Angriffen
Nach neuen russischen Angriffen auf Energieanlagen gibt es der Ukraine den Behörden zufolge in zwölf Regionen Stromausfälle. Zu den betroffenen Gebieten gehörten unter anderem Kiew, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja und Odessa, sagte der stellvertretende Energieminister Artem Nekrassow. „Aufgrund erheblicher Schäden bleibt die Lage in den Regionen Dnipropetrowsk und Kiew am schwierigsten.“
Russland habe in der vergangenen Woche den Energiesektor sowie die Öl- und Gasbranche der Ukraine 128 Mal gezielt angegriffen, erklärte Nekrassow. Zudem seien insgesamt 219 Vorfälle registriert worden, bei denen Infrastruktur in diesen Bereichen beschädigt oder zerstört worden sei.
Bei einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind Behördenangaben zufolge drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden und befinde sich in einem ernsten Zustand, erklärte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Lyssak machte keine Angaben dazu, welches Ziel getroffen wurde.
Russland habe in der vergangenen Woche den Energiesektor sowie die Öl- und Gasbranche der Ukraine 128 Mal gezielt angegriffen, erklärte Nekrassow. Zudem seien insgesamt 219 Vorfälle registriert worden, bei denen Infrastruktur in diesen Bereichen beschädigt oder zerstört worden sei.
Bei einem russischen Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung in der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind Behördenangaben zufolge drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person sei verletzt worden und befinde sich in einem ernsten Zustand, erklärte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram. Lyssak machte keine Angaben dazu, welches Ziel getroffen wurde.
Trump: Ukraine wird „etwas andere Form“ haben
US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung „60 Minutes“ abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben“, sagte Trump.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den noch ukrainisch kontrollierten Rest der östlichen Donbass-Region. Zudem will Russland die bereits 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim behalten. Die Ukraine verweist auf die in ihrer Verfassung festgeschriebene territoriale Integrität des Landes.
Trump sagte in dem neuen Interview, aus seiner Sicht sei das größte Hindernis für ein Ende des Kriegs „der Hass“ zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und Russlands Staatschef Wladimir Putin gewesen. Reporter Ross Douthat fragte daraufhin, ob dies von Seiten Selenskijs angesichts des russischen Einmarsches nicht verständlich sei. Trump entgegnete: „Nun, ist es –, aber als sie ihr erstes Treffen hatten, wurde Russland sehr respektlos behandelt.“
Trump weigerte sich, zu sagen, ob er Putin oder Selenskij mehr vertraue. Zudem sagte Trump, er glaube nicht, dass der Kremlchef ihn hinhalte. „Niemand war Russland gegenüber härter als ich“, behauptete Trump. Die jüngste Ausnahme von US-Sanktionen, um den Verkauf von russischem Diesel zu ermöglichen, habe er gemacht, da der Weltmarkt dies gebraucht habe, argumentierte er. In den USA wurde der Schritt als eher verzweifelter Versuch gesehen, die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise zu drücken. Deren rasanter Anstieg trug zur haushohen Niederlage von Trumps Republikanern bei der US-Kongresswahl in der vorigen Woche bei.
Russland schießt fast 40 Drohnen über Region Leningrad ab
Russland hat in der nordwestlichen Region Leningrad nach Angaben des dortigen Gouverneurs 38 Drohnen abgeschossen. Die Region ist Standort von Ostsee-Terminals für den Export von Getreide und Öl sowie einer großen Ölraffinerie. Die Abschüsse dauern an, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko auf dem Messengerdienst Telegram mit. Er nannte zunächst keine weiteren Details.
Frankreich: Europäer nehmen an Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi teil
Europäische Staaten werden nach Angaben der französischen Regierung an den anstehenden Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs in Abu Dhabi teilnehmen. „Die Europäer werden gut vertreten sein. Frankreich wird in Abu Dhabi sein, um an diesen Diskussionen teilzunehmen“, sagte Außenminister Jean-Noël Barrot am Sonntag dem Radiosender RTL. Wer genau für das Land anreisen werde, könne er noch nicht sagen, erklärte er weiter.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, dass die USA am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen wollen. Dabei soll es um eine Beendigung des Krieges, Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit danach sowie um eine Deeskalation gehen.
Ukraine: Mehr als 600 000 Menschen nach russischem Angriff ohne Strom
Nach einem russischen Angriff sind laut den ukrainischen Behörden mehr als 600 000 Menschen im Osten des Landes ohne Strom. „Wichtige Energieanlagen in der Region wurden bei einem nächtlichen Angriff beschädigt“, teilte der ukrainische Energieversorger DTEK auf Telegram mit. Betroffen ist demnach die Region Dnipropetrowsk.
Marc Hoch
Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem neuen „Jalta“. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte der Präsident: „Wir wollen kein Jalta, kein zweites Jalta haben.“ In Jalta auf der Krim hatten die Sowjetunion, die USA und Großbritannien im Februar 1945 Deutschland und Europa in Einflusssphären aufgeteilt.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.
Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.
Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.
US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.
Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.
Anna Schimpp
Stromprobleme und beschädigte Brücke nach russischen Angriffen auf Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach einem russischen Raketenangriff mit schweren Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, der Stromausfall treffe auch die Versorgung mit Fernwärme und Wasser. Seinen Angaben nach zielte der Angriff auf Energieanlagen im Umland der Hauptstadt und im Nachbargebiet Schytomyr.
Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden. Klitschko drehte ein kurzes Video auf der Brücke, das Schäden an der Fahrbahn und den Leitplanken zeigt. Seinen Angaben zufolge sind die Stromleitungen für Oberleitungsbusse abgerissen. Mit den Reparaturen sei bereits begonnen worden. Der Bürgermeister sprach von fünf Verletzten in Kiew.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau begründete den Angriff auf die Brücke damit, dass sie auch ukrainischen Militärtransporten diene. Allerdings wird wichtige Infrastruktur wie Brücken durch das Kriegsvölkerrecht eigentlich besonders geschützt. Der Moskauer Auflistung zufolge wurden auch eine Fabrik für den ukrainischen Marschflugkörper Flamingo, das Kraftwerk von Tripillja südlich von Kiew und ein Umspannwerk im Gebiet Schytomyr attackiert.
In der Gebietshauptstadt Tschernihiw nördlich von Kiew führte der russische Angriff zu einem völligen Stromausfall, wie die Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf die Stadtverwaltung mitteilte. Der ukrainischen Flugabwehr gelang es nach Militärangaben, nachts vier ballistische Raketen sowie 149 von 172 russischen Kampfdrohnen abzuwehren.
Seinerseits griff das ukrainische Militär die Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an der Wolga an. Die Gebietsverwaltung sprach von Schäden an mehreren Wohnhäusern, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Videos in sozialen Netzwerken zeigten dagegen Brände auf dem Raffineriegelände. Außerdem wurde Berichten zufolge eine Rüstungsfabrik in Orjol südwestlich von Moskau getroffen.
Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden. Klitschko drehte ein kurzes Video auf der Brücke, das Schäden an der Fahrbahn und den Leitplanken zeigt. Seinen Angaben zufolge sind die Stromleitungen für Oberleitungsbusse abgerissen. Mit den Reparaturen sei bereits begonnen worden. Der Bürgermeister sprach von fünf Verletzten in Kiew.
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau begründete den Angriff auf die Brücke damit, dass sie auch ukrainischen Militärtransporten diene. Allerdings wird wichtige Infrastruktur wie Brücken durch das Kriegsvölkerrecht eigentlich besonders geschützt. Der Moskauer Auflistung zufolge wurden auch eine Fabrik für den ukrainischen Marschflugkörper Flamingo, das Kraftwerk von Tripillja südlich von Kiew und ein Umspannwerk im Gebiet Schytomyr attackiert.
In der Gebietshauptstadt Tschernihiw nördlich von Kiew führte der russische Angriff zu einem völligen Stromausfall, wie die Nachrichtenagentur Unian unter Berufung auf die Stadtverwaltung mitteilte. Der ukrainischen Flugabwehr gelang es nach Militärangaben, nachts vier ballistische Raketen sowie 149 von 172 russischen Kampfdrohnen abzuwehren.
Seinerseits griff das ukrainische Militär die Ölraffinerie in der russischen Stadt Saratow an der Wolga an. Die Gebietsverwaltung sprach von Schäden an mehreren Wohnhäusern, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Videos in sozialen Netzwerken zeigten dagegen Brände auf dem Raffineriegelände. Außerdem wurde Berichten zufolge eine Rüstungsfabrik in Orjol südwestlich von Moskau getroffen.
Anna Schimpp
Selenskij kritisiert Klitschko wegen Stromausfällen in Kiew
Angesichts massiver Stromausfälle nach russischen Angriffen vor allem in der Hauptstadt Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erneut Bürgermeister Vitali Klitschko kritisiert. „Das sind die Folgen nicht umgesetzter Beschlüsse auf städtischer Ebene zur Vorbereitung auf die Heizperiode sowie auf diese russische Operation gegen die ukrainische Energiewirtschaft“, polterte der Staatschef auf Telegram.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Klitschko forderte den Präsidenten auf, die Suche nach Schuldigen in dieser schweren Situation einzustellen. Standhalten könne das Land nur mit einer konstruktiven Zusammenarbeit und einem Zusammenwirken aller Strukturen und Fachleute, schrieb er.
Die Regierung ergreift demnach zusätzliche Maßnahmen, um den Betroffenen zu helfen. Mit Deutschland und Spanien gebe es zudem neue Vereinbarungen. „Ich habe dazu mit den Staats- und Regierungschefs und Unternehmen während meiner Besuche gesprochen“, erklärte der Präsident.
Klitschko wies die Vorwürfe zurück. „Wie hätte die Hauptstadt denn der ‚russischen Sonderoperation gegen die ukrainische Energiewirtschaft‘ vorbeugen sollen?“, fragte er bei Telegram. Er verwies darauf, dass in Kiew seit dem 16. Oktober Fernwärme geliefert werde. Vertreter der Hauptstadt seien auch nicht zu den vom Staatschef erwähnten Beratungen eingeladen worden. Klitschko bezichtigte Selenskij mit den Anschuldigungen gegen Kiew der „Manipulation“ und „Lüge“. „Widerwärtig sieht das alles in Bezug auf die Einwohner der Hauptstadt aus“, schrieb er. Der Bürgermeister zweifelte an Selenskijs Kenntnis der „realen Situation um die Energieversorgung“.
Klitschko forderte den Präsidenten auf, die Suche nach Schuldigen in dieser schweren Situation einzustellen. Standhalten könne das Land nur mit einer konstruktiven Zusammenarbeit und einem Zusammenwirken aller Strukturen und Fachleute, schrieb er.
Barbara Klimke
Pistorius sieht kaum Hoffnung auf baldigen Waffenstillstand
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts der für kommende Woche geplanten Gespräche der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi wenig Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe. Ein Waffenstillstand hänge vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und vom Verhalten von US-Präsident Donald Trump ab, sagte Pistorius den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Die letzten Monate geben wenig Hoffnung, dass Trumps Vorgehen schnell zu einem Waffenstillstand oder gar zum Frieden führt.“
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf Kosten der Ukraine und über ihren Kopf hinweg sei weder für die Ukraine noch für die Europäer akzeptabel, erklärte der Minister. Das Land müsse sich darauf verlassen können, dass seine Souveränität und territoriale Integrität nicht wieder in Gefahr gerieten. Sollten die Europäer nicht einbezogen werden, stelle sich die Frage, wer anschließend die Sicherheit der Ukraine und die Einhaltung des Friedens garantieren solle. „Niemand kann das von den Europäern allein erwarten, wenn sie am Prozess gar nicht beteiligt wären. Auch Donald Trump weiß das“, sagte Pistorius.
Deutschland kann der Ukraine nach Angaben des Verteidigungsministers vorerst keine weiteren Patriot-Systeme zur Raketenabwehr liefern. „Deutschland hat mehrere Systeme bereits geliefert und dazu viele Lenkflugkörper. Mehr geht gerade nicht“, erklärte Pistorius. „Alles, was wir jetzt geben, würden wir vorläufig nicht ersetzt bekommen – das würde bei uns Lücken reißen, die wir nicht verantworten können. Andere Staaten haben deutlich weniger geleistet und sind nun mehr gefordert.“ Beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe Mitte November werde „sehr ernsthaft“ darüber geredet.
Barbara Klimke
Neuer Raketenangriff auf Kiew und Umland
Wieder hat das russische Militär Kiew und das Umland der Hauptstadt der Ukraine mit Raketen beschossen. „Der Feind haut mit Ballistik auf Infrastrukturobjekte“, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Portal Telegram. Explosionen habe es in der Vorstadt gegeben. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. Auch im Kiewer Zentrum waren mehr als ein Dutzend Explosionen deutlich zu hören. Mehrere Wohnhäuser wurden nach Klitschkos Angaben beschädigt. Die Militärverwaltung berichtete zudem von Schäden an einem Kindergarten und zwei Verletzten.
Wie die ukrainische Luftwaffe und militärnahe Beobachter berichten, galten die Raketenangriffe Wärmekraftwerken im Stadtgebiet und südlich von Kiew sowie einem Umspannwerk westlich der Stadt. Kurz zuvor hatte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen und die Brücken über den Fluss Dnipro gewarnt. Russland attackiert seit Wochen verstärkt Energieanlagen, oft ist Kiew das Ziel. Millionen Ukrainer müssen mit stundenlangen Stromsperren leben, auch Wasserversorgung und Heizung fallen aus.