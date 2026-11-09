Selenskij: Es darf kein zweites Jalta geben

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warnt vor einem neuen „Jalta“. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN sagte der Präsident: „Wir wollen kein Jalta, kein zweites Jalta haben.“ In Jalta auf der Krim hatten die Sowjetunion, die USA und Großbritannien im Februar 1945 Deutschland und Europa in Einflusssphären aufgeteilt.



Mitte des Monats könnten die Atommächte Russland, China und die USA am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen auch über den Krieg in der Ukraine und die künftige Sicherheitsordnung in Europa sprechen, ohne dass ukrainische oder europäische Politiker an einem solchen Austausch beteiligt wären. Signale, dass es zu solch einem trilateralen Treffen kommt, hat es in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. So teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit, Peking berate derzeit mit den USA und Russland über ein Treffen der Staatschefs am Rande des Gipfels der Region Asien/Pazifik.



Selenskij sagte nun CNN, er halte Gespräche über eine neue Sicherheitsordnung für „gefährlich“. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg in seinem Land beendet wird, schrieb er auf X. Dann brauche die Ukraine Sicherheitsgarantien. In einem dritten Schritt könne über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geredet werden.



US-Präsident Donald Trump spricht seit Donnerstag von einem „großen Abkommen“, einem bislang wenig konkretisierten Friedensplan, der ganz Europa und Russland umfassen soll. Sein Schwiegersohn und Unterhändler Jared Kushner beschrieb auf X eine Sicherheitsordnung, die auf Kommunikation, militärischer Transparenz und der Verringerung von Eskalationsrisiken fußen solle. Er hatte vorher in Brüssel mit europäischen Partnern, der Nato und der EU über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine gesprochen.



Kushners Rahmen ähnelt dabei den Vereinbarungen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 und der Nato-Russland-Grundakte von 1997. Allerdings waren diese Abkommen jeweils das Ergebnis langer Verhandlungen zu Zeiten, als kein aktueller Krieg tobte.