Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Ende des Krieges nur durch diplomatische Lösung
Macron: Nato-Beitritt von Ukraine muss wieder auf Tisch
Kushner: Trump will Europa bei Ukraine-Deal einbeziehen
Kein Zugverkehr auf der Krim-Brücke nach erneutem Angriff
London: Tausend Angriffsdrohnen für die Ukraine
Macron: Nato-Beitritt von Ukraine muss wieder auf Tisch
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will erneut über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen", sagte Macron nach einem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin. Er habe dies vor einigen Tagen vorgeschlagen.
Macron erklärte, es sei nun der richtige Moment gekommen. Die Frage sei in der ersten Jahreshälfte 2022 beiseite geschoben worden. Der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen. "Ich denke, dass die Frage sich heute stellt, auch für uns Europäer", sagte Macron mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."
Macron erklärte, es sei nun der richtige Moment gekommen. Die Frage sei in der ersten Jahreshälfte 2022 beiseite geschoben worden. Der Kontext sei zu diesem Zeitpunkt aber ein ganz anderer gewesen. "Ich denke, dass die Frage sich heute stellt, auch für uns Europäer", sagte Macron mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg. "Die Ukraine wird ein sehr stark ausgestattetes Land sein mit einer großen Armee, und für unsere Sicherheit auf lange Sicht ist ihre Präsenz in der Nato relevant."
Der französiche Präsident Emmanuel Macron (rechts) beim Treffen der "Koalition der Willigen" in Berlin. . REUTERS/ Hannah McKay/Pool
Merz: Ende des Krieges nur durch diplomatische Lösung
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges und die Gesprächsbereitschaft Europas zu einer Mitwirkung daran betont. "Wir wissen, dass dieser Krieg nur endet, wenn es eine diplomatische Lösung gibt", sagte er nach dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin. "Aber dieser Krieg muss enden mit einer Ukraine, die ihre territoriale Integrität bewahrt, die starke Sicherheitsgarantien auf ihrer Seite hat und die vor allem eingebettet ist in europäische Sicherheit", betonte der Kanzler.
Man sei "selbstverständlich bereit", mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über diese Themen zu sprechen. Das könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschehen. "Dass wir da nach Orten suchen, wo sie auf neutralem Boden stattfinden können, das dürfte offensichtlich sein", sagte Merz.
Man sei "selbstverständlich bereit", mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über diese Themen zu sprechen. Das könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschehen. "Dass wir da nach Orten suchen, wo sie auf neutralem Boden stattfinden können, das dürfte offensichtlich sein", sagte Merz.
Kushner: Trump will Europa bei Ukraine-Deal einbeziehen
US-Präsident Donald Trump setzt nach Angaben seines Schwiegersohns und Unterhändlers, Jared Kushner, beim Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auf Zusammenarbeit mit Europa und der Ukraine. "Er hat nicht die Absicht, irgendetwas einseitig durchzusetzen. Er möchte dies gemeinsam mit Europa und der Ukraine tun", betonte Kushner nach einem Ukraine-Gipfel in Berlin. Jedes Abkommen, das man schließen werde, werde in enger Abstimmung mit der Ukraine und mit Europa zustande kommen.
Neben Kushner war auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die deutsche Hauptstadt gereist. Zum bisher größten Gipfel der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin versammelten sich Vertreter aus 40 Ländern. Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. Trump selbst ließ sich auf dem Rückweg aus China aus seiner Air Force One beim Gipfel in Berlin zuschalten. Über die genauen Inhalte seines Berichts vom Dreiergipfel in China wurde zunächst nichts bekannt.
Neben Kushner war auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff in die deutsche Hauptstadt gereist. Zum bisher größten Gipfel der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin versammelten sich Vertreter aus 40 Ländern. Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen statt. Trump selbst ließ sich auf dem Rückweg aus China aus seiner Air Force One beim Gipfel in Berlin zuschalten. Über die genauen Inhalte seines Berichts vom Dreiergipfel in China wurde zunächst nichts bekannt.
US-Unterhändler Kushner lobt „produktives Treffen“ mit Merz
Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben sich am Rande des Ukraine-Gipfels in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) getroffen. Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, lobte die Zusammenkunft im Anschluss auf der Plattform X als „sehr produktives Treffen“. Man habe Merz und dessen außen- und sicherheitspolitischen Berater, Günter Sautter, über die Gespräche von Trump in China und die jüngsten Bemühungen um Frieden in der Ukraine informiert. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Deutschland, der Ukraine und unseren europäischen Partnern zusammen, um unsere Positionen abzustimmen und uns auf die nächste Verhandlungsrunde vorzubereiten.“
Kushner bezeichnete den Bundeskanzler als „starken Verfechter des Friedens in der Ukraine“. Die USA seien dankbar für seine Führungsrolle, sein konstruktives Engagement und die enge Partnerschaft, während man auf das gemeinsame Ziel hinarbeite, diesen „schrecklichen Krieg“ zu beenden und eine sichere Zukunft für die Ukraine und Europa aufzubauen, betonte er.
Kushner bezeichnete den Bundeskanzler als „starken Verfechter des Friedens in der Ukraine“. Die USA seien dankbar für seine Führungsrolle, sein konstruktives Engagement und die enge Partnerschaft, während man auf das gemeinsame Ziel hinarbeite, diesen „schrecklichen Krieg“ zu beenden und eine sichere Zukunft für die Ukraine und Europa aufzubauen, betonte er.
US-Unterhändler Witkoff (rechts) und Kushner (Mitte) werden von außen- und sicherheitspolitischen Berater Günter Sautter begrüßt. AFP
Putin: Russland akzeptiert keine Militärkooperation zwischen Ukraine und EU
Russland kann Präsident Wladimir Putin zufolge keinerlei militärische Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union akzeptieren. Dies schließe eine mögliche Entsendung von Truppen in das Land ein, sagte Putin. Zur Fortsetzung der Gespräche über die Ukraine und Fragen der europäischen Sicherheit sei er jedoch bereit, sagte der Kreml-Chef nach einem Gipfeltreffen mit den Staatschefs Chinas und der USA. Er sei sich bewusst, dass es sinnlos sei, Fragen der europäischen Sicherheit ohne die Anwesenheit europäischer Vertreter zu erörtern.
Termine für eine Fortsetzung des Dialogs seien noch nicht festgelegt worden, fügte der Kreml-Chef hinzu. Nach den jüngsten Angriffen Kiews auf die Krim-Brücke werde Moskau keiner Waffenruhe für den Energiesektor oder das Schwarze Meer zustimmen. „Wir werden auf diese Angriffe reagieren“, sagte er.
Termine für eine Fortsetzung des Dialogs seien noch nicht festgelegt worden, fügte der Kreml-Chef hinzu. Nach den jüngsten Angriffen Kiews auf die Krim-Brücke werde Moskau keiner Waffenruhe für den Energiesektor oder das Schwarze Meer zustimmen. „Wir werden auf diese Angriffe reagieren“, sagte er.
Kein Zugverkehr auf der Krim-Brücke nach erneutem Angriff
Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke soll der Zugverkehr laut den russischen Besatzungsbehörden am Nachmittag wieder aufgenommen werden. „Ungefähr ab 16 Uhr“ (14 Uhr MEZ) sollen die Züge wieder fahren, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow mit. Er sprach von „heldenhaften Anstrengungen“ der Eisenbahner für die Beseitigung der Folgen des Angriffs.
Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Die Ukraine hatte die Brücke vom russischen Festland zur 2014 völkerrechtswidrig von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in der Nacht erneut angegriffen. In der Folge wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden eingestellt.
Erst in der Nacht zum Dienstag zerstörte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Straßenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke. Dabei stürzte der Hauptbogen der Fahrbahn ins Meer und hinterließ eine riesige Lücke. Die Brücke ist ein 2018 von Putin eingeweihtes Prestigeprojekt und ein Symbol für die russische Anbindung der Halbinsel ans Festland. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.
Barbara Klimke
London: Tausend Angriffsdrohnen für die Ukraine
Die britische Regierung hat vor dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Das Paket im Wert von 260 Millionen Pfund (umgerechnet circa 312 Millionen Euro) umfasse mehr als eintausend Langstrecken-Angriffsdrohnen, teilte die Regierung von Premierministers Andy Burnham mit.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne. Das Vereinigte Königreich werde alles in seiner Macht Stehende tun, „damit sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann“, sagte Burnham: In der „Koalition der Willigen“ wollen die Partner der Ukraine deutlich machen, „dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern“.
Die Briten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten war immer wieder Geld für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden – Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket, das sind rund zwölf Milliarden Euro.
Wadephul an Moskau: Europa hat schon eine Sicherheitsordnung
Bundesaußenminister Johann Wadephul hält das Aushandeln einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für unnötig. „Wir brauchen keine neue europäische Sicherheitsordnung. Wir brauchen bloß eine Akzeptanz der Regelwerke und der Prinzipien, auf die wir uns längst geeinigt hatten“, sagte Wadephul bei einem Besuch in Aserbaidschan.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Zu diesem Regelwerk zählte er die KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und die Charta von Paris 1990, unterzeichnet auch von der damaligen Sowjetunion. Im Budapester Memorandum 1994 habe sich deren Rechtsnachfolger Russland dazu verpflichtet, die Souveränität der Ukraine nicht nur zu respektieren, sondern zu verteidigen, sagte der CDU-Politiker in Baku. „Wenn das die Grundlage für weitere Gespräche ist, dann kann man schnell zu einer Einigung kommen.“ Solange dies nicht der Fall sei, werde Deutschland die Ukraine weiter kraftvoll unterstützen, damit sie der russischen Aggression widerstehen könne.
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul am Rednerpult in Baku, Aserbaidschan. Carsten Koall/dpa
Die Idee, einen Frieden für die Ukraine in eine neue europäische Sicherheitsordnung einzubetten, stammt vor allem aus den bilateralen Gesprächen zwischen den USA und Russland. Die USA möchten auf diese Weise die Europäer in den Verhandlungsprozess einbeziehen. Allerdings verweisen die meisten europäischen Politiker darauf, dass es eine solche Ordnung bereits gab. Moskau habe sie mit seinem Angriffskrieg zerbrochen.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Von russischer Seite kursieren dazu verschiedene Forderungen. Auf dem Tisch liegt immer noch ein Papier von Ende 2021, das auf eine Rückabwickelung der Nato-Erweiterung um die Länder in Ost- und Mitteleuropa hinausliefe.
Carim Soliman
Von der Leyen präsentiert Plan für neuen Ukraine-Kredit
Im EU-internen Streit um die Finanzierung neuer Ukraine-Hilfen hat die Europäische Kommission einen konkreten Vorschlag für ein Darlehen in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro präsentiert. Nach dem in Brüssel von Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierten Konzept würde der Betrag rund zwei Drittel des zusätzlichen Finanzbedarfs für 2027 decken und das bereits existierende 90 Milliarden Euro schwere Unterstützungsdarlehen ergänzen. Dieses war bereits Ende 2025 für die Jahre 2026 und 2027 vereinbart worden.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.
Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.
Die Ukraine soll das Darlehen erst zurückzahlen müssen, wenn sie von Russland Entschädigung für die Kriegsschäden erhält. Von dem Geld sollen bis zu 25 Milliarden Euro als Militärhilfen fließen und bis zu 20 Milliarden Euro als Haushaltsunterstützung.
Mindestens vier Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
Bei verschiedenen Angriffen Russlands sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Hafenstadt Odessa kamen Militärgouverneur Oleh Kiper zufolge zwei Frauen und ein Mann ums Leben. Zudem seien Menschen verletzt worden. Der Angriff habe die Innenstadt getroffen, es gebe Schäden an Wohnhäusern, Cafés, Geschäften und Autos.
In der Region Saporischschja wurde eine weitere Frau in der Siedlung Kuschuhum bei einem russischen Drohnenangriff getötet, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein Mann sei verletzt worden.
„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius weist die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurück. „Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm“, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel in englischer Sprache.
Man sollte vielmehr über die russischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden, und diese verurteilen. „Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland“, sagte der SPD-Politiker.
Die USA hatten zuvor nach dem zerstörerischen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. Solche Angriffe stärkten wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby in Brüssel. Dies gelte besonders für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Anna Schimpp
USA kritisieren ukrainische Angriffe auf frontferne Ziele
Die USA haben nach dem jüngsten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. „Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten“, sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.
Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen. Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen.
Zuvor hatten europäische Politiker den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte: „Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.“ Man stehe der Ukraine dabei zur Seite.
Anna Schimpp
Ukrainische Getreideernte könnte sich 2027 halbieren
Der Ukraine droht im kommenden Jahr eine Halbierung ihrer Getreideernte, da Landwirte wegen blockierter Exporthäfen den Anbau einschränken. Die Ernte könnte 2027 auf 30 Millionen Tonnen von 62 Millionen Tonnen im Jahr 2026 fallen, sagte Agrarminister Taras Wyssozkyj der Nachrichtenagentur Reuters. Bleiben die Seehäfen im Schwarzen Meer geschlossen, dürften die Getreideexporte in der laufenden Saison 2026/27 auf 24,6 Millionen Tonnen von 38 Millionen Tonnen im Vorjahr sinken. „Es wird keine Rekordernten geben, weil die Landwirte sich stark einschränken“, erklärte der Minister.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Am stärksten betroffen ist dem Ministerium zufolge Mais, die wichtigste Getreideart des Landes. Auch die Weizenproduktion könnte schrumpfen. Wyssozkyj zufolge sinkt die Produktivität, da die Landwirte ihre Ausgaben für Düngemittel und andere Betriebsmittel reduzieren.
Die ukrainischen Getreideexporte sind seit Juli eingebrochen. Russische Angriffe auf Terminals und Frachtschiffe im Schwarzen Meer blockieren die Häfen, über die das Land zuvor 90 Prozent seiner Agrarexporte abwickelte. Längere Transportwege seien angesichts der Logistikkosten und der niedrigen Weltmarktpreise derzeit nicht rentabel, erklärte Wyssozkyj. Selbst bei einer Öffnung der Schwarzmeerhäfen könnten die ukrainischen Terminals wegen der beschädigten Infrastruktur nur drei bis vier Millionen Tonnen Getreide pro Monat exportieren. Vor der russischen Invasion im Jahr 2022 waren es bis zu sieben Millionen Tonnen monatlich gewesen.
Krim-Brücke nach Angriff teilweise eingestürzt
Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Angriff durch sein Militär. In sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit Aufnahmen, die zeigen, dass einer der zwei Brückenbögen eingestürzt ist.
Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X
Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to… pic.twitter.com/pgUxGrE61K— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
x.com
Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt. Die Ukraine hatte die Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Die 19 Kilometer lange Brücke vom russischen Festland auf die von Russland annektierte ukrainische Krim ist ein wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel. Nach der Annexion 2014 hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Bau der Brücke mit höchster Priorität vorangetrieben. 2018 wurde sie eingeweiht. Das Bauwerk gilt als außergewöhnliche Ingenieursleistung. Es besteht aus einer Eisenbahnverbindung und einer vierspurigen Autobahn, die getrennt und zum Teil auf unterschiedlichen Höhen über die Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen der Krim und dem südlichen Russland, verlaufen. Die Brücke ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in der Mitte liegt die Insel Tusla.
Auch strategisch hat die Brücke eine große Bedeutung. Ob Panzer und Raketen, Benzin, Lebensmittel oder Soldaten: Ein sehr wichtiger Teil des Nachschubs für die Krim und von ihr weiter in die von Moskau besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja wird über die Brücke geliefert. Lieferungen auf dem Landweg entlang des Asowschen Meeres, über die besetzte Stadt Mariupol, dauern viel länger, die Kapazität ist deutlich geringer; zudem fehlt dort eine funktionierende Eisenbahnlinie.
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Angesichts der bevorstehenden Wintermonate stellt Deutschland der Ukraine ein weiteres militärisches Hilfspaket im Umfang von 300 Millionen Dollar bereit. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, sei die Luftverteidigung, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor. Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom.
An dem Treffen nimmt auch der Unterstaatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, teil. Die Europäer und besonders die Deutschen erwarten von den USA in den nächsten Wochen Angaben über einen Abzug von US-Truppen. Pistorius sagte, es sei wichtig, dass in der Verteidigung Europas keine Lücken entstünden.