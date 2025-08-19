Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Wie geht es weiter? Drei wichtige Fragen nach dem Spitzentreffen
Selenskij zu Treffen mit Putin ohne Vorbedingungen bereit
Merz deutet möglichen Bundeswehreinsatz in einer Friedenstruppe an
Treffen zwischen Putin und Selenskij wird stattfinden
Weißes Haus: Treffen mit Trump beendet - Europäer sprechen weiter
Sarah Langner
Russland greift Ukraine nach Gipfel in Washington heftig mit Raketen und Drohnen an
Während und kurz nach dem Treffen westlicher Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump in Washington hat Russland die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär meldete einen der größten russischen Luftangriffe in diesem Monat. Insgesamt habe Russland in der Nacht zum Dienstag 270 Drohnen und zehn Raketen eingesetzt, teilte die Luftwaffe mit. Davon seien 230 Drohnen und sechs Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden.
An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden. Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Dort gab es den Behörden zufolge Stromausfälle. Berichte zu Opfern liegen nicht vor.
Russland meldete den Abschuss 23 ukrainischer Drohnen. In der Region Wolgograd habe ein ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.
Philipp Saul
Wie geht es weiter? Drei wichtige Fragen nach dem Spitzentreffen
Die große Runde im Weißen Haus ist vorbei, doch auch in den kommenden Tagen dürften einige Gipfelthemen intensiv diskutiert werden. Eine Sammlung:
Wann, wo und unter welchen Bedingungen treffen sich Putin und Selenskij? Der ukrainische Präsident hat in Washington seine Forderung einkassiert, wonach es erst eine Waffenruhe geben müsse. Selenskij zeigte sich bereit, Putin „ohne irgendwelche Vorbedingungen“ zu begegnen. Der russische Präsident hat bislang immer erklärt, dass vor einem Treffen grundlegende Fragen geklärt sein müssten. Nach dem Gipfel ist von Seiten des Kreml bislang nicht von einem Treffen auf Präsidentenebene die Rede.
Welche Sicherheitsgarantien könnte die Ukraine bekommen? Zwar soll das Land kein vollwertiges Mitglied der Nato werden, es könnte aber Zusicherungen nach Vorbild des Artikels 5 des Nato-Vertrages geben: Dieser besagt unter anderem, dass Bündnispartner im Fall eines Angriffs auf die Unterstützung der Alliierten zählen können. Was mögliche Artikel-5-ähnliche Zussagen umfassen könnten, soll im Detail besprochen werden. Auch eine Friedenstruppe für die Ukraine ist im Gespräch. Die Staats- und Regierungschefs ließen aber offen, wie diese aussehen könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von „Rückversicherungstruppen auf dem Meer, in der Luft und am Boden“, die von den Verbündeten der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten.
Werden deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert? Der Umfang von Sicherheitsgarantien müsse in Europa und in der Koalition in Berlin besprochen werden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), „bis hin zu der Frage, ob wir hier möglicherweise mandatspflichtige Beschlüsse zu fassen haben“. Damit ist gemeint, dass der Bundestag darüber entscheiden müsste, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken. Besonders bei diesem Thema dürften Merz intensive innenpolitische Diskussionen erwarten.
Alexandra Föderl-Schmid
Die SZ berichtet über das Ukraine-Treffen im Weißen Haus
Mit großer Spannung wurde gestern Abend auf Washington geblickt, wo US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und weitere führende europäische Politiker empfangen hat. Die SZ ordnet für Sie ein, was von dem Treffen bleibt
- US-Korrespondent Peter Burghardt hat bereits den Gipfel in Alaska vor Ort beobachtet und berichtet nun über das Treffen im Weißen Haus. Sein Eindruck: Die Choreographie der Europäer ist gelungen und hat durchaus Eindruck auf US-Präsident Donald Trump gemacht. (SZ Plus)
- Patrick Wehner ist derzeit ebenfalls für die SZ in den USA und hat die wichtigsten Erkenntnisse dieses Gipfels übersichtlich zusammengefasst. (SZ Plus)
Patrick Wehner
Wadephul verlangt von Putin Zustimmung zu Waffenstillstand
Außenminister Johann Wadephul verlangt von Kremlchef Wladimir Putin als Voraussetzung für das angestrebte Zweiertreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Nach dem konstruktiven Treffen von US-Präsident Trump mit Selenskij, Kanzler Friedrich Merz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus "muss sich einer bewegen. Und das ist Präsident Putin", sagte der CDU-Politiker beim Besuch des Stützpunktes der 7. US-Flotte im japanischen Yokosuka.
Ein Friedensschluss brauche starke Sicherheitsgarantien für die Ukraine, betonte Wadephul. "Dazu sind wir und die Amerikaner bereit. Klar bleibt auch: Die Waffen müssen endlich schweigen." Auf die Frage, wie solche Garantien aussehen könnten, antwortete er: "Wir stehen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als europäische Partner bereit, diese Sicherheitsgarantien auszubringen und auch wirksam werden zu lassen." Zunächst brauche es aber die Bereitschaft Putins, "wirklich substanziell zu verhandeln und vor allen Dingen einen Waffenstillstand einzugehen".
Patrick Wehner
Russischer Sonderbeauftragter: "Wichtiger Tag der Diplomatie"
Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitriew, hat den Montag als einen wichtigen Tag für die Diplomatie bezeichnet. "Ein wichtiger Tag der Diplomatie heute mit dem Fokus auf dauerhaften Frieden, nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand", schrieb Dmitriew am frühen Dienstag auf X. Seine Nachricht wurde veröffentlicht, nachdem der ukrainische Präsident Selenskij mit US-Präsident Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington zu Friedensgesprächen zusammengetroffen war. In seinem Beitrag nahm Dmitriew jedoch keinen ausdrücklichen Bezug auf diese Treffen.
Patrick Wehner
Selenskij zu Treffen mit Putin ohne Vorbedingungen bereit
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich zu einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin ohne Vorbedingungen bereit erklärt. "Ich finde, dass wir uns ohne irgendwelche Vorbedingungen treffen und darüber nachdenken müssen, wie dieser Weg zur Beendigung des Krieges weitergehen könnte", sagte Selenskij nach dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington.
Patrick Wehner
Rutte: Treffen zwischen Trump, Selenskij, Nato und Europäern war erfolgreich
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und anderen europäischen und NATO-Partnern als sehr erfolgreich bezeichnet. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Rutte, man habe bei dem Treffen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert, von dem Einsatz von Bodentruppen sei allerdings keine Rede gewesen.
Patrick Wehner
Finnlands Präsident: Sicherheitsgarantien könnten in einer Woche geklärt sein
Die Details der Sicherheitsgarantien für die Ukraine könnten dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge innerhalb einer Woche geklärt werden. Er sagte dies nach dem Treffen zwischen europäischen Staats- und Regierungschefs und Präsident Donald Trump gegenüber finnischen Reportern in Washington. Stubb war einer von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs, die nach Washington gereist waren, um sich mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu treffen und die Aussichten für Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu erörtern.
Patrick Wehner
Merz deutet möglichen Bundeswehreinsatz in einer Friedenstruppe an
Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine positive Bilanz des Ukraine-Gipfels im Weißen Haus in Washington gezogen. "Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden", sagte der CDU-Politiker nach den Gesprächen. Er wolle nicht verhehlen, dass er nicht sicher gewesen sei, dass das Treffen so verlaufe. "Das hätte auch anders verlaufen können."
Es handele sich um "schicksalshafte Tage für die Ukraine und für Europa", sagte Merz. Das Gespräch mit US-Präsident Donald Trump sei sehr offen gewesen. Echte Verhandlungen könne es nur auf einem Gipfel geben, an dem auch die Ukraine teilnehme. "Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen", betonte der Kanzler.
Eine sehr intensive Diskussion habe es in den Beratungen im Weißen Haus zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Friedensschluss gegeben. "Wir haben sehr nachdrücklich die Ankündigung von Präsident Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben." Die Frage, wer sich in welchem Umfang an diesen Sicherheitsgarantien beteilige, müsse man zwischen den europäischen Partnern und der US-Regierung besprechen. "Völlig klar ist, dass sich ganz Europa daran beteiligen sollte", sagte Merz.
Deutschland habe "eine hohe Verantwortung", dies zu tun. In welchem Umfang müsse in Europa und in der Koalition in Berlin besprochen werden - "bis hin zu der Frage, ob wir hier möglicherweise mandatspflichtige Beschlüsse zu fassen haben". Es sei aber zu früh, um darauf eine endgültige Antwort zu geben. Mandatspflichtige Beschlüsse bedeutet, dass der Bundestag darüber entscheidet, Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken.
Patrick Wehner
Treffen zwischen Putin und Selenskij wird stattfinden
Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll es nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij geben. Das sagte Merz nach dem Ukraine-Gipfel in Washington. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, er bereite ein Treffen zwischen Putin und Selenskij vor. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde.
Merz sagte, das Treffen zwischen Putin und Selenskij solle an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden müsse. Dieses Treffen müsse gut vorbereitet werden. Er habe heute noch keine Vorstellung, was dieses Treffen auslösen könne. „Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert und mehr als das, dass es nun spätestens mit diesem Treffen auch einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt.“
Merz sagte weiter, der Ukraine dürften keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die russische Forderung, die Ukraine möge die freien Teile des Donbass aufgeben, würde in der Dimension dem Vorschlag entsprechen, „als wenn die USA auf Florida verzichten müssten“. Ein souveräner Staat könne so etwas nicht so einfach entscheiden. Diese Entscheidung müsse die Ukraine im Laufe der Verhandlungen selbst treffen. Der Kanzler sagte weiter, die Europäer hätten sehr nachdrücklich die Ankündigung von Trump begrüßt, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Diese Sicherheitsgarantien hätten eine sehr lange und intensive Diskussion erfordert. „Es wird also im Falle eines Friedensabkommens entsprechende Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben.“
Patrick Wehner
Zeitung: Ukraine will US-Waffen in großem Umfang kaufen
Die Ukraine will sich einem Medienbericht zufolge mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar Sicherheitsgarantien der USA nach einem Friedensschluss mit Russland sichern. Finanziert werden soll der Kauf von Europa, berichtet die Zeitung Financial Times unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Dem Vorschlag zufolge wollen die Ukraine und die USA zudem ein Abkommen über 50 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Produktion von Drohnen mit ukrainischen Firmen schließen.
Nadja Lissok
Weißes Haus: Treffen mit Trump beendet - Europäer sprechen weiter
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit europäischen Spitzenpolitikern im Weißen Haus ist beendet, wie ein Vertreter des Präsidialamtes in Washington mitteilt. Es sei zunächst unklar, ob und wann die Politiker erneut zusammenkämen. Zuvor hatte bereits das ukrainische Präsidialamt gemeldet, dass das Treffen beendet sei. Ein Sprecher von Wolodimir Selenskij sagte jedoch, dass die Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus bleiben und weitersprechen würden.
Nadja Lissok
Berichte: Trump unterbricht Treffen und ruft Putin an
US-Präsident Donald Trump soll das Treffen mit den Ukraine-Unterstützern im Weißen Haus unterbrochen haben, um Kremlchef Wladimir Putin anzurufen. Das berichtete zunächst die Bild, andere Medien bestätigen den Bericht. Trump hatte eigentlich angekündigt, dass er Putin nach den Verhandlungen mit den europäischen Spitzenpolitikern anrufe.
Allerdings scheint unklar zu sein, ob das Treffen mit den europäischen Partnern nach dem Telefonat weitergeht oder ob es schon beendet ist. Der TV-Sender Phoenix berichtet von widersprüchlichen Angaben diesbezüglich.
Sarah Langner
Trumps Behauptung, schon sechs Kriege gestoppt zu haben, ist nicht belegt
US-Präsident Donald Trump betont im Gespräch mit Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij erneut, er habe in seiner zweiten Amtszeit schon sechs Kriege beendet. Er habe gedacht, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine würde am leichtesten zu beenden sein - doch es sei sehr schwierig. Von welchen sechs Kriegen spricht Trump überhaupt? Trumps Sprecherin Karoline Leavitt präzisierte einmal die vermeintlich von Trump gestoppten Kriege:
- Indien – Pakistan
- Israel – Iran
- Thailand – Kambodscha
- Ägypten – Äthiopien
- Serbien – Kosovo
- Kongo – Ruanda
Von diesen sechs Kriegen spricht Trump die ganze Zeit. Oft ist seine Rolle aber zweifelhaft, zum Beispiel im Fall Israel und Iran, wo die USA direkt mit einem Angriff ins Kriegsgeschehen eingegriffen haben - oder, wie im Fall von Indien und Pakistan, nicht klar belegt.
Xaver Bitz
Kurzfazit: Es bleibt konstruktiv - Sicherheitsgarantien werden betont
Auch in großer Runde setzt sich fort, was sich schon zwischen Trump und Selenskij angedeutet hat: Bei dem Gipfel im Weißen Haus sollen entscheidende Weichen für die Zukunft der Ukraine und auch Europas gestellt werden. Sowohl der ukrainische Präsident als auch die mitgereisten Europäer betonen immer wieder die Wichtigkeit von Sicherheitsgarantien. Trump wirkt nicht komplett abgeneigt, gibt allerdings keinerlei konkrete Versprechen ab.