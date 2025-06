Ukraine: Haben russische Flugplätze und Tanklager angegriffen

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag Flugplätze und Treibstofflager in den russischen Regionen Rjasan und Saratow angegriffen. Die beiden russischen Gebiete grenzen nicht an die Ukraine, sondern liegen weiter im Landesinneren. „Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben einen Präventivschlag gestartet“, erklärte das ukrainische Militär auf Telegram. „Am Vorabend des massiven feindlichen Angriffs wurden feindliche Flugplätze und andere wichtige Militäreinrichtungen getroffen.“



Laut Berichten aus Russland wurde in der Großstadt Engels im Gebiet Saratow ein Hochhaus getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Gouverneur von Saratow mit. „Durch eine Drohnenattacke ist es zu einem Brand in einem der Industriebetriebe von Engels gekommen“, schrieb er zudem. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um eine Raffinerie handeln. In Engels befindet sich ein großer Luftwaffenstützpunkt der russischen Streitkräfte. Die Raffinerie liegt in unmittelbarer Umgebung der Basis, von der auch immer wieder Flugzeuge zum Beschuss der Ukraine aufsteigen.



Auch in der Region Brjansk gab es einen Einschlag in der Nähe eines Militärflugplatzes. Auf Videos von Anwohnern ist ein großer Feuerball zu sehen. Zudem sind mehrere Explosionen zu hören. Laut dem Militärbeobachter Jan Matwejew deutet dies darauf hin, dass ein Munitionslager getroffen wurde. In der Region Tambow wurde dem amtierenden Gouverneur zufolge ein Betrieb getroffen. Drei Menschen seien bei dem Einschlag verletzt worden. Nähere Angaben zu dem Betrieb gab es nicht. In der grenznahen Region Belgorod gab es derweil einen Anschlag auf die Eisenbahn: Nach einer Explosion ist eine Reservelok entgleist. Verletzte habe es nicht gegeben, teilten die Behörden mit.



Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete am Morgen den Abschuss von insgesamt 174 Drohnen. Betroffen waren demnach auch die Gebiete Rostow, Woronesch, Kaluga, Kursk, Orjol, Tula, Belgorod sowie die seit 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim. Außerdem seien über dem Schwarzen Meer drei Lenkwaffen von der Flugabwehr zerstört worden, so das Ministerium.