Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Chef von Sicherheitskonferenz: Gespräche Europas mit Russland derzeit aussichtslos
Moskau: Russland schoss mit Mittelstreckenrakete „Oreschnik“
Mindestens vier Tote bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew
Russland: Westliche Truppen in der Ukraine wären legitime Ziele
Hunderttausende in der Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten
Nadja Lissok
Kiew: Klitschko rät Bürgern zum Verlassen der Stadt
Bürgermeister Vitali Klitschko rät den Einwohnern Kiews, die Stadt zeitweilig zu verlassen. Nachdem die russische Armee Kiew in der Nacht mit mehr als 200 Drohnen sowie Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern attackiert hat, waren am Morgen etwa 500 000 Verbrauchsstellen ohne Strom. 6000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. „Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus.“
Noch nie in den vergangenen vier Kriegsjahren wurde die Infrastruktur Kiews so zerstört und die Lage werde durch den strengen Winter verschärft. Wer anderswo Energie und Wärme finden könne, sollte die Hauptstadt vorübergehend verlassen, schrieb Klitschko. Dies war kein offizieller Aufruf zur Evakuierung, sondern ein Ratschlag an die Kiewer, auf ihre ofengeheizten Datschen zu fahren oder sich bei Verwandten und Freunden einzuquartieren. Bei dem Angriff wurden mindestens vier Menschen getötet und Dutzende verletzt.
Philipp Saul
Selenskij fordert Reaktion der USA nach „Oreschnik“-Angriff
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach den schweren russischen Angriffen in der Nacht eine internationale Reaktion gefordert. Russland habe bei der Attacke 242 Drohnen, 13 ballistische Raketen – darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik – und 22 Marschflugkörper eingesetzt, schrieb Selenskij bei Telegram. Die Angriffe hätten sich gegen zivile Infrastruktur und Wohnhäuser gerichtet. Bisherigen Informationen zufolge gebe es vier Todesopfer und Dutzende Verletzte. „Es ist eine klare Reaktion der Welt nötig, insbesondere der USA, auf die Russland tatsächlich achtet“, schrieb er.
Julia Bergmann
Selenskij: Russische Drohne beschädigt Botschaft von Katar in Kiew
Eine russische Drohne hat bei nächtlichen Angriffen auf die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij das Botschaftsgebäude von Katar in Kiew beschädigt. Katar helfe bei der Vermittlung von Gesprächen mit Russland über den Austausch von Kriegsgefangenen, teilt Selenskij über den Kurznachrichtendienst Telegram weiter mit.
Julia Bergmann
Chef von Sicherheitskonferenz: Gespräche Europas mit Russland derzeit aussichtslos
Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hält direkte Gespräche der Europäer mit der russischen Regierung derzeit für sinnlos. Hochrangige russische Politiker machten immer wieder deutlich, dass die Europäer für sie "nur Vasallen der Vereinigten Staaten" seien und hätten wohl nur Interesse, mit den USA zu sprechen, sagte Ischinger in einem am Freitag veröffentlichten TV-Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er zeigte sich deshalb auch skeptisch gegenüber dem Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, direkt mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen.
Dies sei auch der Hauptgrund, warum er Vertreter der russischen Regierung nicht zu der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eingeladen habe, sagte Ischinger. Sie würden ohnehin nicht kommen und "von 90 Prozent der anderen Teilnehmer der Sicherheitskonferenz niedergebrüllt werden". "Es tut mir leid, aber es macht derzeit wenig Sinn, einen Vertreter der russischen Regierung dabei zu haben", fügte Ischinger hinzu.
Er habe sich aber sehr bemüht, für die Konferenz russische Vertreter zu finden, die einen "ernstzunehmenden intellektuellen, politischen oder militärischen Hintergrund" hätten, ohne dabei klassische Oppositionelle zu sein. Er hoffe sehr darauf, dass wieder sinnvolle Gespräche Deutschlands oder der Europäer mit der russischen Seite möglich seien, sodass man die russische Regierung wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz einladen könne, sagte Ischinger. "Aber leider sind wir im Moment noch nicht so weit."
Julia Bergmann
Mehr als 500 000 Russen ohne Strom nach ukrainischem Angriff
Ein ukrainischer Angriff auf das westrussische Gebiet Belgorod hat nach Angaben der örtlichen Behörden einen großflächigen Ausfall der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung zur Folge. Der Beschuss eines Infrastrukturobjekts mit Raketen habe 556 000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram mit. „Ohne Wärmeversorgung ist fast die gleiche Anzahl, in erster Linie betrifft das 1920 Mehrfamilienhäuser. Fast 200 000 Menschen sind ohne Wasser und Abwasserentsorgung“, sagte er in dem Video.
Nach Angaben Gladkows sind die Reparaturarbeiten bereits angelaufen. „Die Situation ist sehr schwierig“, betonte er. Demnach wird versucht, Reservekapazitäten anzuschließen. Zur möglichen Dauer des Blackouts machte er keine Angaben. Am Nachmittag werde er neue Informationen geben, sagte er nur.
Julia Bergmann
Moskau: Russland schoss mit Mittelstreckenrakete „Oreschnik“
Russland hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf einen angeblichen Drohnenangriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin erneut seine Hyperschallrakete Oreschnik auf ein Ziel in der Ukraine abgefeuert. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, der Angriff habe kritischer Infrastruktur in der Ukraine gegolten. Die ukrainische Luftwaffe bestätigte den Einsatz der Rakete, die vom Testgelände Kapustin Jar nahe dem Kaspischen Meer gestartet worden sei. Der Gouverneur der westukrainischen Region Lwiw hatte zuvor erklärt, ein russischer Angriff habe ein Infrastrukturziel getroffen. Unbestätigten Berichten in sozialen Medien zufolge handelte es sich dabei um einen großen unterirdischen Gasspeicher. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland bei dem jüngsten Angriff insgesamt 36 Raketen und 242 Drohnen eingesetzt.
Die Regierung in Kiew hatte die Darstellung Russlands als Lüge zurückgewiesen, es habe einen Angriff auf eine Residenz Putins gegeben. Auch die US-Geheimdienste hatten dazu keine Erkenntnisse. Die Regierung in Kiew warf Russland vor, die Behauptung ziele darauf ab, die ohnehin schwierigen und von den USA vermittelten Friedensgespräche zu sabotieren. US-Präsident Donald Trump sagte, er glaube nicht, dass es den Angriff auf Putins Residenz gegeben habe.
Es ist das zweite Mal, dass Russland die Oreschnik eingesetzt hat. Die Mittelstreckenrakete kann nach Angaben Putins wegen ihrer Geschwindigkeit von mehr als der zehnfachen Schallgeschwindigkeit, also etwa 12 000 Kilometer pro Stunde, nicht abgefangen werden. Sie kann sowohl mit konventionellen als auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden und soll eine Reichweite von bis zu 5000 Kilometern haben. Moskau hatte die Oreschnik – russisch für Haselnussbaum – erstmals im November 2024 gegen eine Rüstungsfabrik in der Ukraine eingesetzt.
Damals hieß es aus ukrainischen Kreisen, die Rakete habe nur Gefechtskopf-Attrappen getragen und begrenzten Schaden angerichtet. Einige westliche Vertreter äußerten sich skeptisch über die Fähigkeiten der Waffe. Im Dezember hatte Russland mitgeteilt, das Raketensystem im verbündeten Belarus stationiert zu haben, um seine Fähigkeit zu verbessern, im Kriegsfall Ziele in ganz Europa anzugreifen. Moskau werde auch künftig auf Terrorangriffe antworten, drohte das Militär weitere mögliche Schläge mit Oreschnik an.
Viktoria Spinrad
Mindestens vier Tote bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew
Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind vier Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Dies berichtet der Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko, auf Telegram. Der Angriff habe zudem erhebliche Schäden an Wohnhäusern und der Infrastruktur verursacht und in einigen Bezirken zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt. Klitschko zufolge war eines der Todesopfer ein Rettungssanitäter. Er sei bei einem Einsatz an einem von Drohnen getroffenen Wohnhaus getötet worden. Vier weitere Mitglieder seines Teams seien bei dem Vorfall verletzt worden. Seit Mitternacht deutscher Zeit heulen in Kiew die Alarmsirenen.
Juri Auel
Raketenalarm für gesamte Ukraine ausgelöst
In der gesamten Ukraine ist wegen eines möglichen russischen Raketenangriffs Luftalarm ausgelöst worden. „Drohende Gefahr durch den Einsatz ballistischer Waffen“, schrieb die ukrainische Luftwaffe auf ihrem Telegram-Kanal. Auch Präsident Wolodimir Selenskij sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, es gebe Anzeichen für einen massiven russischen Luftangriff in der Nacht zum Freitag. „Es ist sehr wichtig, heute und morgen auf Luftalarme zu achten und sich ständig in Schutzräume zu begeben“, sagte er.
Zunächst griff die russische Armee am späten Abend mit Dutzenden Kampfdrohnen an. Über der Hauptstadt Kiew sei die Flugabwehr im Einsatz, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Üblicherweise setzt Russland später Raketen und Marschflugkörper ein. Explosionen wurden aus Lwiw im Westen der Ukraine gemeldet.
Ein kombinierter Angriff in der Nacht zum Donnerstag hatte einen Blackout der Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk im Süden verursacht. In der Stadt Dnipro waren Hunderttausende Verbraucher den ganzen Tag über ohne Strom. Zugleich hat das ukrainische Energiesystem mit strengem Frost und Schnee zu kämpfen.
Amelie Schmidt
Merz will sich mit SPD über Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine abstimmen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will über einen möglichen Bundeswehreinsatz zum Schutz der Ukraine erst nach einem Waffenstillstand und im Einvernehmen mit dem Koalitionspartner SPD abschließend entscheiden. „Wie weit wir da insgesamt gehen können, das hängt nicht allein an mir“, sagte er nach seinem Besuch bei der CSU-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon. Dafür brauche es eine Beschlussfassung der Bundesregierung und „gegebenenfalls“ auch die Zustimmung des Bundestags. „Ich möchte, dass wir in der Koalition uns darüber verständigen, welchen Weg wir bereit sind gegebenenfalls zu gehen“, betonte Merz.
CSU-Chef Markus Söder gab dem Kanzler für die Entscheidung über einen Bundeswehreinsatz freie Hand. Es sei „zunächst mal eine ganz wichtige Richtlinienentscheidung des Kanzlers, denn er führt die Verhandlungen und er hat da unsere Rückendeckung verdient“, sagte er. „Deswegen werden wir den Kurs, den am Ende der Bundeskanzler aus all den Verhandlungen erreicht, werden wir unterstützen.“
CSU-Chef Markus Söder gab dem Kanzler für die Entscheidung über einen Bundeswehreinsatz freie Hand. Es sei „zunächst mal eine ganz wichtige Richtlinienentscheidung des Kanzlers, denn er führt die Verhandlungen und er hat da unsere Rückendeckung verdient“, sagte er. „Deswegen werden wir den Kurs, den am Ende der Bundeskanzler aus all den Verhandlungen erreicht, werden wir unterstützen.“
Katja Guttmann
Selenskij: Dokument für US-Sicherheitsgarantien bereit für Trump
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sieht Fortschritte in Gesprächen über ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land. Das Papier sei nun „im Grunde bereit“ für die Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit US-Präsident Donald Trump, teilte Selenskij mit.
Er berief sich dabei auf einen Bericht seines Chefunterhändlers Rustem Umjerow zu Verhandlungen in Frankreich. Nach dem Gipfeltreffen der sogenannten "Koalition der Willigen" aus Unterstützerstaaten der Ukraine und US-Vertretern am Dienstag hatten Sicherheitsberater die Gespräche nach ukrainischen Angaben am Mittwoch fortgesetzt.
Es sei wichtig, dass die Ukraine erfolgreich die Bemühungen der europäischen und amerikanischen Teams bündele, schrieb Selenskij. Gemeinsam seien insbesondere Dokumente zum Wiederaufbau und zur wirtschaftlichen Entwicklung beraten worden. Kiew gehe davon aus, dass die US-Seite mit Moskau sprechen werde, und erwarte eine Rückmeldung, ob Russland bereit sei, den Krieg zu beenden.
Julia Bergmann
Russland: Westliche Truppen in der Ukraine wären legitime Ziele
Russland betrachtet alle Truppen, die von westlichen Regierungen in die Ukraine entsendet würden, als „legitime Kampfziele“. Die Warnung folgt auf Pläne Großbritanniens und Frankreichs, im Falle eines Waffenstillstands eine multinationale Truppe dort zu stationieren. Das russische Außenministerium bezeichnet die „militaristischen Erklärungen“ der Ukraine-Unterstützer-Staaten der sogenannten Koalition der Willigen in einer Erklärung als zunehmend gefährlich.
Anna Bolten
Hunderttausende in der Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten
Russische Angriffe haben in der Nacht zu massiven Stromausfällen im Süden der Ukraine geführt. Die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja waren nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums fast vollständig von der Stromversorgung getrennt. Noch etwa 800 000 Verbraucher waren demnach am Morgen im Gebiet Dnipropetrowsk weiterhin davon abgeschnitten. Reparaturarbeiten zur Versorgung mit Licht und Wärme dauerten den Angaben nach an. Der Bürgermeister der Stadt Dnipro, Borys Filatow, verlängerte die Schulferien aufgrund der Situation um zwei Tage.
Im Gebiet Saporischschja ist die Strom- und Heizungsversorgung nach Behördenangaben wiederhergestellt. Gouverneur Iwan Fedorow sprach vom ersten totalen Blackout in der gesamten Region seit Jahren.
Neben den russischen Angriffen macht auch das Wetter der Energieversorgung der Ukraine zu schaffen. Dadurch seien Siedlungen in den Gebieten Tschernihiw, Kiew, Iwano-Frankiwsk und Transkarpatien ganz oder teilweise ohne Strom, hieß es vom Energieministerium.
Dimitri Taube
Selenskij schließt Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schließt angesichts von Fortschritten bei Friedensgesprächen ein Ende des Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht aus. „Wir stellen fest, dass die Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und natürlich mit den USA und allen Mitgliedern der Koalition der Willigen einen neuen Meilenstein erreicht haben“, sagte Selenskij bei einem Besuch in Zypern.
In der Hauptstadt Nikosia war die EU-Spitze zu Beginn der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns versammelt. „Wir sind uns bewusst, dass dieser Krieg noch während Ihrer Präsidentschaft beendet werden kann“, sagte Selenskij laut der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina bei der Zeremonie.
Außerdem sagte der Präsident, dass Moskau durch Sanktionen weiter unter Druck gesetzt werden müsse, um einem Ende seines Angriffskriegs zuzustimmen. „Jeden Dollar, den Russland verliert, verliert es als Aggressor.“
Tags zuvor hatte ein Gipfeltreffen von Unterstützerländern in Paris der Ukraine Sicherheitsgarantien bei einem Waffenstillstand zugesagt. Ebenso wurden die Pläne konkreter, wie ein Frieden in der Ukraine militärisch abgesichert werden kann. Frankreich, Großbritannien und einige andere Länder sind bereit, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Andere Staaten wie Deutschland sind zu einem Militäreinsatz für die Ukraine von außen bereit. Die mögliche Präsenz ausländischer Truppen ist aber für Moskau bislang ein Grund, alle Friedensvorschläge abzulehnen.
Dimitri Taube
Tote nach Angriff auf Häfen bei Odessa
Durch einen russischen Luftangriff auf Häfen bei Odessa sind am Schwarzen Meer nach ukrainischen Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Die russische Armee habe Drohnen und Raketen eingesetzt, teilte der Gouverneur des Gebietes Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Es gebe außerdem acht Verletzte.
Es habe Schäden an der Infrastruktur der Häfen Piwdennyj und Tschornomorsk gegeben. Kiper veröffentlichte Fotos mit zerstörten Containern und beschädigten Lkw. In Odessa selbst waren nach Medienberichten Explosionen zu hören.
Über die Häfen am Schwarzen Meer laufen die wichtigen Exporte der Ukraine an Getreide und anderen Agrarprodukten. Russland beschießt die Hafenanlagen, aber auch die Stadt Odessa selbst immer wieder. Ukrainische Kräfte haben in den vergangenen Wochen russische Tanker im Schwarzen Meer attackiert.
Auch andere Großstädte im Süden wurden am Abend von Russland aus der Luft angegriffen. In Dnipro fiel in vielen Stadtteilen der Strom aus, wie der Rundfunksender Suspilne berichtete. Auch mit der Wasserversorgung gebe es Probleme. Ebenfalls getroffen wurden Saporischschja sowie Krywyj Rih, wo es nach Angaben der Stadtverwaltung acht Verletzte gab.
Juri Auel
Selenskij: Trotz Fortschritten bleibt Territorialstreit
Trotz Fortschritten bei Gesprächen über einen Frieden für die Ukraine gibt es nach Worten von Präsident Wolodimir Selenskij noch ungeklärte Punkte innerhalb des Unterstützer-Lagers der Ukraine. Territorialfragen seien nicht zu 100 Prozent gelöst, sagte Selenskij nach einem Treffen der "Koalition der Willigen" in Paris. Ukrainische Unterhändler sollten deshalb vor Ort bleiben und die Gespräche fortsetzen.
Bei dem Streit um Territorium geht es darum, ob die Ukraine - wie von Moskau gefordert – ihre Truppen vollständig aus den Gebieten Donezk und Luhansk im Osten abzieht. Die USA drängen Kiew dazu, weil sonst ein Frieden mit Russland nicht zu erreichen sei. Die Ukraine lehnt dies ab. Moskau hat zuletzt erklärt, man werde diese Territorien ohnehin militärisch erobern.
