US-Sondergesandter Witkoff in Moskau

Kurz vor Ablauf eines Ultimatums an Russland für eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg ist der US-Sondergesandte Steve Witkoff zu einer kurzfristigen Vermittlungsmission in Moskau eingetroffen. Dort traf er auf den russischen Machthaber Wladimir Putin. Für Witkoff ist es der fünfte Besuch in Moskau.



US-Präsident Donald Trump hatte Russland eine Frist bis Freitag gesetzt: Sollte Moskau bis dahin keiner Feuerpause zustimmen, drohen neue Sanktionen. Die Strafmaßnahmen würden voraussichtlich auf den Ölsektor Russlands abzielen. Angedacht sind Strafzölle gegen Länder, die russisches Öl kaufen, darunter die beiden größten Abnehmer Indien und China.



Der Ölexport zählt zu Moskaus wichtigsten Einnahmequellen, mit denen der Krieg in der Ukraine finanziert wird. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gilt es Kreml-Insidern zufolge dennoch als unwahrscheinlich, dass Putin sich dem Ultimatum beugen wird, weil er die Auffassung vertrete, dass er den Krieg gewinnen werde.



Zudem wurde bereits eine ganze Serie von Wirtschaftssanktionen gegen Russland seit dem Beginn des Kriegs verhängt, ohne dass sie eine entscheidende Wirkung gehabt hätten. Die Chancen, dass Witkoff in Moskau einen für Russland und die USA gesichtswahrenden Kompromiss erreicht, werden von Beobachtern daher als gering eingeschätzt.