Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Abgeriegelte Frontstadt Oleschky erhält Lebensmittel aus der Luft
Lawrow zeigt sich nach Treffen mit Wadephul unbeeindruckt
Lawrow und Wadephul treffen sich zu Gesprächen
Selenskij bittet EU, nächste Milliarden-Zahlungen vorzuziehen
Selenskij: USA schlagen Dreiertreffen mit Russland vor
Abgeriegelte Frontstadt Oleschky erhält Lebensmittel aus der Luft
Ukrainische Truppen haben nach Behördenangaben mit Lastdrohnen vier Tonnen Lebensmittel nach Oleschky gebracht. Die Stadt auf russischem Besatzungsgebiet im Süden ist seit Monaten abgeriegelt. Russland halte in der Stadt etwa 2000 Menschen fest, darunter fast 50 Kinder, teilte der Gouverneur des ukrainischen Gebietes Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. „Sie sind gezwungen, ohne Nahrung, Strom und Wasser zu überleben.“ In einem Video zeigte er den angeblichen Abwurf der Lebensmittel.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in der Kleinstadt, die auf dem südlichen Ufer des Dnipro liegt. Die Gebietshauptstadt Cherson in ukrainischer Hand ist nur neun Kilometer entfernt, doch dazwischen verläuft die Front. Nach jahrelangem wechselseitigem Beschuss liegen rund um Oleschky Minen, ein Verlassen ist in alle Richtungen lebensgefährlich. Der letzte Laden schloss nach UN-Angaben im Januar. Seit Mai seien keine Lebensmittel mehr in den Ort gelangt.
Hilfsorganisationen beklagen seit Langem die humanitäre Lage in der Kleinstadt, die auf dem südlichen Ufer des Dnipro liegt. Die Gebietshauptstadt Cherson in ukrainischer Hand ist nur neun Kilometer entfernt, doch dazwischen verläuft die Front. Nach jahrelangem wechselseitigem Beschuss liegen rund um Oleschky Minen, ein Verlassen ist in alle Richtungen lebensgefährlich. Der letzte Laden schloss nach UN-Angaben im Januar. Seit Mai seien keine Lebensmittel mehr in den Ort gelangt.
Selenskij: 2200 russische Drohnenangriffe in einer Woche
Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij in der vergangenen Woche mit mehr als 2200 Kampfdrohnen großer Reichweite angegriffen. Auch mehr als 1640 Gleitbomben und 38 ballistische Raketen und Marschflugkörper seien eingesetzt worden, schrieb Selenskij in sozialen Netzwerken.
Allein in der Nacht auf Sonntag seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Besonders heftige Angriffe trafen die Hafenstadt Odessa. In Kiew sei ein Datenzentrum zweimal beschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau berichtete ebenfalls von Angriffen auf ein Datenzentrum in Kiew sowie auf eine Logistikfirma bei Kiew, eine Logistikfirma in Odessa und Hafenanlagen im Donauhafen Kilija. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Allein in der Nacht auf Sonntag seien drei Menschen in Saporischschja und ein Mann in Kiew getötet worden. Besonders heftige Angriffe trafen die Hafenstadt Odessa. In Kiew sei ein Datenzentrum zweimal beschossen worden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau berichtete ebenfalls von Angriffen auf ein Datenzentrum in Kiew sowie auf eine Logistikfirma bei Kiew, eine Logistikfirma in Odessa und Hafenanlagen im Donauhafen Kilija. Die Angaben lassen sich allesamt nicht unabhängig überprüfen.
Kommentar: Warum das Treffen mit Lawrow kein Fehler war
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keinerlei Fortschritte durch das Gespräch mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU). Das berichtet meine Kollegin Sina-Maria Schweikle, die die deutsche Delegation nach New York City begleitet hat. Sie kommentiert das historische Treffen der beiden Politiker und schreibt: „Nach Jahren diplomatischer Funkstille hat die Bundesregierung beschlossen, das Eis zu brechen.“ Doch, so schreibt es meine Kollegin, ohne nennenswertes Ergebnis. Warum meine Sina-Maria Schweikle das Treffen dennoch für wichtig erachtet, lesen Sie im Kommentar.
Russland: Haben militärische Infrastruktur angegriffen
Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag Ziele in der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Die Attacken hätten sich gegen Logistikzentren, Hafen- und Verkehrsinfrastruktur sowie Kommunikationszentralen und Schiffe mit Verbindung zum ukrainischen Militär gerichtet, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Datenzentrum in Kiew, Logistik-Knotenpunkte in den Regionen Kiew und Odessa sowie zwei Drohnenlager in Mykolajiw. Eine Bestätigung der Ukraine steht noch aus. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Meldungen derzeit nicht.
Lawrow zeigt sich nach Treffen mit Wadephul unbeeindruckt
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte nach dem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul (CDU), das Gespräch habe keine Fortschritte gebracht: „Wenn man Berlins tägliche öffentliche Äußerungen betrachtet, habe ich nichts anderes gehört“, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz. Dem deutschen Kollegen habe er gesagt: „Sie hätten mich einfach anrufen und mir sagen können ‚Lesen Sie meine Erklärung'.“
SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle berichtet aus New York über das Treffen der beiden Außenminister:
SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle berichtet aus New York über das Treffen der beiden Außenminister:
Wadephul fordert Russland zu einem Ende der Eskalation auf
Wie aus Delegationskreisen verlautet, forderte Außenminister Wadephul (CDU) die Russische Föderation bei dem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow auf, „den gefährlichen Weg der Eskalation gegenüber Deutschland, Europa und der Nato zu verlassen". Vorfälle wie der jüngste Anschlagsversuch in Leipzig oder andere hybride Angriffe könnten Deutschlands Entschlossenheit, die angegriffene Ukraine zu unterstützen, nicht ins Wanken bringen, hieß es. Sie würden das ohnehin schon durch Russland schwer belastete bilaterale Verhältnis zu Deutschland zusätzlich schädigen.
In dem rund 20-minütigen Treffen habe Wadephul hervorgehoben, dass der „bedauerliche Zustand der Beziehungen" nicht in deutschem Interesse liege. Eine Rückkehr zu konstruktiveren Beziehungen sei jederzeit möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die russische Führung ernsthaft bereit sei, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und sich am Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zu beteiligen. Wadephul bedauerte dem Vernehmen nach, dass eine solch aufrichtige Bereitschaft zur Verständigung auf russischer Seite bislang nicht erkennbar sei.
Zustande gekommen war das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über Vermittlung bislang nicht genannter Drittstaaten, nachdem der russische Außenminister seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Wadephul willigte daraufhin erstmals in ein solches Treffen ein. Das letzte bilaterale Treffen einer deutschen Außenministerin mit dem russischen Kollegen fand im Januar 2022 statt. Beide Staaten hatten zudem im Dezember 2024 an einem OSZE-Außenminister-Treffen in Malta teilgenommen.
Mitte der Woche war während der UN-Generalversammlung die Sorge laut geworden, dass Russland seinen Krieg auf dem europäischen Kontinent ausweiten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte Moskau vergangene Woche vorgeworfen: „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an.“ US-Außenminister Marco Rubio nannte am Rande der Generaldebatte unter anderem hybride Angriffe und Sabotage als mögliche Auslöser einer erweiterten Eskalation.
In dem rund 20-minütigen Treffen habe Wadephul hervorgehoben, dass der „bedauerliche Zustand der Beziehungen" nicht in deutschem Interesse liege. Eine Rückkehr zu konstruktiveren Beziehungen sei jederzeit möglich. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die russische Führung ernsthaft bereit sei, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und sich am Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung in Europa zu beteiligen. Wadephul bedauerte dem Vernehmen nach, dass eine solch aufrichtige Bereitschaft zur Verständigung auf russischer Seite bislang nicht erkennbar sei.
Zustande gekommen war das Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über Vermittlung bislang nicht genannter Drittstaaten, nachdem der russische Außenminister seine Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Wadephul willigte daraufhin erstmals in ein solches Treffen ein. Das letzte bilaterale Treffen einer deutschen Außenministerin mit dem russischen Kollegen fand im Januar 2022 statt. Beide Staaten hatten zudem im Dezember 2024 an einem OSZE-Außenminister-Treffen in Malta teilgenommen.
Mitte der Woche war während der UN-Generalversammlung die Sorge laut geworden, dass Russland seinen Krieg auf dem europäischen Kontinent ausweiten könnte. US-Präsident Donald Trump hatte Moskau vergangene Woche vorgeworfen: „Seit etwa fünf Jahren greifen sie die Verbündeten der Ukraine an.“ US-Außenminister Marco Rubio nannte am Rande der Generaldebatte unter anderem hybride Angriffe und Sabotage als mögliche Auslöser einer erweiterten Eskalation.
Lawrow und Wadephul treffen sich zu Gesprächen
Außenminister Johan Wadephul (CDU) und der russische Außenminister Sergej Lawrow haben sich am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu einem Gespräch getroffen. Das berichtet SZ-Redakteurin Sina-Maria Schweikle. Es ist das erste Mal, dass die beiden Außenminister zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen sind. Nachdem die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut Nachrichtenagentur Tass erklärt hatte, die deutsche Seite habe um das Treffen gebeten, war am Rande des UN-Treffens eine andere Version zu hören. Lawrow habe der deutschen Seite - übermittelt durch dritte Staaten - Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die deutsche Seite sei darauf zurückgekommen und Wadephul habe erstmals in ein Treffen eingewilligt.
Am Abend deutscher Zeit wird Wadephul eine Rede vor den Vereinten Nationen halten. Darin dürfte die Unterstützung der Ukraine eine große Rolle spielen. Der Außenminister ist anstelle von Bundeskanzler Friedrich Merz nach New York gereist, der wegen der innenpolitischen Lage in Deutschland geblieben ist.
Am Abend deutscher Zeit wird Wadephul eine Rede vor den Vereinten Nationen halten. Darin dürfte die Unterstützung der Ukraine eine große Rolle spielen. Der Außenminister ist anstelle von Bundeskanzler Friedrich Merz nach New York gereist, der wegen der innenpolitischen Lage in Deutschland geblieben ist.
Ukraine: Tote und Verletzte durch russische Angriffe
Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodimir Selenskij erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Er berichtete auch von Angriffen auf Kiew sowie die Gebiete Odessa, Sumy, Charkiw, Poltawa, Mykolajiw und Winnyzja.
Zudem bestätigte Selenskij ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.
Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew sieben Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in Sankt Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.
Zudem bestätigte Selenskij ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.
Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew sieben Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in Sankt Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.
Marlene Weiß
Dänemark warnt vor wachsendem Risiko eines russischen Angriffs auf Nato-Staat
Der dänische Militärnachrichtendienst warnt vor einem „geringen, aber wachsenden“ Risiko, dass Russland einen begrenzten Angriff auf einen benachbarten Nato-Mitgliedsstaat starten könnte. Russland werde voraussichtlich auch seine hybride Kriegsführung gegen Nato-Staaten verstärken, erklärt der Dienst in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Die Lage sei ernster als zu jedem anderen Zeitpunkt seit Ende des Kalten Krieges, sagte Verteidigungsminister Jeppe Bruus auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Ein „begrenzter Angriff“ könnte etwa Schläge gegen Infrastruktur umfassen, die für die Unterstützung der Ukraine entscheidend ist, oder Operationen unter falscher Flagge mit in der Ukraine hergestellten Drohnen.
Die russische Botschaft in Kopenhagen wies die Einschätzung am Freitag zurück. Das estnische Verteidigungsministerium erklärte auf X, die dänische Einschätzung entspreche weitgehend seiner eigenen Bedrohungsanalyse. Die Lage rechtfertige es nicht, die Einsatzbereitschaft der estnischen Streitkräfte zu erhöhen. Estland, das an Russland grenzt, beobachte die Entwicklungen jedoch genau und sei „bereit, entschlossen zu handeln“, falls nötig.
Die russische Botschaft in Kopenhagen wies die Einschätzung am Freitag zurück. Das estnische Verteidigungsministerium erklärte auf X, die dänische Einschätzung entspreche weitgehend seiner eigenen Bedrohungsanalyse. Die Lage rechtfertige es nicht, die Einsatzbereitschaft der estnischen Streitkräfte zu erhöhen. Estland, das an Russland grenzt, beobachte die Entwicklungen jedoch genau und sei „bereit, entschlossen zu handeln“, falls nötig.
Selenskij bittet EU, nächste Milliarden-Zahlungen vorzuziehen
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Europäische Kommission gebeten, die nächsten Zahlungen aus einem im April bereitgestellten Kredit über 90 Milliarden Euro schneller zu überweisen. Er habe dazu eine positive Antwort von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhalten, sagte Selenskij.
Als Grund für seinen Vorstoß verwies er auf das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet mehr als 23 Milliarden Euro. Das gefährdet seinen Angaben zufolge die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. „Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Januar und Februar haben“, sagte er.
Etwas mehr als ein Drittel der Finanzierungslücke betreffe Drohnenkäufe für die ersten drei Monate 2027. „Jeder versteht, dass die Ukraine nicht allein sein kann und dass mehr in ukrainische Drohnen und Raketen investiert werden muss“, erklärte Selenskij.
Die EU hatte im April den Weg für das Unterstützungsdarlehen freigemacht, nachdem der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán es zuvor monatelang blockiert hatte. Von den 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für Verteidigung vorgesehen. Vereinbart war, dass die Hälfte des Geldes in diesem Jahr fließen soll, weitere 45 Milliarden könnten im kommenden Jahr folgen. Die erste Zahlung – rund drei Milliarden Euro – gab es Ende Juni.
Als Grund für seinen Vorstoß verwies er auf das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet mehr als 23 Milliarden Euro. Das gefährdet seinen Angaben zufolge die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. „Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Januar und Februar haben“, sagte er.
Etwas mehr als ein Drittel der Finanzierungslücke betreffe Drohnenkäufe für die ersten drei Monate 2027. „Jeder versteht, dass die Ukraine nicht allein sein kann und dass mehr in ukrainische Drohnen und Raketen investiert werden muss“, erklärte Selenskij.
Die EU hatte im April den Weg für das Unterstützungsdarlehen freigemacht, nachdem der ehemalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán es zuvor monatelang blockiert hatte. Von den 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für Verteidigung vorgesehen. Vereinbart war, dass die Hälfte des Geldes in diesem Jahr fließen soll, weitere 45 Milliarden könnten im kommenden Jahr folgen. Die erste Zahlung – rund drei Milliarden Euro – gab es Ende Juni.
Anna Schimpp
Ukraine: Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bürogebäude in Kiew
Durch den Einschlag einer russischen Drohne in ein Bürogebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere sieben seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Drei der Leichen wurden demnach auf einem Parkplatz vor dem Bürohaus gefunden. Der Brand sei bereits gelöscht worden. Schon seit Wochen attackiert das russische Militär auch tagsüber Ziele in Kiew mit Drohnen und Raketen.
Einsatzkräfte nach einem russischen Drohnenangriff in Kiew. Valentyn Ogirenko/Reuters
Anna Schimpp
Selenskij: USA schlagen Dreiertreffen mit Russland vor
Die USA haben ein Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagen, um über ein Ende des seit viereinhalb Jahren andauernden Krieges zu beraten. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag in einem Pressegespräch via Whatsapp. Die US-Seite habe ein Treffen auf Arbeitsebene in einem trilateralen Format angeregt. Selenskij sagte dazu: „Wir warten auf einen Terminvorschlag der US-Seite, die die Emirate als möglichen Tagungsort ins Spiel gebracht hat“.
Ein solches Dreiertreffen könnte nach russischen Angaben bald stattfinden. Es gebe dazu jedoch noch keine Einzelheiten, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Peskow erklärte zudem, der russische Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew habe Gespräche in den USA geführt. Dabei sei es vorwiegend um wirtschaftliche Themen gegangen. Dmitrijew habe sich am 24. September mit den US-Vertretern Steve Witkoff und Jared Kushner getroffen, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Selenskij hatte in dieser Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York Gespräche mit US-Präsident Donald Trump geführt. Nach den Gesprächen mit Trump berieten ukrainische und US-Unterhändler über Einzelheiten. „Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, sagte Selenskij.
Ein solches Dreiertreffen könnte nach russischen Angaben bald stattfinden. Es gebe dazu jedoch noch keine Einzelheiten, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag mit. Peskow erklärte zudem, der russische Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew habe Gespräche in den USA geführt. Dabei sei es vorwiegend um wirtschaftliche Themen gegangen. Dmitrijew habe sich am 24. September mit den US-Vertretern Steve Witkoff und Jared Kushner getroffen, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.
Selenskij hatte in dieser Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York Gespräche mit US-Präsident Donald Trump geführt. Nach den Gesprächen mit Trump berieten ukrainische und US-Unterhändler über Einzelheiten. „Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, sagte Selenskij.
Anna Schimpp
Russland: Ein Toter und Raffinerie-Stopp nach Drohnenangriffen
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Regionen sind Behördenangaben zufolge mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. In der Region Rostow beschädigte ein Angriff die Ölraffinerie Nowoschachtinsk, die ihren Betrieb vorübergehend einstellen musste, wie Gouverneur Juri Sljusar mitteilte. Dort habe die Luftabwehr in der Nacht etwa 50 Drohnen abgefangen. In der Region Uljanowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Alexei Russkich acht Menschen verletzt, darunter ein Kind.
In Belgorod kam beim Einschlag einer Drohne in einen Lastwagen ein Zivilist ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. Über der Region Woronesch zerstörte die Luftabwehr Gouverneur Alexander Gussew zufolge 88 Drohnen, vier Menschen wurden verletzt. Zudem sprach der Gouverneur der Region Perm, Dmitri Machonin, von einem Angriff auf einen Industriebetrieb.
In Belgorod kam beim Einschlag einer Drohne in einen Lastwagen ein Zivilist ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie die dortige Einsatzzentrale mitteilte. Über der Region Woronesch zerstörte die Luftabwehr Gouverneur Alexander Gussew zufolge 88 Drohnen, vier Menschen wurden verletzt. Zudem sprach der Gouverneur der Region Perm, Dmitri Machonin, von einem Angriff auf einen Industriebetrieb.
Anna Schimpp
Ukraine: Junge bei Luftangriff auf Kiew getötet
In Kiew hat eine russische Kampfdrohne nach ukrainischen Polizeiangaben am Morgen ein Hochhaus getroffen und einen 14-jährigen Jungen getötet. Mindestens sieben weitere Bewohner des Wohnblocks seien verletzt worden, teilte die Polizei der ukrainischen Hauptstadt auf Telegram mit. Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte die Angaben.
Über dem Zentrum war Abwehrfeuer zu hören, dann der Flug der Drohne mit Jetantrieb und der Einschlag, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Luftalarm wurde in diesem Fall erst kurz darauf ausgelöst. Die Ukraine arbeitet noch an einer wirksamen Abwehr gegen die von Russland weiterentwickelten schnellen Shahed-Drohnen mit Düsenantrieb. Nach den nächtlichen russischen Luftangriffen wurde ein weiterer Toter aus Odessa gemeldet.
In der Nacht griffen russische Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehrere Ziele in der Ukraine an. Die Armee habe ukrainische Rüstungsbetriebe, Logistikzentren und Schiffe mit Drohnen attackiert, teilte das Ministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Montage- und Lagerplatz für Drohnen in der Region Kiew, Logistikzentren in der Region Odessa sowie die Hafeninfrastruktur in Reni.
Ihrerseits setzte die Ukraine Drohnenangriffe auf Öl- und Industrieanlagen in Russland fort. Selenskij bestätigte vorherige inoffizielle Berichte. „Wir antworten auf Russlands brutale Angriffe gegen das Leben“, schrieb der Staatschef auf Telegram. Demnach wurden Raffinerien in Perm am Ural, rund 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, und eine Raffinerie in Nowoschachtinsk im Süden Russlands getroffen. Ein weiteres Ziel war den Angaben nach eine Elektronikfabrik in Uljanowsk an der Wolga.
Über dem Zentrum war Abwehrfeuer zu hören, dann der Flug der Drohne mit Jetantrieb und der Einschlag, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Luftalarm wurde in diesem Fall erst kurz darauf ausgelöst. Die Ukraine arbeitet noch an einer wirksamen Abwehr gegen die von Russland weiterentwickelten schnellen Shahed-Drohnen mit Düsenantrieb. Nach den nächtlichen russischen Luftangriffen wurde ein weiterer Toter aus Odessa gemeldet.
In der Nacht griffen russische Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehrere Ziele in der Ukraine an. Die Armee habe ukrainische Rüstungsbetriebe, Logistikzentren und Schiffe mit Drohnen attackiert, teilte das Ministerium mit. Getroffen worden seien unter anderem ein Montage- und Lagerplatz für Drohnen in der Region Kiew, Logistikzentren in der Region Odessa sowie die Hafeninfrastruktur in Reni.
Ihrerseits setzte die Ukraine Drohnenangriffe auf Öl- und Industrieanlagen in Russland fort. Selenskij bestätigte vorherige inoffizielle Berichte. „Wir antworten auf Russlands brutale Angriffe gegen das Leben“, schrieb der Staatschef auf Telegram. Demnach wurden Raffinerien in Perm am Ural, rund 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, und eine Raffinerie in Nowoschachtinsk im Süden Russlands getroffen. Ein weiteres Ziel war den Angaben nach eine Elektronikfabrik in Uljanowsk an der Wolga.
Ulrike Putz
Finnland bittet Musk um Starlink-Freischaltung für Ukraine-Angriffe in Russland
Der finnische Präsident Alexander Stubb hat den US-Unternehmer Elon Musk gebeten, das Satelliten-Internet Starlink für die Ukraine zu erweitern. Damit solle es der Ukraine ermöglicht werden, russische Raketenabschussrampen auf russischem Gebiet anzugreifen. „Deshalb (...) bitte ich Elon Musk, den Ukrainern die Möglichkeit zu geben, Starlink in Gebieten zu nutzen, in denen sich ballistische Raketenabschussrampen befinden“, sagte Stubb am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Dies gelte für die besetzten Gebiete der Ukraine sowie für Russland und würde Leben retten.
Die Ukraine hat einen akuten Mangel an Flugabwehrsystemen. Der Einsatz ballistischer Raketen durch Russland hatte im Sommer ein Rekordniveau erreicht. Bislang können nur Patriot-Systeme diese abfangen, deren Munition jedoch stark erschöpft ist. Musk hatte Starlink kurz nach der russischen Invasion 2022 für die Ukraine aktiviert, über russischem Territorium funktioniert der Dienst jedoch nicht. Eine Freischaltung würde es der Ukraine ermöglichen, mobile Abschussrampen in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern hinter der Grenze ins Visier zu nehmen. Die Ukraine befürchtet zudem, dass Moskau im Winter gezielt Energie- und Heizanlagen zerstören will. Für die kalte Jahreszeit benötige die Ukraine Stubb zufolge drei Dinge: Flugabwehr, Energieanlagen und finanzielle Mittel. An einem entsprechenden Hilfspaket werde derzeit gearbeitet.
Die Ukraine hat einen akuten Mangel an Flugabwehrsystemen. Der Einsatz ballistischer Raketen durch Russland hatte im Sommer ein Rekordniveau erreicht. Bislang können nur Patriot-Systeme diese abfangen, deren Munition jedoch stark erschöpft ist. Musk hatte Starlink kurz nach der russischen Invasion 2022 für die Ukraine aktiviert, über russischem Territorium funktioniert der Dienst jedoch nicht. Eine Freischaltung würde es der Ukraine ermöglichen, mobile Abschussrampen in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern hinter der Grenze ins Visier zu nehmen. Die Ukraine befürchtet zudem, dass Moskau im Winter gezielt Energie- und Heizanlagen zerstören will. Für die kalte Jahreszeit benötige die Ukraine Stubb zufolge drei Dinge: Flugabwehr, Energieanlagen und finanzielle Mittel. An einem entsprechenden Hilfspaket werde derzeit gearbeitet.