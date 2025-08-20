Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Mehr als ein Dutzend Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
Chef des Verteidigungsausschusses: Bundeswehr könnte Frieden in der Ukraine sichern
Ukraine-Gipfel könnte in Budapest stattfinden
Trump: Putin und Selenskij sind dabei, ein Treffen zu vereinbaren
Trump: Keine US-Truppen in der Ukraine, Europäer bereit für Truppen
Juri Auel
Russland: Gespräche über Sicherheitsgarantien nur mit uns
Russland hält Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne eine Beteiligung der Moskauer Regierung für sinnlos. Solche Bemühungen ohne die Russische Föderation seien ein "Weg ins Nirgendwo", sagte Außenminister Sergej Lawrow. Er kritisierte besonders ein Treffen von europäischen Spitzenpolitikern mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Montag im Weißen Haus, bei dem es um solche Garantien ging. Russland bekräftigte zudem seine kategorische Ablehnung "jeglicher Szenarien, die den Einsatz von Nato-Truppen in der Ukraine beinhalten".
Lawrow warf den europäischen Politikern "ziemlich ungeschickte und im Allgemeinen unethische Versuche" vor, die Position der Regierung von US-Präsident Trump zu ändern. Von den Europäern habe man keine konstruktiven Ideen gehört. Lawrow erklärte, Russland befürworte "wirklich verlässliche" Garantien für die Ukraine. Als Vorbild könne ein Entwurf dienen, der in den ersten Kriegswochen 2022 in Istanbul zwischen den Kriegsparteien diskutiert worden sei. Seine Äußerungen unterstrichen die Forderung Moskaus an die westlichen Regierungen, sich in Sicherheitsfragen, die die Ukraine und Europa betreffen, direkt mit Russland auseinanderzusetzen.
Trump hatte am Montag erklärt, die USA würden die Sicherheit der Ukraine bei einem Abkommen zur Beendigung des Krieges garantieren. Später grenzte er aber ein, er schließe die Entsendung von US-Bodentruppen in die Ukraine aus. Die USA könnten aber Luftunterstützung leisten. Der 2022 in Istanbul diskutierte Entwurf sah vor, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien von einer Gruppe von Ländern erhalten sollte, darunter die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates.
Die Ukraine forderte damals, dass die Garantiemächte im Falle eines Angriffs militärische Hilfe leisten. Russland bestand jedoch darauf, dass jede Entscheidung von allen Garantiestaaten gebilligt werden müsse, was Moskau ein Vetorecht eingeräumt hätte. Kiew lehnte den Vorschlag daraufhin ab.
Philipp Saul
Was denken die Leserinnen und Leser der SZ?
Im Anschluss an den Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Eine Option ist eine internationale Friedenstruppe, an der sich eventuell auch Deutschland beteiligen könnte. Sicher ist das nicht, die Debatte steht noch am Anfang. Über einen Einsatz der Bundeswehr müsste der Deutsche Bundestag entscheiden.
Dimitri Taube
Mehr als ein Dutzend Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
Bei nächtlichen Drohnenangriffen auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach Behördenangaben mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden, darunter auch mehrere Kinder. Kurz nach Mitternacht seien 15 Drohnen in ein Wohnviertel der Stadt Ochtyrka eingeschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 14 Personen seien ärztlich behandelt worden, darunter auch eine Familie mit drei Kindern im Alter von sechs und vier Jahren sowie einem fünf Monate alten Säugling. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt.
Bei dem Angriff wurden demnach ein Mehrfamilienhaus, 13 Einfamilienhäuser, ein Nebengebäude und eine Garage teilweise schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.
Bei dem Angriff wurden demnach ein Mehrfamilienhaus, 13 Einfamilienhäuser, ein Nebengebäude und eine Garage teilweise schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.
Dieses vom ukrainischen Rettungsdienst veröffentlichte Foto zeigt einen ukrainischen Rettungshelfer im Einsatz nach einem Luftangriff in Ochtyrka in der Region Sumy. Foto: Ukrainian Emergency Service via Reuters
Bei einem weiteren Drohnenangriff auf die Region Odessa in der Südukraine ist Behördenangaben zufolge außerdem ein Mensch verletzt worden. Zudem sei ein Großbrand in einer Treibstoff- und Energieanlage ausgebrochen, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. Er sprach von einem „massiven Drohnenangriff“. In der Stadt Ismajil an der ukrainisch-rumänischen Grenze wurde nach Angaben der Behörden Infrastruktur im Hafen an der Donau beschädigt.
Das russische Verteidigungsministerium teilte laut der Nachrichtenagentur RIA seinerseits mit, die russische Luftabwehr habe in der Nacht 42 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Das russische Verteidigungsministerium teilte laut der Nachrichtenagentur RIA seinerseits mit, die russische Luftabwehr habe in der Nacht 42 ukrainische Drohnen abgeschossen.
In der Region Odessa gab es infolge eines russischen Drohnenangriffs einen Brand in einer Treibstoff- und Energieanlage. Foto: Ukrainian Emergency Service via Reuters
Dimitri Taube
Chef des Verteidigungsausschusses: Bundeswehr könnte Frieden in der Ukraine sichern
Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag rechnet für den Fall eines dauerhaften Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine mit einem Einsatz deutscher Soldaten zur Friedenssicherung. Europäer und Ukrainer hätten schlechte Erfahrungen mit russischen Zusagen gemacht, deshalb brauche es effektive militärische Abschreckung, sagte der CDU-Politiker Thomas Röwekamp im WDR. „Und das bedeutet eben auch, dass auch deutsche Soldatinnen und Soldaten dann in Zukunft nach einem Friedensschluss mit Russland hier dafür sorgen, dass der Frieden auch dauerhaft hält.“
Als Beispiele dafür, wie eine Unterstützung durch die Bundeswehr aussehen könnte, nannte Röwekamp Hilfe bei der Logistik, bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten und bei der Luftabwehr.
Als Beispiele dafür, wie eine Unterstützung durch die Bundeswehr aussehen könnte, nannte Röwekamp Hilfe bei der Logistik, bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten und bei der Luftabwehr.
„Es gibt eine ganze Palette von militärischen Fähigkeiten, die wir in der Bundeswehr haben, die den Frieden in der Ukraine dauerhaft absichern kann.“Thomas Röwekamp (CDU)
Für die Ukrainer gehört die Frage möglicher Sicherheitsgarantien durch ihre Verbündeten zu den Kernpunkten einer möglichen Friedenslösung. Das Misstrauen gegenüber dem Angreifer Russland ist nach fast dreieinhalb Jahren Krieg groß.
„Es geht schon darum, der Ukraine verbindlich zuzusichern und auch militärisch abzusichern, dass für den Fall eines erneuten Angriffs durch Russland die Europäer gemeinsam mit den Truppen der Amerikaner auch bereit sind, einen Angriff zurückzuschlagen“, sagte Röwekamp. „Am Ende will niemand Krieg, und der sicherste Weg, eine erneute kriegerische Auseinandersetzung zu verhindern, wäre, mit einer starken Truppenpräsenz gegen einen solchen Krieg auch die russische Armee abzuschrecken.“
„Es geht schon darum, der Ukraine verbindlich zuzusichern und auch militärisch abzusichern, dass für den Fall eines erneuten Angriffs durch Russland die Europäer gemeinsam mit den Truppen der Amerikaner auch bereit sind, einen Angriff zurückzuschlagen“, sagte Röwekamp. „Am Ende will niemand Krieg, und der sicherste Weg, eine erneute kriegerische Auseinandersetzung zu verhindern, wäre, mit einer starken Truppenpräsenz gegen einen solchen Krieg auch die russische Armee abzuschrecken.“
Thomas Röwekamp. Foto: Imago/dts Nachrichtenagentur
Michelle Ostwald
Ukraine-Gipfel könnte in Budapest stattfinden
Nach der Ankündigung neuer Ukraine-Gespräche verdichten sich die Hinweise auf ein Treffen der Präsidenten der Ukraine und Russlands mit Donald Trump in Budapest. Der Secret Service, der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständig ist, treffe bereits Vorkehrungen dafür, berichtete die Website Politico. Die ungarische Hauptstadt sei bei einem Gespräch Trumps mit Ministerpräsident Viktor Orbán vorgeschlagen worden, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Das Präsidialamt in Washington bestätigte die Unterredung zwischen Trump und Orbán.
Das Dreiertreffen ist nach bisherigen Angaben im Anschluss an eine Begegnung Selenskijs mit Kremlchef Wladimir Putin geplant. Trump sagte in einem Radio-Interview, er habe "sehr erfolgreiche" Begegnungen mit beiden gehabt – "und nun dachte ich, es wäre besser, wenn sie sich ohne mich treffen". Er wolle sehen, wie das Gespräch verlaufe.
Trotz der Ankündigung am Montag, dass die beiden Treffen vorbereitet werden, gibt es noch viele offene Fragen – darunter auch, ob der Kreml überhaupt dazu bereit ist. Das Weiße Haus bekräftigte, dass Putin einem Gipfel mit Selenskij zugestimmt habe, aus Moskau gibt es aber immer noch keine eindeutigen Worte dazu.
Der Anruf Trumps bei Orbán sei ein Ergebnis der Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und europäischen Spitzenpolitikern in Washington gewesen, schrieb Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Europäer hätten Trump gebeten, seinen Einfluss auf Orbán geltend zu machen, damit dieser seine Haltung, die Ukraine nicht in den Staatenbund der EU aufnehmen zu wollen, aufgebe.
Das Dreiertreffen ist nach bisherigen Angaben im Anschluss an eine Begegnung Selenskijs mit Kremlchef Wladimir Putin geplant. Trump sagte in einem Radio-Interview, er habe "sehr erfolgreiche" Begegnungen mit beiden gehabt – "und nun dachte ich, es wäre besser, wenn sie sich ohne mich treffen". Er wolle sehen, wie das Gespräch verlaufe.
Trotz der Ankündigung am Montag, dass die beiden Treffen vorbereitet werden, gibt es noch viele offene Fragen – darunter auch, ob der Kreml überhaupt dazu bereit ist. Das Weiße Haus bekräftigte, dass Putin einem Gipfel mit Selenskij zugestimmt habe, aus Moskau gibt es aber immer noch keine eindeutigen Worte dazu.
Der Anruf Trumps bei Orbán sei ein Ergebnis der Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und europäischen Spitzenpolitikern in Washington gewesen, schrieb Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Europäer hätten Trump gebeten, seinen Einfluss auf Orbán geltend zu machen, damit dieser seine Haltung, die Ukraine nicht in den Staatenbund der EU aufnehmen zu wollen, aufgebe.
Michelle Ostwald
Kretschmer gegen deutsche Bodentruppen in der Ukraine
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist gegen deutsche Bodentruppen in der Ukraine. "Dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen, darf kein Thema sein", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende dem Spiegel. Deutschland könne seiner Ansicht nach die Sicherheit in der Ukraine nicht gewährleisten. "Dafür fehlen der Bundeswehr die Voraussetzungen", sagte Kretschmer.
Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Diese gelten als Grundvoraussetzung dafür, dass die Ukraine in Verhandlungen Russland Zugeständnisse macht.
Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Diese gelten als Grundvoraussetzung dafür, dass die Ukraine in Verhandlungen Russland Zugeständnisse macht.
Michelle Ostwald
Trump: Putin und Selenskij sind dabei, ein Treffen zu vereinbaren
US-Präsident Donald Trump zufolge sind der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij im Moment dabei, ein Treffen zu organisieren. "Sie sind dabei, es zu vereinbaren", sagte Trump in einem Radiointerview und fügte hinzu, er wolle, dass das Töten aufhört.
Xaver Bitz
Weißes Haus: Putin hat Treffen mit Selenskij "versprochen"
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Weißen Hauses einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zugestimmt. Sprecherin Karoline Leavitt antwortete in Washington auf wiederholtes Nachhaken von Reportern schließlich auf die Frage, ob Putin ein direktes Treffen in den kommenden Wochen "versprochen" habe: "Das hat er."
Zuvor hatte sie Fragen zu dem Thema mehrfach ausweichend beantwortet. So wollte sie sich nicht zu möglichen Orten äußern und betonte zunächst nur, Trump wisse von Putins Bereitschaft zu einem Treffen, weil er am Montag selbst mit ihm telefoniert habe. Als Journalisten nachfragten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugestimmt habe, erklärte Leavitt zunächst: "Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustandezubringen." Erst auf weitere Nachfragen gab sie eine klare Antwort.
Aus Moskau kamen bislang allerdings zurückhaltendere Töne. Man sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden", fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskijs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen. Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln.
Zuvor hatte sie Fragen zu dem Thema mehrfach ausweichend beantwortet. So wollte sie sich nicht zu möglichen Orten äußern und betonte zunächst nur, Trump wisse von Putins Bereitschaft zu einem Treffen, weil er am Montag selbst mit ihm telefoniert habe. Als Journalisten nachfragten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugestimmt habe, erklärte Leavitt zunächst: "Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustandezubringen." Erst auf weitere Nachfragen gab sie eine klare Antwort.
Aus Moskau kamen bislang allerdings zurückhaltendere Töne. Man sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. "Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden", fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskijs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen. Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln.
Katja Guttmann
Trump: Keine US-Truppen in der Ukraine, Europäer bereit für Truppen
Im Rahmen eines Friedensabkommens mit Russland würde US-Präsident Trump keine Truppen in die Ukraine schicken, wie er im US-Fernsehsender Fox News erklärte. Zu keinem Zeitpunkt seien US-Truppen in der Ukraine Teil einer Sicherheitsgarantie. Die Moderatoren fragten ihn nach "Zusicherungen”, die er geben könne. Trump antwortete: „Nun, Sie haben meine Zusicherung, und ich bin der Präsident”, berichtete die New York Times.
Stattdessen geht er davon aus, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien dazu bereit sind, zur Absicherung eines möglichen Friedens Soldaten in die Ukraine zu schicken. "Wenn es um die Sicherheit geht, sind sie bereit, Bodentruppen zu entsenden", sagte er Fox News. Die Vereinigten Staaten seien unterdessen bereit, die Verbündeten - etwa aus der Luft - zu unterstützen.
Die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 durch Russland und den fehlenden Widerstand seines Vorgängers Barack Obama dagegen nannte Trump "das schlechteste Immobiliengeschäft, das ich je gesehen habe". Doch die Forderung der Ukrainer nach Rückgabe der Krim sei einer der Gründe für den Konflikt jetzt. Erneut sah der US-Präsident nicht Moskau als Angreifer, sondern gab Kiew die Schuld am Krieg. "Man legt sich nicht mit einer zehnmal größeren Nation an."
Stattdessen geht er davon aus, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien dazu bereit sind, zur Absicherung eines möglichen Friedens Soldaten in die Ukraine zu schicken. "Wenn es um die Sicherheit geht, sind sie bereit, Bodentruppen zu entsenden", sagte er Fox News. Die Vereinigten Staaten seien unterdessen bereit, die Verbündeten - etwa aus der Luft - zu unterstützen.
Die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 durch Russland und den fehlenden Widerstand seines Vorgängers Barack Obama dagegen nannte Trump "das schlechteste Immobiliengeschäft, das ich je gesehen habe". Doch die Forderung der Ukrainer nach Rückgabe der Krim sei einer der Gründe für den Konflikt jetzt. Erneut sah der US-Präsident nicht Moskau als Angreifer, sondern gab Kiew die Schuld am Krieg. "Man legt sich nicht mit einer zehnmal größeren Nation an."
Katja Guttmann
Ukraine erhält tausend Soldatenleichen zurück
Russland hat 1000 ukrainische Gefallene an Kiew überstellt. Dies sei in Übereinstimmung mit den Abmachungen von Istanbul geschehen, schrieb der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski bei Telegram. Im Gegenzug habe die Ukraine 19 russische Gefallene überstellt. "Genauso wie vor einem Monat", fügte er hinzu. Kiew bestätigte den Erhalt der Leichen.
Die Rückführung der Leichen hat sich zum Politikum entwickelt: Moskau hatte bereits zuvor 7000 Leichen übergeben. Offiziellen russischen Angaben nach hat die Ukraine gleichzeitig weniger als 100 Gefallene überstellt. Nach Ansicht Moskaus ist dies ein Indiz dafür, dass die Ukraine wesentlich mehr Tote an der Front zu beklagen hat als Russland.
Kiew wiederum betonte, dass unter den Leichen auch fünf Soldaten seien, die in russischer Gefangenschaft gewesen seien. Diese hätten dem Abkommen von Istanbul nach zuletzt bei einem Austausch schwerverwundeter Soldaten freikommen sollen, teilte der Koordinierungsstab für Fragen der Kriegsgefangenen mit. Die Ukraine hat Russland bereits mehrfach die Misshandlung von Kriegsgefangenen vorgeworfen. In dem seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg sind auf beiden Seiten bereits Zehntausende Soldaten ums Leben gekommen.
Die Rückführung der Leichen hat sich zum Politikum entwickelt: Moskau hatte bereits zuvor 7000 Leichen übergeben. Offiziellen russischen Angaben nach hat die Ukraine gleichzeitig weniger als 100 Gefallene überstellt. Nach Ansicht Moskaus ist dies ein Indiz dafür, dass die Ukraine wesentlich mehr Tote an der Front zu beklagen hat als Russland.
Kiew wiederum betonte, dass unter den Leichen auch fünf Soldaten seien, die in russischer Gefangenschaft gewesen seien. Diese hätten dem Abkommen von Istanbul nach zuletzt bei einem Austausch schwerverwundeter Soldaten freikommen sollen, teilte der Koordinierungsstab für Fragen der Kriegsgefangenen mit. Die Ukraine hat Russland bereits mehrfach die Misshandlung von Kriegsgefangenen vorgeworfen. In dem seit dreieinhalb Jahren währenden Krieg sind auf beiden Seiten bereits Zehntausende Soldaten ums Leben gekommen.
Nadja Lissok
Schweiz würde Ukraine-Gipfel ausrichten
Nach Aussage des Außenministers Ignazio Cassis wäre die Schweiz einverstanden, dass ein Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg in Genf stattfinden würde. "Wir sind bereit für so ein Treffen", sagte Cassis dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der Vorschlag dazu kam vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der forderte, dass der russische und der ukrainische Präsident sich in einem "neutralen Land" treffen.
Cassis sagte dem SRF auch, dass der Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Wladimir Putin kein Hindernis für eine Reise in die Schweiz wäre. Genf hätte als europäischer UN-Sitz eine spezielle Rolle. Der Internationale Strafgerichtshof hat 2023 gegen Putin einen internationalen Haftbefehl wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen – der Kremlchef müsste in Ländern, die das Gericht anerkennen, eigentlich festgenommen und nach Den Haag überstellt werden.
Cassis sagte dem SRF auch, dass der Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Wladimir Putin kein Hindernis für eine Reise in die Schweiz wäre. Genf hätte als europäischer UN-Sitz eine spezielle Rolle. Der Internationale Strafgerichtshof hat 2023 gegen Putin einen internationalen Haftbefehl wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen – der Kremlchef müsste in Ländern, die das Gericht anerkennen, eigentlich festgenommen und nach Den Haag überstellt werden.
Philipp Saul
Macron für Rückversicherungstruppen „nicht an der Front, nicht provokativ, sondern zur Beruhigung“
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Interview mit dem französischen Sender TF1/LCI etwas genauer ausgeführt, was er unter Sicherheitsgarantien für die Ukraine versteht. Er nannte zum einen „eine starke ukrainische Armee, das heißt mehrere Zehntausend gut ausgerüstete Soldaten mit Verteidigungssystemen, besseren Standards und so weiter“.
Die zweite Garantie bestehe aus Rückversicherungstruppen und der Ansage, „dass die Briten, Franzosen, Deutschen, Türken und andere bereit sind, Operationen durchzuführen, nicht an der Front, nicht provokativ, sondern zur Beruhigung in der Luft, auf See und an Land, um ein strategisches Signal zu setzen und zu sagen: Ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ist auch unser Anliegen“.
Auf die Frage, ob diese Rückversicherungstruppen im Falle eines russischen Angriffs gezwungen sein würden, zu kämpfen, sagte Macron dem Sender, wenn Russland nach einem Friedensabkommen an die Grenzen Europas zurückkehre und provoziere, dann gäbe es in diesem Moment eine Reaktion.
Die zweite Garantie bestehe aus Rückversicherungstruppen und der Ansage, „dass die Briten, Franzosen, Deutschen, Türken und andere bereit sind, Operationen durchzuführen, nicht an der Front, nicht provokativ, sondern zur Beruhigung in der Luft, auf See und an Land, um ein strategisches Signal zu setzen und zu sagen: Ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ist auch unser Anliegen“.
Auf die Frage, ob diese Rückversicherungstruppen im Falle eines russischen Angriffs gezwungen sein würden, zu kämpfen, sagte Macron dem Sender, wenn Russland nach einem Friedensabkommen an die Grenzen Europas zurückkehre und provoziere, dann gäbe es in diesem Moment eine Reaktion.
Dominik Fürst
Macron schlägt Genf als Ort für Treffen zwischen Putin und Selenskij vor
Der französische Präsident Emmanuel Macron schlägt die Stadt Genf als Ort für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij vor. Das sagt er in einem Interview mit dem französischen Nachrichtensender LCI, mehrere Medien berichten darüber. Die Gespräche zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten sollten in einem „neutralen Land“ stattfinden, sagte Macron demnach. Er wolle auch europäische Staats- und Regierungschefs bei dem Treffen dabeihaben.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen Selenskij und Putin sich treffen: Das ist das Ergebnis des Spitzentreffens im Weißen Haus am Montagabend, bei dem Selenskij und mehrere europäische Spitzenpolitiker versucht haben, dem US-Präsidenten Donald Trump Sicherheitsgarantien für Kiew für die Zeit nach einem möglichen Kriegsende abzuringen – anscheinend mit Erfolg. Dennoch warnte Macron vor einem vorschnellen Friedensdeal: „Dieser Frieden darf nicht überstürzt werden und muss durch solide Garantien abgesichert sein, sonst stehen wir wieder am Anfang“, sagte der Franzose.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen Selenskij und Putin sich treffen: Das ist das Ergebnis des Spitzentreffens im Weißen Haus am Montagabend, bei dem Selenskij und mehrere europäische Spitzenpolitiker versucht haben, dem US-Präsidenten Donald Trump Sicherheitsgarantien für Kiew für die Zeit nach einem möglichen Kriegsende abzuringen – anscheinend mit Erfolg. Dennoch warnte Macron vor einem vorschnellen Friedensdeal: „Dieser Frieden darf nicht überstürzt werden und muss durch solide Garantien abgesichert sein, sonst stehen wir wieder am Anfang“, sagte der Franzose.
Sarah Langner
Russland greift Ukraine nach Gipfel in Washington heftig mit Raketen und Drohnen an
Während und kurz nach dem Treffen westlicher Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump in Washington hat Russland die Ukraine erneut massiv aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär meldete einen der größten russischen Luftangriffe in diesem Monat. Insgesamt habe Russland in der Nacht zum Dienstag 270 Drohnen und zehn Raketen eingesetzt, teilte die Luftwaffe mit. Davon seien 230 Drohnen und sechs Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden.
An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden. Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Dort gab es den Behörden zufolge Stromausfälle. Berichte zu Opfern liegen nicht vor.
Russland meldete den Abschuss 23 ukrainischer Drohnen. In der Region Wolgograd habe ein ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.
An 16 Orten im Land seien Einschläge von vier Raketen und 40 Drohnen registriert worden. Betroffen waren etwa die Regionen Tschernihiw im Norden und Poltawa im Zentrum des Landes. Mehrere Dutzend Drohnen und mindestens zwei ballistische Raketen wurden auf die Region abgefeuert. Dort gab es den Behörden zufolge Stromausfälle. Berichte zu Opfern liegen nicht vor.
Russland meldete den Abschuss 23 ukrainischer Drohnen. In der Region Wolgograd habe ein ukrainischer Drohnenangriff Brände in einer Ölraffinerie und auf dem Dach eines Krankenhauses ausgelöst.
Alexandra Föderl-Schmid
Die SZ berichtet über das Ukraine-Treffen im Weißen Haus
Mit großer Spannung wurde gestern Abend auf Washington geblickt, wo US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und weitere führende europäische Politiker empfangen hat. Die SZ ordnet für Sie ein, was von dem Treffen bleibt
- Die Europäer haben ihre Lektion in Trumpologie gelernt, kommentiert Reymer Klüver (SZ Plus). Der US-Präsident hält den Aufmarsch von drei Präsidenten, zwei Premiers, einem Kanzler und zwei Chefs großer Organisationen im Weißen Haus für eine Ehrerbietung. In Wahrheit haben seine Gäste einfach nur begriffen, worauf er steht.
- US-Korrespondent Peter Burghardt hat bereits den Gipfel in Alaska vor Ort beobachtet und berichtet nun über das Treffen im Weißen Haus. Sein Eindruck: Die Choreographie der Europäer ist gelungen und hat durchaus Eindruck auf US-Präsident Donald Trump gemacht. (SZ Plus)
- Patrick Wehner ist derzeit ebenfalls für die SZ in den USA und hat die wichtigsten Erkenntnisse dieses Gipfels übersichtlich zusammengefasst. (SZ Plus)