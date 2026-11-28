Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij weitet Zensur aus: Keine Berichte über Schäden an kritischer Infrastruktur
Ukraine: Nordkorea setzte offenbar militärische Zusammenarbeit mit Russland teilweise aus
Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin mit Hitler-Vergleich
Libyen und Italien kritisieren ukrainischen Angriff auf russische Schiffe
Warnung der IAEA nach 28. Stromausfall in Saporischschja
Selenskij weitet Zensur aus: Keine Berichte über Schäden an kritischer Infrastruktur
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unterschrieb einen Erlass über ein Verbot für Medien, über Schäden an der kritischen Infrastruktur zu berichten. Damit werden die wegen des Kriegs geltenden Zensurbestimmungen noch einmal ausgeweitet.
Gemäß dem Dekret muss das Ministerkabinett in Kiew „dringende Maßnahmen“ ergreifen, um bestimmte Berichterstattung in den Massenmedien zu verbieten, nämlich „über die Folgen von Zerstörungen und die Fristen für die Wiederherstellung von Objekten der kritischen Infrastruktur sowie die Phasen und den Fortschritt des Baus von Schutzanlagen an Objekten der kritischen Infrastruktur im Brennstoff- und Energiesektor und im Sektor der Lebensgrundlagen der Bevölkerung“. Ähnliche Vorschriften gelten auch in Russland für Medien.
In Kiew sind bei neuen russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht.
Selenskij: Angriff auf russisches Schiff in Libyen nicht abgesprochen
Der Angriff auf ein russisches Kriegsschiff bei einem libyschen Marinestützpunkt sei ohne vorherige Absprache mit den europäischen Verbündeten erfolgt - das stellt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nun klar. Auf dem Kurnachrichtendienst x teile Selenskij mit, er habe das der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am späten Freitagabend in einem Telefonat bestätigt.
Meloni hatte die Regierung in Kiew zuvor davor gewarnt, den seit Februar 2022 andauernden Krieg auf das Mittelmeer auszuweiten. Die Ukraine hatte bestätigt, dass sie mit Marinedrohnen die russische Korvette Merkury in der libyschen Hafenstadt Bengasi versenkt habe. Zudem sei ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste getroffen worden, das laut Kiew für den Transport von Waffen genutzt wurde. Die ukrainische Regierung betonte, der Einsatz habe sich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen.
Selenskij hatte zunächst in einem Interview mit der BBC betont, die Ukraine spreche sich bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab.
Meloni hatte die Regierung in Kiew zuvor davor gewarnt, den seit Februar 2022 andauernden Krieg auf das Mittelmeer auszuweiten. Die Ukraine hatte bestätigt, dass sie mit Marinedrohnen die russische Korvette Merkury in der libyschen Hafenstadt Bengasi versenkt habe. Zudem sei ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste getroffen worden, das laut Kiew für den Transport von Waffen genutzt wurde. Die ukrainische Regierung betonte, der Einsatz habe sich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen.
Selenskij hatte zunächst in einem Interview mit der BBC betont, die Ukraine spreche sich bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab.
Barbara Klimke
Russland nimmt Atom-U-Boot mit Hyperschallraketen in die Flotte auf
Kremlchef Wladimir Putin hat im nordrussischen Gebiet Archangelsk das neue atomgetriebene U-Boot Perm offiziell in Dienst gestellt. „Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, derart leistungsstarke Atom-U-Boote zu bauen – Waffen von globaler Tragweite und Bedeutung“, sagte der russische Präsident in Sewerodwinsk. Das Atom-U-Boot werde das erste serienmäßig mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon ausgerüstete Unterseeboot, hieß es. Als Teil der Pazifikflotte werde es zum Schutz des Fernen Ostens und des russischen Teils der Arktis eingesetzt.
Putin zufolge sollen bis 2030 weitere fünf Raketen-U-Boote an die Flotte übergeben werden. Zu diesem Zeitpunkt dürften früheren Verlautbarungen nach auch die letzten beiden Atom-Unterseeboote aus sowjetischer Produktion ersetzt worden sein. Die mit dem Bau beauftragte Marinewerft Sewmasch liegt bei Archangelsk am Weißen Meer.
In Russlands Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine wurde die schwer abfangbare Zirkon-Raketen erstmals eingesetzt. Die russische Flotte verlor bereits mehrere Schiffe in dem Krieg und musste sich aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückziehen.
Putin zufolge sollen bis 2030 weitere fünf Raketen-U-Boote an die Flotte übergeben werden. Zu diesem Zeitpunkt dürften früheren Verlautbarungen nach auch die letzten beiden Atom-Unterseeboote aus sowjetischer Produktion ersetzt worden sein. Die mit dem Bau beauftragte Marinewerft Sewmasch liegt bei Archangelsk am Weißen Meer.
In Russlands Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine wurde die schwer abfangbare Zirkon-Raketen erstmals eingesetzt. Die russische Flotte verlor bereits mehrere Schiffe in dem Krieg und musste sich aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückziehen.
Tote nach russischen Angriffen in der Nordukraine
Bei russischen Angriffen sind in der Nordukraine mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben kamen drei Menschen bei einer Attacke auf ein Unternehmen in Nyschin im Gebiet Tschernihiw ums Leben. Sieben weitere seien verletzt worden. In der weiter westlich gelegenen Region Schytomyr gab es ebenfalls russische Angriffe. In der Gemeinde Malyn wurde nach Angaben von Gebietsgouverneur Witalij Bunetschko ein Mensch getötet. Zwölf weitere seien verletzt worden. Die Attacke galt demnach einem „zivilen Unternehmen“.
Zum eingesetzten Waffentyp wurden in beiden Fällen keine Angaben gemacht. Im Laufe des Freitags gab es für beide Regionen mehrfach Warnungen der ukrainischen Luftwaffe vor Drohnenangriffen.
Ukraine will Waffenruhe im Schwarzen Meer für Lebensmittelexporte
Die Ukraine strebt nach eigenen Angaben eine Waffenruhe im Schwarzen Meer zur Sicherung des Lebensmittelexports an. Die Regierung in Kiew habe ihren internationalen Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte nun auf eine Antwort Russlands, zitierte der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha. Dieser äußerte sich demnach dankbar gegenüber Indien, der Türkei und Ägypten, die eine wichtige Rolle bei den Vermittlungsbemühungen spielten.
Russland hat dem Minister zufolge auch den Öltransport in das Abkommen einbeziehen wollen und gefordert, dass die Ukraine ihre Angriffe auf den russischen Ölsektor einstellt. Dies komme für die Regierung in Kiew jedoch nur als Teil eines umfassenderen Abkommens über eine Waffenruhe im Energiebereich infrage, erklärte Sybiha weiter.
Russland hat dem Minister zufolge auch den Öltransport in das Abkommen einbeziehen wollen und gefordert, dass die Ukraine ihre Angriffe auf den russischen Ölsektor einstellt. Dies komme für die Regierung in Kiew jedoch nur als Teil eines umfassenderen Abkommens über eine Waffenruhe im Energiebereich infrage, erklärte Sybiha weiter.
Anna Schimpp
Ukraine: Nordkorea setzte offenbar militärische Zusammenarbeit mit Russland teilweise aus
Nordkorea hat nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR die militärische Zusammenarbeit mit Russland vorübergehend eingeschränkt. Betroffen gewesen seien Raketen- und Artillerielieferungen sowie russische Militärflüge über Nordkorea, teilte die Behörde am Donnerstag mit.
Auslöser seien Äußerungen des russischen Vize-Außenministers Andrej Rudenko gewesen, Moskau wolle beim Abbau der Spannungen zwischen Nord- und Südkorea helfen. Daraufhin habe Pjöngjang eine Klärung der russischen Südkorea-Politik gefordert. Für die Äußerungen Rudenkos und die nordkoreanische Reaktion gibt es allerdings keine Bestätigung von russischer oder nordkoreanischer Seite.
Zudem soll Nordkorea eine russische Bitte auf Eis gelegt haben, die eigenen Truppen in Russland von etwa 8500 auf 50 000 Soldaten aufzustocken. Die Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Auslöser seien Äußerungen des russischen Vize-Außenministers Andrej Rudenko gewesen, Moskau wolle beim Abbau der Spannungen zwischen Nord- und Südkorea helfen. Daraufhin habe Pjöngjang eine Klärung der russischen Südkorea-Politik gefordert. Für die Äußerungen Rudenkos und die nordkoreanische Reaktion gibt es allerdings keine Bestätigung von russischer oder nordkoreanischer Seite.
Zudem soll Nordkorea eine russische Bitte auf Eis gelegt haben, die eigenen Truppen in Russland von etwa 8500 auf 50 000 Soldaten aufzustocken. Die Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Selenskij: Kiew spricht Angriffe außerhalb der Kampfzone ab
Die Ukraine spricht sich nach Worten von Präsident Wolodimir Selenskij bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagte er in Kiew in einem Interview der britischen BBC. Es gebe diplomatische Kontakte.
Zuletzt hatte die Ukraine mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff Merkury im libyschen Mittelmeerhafen Bengasi versenkt. Das wirft völkerrechtliche Fragen auf. Italien kritisierte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Landes in Nordafrika.
Selenskij rechtfertigte Einsätze außerhalb der eigentlichen Kampfzone. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er der BBC-Ukraine-Redaktion.
Zuletzt hatte die Ukraine mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff Merkury im libyschen Mittelmeerhafen Bengasi versenkt. Das wirft völkerrechtliche Fragen auf. Italien kritisierte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Landes in Nordafrika.
Selenskij rechtfertigte Einsätze außerhalb der eigentlichen Kampfzone. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er der BBC-Ukraine-Redaktion.
Anna Schimpp
Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin mit Hitler-Vergleich
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich irritiert darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin als Freund bezeichnet hat. Das sei genauso, als hätte man während des Zweiten Weltkriegs Adolf Hitler einen guten Freund genannt, sagte Selenskij in einem BBC-Interview. Es bleibe Trump überlassen, was er sage oder im Internet verbreite. Es sei jedoch seltsam, Putin so zu nennen. Der russische Präsident sei ein Aggressor und ein Killer. „Er kann kein Freund sein.“
„Er ist ein Aggressor und Killer. Er kann kein Freund sein.“Selenskij über Putin
Trump hatte Putin kürzlich auf einem Gipfel in China als Freund begrüßt. Wenig später veröffentlichte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Foto. Es zeigt die beiden Politiker eng beieinanderstehend beim Händeschütteln und ist mit den Worten „Mein Freund“ überschrieben.
Libyen und Italien kritisieren ukrainischen Angriff auf russische Schiffe
Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe in Libyen hat die Regierung in Kiew beschwichtigt. Die Aktion im Hafen von Bengasi habe sich ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen selbst, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem libyschen Amtskollegen Al-Taher Al-Baour. Auf der Plattform X drückte Sybiha sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen aus und sprach dem libyschen Volk sein Beileid aus. Die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg gegen Russland auf Libyen oder ein anderes Land auszuweiten.
Die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis verurteilte die ukrainische Operation. Das Land werde es nicht akzeptieren, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die im Osten Libyens herrschende Libysche Nationale Armee (LNA) von General Chalifa Haftar, die Verbindungen zu Russland unterhält, meldete den Tod von zwei libyschen Soldaten. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani übte Kritik: Der Ukraine sei mitgeteilt worden, dass Angriffe auf russische Schiffe in libyschen Gewässern falsch seien. Er warnte Kiew davor, den Krieg auf neue Gebiete auszuweiten.
Die Ukraine hatte am Sonntag mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt. Bereits am Tag zuvor war ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen mit einer Drohne angegriffen worden. Sybiha hatte am Dienstag betont, dass russische Marineschiffe und Frachter mit militärischer Ausrüstung legitime Ziele seien und die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung ausübe. Das russische Präsidialamt wirft der Ukraine dagegen vor, den Krieg auf das Mittelmeer und die Ostsee auszuweiten.
Barbara Klimke
Warnung der IAEA nach 28. Stromausfall in Saporischschja
Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, erklärte die Behörde. IAEA-Chef Rafael Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen. Die russischen Betreiber der von Moskau besetzten Anlage erklärten, die Verbindung sei durch das Auslösen von Schutzvorrichtungen getrennt worden. Die Notstromaggregate funktionierten jedoch einwandfrei.
Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass sie wegen der durch Kampfhandlungen verursachten Ausfälle über eine neunte Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk verhandle.
Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass sie wegen der durch Kampfhandlungen verursachten Ausfälle über eine neunte Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk verhandle.
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Deutschland unterstützt die Ukraine angesichts der bevorstehenden Wintermonate mit einem weiteren militärischen Hilfspaket. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, ist die Luftverteidigung. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor.
Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeitsveranstaltung, betonte der Minister: Es gehe um die Sicherheit Europas und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor.
Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeitsveranstaltung, betonte der Minister: Es gehe um die Sicherheit Europas und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten.
Merz: Europäer und USA einig über „Artikel-5-ähnliche“ Garantien
Die Europäer und die US-Regierung sind sich nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz darüber einig, dass die Ukraine nach einem Friedensabkommen dauerhafte Sicherheitsgarantien braucht. Es gehe um „Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien“, sagte Merz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit Bezug auf die Beistandsklausel des Nato-Vertrags. „Darüber sind wir uns in der Koalition der Willigen auch mit den Amerikanern einig“, fügte er hinzu. Wie diese Garantien im Einzelnen aussehen sollten, sei jedoch noch unklar.
Carim Soliman
Ukraine: Russland greift zwei Getreidefrachter nahe Odessa an
Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag nahe dem Schwarzmeerhafen Odessa zwei ausländische Frachtschiffe angegriffen. Die Schiffe hätten mehr als 100 000 Tonnen Getreide geladen, sagte Ministerpräsident Serhij Korezkyj. Er machte keine Angaben dazu, woher das Getreide stammte oder wo die Schiffe ihre Fracht an Bord genommen hatten.
Die Getreidelieferungen aus den wichtigen Schwarzmeerhäfen rund um Odessa sind nach Angaben der Ukraine seit Ende Juli nahezu zum Erliegen gekommen, nachdem Russland seine Angriffe auf Getreideterminals und Handelsschiffe massiv verstärkt hatte. Russland erklärt hingegen, keine zivilen Ziele anzugreifen.
Die drei Häfen des Knotenpunkts Odessa wickelten vor der Eskalation rund 90 Prozent der ukrainischen Agrar- und Metallexporte ab. Die Regierung in Kiew hat den Hafenbetrieb nicht formell verboten. Reedereien meiden die Häfen jedoch wegen der Sicherheitsrisiken, während stark steigende Versicherungskosten Händler abschrecken.
Präsident Wolodimir Selenskij sagte unlängst, Lieferungen aus den Häfen von Odessa fänden unregelmäßig statt. Agrarminister Taras Wyssozkyj erklärte, über die Häfen liefen keine Exporte. Daten von Analysten hingegen zeigen, dass die staatliche Eisenbahn weiterhin Getreide in Richtung der Schwarzmeerhäfen transportiert.
Die Getreidelieferungen aus den wichtigen Schwarzmeerhäfen rund um Odessa sind nach Angaben der Ukraine seit Ende Juli nahezu zum Erliegen gekommen, nachdem Russland seine Angriffe auf Getreideterminals und Handelsschiffe massiv verstärkt hatte. Russland erklärt hingegen, keine zivilen Ziele anzugreifen.
Die drei Häfen des Knotenpunkts Odessa wickelten vor der Eskalation rund 90 Prozent der ukrainischen Agrar- und Metallexporte ab. Die Regierung in Kiew hat den Hafenbetrieb nicht formell verboten. Reedereien meiden die Häfen jedoch wegen der Sicherheitsrisiken, während stark steigende Versicherungskosten Händler abschrecken.
Präsident Wolodimir Selenskij sagte unlängst, Lieferungen aus den Häfen von Odessa fänden unregelmäßig statt. Agrarminister Taras Wyssozkyj erklärte, über die Häfen liefen keine Exporte. Daten von Analysten hingegen zeigen, dass die staatliche Eisenbahn weiterhin Getreide in Richtung der Schwarzmeerhäfen transportiert.
Sieben Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew – Einkaufszentrum getroffen
Russland hat Kiew ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei sieben Menschen verletzt. Zwei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag mit. Die Raketen hätten zudem ein Einkaufszentrum und zwei weitere Gebäude auf der Ostseite des Flusses Dnjepr getroffen. Eines der Gebäude sei schwer beschädigt worden.
Eine Serie lauter Explosionen war in der Nacht in ganz Kiew zu hören. Ein Großbrand am linken, also östlichen Ufer des Dnjepr war auch am Donnerstagmorgen noch nicht unter Kontrolle. Dichte, dunkle Rauchwolken stiegen in den klaren Himmel auf. Klitschko hatte die Einwohner am späten Mittwochabend auf Telegram aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.
Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag seinerseits mit, in der Nacht zwei Anlagen der Drohnenproduktion in Kiew getroffen zu haben. Das eine Ziel sei das Unternehmen Chimwolokno gewesen, das Teile für Drohnen-Sprengköpfe herstelle. Das andere sei ein von der Firma Oakline betriebenes Gelände gewesen. Fluggeräte für den ukrainischen Drohnen- und Raketenhersteller Fire Point würden dort montiert und gelagert. Das ukrainische Militär äußerte sich bisher nicht.
Russland setzte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht neben ballistischen Raketen 113 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed ein, 76 davon mit Strahlantrieb. Dieses Modell fliegt deutlich schneller als das Vorgängermodell. Die Flugabwehr schoss nach vorläufigen Angaben 87 Drohnen ab oder machte sie anderweitig unschädlich. Drei Menschen wurden am Donnerstag zudem bei einem weiteren Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw verletzt, wie der dortige Bürgermeister mitteilte. Weitere Personen seien unter Trümmern verschüttet.
Eine Serie lauter Explosionen war in der Nacht in ganz Kiew zu hören. Ein Großbrand am linken, also östlichen Ufer des Dnjepr war auch am Donnerstagmorgen noch nicht unter Kontrolle. Dichte, dunkle Rauchwolken stiegen in den klaren Himmel auf. Klitschko hatte die Einwohner am späten Mittwochabend auf Telegram aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.
Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag seinerseits mit, in der Nacht zwei Anlagen der Drohnenproduktion in Kiew getroffen zu haben. Das eine Ziel sei das Unternehmen Chimwolokno gewesen, das Teile für Drohnen-Sprengköpfe herstelle. Das andere sei ein von der Firma Oakline betriebenes Gelände gewesen. Fluggeräte für den ukrainischen Drohnen- und Raketenhersteller Fire Point würden dort montiert und gelagert. Das ukrainische Militär äußerte sich bisher nicht.
Russland setzte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht neben ballistischen Raketen 113 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed ein, 76 davon mit Strahlantrieb. Dieses Modell fliegt deutlich schneller als das Vorgängermodell. Die Flugabwehr schoss nach vorläufigen Angaben 87 Drohnen ab oder machte sie anderweitig unschädlich. Drei Menschen wurden am Donnerstag zudem bei einem weiteren Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw verletzt, wie der dortige Bürgermeister mitteilte. Weitere Personen seien unter Trümmern verschüttet.
Russische Besatzer: Tote bei ukrainischem Angriff auf Parkplatz
In dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des südukrainischen Gebiets Saporischschja sind bei einem Drohnenangriff Kiews laut Besatzungsbehörden fünf Menschen getötet worden. Bei dem Angriff seien auch drei Menschen auf einem Autoparkplatz in dem Ort Wessele verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Besatzungschef Jewgeni Balizki auf Telegram mit. Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Besatzungsbehörden nicht überprüfbar.
Im Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg kommt es immer wieder zu Opfern auch in der Zivilbevölkerung. Kiew versucht mit den Angriffen, die russischen Truppen aufzuhalten und besetzte Gebiete zurückzuerobern. Russland hatte das Gebiet Saporischschja nach Beginn der Invasion 2022 annektiert, kontrolliert aber weite Teile nicht, darunter auch die gleichnamige Regionalhauptstadt.
Russische Behörden berichteten am Morgen zudem von ukrainischen Drohnenangriffen auf Industrieanlagen. Dabei sei es in der Region Baschkirien südlich des Uralgebirges zu einem Brand gekommen. In Stawropol im Nordkaukasus seien zwei Menschen verletzt worden, hieß es.
Im Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg kommt es immer wieder zu Opfern auch in der Zivilbevölkerung. Kiew versucht mit den Angriffen, die russischen Truppen aufzuhalten und besetzte Gebiete zurückzuerobern. Russland hatte das Gebiet Saporischschja nach Beginn der Invasion 2022 annektiert, kontrolliert aber weite Teile nicht, darunter auch die gleichnamige Regionalhauptstadt.
Russische Behörden berichteten am Morgen zudem von ukrainischen Drohnenangriffen auf Industrieanlagen. Dabei sei es in der Region Baschkirien südlich des Uralgebirges zu einem Brand gekommen. In Stawropol im Nordkaukasus seien zwei Menschen verletzt worden, hieß es.