Selenskij weitet Zensur aus: Keine Berichte über Schäden an kritischer Infrastruktur

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij unterschrieb einen Erlass über ein Verbot für Medien, über Schäden an der kritischen Infrastruktur zu berichten. Damit werden die wegen des Kriegs geltenden Zensurbestimmungen noch einmal ausgeweitet.



Gemäß dem Dekret muss das Ministerkabinett in Kiew „dringende Maßnahmen“ ergreifen, um bestimmte Berichterstattung in den Massenmedien zu verbieten, nämlich „über die Folgen von Zerstörungen und die Fristen für die Wiederherstellung von Objekten der kritischen Infrastruktur sowie die Phasen und den Fortschritt des Baus von Schutzanlagen an Objekten der kritischen Infrastruktur im Brennstoff- und Energiesektor und im Sektor der Lebensgrundlagen der Bevölkerung“. Ähnliche Vorschriften gelten auch in Russland für Medien.



In Kiew sind bei neuen russischen Angriffen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein fünf Jahre alter Junge, der in ein Krankenhaus gebracht worden sei, teilte Klitschko bei Telegram mit. Demnach wurde auch kritische Infrastruktur getroffen. Details nannte Klitschko nicht.