Libyen und Italien kritisieren ukrainischen Angriff auf russische Schiffe

Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe in Libyen hat die Regierung in Kiew beschwichtigt. Die Aktion im Hafen von Bengasi habe sich ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen selbst, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem libyschen Amtskollegen Al-Taher Al-Baour. Auf der Plattform X drückte Sybiha sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen aus und sprach dem libyschen Volk sein Beileid aus. Die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg gegen Russland auf Libyen oder ein anderes Land auszuweiten.



Die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis verurteilte die ukrainische Operation. Das Land werde es nicht akzeptieren, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die im Osten Libyens herrschende Libysche Nationale Armee (LNA) von General Chalifa Haftar, die Verbindungen zu Russland unterhält, meldete den Tod von zwei libyschen Soldaten. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani übte Kritik: Der Ukraine sei mitgeteilt worden, dass Angriffe auf russische Schiffe in libyschen Gewässern falsch seien. Er warnte Kiew davor, den Krieg auf neue Gebiete auszuweiten.



Die Ukraine hatte am Sonntag mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt. Bereits am Tag zuvor war ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen mit einer Drohne angegriffen worden. Sybiha hatte am Dienstag betont, dass russische Marineschiffe und Frachter mit militärischer Ausrüstung legitime Ziele seien und die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung ausübe. Das russische Präsidialamt wirft der Ukraine dagegen vor, den Krieg auf das Mittelmeer und die Ostsee auszuweiten.