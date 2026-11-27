Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin mit Hitler-Vergleich
Libyen und Italien kritisieren ukrainischen Angriff auf russische Schiffe
Warnung der IAEA nach 28. Stromausfall in Saporischschja
Sieben Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew – Einkaufszentrum getroffen
Ukraine spricht mit Deutscher Bahn über Drohnenabwehr
Anna Schimpp
Selenskij kritisiert Trumps Freundschaftsbekundung für Putin mit Hitler-Vergleich
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich irritiert darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin als Freund bezeichnet hat. Das sei genauso, als hätte man während des Zweiten Weltkriegs Adolf Hitler einen guten Freund genannt, sagte Selenskij in einem BBC-Interview. Es bleibe Trump überlassen, was er sage oder im Internet verbreite. Es sei jedoch seltsam, Putin so zu nennen. Der russische Präsident sei ein Aggressor und ein Killer. „Er kann kein Freund sein.“
„Er ist ein Aggressor und Killer. Er kann kein Freund sein.“Selenskij über Putin
Trump hatte Putin kürzlich auf einem Gipfel in China als Freund begrüßt. Wenig später veröffentlichte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Foto. Es zeigt die beiden Politiker eng beieinanderstehend beim Händeschütteln und ist mit den Worten „Mein Freund“ überschrieben.
Selenskij: Kiew spricht Angriffe außerhalb der Kampfzone ab
Die Ukraine spricht sich nach Worten von Präsident Wolodimir Selenskij bei Angriffen auf russische Schiffe in anderen Teilen der Welt mit möglicherweise betroffenen Ländern ab. Die ukrainischen Streitkräfte griffen nie ohne Abstimmung mit anderen Partnern an, sagte er in Kiew in einem Interview der britischen BBC. Es gebe diplomatische Kontakte.
Zuletzt hatte die Ukraine mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff Merkury im libyschen Mittelmeerhafen Bengasi versenkt. Das wirft völkerrechtliche Fragen auf. Italien kritisierte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Landes in Nordafrika.
Selenskij rechtfertigte Einsätze außerhalb der eigentlichen Kampfzone. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er der BBC-Ukraine-Redaktion.
Zuletzt hatte die Ukraine mit Seedrohnen das russische Kriegsschiff Merkury im libyschen Mittelmeerhafen Bengasi versenkt. Das wirft völkerrechtliche Fragen auf. Italien kritisierte den Angriff als Verletzung der Souveränität des durch Bürgerkrieg geschwächten Landes in Nordafrika.
Selenskij rechtfertigte Einsätze außerhalb der eigentlichen Kampfzone. Angesichts des Moskauer Angriffskrieges sei die Verteidigung der Ukraine nur gerecht. Sie könne es nicht zulassen, dass russische Schiffe angreifen oder Waffen und Ähnliches transportieren, sagte er der BBC-Ukraine-Redaktion.
Libyen und Italien kritisieren ukrainischen Angriff auf russische Schiffe
Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe in Libyen hat die Regierung in Kiew beschwichtigt. Die Aktion im Hafen von Bengasi habe sich ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen selbst, erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem libyschen Amtskollegen Al-Taher Al-Baour. Auf der Plattform X drückte Sybiha sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen aus und sprach dem libyschen Volk sein Beileid aus. Die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg gegen Russland auf Libyen oder ein anderes Land auszuweiten.
Die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis verurteilte die ukrainische Operation. Das Land werde es nicht akzeptieren, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die im Osten Libyens herrschende Libysche Nationale Armee (LNA) von General Chalifa Haftar, die Verbindungen zu Russland unterhält, meldete den Tod von zwei libyschen Soldaten. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani übte Kritik: Der Ukraine sei mitgeteilt worden, dass Angriffe auf russische Schiffe in libyschen Gewässern falsch seien. Er warnte Kiew davor, den Krieg auf neue Gebiete auszuweiten.
Die Ukraine hatte am Sonntag mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt. Bereits am Tag zuvor war ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen mit einer Drohne angegriffen worden. Sybiha hatte am Dienstag betont, dass russische Marineschiffe und Frachter mit militärischer Ausrüstung legitime Ziele seien und die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung ausübe. Das russische Präsidialamt wirft der Ukraine dagegen vor, den Krieg auf das Mittelmeer und die Ostsee auszuweiten.
Barbara Klimke
Warnung der IAEA nach 28. Stromausfall in Saporischschja
Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28. Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, erklärte die Behörde. IAEA-Chef Rafael Grossi rief Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen. Die russischen Betreiber der von Moskau besetzten Anlage erklärten, die Verbindung sei durch das Auslösen von Schutzvorrichtungen getrennt worden. Die Notstromaggregate funktionierten jedoch einwandfrei.
Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass sie wegen der durch Kampfhandlungen verursachten Ausfälle über eine neunte Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk verhandle.
Zuvor hatte die IAEA mitgeteilt, dass sie wegen der durch Kampfhandlungen verursachten Ausfälle über eine neunte Feuerpause rund um das größte europäische Kernkraftwerk verhandle.
Deutschland unterstützt Ukraine mit neuem Luftabwehrpaket
Deutschland unterstützt die Ukraine angesichts der bevorstehenden Wintermonate mit einem weiteren militärischen Hilfspaket. Schwerpunkt des Pakets im Rahmen des sogenannten Purl-Programms, bei dem Verbündete US-Waffen für die Ukraine kaufen, ist die Luftverteidigung. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor einem Treffen des EU-Verteidigungsrates in Brüssel. Gemeinsam mit Norwegen beschaffe die Bundesregierung dafür Systeme aus den USA, die in Europa nicht erhältlich seien. Russland greife vor dem Winter gezielt die Energie- und Wärmeversorgung an und werde dies auch weiter tun, sagte Pistorius.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor.
Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeitsveranstaltung, betonte der Minister: Es gehe um die Sicherheit Europas und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten.
Das Paket umfasse insbesondere Lenkflugkörper für Patriot-Luftabwehrsysteme, erklärte der SPD-Politiker. Hinzu kämen bereits angekündigte Iris-T-Systeme sowie neue Radare und Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen. Zudem bereite Deutschland die Integration von Iris-T-Raketen in norwegische Nasams-Abwehrsysteme vor.
Pistorius begründete die Eile mit dem Vorgehen Russlands. Da die russischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld nicht vorankämen, intensivierten sie ihre Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die Unterstützung der Ukraine sei keine Wohltätigkeitsveranstaltung, betonte der Minister: Es gehe um die Sicherheit Europas und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten.
Merz: Europäer und USA einig über „Artikel-5-ähnliche“ Garantien
Die Europäer und die US-Regierung sind sich nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz darüber einig, dass die Ukraine nach einem Friedensabkommen dauerhafte Sicherheitsgarantien braucht. Es gehe um „Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien“, sagte Merz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit Bezug auf die Beistandsklausel des Nato-Vertrags. „Darüber sind wir uns in der Koalition der Willigen auch mit den Amerikanern einig“, fügte er hinzu. Wie diese Garantien im Einzelnen aussehen sollten, sei jedoch noch unklar.
Carim Soliman
Ukraine: Russland greift zwei Getreidefrachter nahe Odessa an
Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag nahe dem Schwarzmeerhafen Odessa zwei ausländische Frachtschiffe angegriffen. Die Schiffe hätten mehr als 100 000 Tonnen Getreide geladen, sagte Ministerpräsident Serhij Korezkyj. Er machte keine Angaben dazu, woher das Getreide stammte oder wo die Schiffe ihre Fracht an Bord genommen hatten.
Die Getreidelieferungen aus den wichtigen Schwarzmeerhäfen rund um Odessa sind nach Angaben der Ukraine seit Ende Juli nahezu zum Erliegen gekommen, nachdem Russland seine Angriffe auf Getreideterminals und Handelsschiffe massiv verstärkt hatte. Russland erklärt hingegen, keine zivilen Ziele anzugreifen.
Die drei Häfen des Knotenpunkts Odessa wickelten vor der Eskalation rund 90 Prozent der ukrainischen Agrar- und Metallexporte ab. Die Regierung in Kiew hat den Hafenbetrieb nicht formell verboten. Reedereien meiden die Häfen jedoch wegen der Sicherheitsrisiken, während stark steigende Versicherungskosten Händler abschrecken.
Präsident Wolodimir Selenskij sagte unlängst, Lieferungen aus den Häfen von Odessa fänden unregelmäßig statt. Agrarminister Taras Wyssozkyj erklärte, über die Häfen liefen keine Exporte. Daten von Analysten hingegen zeigen, dass die staatliche Eisenbahn weiterhin Getreide in Richtung der Schwarzmeerhäfen transportiert.
Die Getreidelieferungen aus den wichtigen Schwarzmeerhäfen rund um Odessa sind nach Angaben der Ukraine seit Ende Juli nahezu zum Erliegen gekommen, nachdem Russland seine Angriffe auf Getreideterminals und Handelsschiffe massiv verstärkt hatte. Russland erklärt hingegen, keine zivilen Ziele anzugreifen.
Die drei Häfen des Knotenpunkts Odessa wickelten vor der Eskalation rund 90 Prozent der ukrainischen Agrar- und Metallexporte ab. Die Regierung in Kiew hat den Hafenbetrieb nicht formell verboten. Reedereien meiden die Häfen jedoch wegen der Sicherheitsrisiken, während stark steigende Versicherungskosten Händler abschrecken.
Präsident Wolodimir Selenskij sagte unlängst, Lieferungen aus den Häfen von Odessa fänden unregelmäßig statt. Agrarminister Taras Wyssozkyj erklärte, über die Häfen liefen keine Exporte. Daten von Analysten hingegen zeigen, dass die staatliche Eisenbahn weiterhin Getreide in Richtung der Schwarzmeerhäfen transportiert.
Sieben Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew – Einkaufszentrum getroffen
Russland hat Kiew ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei sieben Menschen verletzt. Zwei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag mit. Die Raketen hätten zudem ein Einkaufszentrum und zwei weitere Gebäude auf der Ostseite des Flusses Dnjepr getroffen. Eines der Gebäude sei schwer beschädigt worden.
Eine Serie lauter Explosionen war in der Nacht in ganz Kiew zu hören. Ein Großbrand am linken, also östlichen Ufer des Dnjepr war auch am Donnerstagmorgen noch nicht unter Kontrolle. Dichte, dunkle Rauchwolken stiegen in den klaren Himmel auf. Klitschko hatte die Einwohner am späten Mittwochabend auf Telegram aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.
Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag seinerseits mit, in der Nacht zwei Anlagen der Drohnenproduktion in Kiew getroffen zu haben. Das eine Ziel sei das Unternehmen Chimwolokno gewesen, das Teile für Drohnen-Sprengköpfe herstelle. Das andere sei ein von der Firma Oakline betriebenes Gelände gewesen. Fluggeräte für den ukrainischen Drohnen- und Raketenhersteller Fire Point würden dort montiert und gelagert. Das ukrainische Militär äußerte sich bisher nicht.
Russland setzte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht neben ballistischen Raketen 113 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed ein, 76 davon mit Strahlantrieb. Dieses Modell fliegt deutlich schneller als das Vorgängermodell. Die Flugabwehr schoss nach vorläufigen Angaben 87 Drohnen ab oder machte sie anderweitig unschädlich. Drei Menschen wurden am Donnerstag zudem bei einem weiteren Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw verletzt, wie der dortige Bürgermeister mitteilte. Weitere Personen seien unter Trümmern verschüttet.
Eine Serie lauter Explosionen war in der Nacht in ganz Kiew zu hören. Ein Großbrand am linken, also östlichen Ufer des Dnjepr war auch am Donnerstagmorgen noch nicht unter Kontrolle. Dichte, dunkle Rauchwolken stiegen in den klaren Himmel auf. Klitschko hatte die Einwohner am späten Mittwochabend auf Telegram aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.
Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag seinerseits mit, in der Nacht zwei Anlagen der Drohnenproduktion in Kiew getroffen zu haben. Das eine Ziel sei das Unternehmen Chimwolokno gewesen, das Teile für Drohnen-Sprengköpfe herstelle. Das andere sei ein von der Firma Oakline betriebenes Gelände gewesen. Fluggeräte für den ukrainischen Drohnen- und Raketenhersteller Fire Point würden dort montiert und gelagert. Das ukrainische Militär äußerte sich bisher nicht.
Russland setzte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht neben ballistischen Raketen 113 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed ein, 76 davon mit Strahlantrieb. Dieses Modell fliegt deutlich schneller als das Vorgängermodell. Die Flugabwehr schoss nach vorläufigen Angaben 87 Drohnen ab oder machte sie anderweitig unschädlich. Drei Menschen wurden am Donnerstag zudem bei einem weiteren Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw verletzt, wie der dortige Bürgermeister mitteilte. Weitere Personen seien unter Trümmern verschüttet.
Russische Besatzer: Tote bei ukrainischem Angriff auf Parkplatz
In dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des südukrainischen Gebiets Saporischschja sind bei einem Drohnenangriff Kiews laut Besatzungsbehörden fünf Menschen getötet worden. Bei dem Angriff seien auch drei Menschen auf einem Autoparkplatz in dem Ort Wessele verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Besatzungschef Jewgeni Balizki auf Telegram mit. Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Besatzungsbehörden nicht überprüfbar.
Im Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg kommt es immer wieder zu Opfern auch in der Zivilbevölkerung. Kiew versucht mit den Angriffen, die russischen Truppen aufzuhalten und besetzte Gebiete zurückzuerobern. Russland hatte das Gebiet Saporischschja nach Beginn der Invasion 2022 annektiert, kontrolliert aber weite Teile nicht, darunter auch die gleichnamige Regionalhauptstadt.
Russische Behörden berichteten am Morgen zudem von ukrainischen Drohnenangriffen auf Industrieanlagen. Dabei sei es in der Region Baschkirien südlich des Uralgebirges zu einem Brand gekommen. In Stawropol im Nordkaukasus seien zwei Menschen verletzt worden, hieß es.
Im Abwehrkampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg kommt es immer wieder zu Opfern auch in der Zivilbevölkerung. Kiew versucht mit den Angriffen, die russischen Truppen aufzuhalten und besetzte Gebiete zurückzuerobern. Russland hatte das Gebiet Saporischschja nach Beginn der Invasion 2022 annektiert, kontrolliert aber weite Teile nicht, darunter auch die gleichnamige Regionalhauptstadt.
Russische Behörden berichteten am Morgen zudem von ukrainischen Drohnenangriffen auf Industrieanlagen. Dabei sei es in der Region Baschkirien südlich des Uralgebirges zu einem Brand gekommen. In Stawropol im Nordkaukasus seien zwei Menschen verletzt worden, hieß es.
Ukraine spricht mit Deutscher Bahn über Drohnenabwehr
Die ukrainische Eisenbahn spricht nach Worten ihres Chefs mit der Deutschen Bahn über die Verhinderung von Sabotage und Drohnenangriffen. „Wir geben bereits unsere Erfahrungen bei Verteidigung und Sicherheit weiter“, sagte Bahnchef Oleksandr Perzowskyj in Kiew dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“. Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht.
Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. Selbst ohne großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden – durch Russland oder andere Akteure. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.
Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja hat nach seinen Angaben inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Das Funktionieren der Eisenbahn hat der Ukraine seit 2022 bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs geholfen. In diesem Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge gehäuft, Hunderte Lokomotiven wurden zerstört. Bei Angriffen stoppen die Züge. Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.
Dabei gehe es unter anderem darum, „wie man den Luftraum über den Gleisen überwacht und schützt“. Die Sicherheitsverantwortlichen der Deutschen Bahn untersuchten mögliche Bedrohungen im Voraus und seien bereit, von den ukrainischen Erfahrungen zu lernen. Details nannte er nicht.
Perzowskyj geht davon aus, dass auch in Deutschland die Gefahr von Drohnenattacken auf Züge wächst. Selbst ohne großen Krieg müsse mit hybriden Angriffen gerechnet werden – durch Russland oder andere Akteure. „Ich will niemandem Angst machen. Aber denken Sie daran, wie leicht sich ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer Drohne treffen lässt“, sagte der Bahnchef. Es sei unmöglich, Zehntausende Kilometer Gleise vollständig zu schützen.
Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja hat nach seinen Angaben inzwischen eigene Luftverteidigungseinheiten aufgebaut. Das Funktionieren der Eisenbahn hat der Ukraine seit 2022 bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs geholfen. In diesem Jahr haben sich russische Drohnenangriffe auf Züge gehäuft, Hunderte Lokomotiven wurden zerstört. Bei Angriffen stoppen die Züge. Passagiere müssen die Wagen verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.
Russische Raketen treffen Kiew
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Russland erneut mit ballistischen Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Explosionen und riet auf Telegram allen Bürgern: „Bleibt in Schutzräumen!“ Ein dpa-Reporter hörte ebenfalls Explosionen.
Die ukrainische Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen demnach in den Kiewer Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro.
Klitschko berichtete von einem Treffer auf ein Gebäude in einem Industriegebiet. Rettungskräfte seien unterwegs. Es könne auch Opfer geben. Ein genaues Bild der Schäden gab es kurz nach dem Angriff noch nicht. Der Raketenalarm für Kiew und viele Gebiete der Ukraine dauert an.
Die ukrainische Luftwaffe meldete einen Angriff. Militärnahe Telegramkanäle zählten bis zu acht Raketen, die aus dem russischen Grenzgebiet Brjansk abgefeuert worden seien. Die Ziele lagen demnach in den Kiewer Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro.
Klitschko berichtete von einem Treffer auf ein Gebäude in einem Industriegebiet. Rettungskräfte seien unterwegs. Es könne auch Opfer geben. Ein genaues Bild der Schäden gab es kurz nach dem Angriff noch nicht. Der Raketenalarm für Kiew und viele Gebiete der Ukraine dauert an.
Kiewer Generalstab: Russische Kampfjets und Raffinerien getroffen
Die Ukraine hat nach Angaben des Kiewer Generalstabs bei Gegenangriffen mehrere Kampfjets und zwei Raffinerien in Russland beschädigt. Ukrainische Attacken hätten einen Militärflugplatz in der russischen Region Nischni Nowgorod getroffen, teilte der Generalstab mit. Von dort stiegen MiG-31-Kampfjets mit Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf, um die Ukraine anzugreifen. Drei dieser Kampfjets und zwei Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sollen demnach nicht mehr flugfähig sein, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Das Ausmaß der Schäden werde noch präzisiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.
Der Generalstab sprach außerdem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben zufolge wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.
Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.
Der Generalstab sprach außerdem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben zufolge wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.
Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete mit Verweis auf Behördenangaben, dass infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf die Region Samara ein Mensch ums Leben gekommen sei. Über dem Gebiet seien mehr als 145 ukrainische Drohnen abgewehrt worden. Zudem seien sechs mehrstöckige Wohnhäuser beschädigt worden.
Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf hauptsächlich auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden.
Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf hauptsächlich auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden.
Anna Schimpp
Ukraine: Russische Angriffe auf Energieversorger
Russland hat nach Angaben des größten privaten ukrainischen Energieversorgers DTEK eines von dessen Wärmekraftwerken massiv angegriffen. Das Kraftwerk habe die Stromerzeugung eingestellt, teilte das Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Anlagen in dem Werk seien erheblich beschädigt worden. DTEK machte weder Angaben zum Standort des Kraftwerks noch zu möglichen Opfern.
Zudem soll Russland in der Nacht Gasförderanlagen des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz in der Region Poltawa attackiert haben. Der Angriff habe einen Großbrand ausgelöst und den Betrieb an dem Standort lahmgelegt, teilte Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko auf Facebook mit. Es sei nicht der erste Angriff dieser Art. Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen.
Zudem soll Russland in der Nacht Gasförderanlagen des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz in der Region Poltawa attackiert haben. Der Angriff habe einen Großbrand ausgelöst und den Betrieb an dem Standort lahmgelegt, teilte Naftogaz-Chef Serhij Fedorenko auf Facebook mit. Es sei nicht der erste Angriff dieser Art. Fedorenko warf Russland vor, die Gasförderung gezielt zu attackieren, um den Menschen in der Ukraine im Winter die Heizwärme zu entziehen.
Barbara Klimke
Zwei Tote bei Angriff auf Odessa
Ein russischer Anschlag auf die ukrainische Schwarzmeerregion Odessa hat nach Behördenangaben zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, erklärte Gouverneur Oleh Kiper im Kurznachrichtendienst Telegram. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an. Trümmerteile einer Drohne entfachten laut Bürgermeister Witali Klitschko ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum. Bewohner wurden verletzt.
Barbara Klimke
Selenskij nennt Lukaschenkos Begleitschutz-Offerte unseriös
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den Vorschlag des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, ihm persönlichen Begleitschutz bei einer Reise nach Moskau zu gewähren, als unseriös abgetan. Das geht aus Videos des ukrainischen Portals Novyny hervor, augenscheinlich aufgenommen nach einer Pressekonferenz Selenskijs mit Ungarns Ministerpräsidenten Peter Magyar in der Westukraine.
Lukaschenko hatte dem französischen Magazin Le Point ein Interview gegeben und einen gemeinsamen Flug zu Friedensgesprächen nach Moskau vorgeschlagen. „Wolodja Selenskij und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide“, sagte Lukaschenko, ein enger Verbündeter von Kremlchef Putin, laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Selenskij hatte eine solche Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken.
In der Situation auf dem Video wird Selenskij auf Lukaschenkos Äußerung angesprochen. Selenskij kontert, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen: „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen.“ Dann fragt Selenskij in ernstem Ton, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage: „Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen.“ Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen. Selenskij fordert im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin - allerdings auf neutralem Boden.
Lukaschenko hatte dem französischen Magazin Le Point ein Interview gegeben und einen gemeinsamen Flug zu Friedensgesprächen nach Moskau vorgeschlagen. „Wolodja Selenskij und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide“, sagte Lukaschenko, ein enger Verbündeter von Kremlchef Putin, laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta. Selenskij hatte eine solche Reise nach Moskau mehrfach abgelehnt, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken.
In der Situation auf dem Video wird Selenskij auf Lukaschenkos Äußerung angesprochen. Selenskij kontert, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen: „Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen.“ Dann fragt Selenskij in ernstem Ton, warum Lukaschenko „unseriöse Dinge“ vorschlage: „Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen.“ Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen. Selenskij fordert im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit Langem ein persönliches Treffen mit Putin - allerdings auf neutralem Boden.