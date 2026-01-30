Selenskij kritisiert nach Blackout Kiews Stadtverwaltung

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die schwere Lage in Kiew mit der Wärme- und Stromversorgung nach den russischen Luftangriffen auch der Stadtverwaltung angelastet. „Die Ausrüstung hätte schon vor dem Winter besorgt und gekauft werden müssen, und die Stadtverwaltung von Kiew sollte jetzt um ein Vielfaches schneller agieren, um den Menschen wenigstens im Februar das Leben zu erleichtern“, forderte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache.



Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, gilt als politischer Konkurrent des Präsidenten. Selenskij hat Klitschko und Kiew bereits mehrfach kritisiert – zuletzt Mitte Januar, als er sich auch schon zum Thema Krisenmanagement äußerte und sagte: „Wir sehen, dass viel gemacht worden ist – insbesondere in Charkiw, wo sich die lokalen Behörden vorbereitet haben. Kiew hat leider deutlich weniger getan. In der Hauptstadt wurde sehr wenig unternommen.“ Zudem hatte Selenskij bemängelt, dass die Reparaturarbeiten in der Hauptstadt nach russischen Angriffen nicht intensiv genug vorangingen. Auch der neue Energieminister Denys Schmyhal hatte Kiew kritisiert und erklärt, die Stadt habe sich „überhaupt nicht vorbereitet“.



Russische Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern zu Jahresbeginn haben die Energieversorgung Kiews hart getroffen. Die Heizung ist bei starken Frosttemperaturen in tausenden Wohnblocks ausgefallen, auch Strom gibt es nur stundenweise. Zeitweise fehlt in einigen Haushalten sogar fließendes Wasser. Nach Angaben Selenskijs gibt es Hinweise darauf, dass Moskau eine neue schwere Angriffswelle plant.



Der Staatschef dankte in seiner jüngsten Ansprache zudem für die Hilfe, die aus dem ganzen Land in die Hauptstadt ging, sei es mit Brigaden von Elektrikern oder der Lieferung warmer Mahlzeiten an Bedürftige. Der ukrainische Staatschef versprach, die Hilfe auszubauen, wenn nötig. Er erinnerte zugleich aber daran, dass auch in anderen Regionen die Lage schwierig sei.