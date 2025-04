Ukraine: Zwölfjährige bei Angriff getötet - auch Russland meldet Todesopfer

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht ist ukrainischen Angaben zufolge ein zwölfjähriges Mädchen in der Region Dnipropetrowsk getötet worden. Die Eltern des Kindes seien verletzt worden, teilt der ukrainische Rettungsdienst mit. Ein weiteres Kind konnte gerettet worden.



Außerdem ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew laut örtlichen Behörden eine Frau verletzt worden. Ein Erholungszentrum im Nordosten der Stadt sei niedergebrannt. Nach Angaben des Chefs der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, war die Luftabwehr ab kurz vor 1 Uhr Ortszeit aktiv, um die russischen Drohnen abzuwehren. Insgesamt haben die russischen Streitkräfte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht 100 Drohnen abgefeuert. 37 habe die Flugabwehr abgeschossen, 47 weitere seien vom Radar verschwunden, ohne ihre Ziele zu erreichen. Die Angriffe hätten auch in den Regionen Charkiw und Donezk Schäden verursacht, teilt die Luftwaffe mit.



Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht 91 ukrainische Drohnen zerstört. Davon seien allein 40 Drohnen über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgeschossen worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. In der russischen Grenzregion Belgorod wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet. Ein Auto auf einer Autobahn sei getroffen worden, teilte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.