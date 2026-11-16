Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kreml: Keine Zustimmung für Teilnahme Europas an Ukraine-Gesprächen
Estland schließt nach mutmaßlichem Sabotageangriff alle Grenzübergänge zu Russland
Selenskij fordert Ende der Starshield-Drosselung – US-Senatoren wollen Untersuchung
Ukraine greift Industrieanlagen in Russland an
Selenskij: USA bringen Nato-Mitgliedschaft als Teil eines Deals für den Donbass ins Spiel
Kreml: Keine Zustimmung für Teilnahme Europas an Ukraine-Gesprächen
Russland hat nach Angaben seines Präsidialamts einer Teilnahme europäischer Vertreter an der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche nicht zugestimmt. Kreml-Berater Juri Uschakow widersprach damit am Montag Äußerungen von US-Unterhändlern, wonach Moskau zu einer Einbindung Europas bereit sei. Uschakow ging gegenüber Journalisten nicht direkt auf diese Aussagen ein. „Derzeit wird darüber gesprochen, die nächste Runde in einem trilateralen Format abzuhalten“, sagte er. „Diese Gespräche wurden vor einigen Tagen in Abu Dhabi wieder aufgenommen, und es wurde beschlossen, sie fortzusetzen. Über den Termin gibt es noch keine Einigung, und über eine Erweiterung des Formats reden zwar einige Leute, mit uns wurde dies aber nicht abgesprochen.“
Bevor dies geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, sagte Uschakow auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“ Eine Einbindung hänge davon ab, dass Russland „ein klares Signal von den Europäern erhält, was sie wollen und welchen konstruktiven, konkreten Beitrag sie zu einer erfolgreichen Lösung in der Ukraine leisten können“, erklärte er.
Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten in der vergangenen Woche in Abu Dhabi erstmals seit neun Monaten Gespräche geführt. Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner trafen anschließend den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Sie erklärten danach, er habe einer Teilnahme Europas an der nächsten Verhandlungsrunde zugestimmt.
Bevor dies geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, sagte Uschakow auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“ Eine Einbindung hänge davon ab, dass Russland „ein klares Signal von den Europäern erhält, was sie wollen und welchen konstruktiven, konkreten Beitrag sie zu einer erfolgreichen Lösung in der Ukraine leisten können“, erklärte er.
Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA hatten in der vergangenen Woche in Abu Dhabi erstmals seit neun Monaten Gespräche geführt. Die beiden US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner trafen anschließend den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Sie erklärten danach, er habe einer Teilnahme Europas an der nächsten Verhandlungsrunde zugestimmt.
Anna Schimpp
EU sanktioniert russische Propaganda-Fabrik und Banken
Die Außenminister der EU-Staaten haben neue Russland-Sanktionen beschlossen. Sie wollen Vermögenswerte einfrieren und es verbieten, dass den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt. Die Strafmaßnahmen treffen rund 30 Akteure, denen groß angelegte Projekte zur Informationsmanipulation und Einflussnahme in Ländern wie Deutschland und Frankreich vorgeworfen werden.
Zudem wurden 101 Organisationen und zwölf Personen mit Sanktionen belegt, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Unter ihnen sind knapp 50 russische Banken und Finanzinstitute, die alleinige Anteilseignerin des russischen Einzelhandelsriesen Wildberries sowie eine Person, die die Mehrheitsbeteiligung an dem russischen Onlinehandelsunternehmen Ozon kontrolliert.
Zu den Akteuren, die von den Sanktionen wegen Informationsmanipulation und Einflussnahme betroffen sind, zählen die von der russischen Präsidialverwaltung finanzierte und gesteuerte Social Design Agency (SDA) und 24 für sie tätige Personen. Die in Moskau ansässige SDA manipuliert den EU-Angaben zufolge systematisch Medien.
Darüber hinaus setzt die EU Propagandisten auf die Sanktionsliste - ihnen wird vorgeworfen, sich an der Informationsmanipulation und der Verbreitung von Narrativen zu beteiligen, die Russlands Angriffskrieg legitimieren und stützen. Wegen Cyberangriffen wird auch die prorussische Hackergruppe NoName057(16) sanktioniert. Diese bekennt sich nach Angaben der EU zu Cyberangriffen auf staatliche Stellen, kritische Infrastruktur und Privatunternehmen in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten sowie den EU-Mitgliedstaaten.
Zudem wurden 101 Organisationen und zwölf Personen mit Sanktionen belegt, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Unter ihnen sind knapp 50 russische Banken und Finanzinstitute, die alleinige Anteilseignerin des russischen Einzelhandelsriesen Wildberries sowie eine Person, die die Mehrheitsbeteiligung an dem russischen Onlinehandelsunternehmen Ozon kontrolliert.
Zu den Akteuren, die von den Sanktionen wegen Informationsmanipulation und Einflussnahme betroffen sind, zählen die von der russischen Präsidialverwaltung finanzierte und gesteuerte Social Design Agency (SDA) und 24 für sie tätige Personen. Die in Moskau ansässige SDA manipuliert den EU-Angaben zufolge systematisch Medien.
Darüber hinaus setzt die EU Propagandisten auf die Sanktionsliste - ihnen wird vorgeworfen, sich an der Informationsmanipulation und der Verbreitung von Narrativen zu beteiligen, die Russlands Angriffskrieg legitimieren und stützen. Wegen Cyberangriffen wird auch die prorussische Hackergruppe NoName057(16) sanktioniert. Diese bekennt sich nach Angaben der EU zu Cyberangriffen auf staatliche Stellen, kritische Infrastruktur und Privatunternehmen in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten sowie den EU-Mitgliedstaaten.
Ukraine meldet Angriffe - Tote und Verletzte
Russland und die Ukraine haben erneut schwere Angriffe und Opfer gemeldet. Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro am frühen Morgen kam nach Behördenangaben mindestens eine Person ums Leben. Zehn weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. Dazu veröffentlichte er Fotos, die ausgebrannte Autos und eine beschädigte Straße zeigen.
Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein 59 Jahre alter Mann wurde demnach bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet, eine Frau außerdem bei einem Angriff auf Saporischschja. Zwei weitere seien dabei verletzt worden. Moskau habe ein Infrastrukturobjekt angegriffen.
Zwei weitere Personen kamen bei russischen Angriffen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja ums Leben, wie Militärverwalter Mychajlo Semikin mitteilte. Ein 59 Jahre alter Mann wurde demnach bei einer Attacke auf das Dorf Bilenke getötet, eine Frau außerdem bei einem Angriff auf Saporischschja. Zwei weitere seien dabei verletzt worden. Moskau habe ein Infrastrukturobjekt angegriffen.
Russland: Drohnenangriff aus Industrieanlagen in Regionen Krasnodar und Rostow und auf Krimbrücke
Bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar sind nach Angaben örtlicher Behörden drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. Nähere Angaben machten sie nicht. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt.
Auch in der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine sind bei einem Drohnenangriff drei Menschen verletzt worden. Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand, wie Regionalgouverneur Juri Sljusar mitteilte. Herabstürzende Trümmer abgefangener Drohnen hätten drei Wohnhäuser und eine Gasleitung im Dorf Rogalik beschädigt.
Die Ukraine hat nach russischen Angaben darüber hinaus die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Der Verkehr auf der Brücke sei daraufhin eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Insgesamt habe die Luftabwehr insgesamt 1336 Drohnen über mehreren russischen Regionen sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Auch in der Stadt Asow in der russischen Region Rostow an der Grenze zur Ukraine sind bei einem Drohnenangriff drei Menschen verletzt worden. Zudem gerieten vier Industrieanlagen in Brand, wie Regionalgouverneur Juri Sljusar mitteilte. Herabstürzende Trümmer abgefangener Drohnen hätten drei Wohnhäuser und eine Gasleitung im Dorf Rogalik beschädigt.
Die Ukraine hat nach russischen Angaben darüber hinaus die Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Der Verkehr auf der Brücke sei daraufhin eingestellt worden, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Insgesamt habe die Luftabwehr insgesamt 1336 Drohnen über mehreren russischen Regionen sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer abgeschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Luzia Geier
Russland: Drei Verletzte bei Drohnenangriff in Region Krasnodar
Bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar sind nach Angaben örtlicher Behörden drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Herabfallende Trümmer einer Drohne hätten in Ilski einen Brand in einer Industrieanlage ausgelöst, teilten die Behörden auf Telegram mit. Nähere Angaben machten sie nicht. In dem Gebiet liegt die Ölraffinerie Ilski. Sie ist auf die Verarbeitung von mehr als sechs Millionen Tonnen Öl pro Jahr ausgelegt.
EU-Außenminister wollen neue Russland-Sanktionen verhängen
Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag neue Russland-Sanktionen beschließen. Ins Visier genommen werden sollen etwas mehr als 100 Akteure, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Weitere rund 30 sind wegen Sabotageakten, Desinformationskampagnen und anderer Attacken in EU-Staaten ausgewählt worden.
Diese Sanktionspläne gelten auch als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Deutschland hat sie laut EU-Diplomaten aktiv mit vorbereitet und eine zweistellige Zahl an Akteuren für Strafmaßnahmen vorgeschlagen. Die Sanktionen umfassen in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten sowie das Verbot, den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt.
Diese Sanktionspläne gelten auch als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Deutschland hat sie laut EU-Diplomaten aktiv mit vorbereitet und eine zweistellige Zahl an Akteuren für Strafmaßnahmen vorgeschlagen. Die Sanktionen umfassen in der Regel das Einfrieren von Vermögenswerten sowie das Verbot, den Betroffenen Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen. Personen werden zudem mit EU-Einreiseverboten belegt.
Bericht: Russisches Militär trifft ukrainisches Frachtschiff im Schwarzen Meer
Die russischen Streitkräfte haben offenbar im Schwarzen Meer ein ukrainisches Frachtschiff getroffen. Das Schiff habe nach Angaben aus Moskau Güter für die ukrainische Armee transportiert, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Nähere Infos waren zunächst nicht bekannt.
Estland schließt nach mutmaßlichem Sabotageangriff alle Grenzübergänge zu Russland
Estland wird Regierungsangaben zufolge nach einem Sabotageangriff auf ein heimisches Rüstungsunternehmen ab dem 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland schließen. „Russland muss verstehen, dass feindselige Handlungen gegen Estland Konsequenzen haben“, schrieb der Außenminister des baltischen Landes, Margus Tsahkna auf X. Er machte keine Angaben zur Dauer der Grenzschließung oder zu einer möglichen Befristung.
Margus Tsahkna on Twitter / X
Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December.Russia must understand that hostile actions against…— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026
x.com
Acht Personen wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung beim Drohnenhersteller Threod Systems festgenommen. Der Sabotageversuch erfolgte den estnischen Behörden zufolge im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Estland verfügt dem öffentlichen Sender ERR zufolge derzeit über drei Grenzübergänge zu Russland in Narva, Luhamaa und Koidula, die für den Fußgänger- und Güterverkehr geöffnet sind.
Selenskij fordert Ende der Starshield-Drosselung – US-Senatoren wollen Untersuchung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat schwere Schäden nach russischen Angriffen beklagt und die USA zur vollen Wiederherstellung des Satelliteninternets Starshield aufgefordert. Das gedrosselte System müsse wieder die volle Betriebsgeschwindigkeit erhalten, verlangte Selenskij in sozialen Medien. „Von dieser Maßnahme hängt der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab.“ Das für die Verteidigung der Ukraine wichtige System war bereits in der Vergangenheit gedrosselt worden.
„Die Teams des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Präsidialamtes haben den Auftrag, so eng wie möglich mit der amerikanischen Seite und Space-X zusammenzuarbeiten“, sagte Selenskij. Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma Space-X. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden.
Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskij. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der gedrosselten Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland allein in dieser Woche mehr als 2300 Drohnen, 1590 Gleitbomben und 15 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. „Brutale Angriffe, denen man nur schwer entgegenwirken kann“, sagte Selenskij.
In der vergangenen Nacht und am Morgen habe Moskau erneut Energieinfrastruktur in Saporischschja und in den Gebieten Sumy, Odessa, Schytomyr und Kirowograd angegriffen. Auch Eisenbahninfrastruktur in den Gebieten Dnipropetrowsk, Charkiw und Saporischschja sei getroffen worden. Es gebe 16 Verletzte.
Auf Musks Weltraumfirma Space-X kommt derweil aufgrund der Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
„Die Teams des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Präsidialamtes haben den Auftrag, so eng wie möglich mit der amerikanischen Seite und Space-X zusammenzuarbeiten“, sagte Selenskij. Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma Space-X. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden.
Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskij. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der gedrosselten Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne. Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland allein in dieser Woche mehr als 2300 Drohnen, 1590 Gleitbomben und 15 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. „Brutale Angriffe, denen man nur schwer entgegenwirken kann“, sagte Selenskij.
In der vergangenen Nacht und am Morgen habe Moskau erneut Energieinfrastruktur in Saporischschja und in den Gebieten Sumy, Odessa, Schytomyr und Kirowograd angegriffen. Auch Eisenbahninfrastruktur in den Gebieten Dnipropetrowsk, Charkiw und Saporischschja sei getroffen worden. Es gebe 16 Verletzte.
Auf Musks Weltraumfirma Space-X kommt derweil aufgrund der Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
Die ukrainische Regierung hatte im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Musk warf Kiew im Oktober vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Der ebenfalls auf Space-X-Satelliten laufende militärische Internet-Dienst Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert. Space-X und die US-Regierung machten zum Teil widersprüchliche Angaben dazu, wer für die Drosselung verantwortlich war.
Ukraine greift Industrieanlagen in Russland an
Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen sechs Verletzte, teilte Bürgermeister Radmir Beljajew am Nachmittag mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage in Nischnekamsk getroffen wurde. In sozialen Netzwerken in Russland und der Ukraine kursierten Aufnahmen von einem Großbrand – demnach in dem Werk Nischnekamsk Neftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.
Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.
In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.
Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.
In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.
Selenskij: USA bringen Nato-Mitgliedschaft als Teil eines Deals für den Donbass ins Spiel
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge wurde ein Nato-Beitritt seines Landes im Austausch für einen ukrainischen Rückzug aus den noch gehaltenen Teilen der ostukrainischen Region Donbass ins Spiel gebracht. Demnach hatten US-amerikanische Unterhändler Kiew diese Option angeboten. Selenskij lehnt jedoch eine Preisgabe ukrainischer Gebiete weiter strikt ab. Der Kreml besteht auf einem kompletten ukrainischen Abzug aus den als Donbass bezeichneten Regionen Donezk und Luhansk im Osten des Landes.
Die Ukraine lehnt einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. „Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Eine erforderliche Verfassungsänderung lehnte er ab. Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an. Selenskij sagte weiter, weil sein Land bisher nicht in der Nato sei, habe es keine langfristigen Sicherheitsgarantien.
Familie durch Drohne in Westrussland getötet
Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs ist im westrussischen Gebiet Belgorod offiziellen Angaben nach eine dreiköpfige Familie getötet worden. Die Drohne griff dem operativen Stab der Region zufolge ein Wohnhaus in der Siedlung Proletarski im Landkreis Rakitnoje direkt an. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Proletarski ist nur etwa 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der Region seien zudem bei ukrainischen Drohnenangriffen mindestens neun Menschen verletzt worden, hieß es. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht zum Samstag 29 ukrainische Drohnen abgewehrt. Ein Teil davon über der Region um die Hauptstadt Moskau.
Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.
Das russische Militär setzte wiederum gemäß einer Mitteilung der ukrainischen Luftstreitkräfte 96 Drohnen gegen Ziele in der Ukraine ein. Von diesen konnten demnach 81 abgefangen werden. Einschläge habe es an acht Orten gegeben. In Teilen des nordostukrainischen Gebiets Sumy kam es nach Auskunft des örtlichen Stromversorgers aufgrund russischer Angriffe zu Stromausfällen.
US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine
Auf Elon Musks Weltraumfirma Space-X kommt aufgrund der Drosselung des Satelliten-Internets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von Space-X, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.
Die Senatoren fordern, dass Space-X bis zum 30. November bestätigt, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten und bis dahin auch ihre Fragen beantwortet. Dazu gehört etwa, welche Einschränkungen aktuell noch gelten – und die Frage, ob Space-X mögliche Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Bevölkerung und Amerikaner in dem Land abgewogen habe.
Die Senatoren fordern, dass Space-X bis zum 30. November bestätigt, keine Unterlagen zu den Vorgängen zu vernichten und bis dahin auch ihre Fragen beantwortet. Dazu gehört etwa, welche Einschränkungen aktuell noch gelten – und die Frage, ob Space-X mögliche Konsequenzen der Drosselung für die ukrainische Bevölkerung und Amerikaner in dem Land abgewogen habe.
Selenskij kritisiert anhaltende Einschränkungen bei US-Satelliten
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat anhaltende Geschwindigkeitsbeschränkungen beim US-Satellitenkommunikationssystem Starshield beklagt. Diese Drosselung habe die Einsatzfähigkeit des ukrainischen Militärs im Land beeinträchtigt, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Leider bleiben die Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bestehen“, erklärte er. Er erwarte, dass das Verteidigungs- und das Außenministerium dieses Problem gemeinsam mit den zuständigen Stellen in den USA klären würden.
Eine vergleichbare Drosselung gab es bereits Mitte Oktober. Elon Musk, der Eigner des Starlink-Satellitennetzwerks, warf Kiew dabei vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das ebenfalls von Musks Firma SpaceX bereitgestellte militärische Satelliteninternet Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert.
Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an.
Eine vergleichbare Drosselung gab es bereits Mitte Oktober. Elon Musk, der Eigner des Starlink-Satellitennetzwerks, warf Kiew dabei vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das ebenfalls von Musks Firma SpaceX bereitgestellte militärische Satelliteninternet Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert.
Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an.
Europäer einigen sich auf Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin. Unklar bleibt allerdings, wer bei Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Tisch sitzen würde.
In der Nacht zum Freitag hatten die USA signalisiert, dass der russische Präsident Putin bereit sei, die Europäer bei Ukraine-Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch zu lassen. Es gebe die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Verhandlungsrunde einzubeziehen, sagte US-Unterhändler Jared Kushner.
Der Einigung auf das Verhandlungsteam war eine längere Debatte vorangegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz machte zuletzt klar, dass er fest mit einer direkten Beteiligung Deutschlands an den Friedensgesprächen rechne. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", sagte Merz in Dublin. "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar."
Bei jüngsten Friedensgesprächen in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch waren neben Vertretern der Bundesregierung auch Delegierte Frankreichs, Großbritanniens sowie der EU und der Nato mit dabei.
In der Nacht zum Freitag hatten die USA signalisiert, dass der russische Präsident Putin bereit sei, die Europäer bei Ukraine-Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch zu lassen. Es gebe die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Verhandlungsrunde einzubeziehen, sagte US-Unterhändler Jared Kushner.
Der Einigung auf das Verhandlungsteam war eine längere Debatte vorangegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz machte zuletzt klar, dass er fest mit einer direkten Beteiligung Deutschlands an den Friedensgesprächen rechne. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", sagte Merz in Dublin. "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar."
Bei jüngsten Friedensgesprächen in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch waren neben Vertretern der Bundesregierung auch Delegierte Frankreichs, Großbritanniens sowie der EU und der Nato mit dabei.