Russland hatte die in diesem Monat verkündete Entscheidung der USA, Marschflugkörper und Raketen in Deutschland 2026 als zusätzliche Abschreckung zu stationieren , bereits scharf kritisiert. Nun äußert sich auch Kremlchef Wladimir Putin selbst und droht bei einer großen Marineparade in Sankt Petersburg, Russland werde im Fall einer Umsetzung der Pläne „spiegelgerecht" reagieren. Die Waffen dafür seien angeblich kurz vor der Fertigstellung. Außerdem werde man sich dem INF-Vertrag zum Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen nicht mehr verpflichtet fühlen. Der Vertrag gilt seit der Kündigung der USA 2019 zwar ohnehin nicht mehr, laut Putin würde sich Russland weiter an die Vereinbarungen halten. Die USA beklagen dagegen seit langem russische Verstöße.Putin betont, dass die Raketen, die in der Perspektive auch mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet werden könnten, wichtige Ziele in Russland erreichen könnten. In einer Erläuterung der Bundeswehr zum russischen Vorgehen heißt es, Russland habe schon jetzt nuklearwaffenfähige Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad stationiert und könne mit seinen Mittelstreckenwaffen auch deutsche Städte treffen. Die Pläne seien eine Antwort hierauf und dienten der Abschreckung.An der Parade in Putins Heimatstadt Sankt Petersburg nahmen auch Kriegsschiffe aus China, Indien und Algerien sowie Delegationen aus einem Dutzend Staaten teil. Insgesamt beteiligten sich an den Marineparaden im ganzen Land nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau rund 200 Kriegsschiffe verschiedener Klassen, mehr als 100 Einheiten Kampftechnik und etwa 15 000 Angehörige der Streitkräfte.