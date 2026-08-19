Korruptionsermittlungen in der Ukraine vor Votum zu Verteidigungsminister

In der Ukraine haben die Antikorruptionsbehörden am Mittwoch eine Großrazzia gegen Abgeordnete sowie Berater von Präsident Wolodimir Selenskij gestartet. Dies geschah wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament über den neuen Verteidigungsminister. Mit dem Votum will Selenskij einen Umbau seines Sicherheitskabinetts abschließen.



Wie das Onlineportal Kyiv Independent berichtete, durchsuchten Ermittler unter anderem die Räumlichkeiten von Iryna Mudra, einer stellvertretenden Stabschefin des Präsidenten. Selenskij habe ein Dekret zur Entlassung Mudras erlassen, schrieb das Portal. Die Antikorruptionsbehörde Nabu und die spezialisierte Staatsanwaltschaft Sapo nannten bisher keine Details zu den Ermittlungen.



Die Abgeordneten sollen am Mittwoch über die Ernennung des ehemaligen Offiziers einer Spezialeinheit, Jewhenij Chmara, zum Nachfolger des entlassenen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow abstimmen. Die Personalie folgt auf wochenlange politische Turbulenzen nach der Abberufung Fedorows. Dessen Absetzung hatte im Juli zu für Kriegszeiten ungewöhnlichen Protesten geführt: Tausende Demonstranten forderten auf den Straßen die Wiedereinsetzung des 35-jährigen Fedorow, der als Reformer des Ministeriums gilt.



Die politische Krise hatte Selenskij zudem gezwungen, den obersten Militärkommandeur des Landes auszutauschen. Neuer Befehlshaber wurde der jüngere General Mychajlo Drapatyj. Dieser tritt für einen schonenderen Umgang mit den Soldaten an der Front ein. Davon erhoffen sich seine Anhänger geringere Verluste im Kampf gegen die russischen Truppen.



Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben ihr Vorgehen gegen Bestechlichkeit im Staatsapparat während des Krieges verschärft. Dies gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den angestrebten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.