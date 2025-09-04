Macron: 26 Länder sagen Ukraine Sicherungstruppe zu

An einer Sicherungstruppe für die Ukraine nach einer Waffenruhe wollen sich 26 Länder beteiligen, sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Zudem werde in den nächsten Tagen die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien für die Ukraine endgültig festgelegt, teilt Macron nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Paris mit. Künftige Sanktionen gegen Russland würden mit den USA abgestimmt.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte, es gebe in der Koalition der Willigen ein Einvernehmen über den allgemeinen Rahmen von Sicherheitsgarantien. Eine starke ukrainische Armee sei dabei von zentraler Bedeutung. Zudem seien sich alle einig, dass Russland jede Friedensinitiative ablehne.



Zur Frage, welche Rolle Deutschland bei den Sicherheitsgarantien übernehmen kann, rumort es jedoch in Berlin und bei den Verbündeten. Lesen Sie mit SZ Plus mehr dazu.