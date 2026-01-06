Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
EU-Ratspräsident: Ukraine erhält bindende Sicherheitsgarantien
„Koalition der Willigen“ berät mit US-Vertretern in Paris
Trump zweifelt ukrainischen Angriff auf Putin-Residenz an
Selenskij will Verteidigungsminister auswechseln
Selenskij macht Geheimdienstchef Budanow zum Leiter des Präsidialamtes
Juri Auel
Für Kontrolle von möglichem Waffenstillstand: Merz bietet deutsche Soldaten auf Nato-Gebiet nahe Ukraine an
Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine militärische Beteiligung Deutschlands an der Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine in Aussicht gestellt. „Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden“, sagte Merz nach einem Treffen der Verbündeten der Ukraine in Paris.
Frankreich und das Vereinigte Königreich wollen hingegen nach einem Waffenstillstand Stützpunkte in der Ukraine errichten. Das sagte der britische Premier Keir Starmer nach dem Treffen. Allerdings müsse dafür Russland erst einmal seine Bereitschaft zum Frieden zeigen, was bisher nicht der Fall sei, sagt Starmer in Paris.
Juri Auel
Selenskij: Trotz Fortschritten bleibt Territorialstreit
Trotz Fortschritten bei Gesprächen über einen Frieden für die Ukraine gibt es nach Worten von Präsident Wolodimir Selenskij noch ungeklärte Punkte innerhalb des Unterstützer-Lagers der Ukraine. Territorialfragen seien nicht zu 100 Prozent gelöst, sagte Selenskij nach einem Treffen der "Koalition der Willigen" in Paris. Ukrainische Unterhändler sollten deshalb vor Ort bleiben und die Gespräche fortsetzen.
Juri Auel
Witkoff: Ukraine braucht sehr starke Sicherheitsgarantien
Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Steve Witkoff, sagt, die Ukraine benötige künftig sehr starke Sicherheitsgarantien - "so stark wie noch nie". Wichtig sei aber auch der Wiederaufbau nach dem Krieg, fügt Witkoff in Paris hinzu. Deshalb seien auch Unternehmen wie der US-Vermögensverwalter Blackrock in die derzeitigen Planungen mit eingebunden.
Denis Huber
EU-Ratspräsident: Ukraine erhält bindende Sicherheitsgarantien
Westliche Unterstützer der Ukraine haben in Paris mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens für das von Russland angegriffene Land beraten. „Wir sind bereit, uns zu einem System politisch und rechtlich verbindlicher Garantien zu verpflichten, das in Kraft tritt, sobald eine Waffenruhe in Kraft tritt“, teilte EU-Ratspräsident Antonio Costa nach den Beratungen der sogenannten „Koalition der Willigen“ mit. Die EU werde zu den Bemühungen beitragen, die Sicherheitsgarantien zu gewährleisten, die die Ukraine für jede Vereinbarung für einen dauerhaften Frieden benötige.
Ein zentraler Punkt dabei ist der Plan, der Ukraine rechtlich verbindlich zuzusichern, sie im Fall eines erneuten russischen Angriffs nicht allein zu lassen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Die USA haben den Angaben zufolge zugesichert, die Koalition zu unterstützen und bei der Überwachung eines Friedensabkommens eine Schlüsselrolle einnehmen zu wollen.
An den Beratungen in Paris waren Vertreter aus 35 Ländern beteiligt, darunter 27 Staats- und Regierungschefs. Aus Deutschland reiste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Auch der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij und Nato-Chef Mark Rutte nahmen an dem Gipfel teil. Für die USA waren der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, dabei.
Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition ging es auch um eine angedachte multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine. Wie es aus Verhandlungskreisen hieß, soll diese Truppe unter europäischer Führung stehen und eine Kommandozentrale in Paris erhalten. Die USA wollen diese Truppe demnach etwa mit ihrem Nachrichtendienst und logistisch unterstützen.
An den Beratungen in Paris waren Vertreter aus 35 Ländern beteiligt, darunter 27 Staats- und Regierungschefs. Aus Deutschland reiste Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Auch der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij und Nato-Chef Mark Rutte nahmen an dem Gipfel teil. Für die USA waren der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, dabei.
Anna Landefeld
Russland meldet mehrere ukrainische Drohnenangriffe
In der Nacht ist es nach russischen Angaben zu mehreren ukrainischen Drohnenangriffen gekommen. In der Region Belgorod seien bereits am Abend zwei Menschen bei verschiedenen Schlägen in Grenznähe zur Ukraine getötet worden, schrieb Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. In der Region Woronesch hatte ein ukrainischer Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden den Zugverkehr gestört und eine Infrastrukturanlage leicht beschädigt. Verletzte gab es demnach nicht. Der Zugverkehr sei nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen worden, teilt der Gouverneur der Region, Alexander Gussew, über Telegram mit.
Russische Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen außerdem von Explosionen in mehreren Regionen Russlands. Der Gouverneur des Gebietes Lipezk, Igor Artamonow, schrieb bei Telegram von einem Brand auf einem Fabrikgelände im Kreis Usman nach einem Drohnenangriff, ohne weitere Details zu nennen. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden 129 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt, die meisten davon über den Gebieten Brjansk, Belgorod und Jaroslawl.
Ein Todesfall in der russischen Stadt Twer, etwa 170 Kilometer nordwestlich von Moskau, war von den örtlichen Behörden zunächst mit einem Drohnenangriff in Verbindung gebracht worden. Diese Angaben wurden später korrigiert. Nach vorläufigen Angaben des Regionalgouverneurs Witali Korolew kam bei einer Gasexplosion in einer Wohnung ein Mensch ums Leben. Zuvor hatte er auf Telegram mitgeteilt, dass der Brand durch herabstürzende Drohnentrümmer ausgelöst worden sei.
Philipp Saul
Darum geht es beim Ukraine-Treffen
Seit Monaten wird um eine Lösung im Ukraine-Krieg gerungen. Nun steht das nächste Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ an. Was sind die Knackpunkte und wie ist der aktuelle Stand der Friedensgespräche?
Was sind die großen Knackpunkte bei dem Treffen?
Was ist der derzeitige Stand der Friedensgespräche?
Die vielen internationalen Treffen seit Mitte November sind keine klassischen Friedensverhandlungen zwischen zwei Konfliktparteien. Noch immer geht es darum, auf der Seite der angegriffenen Ukraine, ihrer Unterstützer und der USA eine abgestimmte Position zu finden: Wie soll ein Frieden erreicht werden, wie soll die Ukraine sich künftig wehren können, welche Garantien ihrer Sicherheit braucht sie? Russland ist nur durch eine Pendeldiplomatie der USA einbezogen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte zwar vor dem Jahreswechsel gesagt, die einzelnen Elemente einer Lösung seien zu 90 Prozent vereinbart. Doch die schwierigen Gebietsfragen sind nicht gelöst. Moskau verlangt einen Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Teil der Gebiete Donezk und Luhansk, die es bislang nicht erobern konnte. Die USA üben Druck auf Kiew aus, dem zuzustimmen, weil ein Frieden sonst nicht erreichbar sei. Die Ukraine lehnt dies ab.
Auf russischer Seite ist bislang kein Einlenken erkennbar. Moskau hält an seinen Maximalforderungen fest, die auf einen militärischen Sieg über die Ukraine und eine politische Unterwerfung des Nachbarlandes hinauslaufen. Russland lehnt eine mögliche Präsenz ausländischer Truppen in der Ukraine – zumal aus Nato-Staaten – strikt ab. Solche Einheiten seien für die russische Armee ein legitimes Angriffsziel, heißt es.
Philipp Saul
„Koalition der Willigen“ berät mit US-Vertretern in Paris
Die Europäer wollen an diesem Dienstagnachmittag in Paris mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der „Koalition der Willigen“ vertreten sein, aus Deutschland reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an. Für die USA sollen nach Angaben aus der französischen Hauptstadt der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen. Auch der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij wird erwartet, ebenso Nato-Chef Mark Rutte.
Bei den Gesprächen soll es auch um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen. Ebenso will man über die Unterstützung der ukrainischen Armee, die langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine beim Thema Verteidigung und die Unterstützung des Landes im Falle neuer Angriffe beraten. Ein genauer Ablauf des Treffens ist noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Anschluss auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.
Bei den Gesprächen soll es auch um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen. Ebenso will man über die Unterstützung der ukrainischen Armee, die langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine beim Thema Verteidigung und die Unterstützung des Landes im Falle neuer Angriffe beraten. Ein genauer Ablauf des Treffens ist noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Anschluss auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.
Juri Auel
Merz: Ukraine befindet sich am Rand einer humanitären Energiekrise
Die Ukraine befindet sich nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz "am Rand einer humanitären Energiekrise". Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben des Kanzlers an die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD hervor. Russlands Präsident Wladimir Putin strebe im vierten Kriegswinter keinen Waffenstillstand an, sondern habe die bisher schwersten Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine befohlen.
Matthias Becker
Neuer Geheimdienstchef in der Ukraine
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will den Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Wassyl Maljuk, ersetzen. Dies sei Teil einer umfassenderen Regierungsumbildung, bei der auch der Stabschef des Präsidenten ausgetauscht wurde, erklärt Selenskij auf der Plattform X. Er habe Maljuk gebeten, sich stattdessen stärker auf Kampfeinsätze zu konzentrieren. „Es muss mehr ukrainische asymmetrische Operationen gegen den Besatzer und den russischen Staat geben und solidere Ergebnisse bei der Ausschaltung des Feindes“, fügt der Präsident hinzu. Er habe mit Maljuk über mögliche Kandidaten zur Ernennung als neue SBU-Leitung gesprochen
Michelle Ostwald
Trump zweifelt ukrainischen Angriff auf Putin-Residenz an
US-Präsident Donald Trump zweifelt die russischen Angaben zu einem angeblichen ukrainischen Angriff auf eine Residenz des Präsidenten Wladimir Putin an. "Ich glaube nicht, dass dieser Angriff stattgefunden hat", sagt Trump am Sonntag auf eine Nachfrage von Journalisten. Es sei zwar etwas in der Nähe passiert, dies habe aber nichts damit zu tun. Moskau wirft Kiew vor, am Montag versucht zu haben, mit 91 Langstreckendrohnen eine Residenz Putins in der nordrussischen Region Nowgorod anzugreifen. Die Ukraine und westliche Staaten bestreiten die russische Darstellung.
Vor einer Woche hatte Trump sich noch anders geäußert und nach einem Gespräch mit Putin den angeblich geplanten Angriff kritisiert. Seit dem 29. Dezember behauptet Russland, dass die Ukraine versucht habe, die Waldai-Residenz Putins mit Kampfdrohnen anzugreifen. Kiew hatte das vehement bestritten. Putin hatte auch Trump über den angeblich geplanten Angriff informiert, der danach etwa sagte: "Das ist nicht gut."
Der US-Geheimdienst CIA hatte dann die Erkenntnis erlangt, dass die Ukraine weder Putin ins Visier genommen noch eine seiner Residenzen angegriffen hat, wie Medien wenige Tage später berichteten. Damit widersprach der Auslandsgeheimdienst den schweren Vorwürfen aus Moskau.
Die Ukraine sah in Moskaus Behauptung einen russischen Vorwand, den Krieg trotz laufender Verhandlungen um eine Friedenslösung weiter fortzusetzen und erneut auch Regierungsgebäude in Kiew angreifen zu wollen.
Christian Helten
Russland wehrt ukrainische Drohnen mit Kurs auf Moskau ab
Ein Schwarm ukrainischer Drohnen ist nach russischen Angaben beim Anflug auf die Hauptstadt Moskau ins Visier der Flugabwehr geraten. Mindestens 40 Drohnen seien bereits abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Über eventuelle Schäden oder mögliche Opfer machte er keine Angaben.
Insgesamt seien über Russland innerhalb von nur sieben Stunden 253 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mit. Zu eventuellen Schäden macht es grundsätzlich keine Angaben.
Nadja Lissok
Treffen der Ukraine-Unterstützer in Kiew
In der ukrainischen Hauptstadt beraten Unterstützer des Landes am heutigen Samstag über weitere Hilfen für das angegriffene Land. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge haben 15 Länder sowie Vertreter von EU und Nato ihre Teilnahme zugesagt. Das US-Team wird demnach online zugeschaltet.
Juri Auel
Selenskij will Verteidigungsminister auswechseln
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will erneut den Posten des Verteidigungsministers für den Kampf gegen den russischen Angriffskrieg neu besetzen. Der Vizeregierungschef und Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorow, solle das Amt von Denys Schmyhal übernehmen, kündigte Selenskij in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft an. Das ukrainische Parlament muss der Personalie zustimmen.
Schmyhal war erst im Sommer als Regierungschef entlassen und anstelle von Rustem Umjerow als Verteidigungsminister eingesetzt worden. Er solle eine andere, für die Stabilität des Landes nicht weniger wichtige Aufgabe übernehmen, sagte Selenskij. „Ich habe beschlossen, die Arbeitsweise des Verteidigungsministeriums zu ändern“, sagte Selenskij.
Fedorow beschäftige sich intensiv mit dem Einsatz von Drohnen in dem Krieg und arbeite sehr effektiv an der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen und Prozesse. „Zusammen mit unserem gesamten Militär, der Militärführung, den nationalen Waffenherstellern und den Partnern der Ukraine müssen wir im Verteidigungsbereich solche Veränderungen umsetzen, die hilfreich sind“, sagte Selenskij.
Die Personalie ist ein weiterer Baustein einer von Selenskij angestoßenen Neuaufstellung des Verteidigungs- und Sicherheitsapparats in der Ukraine. „Heute haben wir einen grundlegenden Neustart begonnen – interne Veränderungen, damit die Ukraine stabiler wird“, sagte Selenskij. Wegen Problemen in der Vergangenheit gebe es eine „Welle personeller Veränderungen“. Weitere sollen demnach folgen. Zuletzt hatten mehrere Korruptionsfälle in Selenskijs engerem Umfeld den Präsidenten unter Druck gesetzt.
Leopold Zaak
Selenskij macht Geheimdienstchef Budanow zum Leiter des Präsidialamtes
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach dem Rücktritt seines engsten Mitarbeiters Andrij Jermak im November einen neuen Büroleiter: Es ist Kyrylo Budanow, bislang Chef des Militärgeheimdienstes HUR. Bei X veröffentlichte Wolodimir Selenskij Bilder von sich und Budanow. In Zukunft werde es für die Ukraine noch mehr als bisher um Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit gehen, schreibt Selenskij in dem Beitrag. Auch Diplomatie werde wichtiger, heißt es weiter. „Kyrylo verfügt über spezielle Erfahrung in diesen Bereichen.“
Budanow war als Leiter des Geheimdienstes verantwortlich für zahlreiche Militäroperationen der Ukraine, wie die wichtige Rückeroberung des Flughafens Hostomel nördlich von Kiew kurz nach Ausbruch des Krieges sowie den Angriff auf die Krim-Brücke im Herbst 2022. Auch die schweren Angriffe der Ukraine auf die russische Schwarzmeerflotte, die sich in der Folge von der Krim zurückziehen musste, geht auf Budanow zurück. Zuletzt war Budanow auch für den Austausch von Kriegsgefangenen zuständig – eines der wenigen Felder, in denen die Ukraine und Russland direkt miteinander kommunizieren.
Budanow schreibt in einem eigenen Beitrag bei X, dass er die Nominierung Selenskijs annehme. Der Schritt sei für ihn „sowohl eine Ehre als auch eine tiefgreifende Verpflichtung, insbesondere in diesem entscheidenden Moment der Geschichte unseres Landes“. Er werde weiterhin das tun, was getan werden müsse: „Den Feind zu bekämpfen, die Ukraine zu verteidigen und unermüdlich für einen gerechten Frieden zu arbeiten“.
Sein Vorgänger Jermak war der engste politische Vertraute des ukrainischen Präsidenten und hatte das ukrainische Verhandlungsteam bei den Gesprächen über ein Ende des Krieges angeführt. Wegen der Verstrickungen in den Korruptionsskandal musste Jermak seinen Posten räumen.
Dominik Fürst
Moskau hält an Behauptung fest, die Ukraine habe Putins Residenz angreifen wollen
Russland hat nach eigenen Angaben auf einer ukrainischen Drohne Navigationsdaten entschlüsselt, die den angeblich geplanten Angriff auf eine Residenz von Kremlchef Wladimir Putin beweisen sollen. Die Materialien mit entschlüsselten Routing-Daten in einer Mappe sowie ein Bauteil der Drohne seien einem Vertreter des Militärattachés der US-Botschaft in Moskau übergeben worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.
