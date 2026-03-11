Ukraine laut Selenskij nach Geländegewinnen im Süden „positiver gestimmt als Ende 2025“

Die Ukraine macht weiter Fortschritte im Süden des Landes. Kiews Truppen haben dort zuletzt wieder Geländegewinne erzielt. Das meldete das Institute for the Study of War (ISW) und verwies auf geolokalisierte Aufnahmen. Es ging dabei vor allem um Rückeroberungen in seit Langem schwer umkämpften Gebieten bei Oleksandriwka sowie nördlich von Huljajpole. Nach neuesten Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij konnte die Ukraine in den vergangenen anderthalb Monaten die Kontrolle über etwa 400 bis 435 Quadratkilometer in der Region zurückgewinnen. Zum Vergleich: 400 Quadratkilometer entsprechen etwa der Fläche einer Großstadt wie Dnipro (oder in Deutschland: Köln).



Moskaus Bemühungen um eine Frühjahrsoffensive im Süden der Ukraine sind laut Selenskij vereitelt worden. Der Präsident räumte Medienberichten zufolge zwar ein, dass die Bedingungen auf dem Schlachtfeld weiterhin schwierig seien, äußerte sich jedoch auch optimistisch: „Aber ich sage ganz vorsichtig, dass alle positiver gestimmt sind als Ende 2025.“



Vor Selenskij hatte am Wochenende bereits der ukrainische Militärgeheimdienst HUR über neue Erfolge im Süden des Landes berichtet und erklärt, HUR-Einheiten hätten zusammen mit ukrainischen Streitkräften die russische Offensive auf die Großstadt Saporischschja gestoppt. In einem Telegram-Beitrag des Militärgeheimdienstes heißt es, mehr als 300 russische Kämpfer seien bei einer „komplexen Verteidigungsoperation“ getötet oder verwundet worden. Zudem habe man 39 weitere Soldaten gefangen genommen.



Russische Soldaten hatten zuletzt immer wieder Probleme an der Front, weil sich die Kommunikationsverbindungen verschlechterten. Das ukrainische Militär führte deshalb vermehrt Gegenangriffe an der südlichen Front aus. Die Landesverteidiger versuchten dabei offenbar, Sperrungen von Starlink-Terminals auszunutzen, die russische Soldaten betreffen. Zusätzlich verschlechterten sich die Kommunikationsbedingungen der russischen Kämpfer wegen der Kreml-Maßnahmen zur Einschränkung des Messengerdienstes Telegram.



Angaben aus Kiew über ukrainische Rückeroberungen gibt es schon seit einigen Wochen, allerdings sind sie nicht unumstritten. Ukrainische Militärbeobachter hatten im Februar von allenfalls „stabilisierenden Maßnahmen“ gesprochen.