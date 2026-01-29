Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukraine will mit Space-X russische Starlink-Nutzung stoppen
Drei Tote bei russischem Drohnenangriff
Selenskij kritisiert nach Blackout Kiews Stadtverwaltung
Merz: Deutschland zahlt zusätzlich in den ukrainischen Energieunterstützungsfonds ein
Ukraine greift Öldepot im russischen Gebiet Woronesch an
Trump: Putin hat einwöchige Angriffspause auf Kiew zugesagt
Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugestimmt, die Angriffe auf Kiew für eine Woche auszusetzen. "Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und verschiedene Städte zu schießen, und er hat dem zugestimmt", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung. Als Grund nennt er die außergewöhnliche Kälte in der Region.
Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Aus Trumps Ausführungen ging nicht hervor, wann genau der Zeitpunkt für den Start für eine angebliche Angriffspause infrage kommen könnte.
Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor. Aus Trumps Ausführungen ging nicht hervor, wann genau der Zeitpunkt für den Start für eine angebliche Angriffspause infrage kommen könnte.
Ukraine will mit Space-X russische Starlink-Nutzung stoppen
Die Ukraine arbeitet nach eigenen Angaben mit dem Raumfahrtunternehmen Space-X von Elon Musk zusammen, um den Einsatz des Satelliten-Internetsystems Starlink durch Russland zu unterbinden. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow. Zuvor hatte die Regierung in Kiew erklärt, Starlink-Terminals an russischen Langstreckendrohnen gefunden zu haben, die für Angriffe genutzt wurden.
Ein Berater Fedorows hatte im Laufe der Woche Bilder in sozialen Medien veröffentlicht, die Trümmer russischer Langstreckendrohnen mit Starlink-Terminals zeigen sollen. Ihm zufolge könnte Russland das System zur Steuerung von Drohnen eingesetzt haben, die am Dienstag einen ukrainischen Personenzug trafen. Bei dem Angriff wurden fünf Menschen getötet. „Wir sind Space-X-Präsidentin Gwynne Shotwell und Elon Musk persönlich für die schnelle Reaktion dankbar“, schrieb Fedorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Eine Stellungnahme von Space-X lag zunächst nicht vor.
Der kürzlich berufene Berater Serhij Beskrestnow erklärte, es habe bereits hunderte Fälle gegeben, in denen Russland mit Starlink ausgestattete Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt habe. „Die Komplexität dieses Prozesses liegt darin, dass Starlink nicht mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung unterdrückt werden kann“, schrieb er. Eine Lösung sei daher nur über Space-X möglich. Musk hatte den Starlink-Dienst 2022 kurz nach Beginn der russischen Invasion für die Ukraine freigeschaltet. Das ukrainische Militär ist für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld und die Steuerung eigener Drohnen auf zehntausende Starlink-Terminals angewiesen. Space-X hatte im Februar 2024 erklärt, keine Geschäfte mit der russischen Regierung oder deren Militär zu machen.
Ein Berater Fedorows hatte im Laufe der Woche Bilder in sozialen Medien veröffentlicht, die Trümmer russischer Langstreckendrohnen mit Starlink-Terminals zeigen sollen. Ihm zufolge könnte Russland das System zur Steuerung von Drohnen eingesetzt haben, die am Dienstag einen ukrainischen Personenzug trafen. Bei dem Angriff wurden fünf Menschen getötet. „Wir sind Space-X-Präsidentin Gwynne Shotwell und Elon Musk persönlich für die schnelle Reaktion dankbar“, schrieb Fedorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Eine Stellungnahme von Space-X lag zunächst nicht vor.
Der kürzlich berufene Berater Serhij Beskrestnow erklärte, es habe bereits hunderte Fälle gegeben, in denen Russland mit Starlink ausgestattete Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt habe. „Die Komplexität dieses Prozesses liegt darin, dass Starlink nicht mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung unterdrückt werden kann“, schrieb er. Eine Lösung sei daher nur über Space-X möglich. Musk hatte den Starlink-Dienst 2022 kurz nach Beginn der russischen Invasion für die Ukraine freigeschaltet. Das ukrainische Militär ist für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld und die Steuerung eigener Drohnen auf zehntausende Starlink-Terminals angewiesen. Space-X hatte im Februar 2024 erklärt, keine Geschäfte mit der russischen Regierung oder deren Militär zu machen.
EU setzt Russland wegen Geldwäsche-Risiko auf schwarze Liste
Die Europäische Union hat Russland wegen des Risikos von Geldwäsche auf ihre schwarze Liste gesetzt. „Dies wird Transaktionen mit russischen Banken verlangsamen und verteuern“, sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die Aufnahme auf die Liste verpflichtet Banken und andere Unternehmen in der EU, bei Finanzgeschäften mit dem betreffenden Land verstärkte Sorgfaltsprüfungen vorzunehmen.
Amelie Schmidt
Russischer Außenminister: Sicherheitsgarantien nur für eine moskaufreundliche Ukraine
Russland wird nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow internationale Sicherheitsgarantien nur für eine moskaufreundliche Ukraine akzeptieren. Die russische Regierung wisse nicht, was die USA und die Ukraine zu Sicherheitsgarantien vereinbart hätten, sagte Lawrow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Moskau.
„Wenn das Ziel ist, auf einem Teilgebiet der früheren Ukraine das Regime zu erhalten und fortgesetzt dieses Regime als Brückenkopf für Bedrohungen gegen Russland zu nutzen, dann (...) werden solche Garantien kaum einen verlässlichen Frieden sichern“, sagte der Minister. Lawrow bezog sich vor allem auf Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio. Dieser hat in Washington erklärt, es gebe Einigkeit „auf unserer Seite der Gleichung“. Es komme aber darauf an, wie Russland reagiere. Ohnehin könnten Sicherheitsgarantien erst nach einem Ende der Kämpfe gelten. Das Abkommen über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij fertig.
Im US-Senat beschrieb Rubio am Mittwoch die Bedenken, die seine Regierung wegen der Sicherheitsgarantien hat. Geplant sei eine Präsenz europäischer Truppen vor Ort, sagte er. Doch die Europäer seien zu schwach, sie bräuchten eine starke Absicherung durch die USA. Das bedeute, dass „wir in einem zukünftigen Konflikt potenziell verpflichtet wären“.
In Verhandlungsrunden seit November haben die USA, die Ukraine und die europäischen Staaten eine Vorstellung davon entwickelt, wie eine Regelung nach dem Krieg aussehen könnte. Seit Längerem sprachen Vertreter der Ukraine und Russlands unter US-Vermittlung wieder direkt miteinander. Am kommenden Sonntag (1. Februar) soll es eine zweite Runde der Gespräche in Abu Dhabi geben. Im Fokus der Verhandlungen steht die Frage von Gebietsabtretungen und Sicherheitsgarantien. Die Kämpfe gehen währenddessen mit voller Härte weiter.
„Wenn das Ziel ist, auf einem Teilgebiet der früheren Ukraine das Regime zu erhalten und fortgesetzt dieses Regime als Brückenkopf für Bedrohungen gegen Russland zu nutzen, dann (...) werden solche Garantien kaum einen verlässlichen Frieden sichern“, sagte der Minister. Lawrow bezog sich vor allem auf Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio. Dieser hat in Washington erklärt, es gebe Einigkeit „auf unserer Seite der Gleichung“. Es komme aber darauf an, wie Russland reagiere. Ohnehin könnten Sicherheitsgarantien erst nach einem Ende der Kämpfe gelten. Das Abkommen über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij fertig.
Im US-Senat beschrieb Rubio am Mittwoch die Bedenken, die seine Regierung wegen der Sicherheitsgarantien hat. Geplant sei eine Präsenz europäischer Truppen vor Ort, sagte er. Doch die Europäer seien zu schwach, sie bräuchten eine starke Absicherung durch die USA. Das bedeute, dass „wir in einem zukünftigen Konflikt potenziell verpflichtet wären“.
In Verhandlungsrunden seit November haben die USA, die Ukraine und die europäischen Staaten eine Vorstellung davon entwickelt, wie eine Regelung nach dem Krieg aussehen könnte. Seit Längerem sprachen Vertreter der Ukraine und Russlands unter US-Vermittlung wieder direkt miteinander. Am kommenden Sonntag (1. Februar) soll es eine zweite Runde der Gespräche in Abu Dhabi geben. Im Fokus der Verhandlungen steht die Frage von Gebietsabtretungen und Sicherheitsgarantien. Die Kämpfe gehen währenddessen mit voller Härte weiter.
Amelie Schmidt
Drei Tote bei russischem Drohnenangriff
In der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine sind bei einem russischen Drohnenangriff gegen Mitternacht drei Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden und Rettungskräfte in der Region mitteilen. Außerdem gebe es drei Verletzte. Bei dem Angriff seien auch ein Privatwohnhaus zerstört und mehrere Gebäude beschädigt worden, heißt es. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 105 Drohnen ein, davon seien 84 zerstört worden.
Insgesamt habe Russland in den vergangenen 24 Stunden 841 Angriffe auf 34 Ortschaften in der Region gestartet, teilt Gouverneur Iwan Fedorow mit.
Insgesamt habe Russland in den vergangenen 24 Stunden 841 Angriffe auf 34 Ortschaften in der Region gestartet, teilt Gouverneur Iwan Fedorow mit.
Selenskij kritisiert nach Blackout Kiews Stadtverwaltung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die schwere Lage in Kiew mit der Wärme- und Stromversorgung nach den russischen Luftangriffen auch der Stadtverwaltung angelastet. „Die Ausrüstung hätte schon vor dem Winter besorgt und gekauft werden müssen, und die Stadtverwaltung von Kiew sollte jetzt um ein Vielfaches schneller agieren, um den Menschen wenigstens im Februar das Leben zu erleichtern“, forderte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, gilt als politischer Konkurrent des Präsidenten. Selenskij hat Klitschko und Kiew bereits mehrfach kritisiert – zuletzt Mitte Januar, als er sich auch schon zum Thema Krisenmanagement äußerte und sagte: „Wir sehen, dass viel gemacht worden ist – insbesondere in Charkiw, wo sich die lokalen Behörden vorbereitet haben. Kiew hat leider deutlich weniger getan. In der Hauptstadt wurde sehr wenig unternommen.“ Zudem hatte Selenskij bemängelt, dass die Reparaturarbeiten in der Hauptstadt nach russischen Angriffen nicht intensiv genug vorangingen. Auch der neue Energieminister Denys Schmyhal hatte Kiew kritisiert und erklärt, die Stadt habe sich „überhaupt nicht vorbereitet“.
Russische Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern zu Jahresbeginn haben die Energieversorgung Kiews hart getroffen. Die Heizung ist bei starken Frosttemperaturen in tausenden Wohnblocks ausgefallen, auch Strom gibt es nur stundenweise. Zeitweise fehlt in einigen Haushalten sogar fließendes Wasser. Nach Angaben Selenskijs gibt es Hinweise darauf, dass Moskau eine neue schwere Angriffswelle plant.
Der Staatschef dankte in seiner jüngsten Ansprache zudem für die Hilfe, die aus dem ganzen Land in die Hauptstadt ging, sei es mit Brigaden von Elektrikern oder der Lieferung warmer Mahlzeiten an Bedürftige. Der ukrainische Staatschef versprach, die Hilfe auszubauen, wenn nötig. Er erinnerte zugleich aber daran, dass auch in anderen Regionen die Lage schwierig sei.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, gilt als politischer Konkurrent des Präsidenten. Selenskij hat Klitschko und Kiew bereits mehrfach kritisiert – zuletzt Mitte Januar, als er sich auch schon zum Thema Krisenmanagement äußerte und sagte: „Wir sehen, dass viel gemacht worden ist – insbesondere in Charkiw, wo sich die lokalen Behörden vorbereitet haben. Kiew hat leider deutlich weniger getan. In der Hauptstadt wurde sehr wenig unternommen.“ Zudem hatte Selenskij bemängelt, dass die Reparaturarbeiten in der Hauptstadt nach russischen Angriffen nicht intensiv genug vorangingen. Auch der neue Energieminister Denys Schmyhal hatte Kiew kritisiert und erklärt, die Stadt habe sich „überhaupt nicht vorbereitet“.
Russische Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern zu Jahresbeginn haben die Energieversorgung Kiews hart getroffen. Die Heizung ist bei starken Frosttemperaturen in tausenden Wohnblocks ausgefallen, auch Strom gibt es nur stundenweise. Zeitweise fehlt in einigen Haushalten sogar fließendes Wasser. Nach Angaben Selenskijs gibt es Hinweise darauf, dass Moskau eine neue schwere Angriffswelle plant.
Der Staatschef dankte in seiner jüngsten Ansprache zudem für die Hilfe, die aus dem ganzen Land in die Hauptstadt ging, sei es mit Brigaden von Elektrikern oder der Lieferung warmer Mahlzeiten an Bedürftige. Der ukrainische Staatschef versprach, die Hilfe auszubauen, wenn nötig. Er erinnerte zugleich aber daran, dass auch in anderen Regionen die Lage schwierig sei.
Greenpeace kritisiert Frankreichs Uran-Importe aus Russland
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft Frankreich vor, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin atomares Material aus Russland zu beziehen. Eine Auswertung von Zolldokumenten sowie Daten zu Uran-Lieferungen wiesen darauf hin, dass Russland weiterhin von großer Bedeutung für den französischen Stromkonzern EDF, das Atomunternehmen Orano und das Kerntechnikunternehmen Framatome sei.
Eine Schlüsselrolle bei den Lieferungen von angereichertem Uran spiele der russische Nuklearkonzern Rosatom, teilte Greenpeace mit. Von den vielfältigen Sanktionen gegen Russland ist der Kernkraftsektor bislang aber ausgenommen.
Eine Schlüsselrolle bei den Lieferungen von angereichertem Uran spiele der russische Nuklearkonzern Rosatom, teilte Greenpeace mit. Von den vielfältigen Sanktionen gegen Russland ist der Kernkraftsektor bislang aber ausgenommen.
Merz: Deutschland zahlt zusätzlich in den ukrainischen Energieunterstützungsfonds ein
Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine "in diesen besonders schweren Tagen" weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. "Im Rahmen eines Winterpakets haben wir zum Jahreswechsel 2025/2026 zusätzliche 160 Millionen Euro für die Ukraine eingezahlt, in den Ukraine Energy Support Fund (Energieunterstützungsfonds)", sagt Merz. Damit könnten dringend benötigte Technologien für die Wärmeversorgung beschafft werden, weil Russland systematisch versuche, die Energieversorgung für die Zivilbevölkerung zu zerstören.
Außerdem liefere Deutschland Blockheizkraftwerke und modulare Kesselanlagen für Kitas, Gesundheitszentren und Schulen, "die in der Ukraine vollkommen rücksichtslos durch Russland attackiert werden". Die Bundesrepublik sende zudem Luftverteidigungssysteme, Abfangdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge und Munition. "Wir wollen, dass die Kämpfe aufhören. Wir wollen, dass Russland am Verhandlungstisch bleibt und dort auch bereit ist, diesen Angriffskrieg im Wege eines verhandelten Friedens zu beenden."
Außerdem liefere Deutschland Blockheizkraftwerke und modulare Kesselanlagen für Kitas, Gesundheitszentren und Schulen, "die in der Ukraine vollkommen rücksichtslos durch Russland attackiert werden". Die Bundesrepublik sende zudem Luftverteidigungssysteme, Abfangdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge und Munition. "Wir wollen, dass die Kämpfe aufhören. Wir wollen, dass Russland am Verhandlungstisch bleibt und dort auch bereit ist, diesen Angriffskrieg im Wege eines verhandelten Friedens zu beenden."
Amelie Schmidt
Ukraine greift Öldepot im russischen Gebiet Woronesch an
Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht das Öllager Chocholski in der russischen Region Woronesch angegriffen. Dabei hätten sich Ölprodukte entzündet, teilte das Militär in einer Erklärung auf Telegram mit. Es sei dichter Rauch zu beobachten. Die Folgen des Angriffs würden derzeit geprüft. Die Region Woronesch grenzt an die Ukraine.
Darüber hinaus griff die ukrainische Armee in der Nacht einige weitere Regionen in Russland mit Drohnen an. Zudem war die Stadt Sewastopol auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ein Ziel ukrainischer Attacken. Es gab aber keine Angaben zu größeren Schäden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden.
Darüber hinaus griff die ukrainische Armee in der Nacht einige weitere Regionen in Russland mit Drohnen an. Zudem war die Stadt Sewastopol auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ein Ziel ukrainischer Attacken. Es gab aber keine Angaben zu größeren Schäden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden.
Zwei Tote nach russischen Luftangriffen
In der Nacht auf Mittwoch hat Russland erneut die Ukraine aus der Luft angegriffen. Nach Angaben der Behörden sind dabei in der Region Kiew zwei Menschen getötet worden, vier Menschen wurden demnach verletzt. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge griff Russland mit 146 Drohnen und einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M an. 103 Drohnen sollen abgefangen worden sein. In der Hauptstadt Kiew selbst wurde ein 17-stöckiges Wohnhaus getroffen, wobei es zu leichten Schäden am Dach und an Fenstern kam.
Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite Nacht in Folge angegriffen. Dem Militärchef der Stadt, Serhij Lysak, zufolge wurden drei Menschen verletzt. Zudem sei die Hafeninfrastruktur in der umliegenden Region beschädigt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Nachdem bei einem Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag drei Menschen getötet worden waren, hatte Odessa einen Trauertag ausgerufen. In der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen verletzt. In Saporischschja im Südosten des Landes wurden nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow vier Menschen verletzt und mindestens zwölf Wohngebäude beschädigt.
Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite Nacht in Folge angegriffen. Dem Militärchef der Stadt, Serhij Lysak, zufolge wurden drei Menschen verletzt. Zudem sei die Hafeninfrastruktur in der umliegenden Region beschädigt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Nachdem bei einem Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag drei Menschen getötet worden waren, hatte Odessa einen Trauertag ausgerufen. In der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen verletzt. In Saporischschja im Südosten des Landes wurden nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow vier Menschen verletzt und mindestens zwölf Wohngebäude beschädigt.
Umfrage: Viele Russen fühlen sich von Feinden umzingelt
Viele Menschen in Russland sehen sich einer Umfrage zufolge von ausländischen Feinden umzingelt, während sie ihr eigenes Land als Opfer betrachten. Dies sei eine Folge der unablässigen antiwestlichen Propaganda, sagte der russische Soziologe Lew Gudkow vom unabhängigen Lewada-Zentrum Moskau in Berlin bei der Vorstellung seiner Ergebnisse.
Im Auftrag der Deutschen Sacharow Gesellschaft hat das in Russland als Auslandsagent eingestufte Institut die Weltsicht der Russen nach fast vier Jahren Ukraine-Krieg erforscht. In den mehr als 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion habe Russland nur sechs Jahre lang keinen Krieg geführt, sagte Gudkow. Er sprach von einer „Militarisierung des Bewusstseins“.
Unter den mehr als 1600 Befragten sahen 62 Prozent Polen und Litauen als feindselige Länder, gefolgt von Großbritannien (57 Prozent), Deutschland (50 Prozent) und Schweden (40 Prozent). Die USA wurden überwiegend als Konkurrent eingestuft (53 Prozent). Auf die Frage nach fünf befreundeten Ländern wurden am häufigsten Belarus, China, Kasachstan, Indien und Nordkorea genannt – mit Ausnahme von Indien repressiv bis diktatorisch regierte Staaten.
Das Bild der USA hat sich bei den Russen über die vergangenen Jahrzehnte mehrfach positiv oder negativ verändert. Es war schlecht unter Präsident Joe Biden wegen der Unterstützung für die Ukraine. Und es verbesserte sich mit dem Amtsantritt von Donald Trump, der ein rasches Ende des Kriegs versprach.
„Die Menschen sind den Krieg leid“, sagte Gudkow. Die Hoffnungen seien auf Trump übertragen worden, weil klar sei, dass Kremlchef Wladimir Putin den Krieg nicht beenden werde und daran auch nichts zu ändern sei. Die Sehnsucht nach Frieden bedeute aber keine Bereitschaft zu Kompromissen: „Die Russen sind überzeugt, dass die Ukraine aufgeben und kapitulieren wird.“
Im Auftrag der Deutschen Sacharow Gesellschaft hat das in Russland als Auslandsagent eingestufte Institut die Weltsicht der Russen nach fast vier Jahren Ukraine-Krieg erforscht. In den mehr als 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion habe Russland nur sechs Jahre lang keinen Krieg geführt, sagte Gudkow. Er sprach von einer „Militarisierung des Bewusstseins“.
Unter den mehr als 1600 Befragten sahen 62 Prozent Polen und Litauen als feindselige Länder, gefolgt von Großbritannien (57 Prozent), Deutschland (50 Prozent) und Schweden (40 Prozent). Die USA wurden überwiegend als Konkurrent eingestuft (53 Prozent). Auf die Frage nach fünf befreundeten Ländern wurden am häufigsten Belarus, China, Kasachstan, Indien und Nordkorea genannt – mit Ausnahme von Indien repressiv bis diktatorisch regierte Staaten.
Das Bild der USA hat sich bei den Russen über die vergangenen Jahrzehnte mehrfach positiv oder negativ verändert. Es war schlecht unter Präsident Joe Biden wegen der Unterstützung für die Ukraine. Und es verbesserte sich mit dem Amtsantritt von Donald Trump, der ein rasches Ende des Kriegs versprach.
„Die Menschen sind den Krieg leid“, sagte Gudkow. Die Hoffnungen seien auf Trump übertragen worden, weil klar sei, dass Kremlchef Wladimir Putin den Krieg nicht beenden werde und daran auch nichts zu ändern sei. Die Sehnsucht nach Frieden bedeute aber keine Bereitschaft zu Kompromissen: „Die Russen sind überzeugt, dass die Ukraine aufgeben und kapitulieren wird.“
Ukrainischer Außenminister: Selenskij zu Treffen mit Putin bereit
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist laut seinem Außenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskrieges direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Im Ringen um eine Friedenslösung seien die sensibelsten Fragen noch nicht geklärt, sagte Chefdiplomat Andrij Sybiha in einem Interview mit dem ukrainischen Portal Jewropejska Prawda. Dabei gehe es um Gebietsfragen und das von Russland besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja. Um diese Fragen zu klären, sei Selenskij bereit, sich mit Putin zu treffen, sagte Sybiha.
Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 von russischen Truppen besetzt.
Schon in der Vergangenheit hatte Selenskij mehrfach ein Treffen mit dem russischen Staatschef gefordert, während Moskau stets bremste. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.
Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 von russischen Truppen besetzt.
Schon in der Vergangenheit hatte Selenskij mehrfach ein Treffen mit dem russischen Staatschef gefordert, während Moskau stets bremste. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.
Passagierzug in Charkiw von russischen Drohnen angegriffen – Tote und Verletzte
Bei einem Drohnenangriff auf einen Passagierzug im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sind laut Präsident Wolodimir Selenskij mindestens vier Menschen getötet worden. Nach vier weiteren werde noch gesucht, zwei seien verletzt worden, schrieb Selenskij in sozialen Medien. „Es gibt und es kann keine militärische Rechtfertigung geben, um Zivilisten in einem Zugwaggon zu töten“, sagte er. In jedem Land würde ein solcher Angriff als Terrorismus gewertet werden, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Nach russischen Angriffen: Tote und Verletzte in Odessa, Stromausfälle in Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram zudem von 25 Verletzten. Zunächst wurde nur von einem Toten und zwei Vermissten berichtet. Die Beseitigung der Folgen des Angriffs dauere an. Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden, schrieb Lyssak am Morgen. Nachts habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.
Am Montagabend traf zudem ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.
Auch aus der Großstadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine, in der Region Dnipropetrowsk, wurde der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet.
Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen.
Am Montagabend traf zudem ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.
Auch aus der Großstadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine, in der Region Dnipropetrowsk, wurde der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet.
Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen.
Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines Wohnhauses, das nach einem Raketeneinschlag in Odessa schwer beschädigt wurde. Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
Bericht: US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohl nur bei Gebietsabtretungen – Weißes Haus dementiert
Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an Gebietsabtretungen. Die US-Regierung habe dies der Ukraine entsprechend signalisiert, berichtet die Financial Times unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.
In dem Bericht heißt es zudem: Die USA seien der Ansicht, dass die Ukraine den Donbass aufgeben müsse, damit der Krieg beendet werden könne, und übten keinen Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus, diese Forderung fallen zu lassen. Das Weiße Haus bezeichnet diese Darstellung als „völlig falsch“. Die einzige Rolle der USA im Friedensprozess bestehe darin, beide Seiten an einen Tisch zu bringen, um eine Einigung zu erzielen, zitiert die Financial Times Anna Kelly, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Die ukrainische Regierung hat bisher immer erklärt, dass sie einen Abzug aus nicht von Moskaus Streitkräften besetzten Gebieten ablehnt. Russland forderte dagegen immer wieder die Abtretung von Gebieten. Von diesen grundsätzlich unterschiedlichen Positionen war auch nach den Verhandlungen vor einigen Tagen in Abu Dhabi die Rede.
Die Ukraine zählt auf Sicherheitsgarantien ihrer Partner. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vor zwei Tagen erklärt, ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA sei unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament, so Selenskij. Das Thema Gebietsabtretungen erwähnte er dabei nicht.
Die Financial Times zitiert in ihrem Bericht einen hochrangigen ukrainischen Beamten, demzufolge die Ukraine zunehmend unsicher sei, ob Washington sich zu Sicherheitsgarantien verpflichten werde. Die USA würden jedes Mal, wenn die Sicherheitsgarantien unterzeichnet werden könnten, zurückziehen.
In dem Bericht heißt es zudem: Die USA seien der Ansicht, dass die Ukraine den Donbass aufgeben müsse, damit der Krieg beendet werden könne, und übten keinen Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus, diese Forderung fallen zu lassen. Das Weiße Haus bezeichnet diese Darstellung als „völlig falsch“. Die einzige Rolle der USA im Friedensprozess bestehe darin, beide Seiten an einen Tisch zu bringen, um eine Einigung zu erzielen, zitiert die Financial Times Anna Kelly, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Die ukrainische Regierung hat bisher immer erklärt, dass sie einen Abzug aus nicht von Moskaus Streitkräften besetzten Gebieten ablehnt. Russland forderte dagegen immer wieder die Abtretung von Gebieten. Von diesen grundsätzlich unterschiedlichen Positionen war auch nach den Verhandlungen vor einigen Tagen in Abu Dhabi die Rede.
Die Ukraine zählt auf Sicherheitsgarantien ihrer Partner. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vor zwei Tagen erklärt, ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA sei unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament, so Selenskij. Das Thema Gebietsabtretungen erwähnte er dabei nicht.
Die Financial Times zitiert in ihrem Bericht einen hochrangigen ukrainischen Beamten, demzufolge die Ukraine zunehmend unsicher sei, ob Washington sich zu Sicherheitsgarantien verpflichten werde. Die USA würden jedes Mal, wenn die Sicherheitsgarantien unterzeichnet werden könnten, zurückziehen.