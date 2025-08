Bei massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Mindestens 52 weitere Menschen seien verletzt worden, schreibt der Militärverwaltungschef von Kiew , Timur Tkatschenko; mehr als zwei Dutzend von ihnen würden in Kliniken behandelt. Unter den Toten sei ein sechsjähriger Junge.Insgesamt habe die russische Armee in der Nacht mehr als 300 Kampfdrohnen und acht Raketen eingesetzt, meldete die ukrainische Luftwaffe . Hauptziel sei Kiew gewesen. Einschläge seien an zwölf Orten registriert worden, eine der Raketen habe ein Wohnhaus in der Hauptstadt getroffen. An 19 weiteren Orten habe es Schäden durch Wrackteile abgeschossener Flugkörper gegeben."Heute hat die Welt erneut Russlands Antwort auf unseren Wunsch nach Frieden gesehen, den wir mit Amerika und Europa teilen", schrieb Präsident Wolodimir Selenskij auf X . Damit brachte er die Luftangriffe in Verbindung mit dem jüngsten Ultimatum der US-Regierung an Russland, binnen zehn oder zwölf Tagen einer Waffenruhe zuzustimmen.Laut Tkatschenko wurden allein in Kiew an mindestens 27 Orten Schäden gemeldet, hauptsächlich im Stadtbezirk Solomjanskyj, wo eine Bildungseinrichtung und ein Wohngebäude angegriffen worden seien. Auch Reporter berichteten von zahlreichen Explosionen. Demnach brachen infolge der Angriffe zahlreiche Feuer aus, beschädigt worden sei auch ein Krankenhaus. Selenskij teilte ein Video, das ein zerstörtes Gebäude, Feuer und Rauchschwaden zeigte. Neben Kiew seien auch die Regionen Dnipro, Poltawa, Sumy und Mykolajiw betroffen gewesen.