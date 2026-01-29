Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Deutschland zahlt zusätzlich in den ukrainischen Energieunterstützungsfonds ein
Ukraine greift Öldepot im russischen Gebiet Woronesch an
Zwei Tote nach russischen Luftangriffen
Ukrainischer Außenminister: Selenskij zu Treffen mit Putin bereit
Passagierzug in Charkiw von russischen Drohnen angegriffen – Tote und Verletzte
Dimitri Taube
Selenskij kritisiert nach Blackout Kiews Stadtverwaltung
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die schwere Lage in Kiew mit der Wärme- und Stromversorgung nach den russischen Luftangriffen auch der Stadtverwaltung angelastet. „Die Ausrüstung hätte schon vor dem Winter besorgt und gekauft werden müssen, und die Stadtverwaltung von Kiew sollte jetzt um ein Vielfaches schneller agieren, um den Menschen wenigstens im Februar das Leben zu erleichtern“, forderte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache.
Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, gilt als politischer Konkurrent des Präsidenten. Selenskij hat Klitschko und Kiew bereits mehrfach kritisiert – zuletzt Mitte Januar, als er sich auch schon zum Thema Krisenmanagement äußerte und sagte: „Wir sehen, dass viel gemacht worden ist – insbesondere in Charkiw, wo sich die lokalen Behörden vorbereitet haben. Kiew hat leider deutlich weniger getan. In der Hauptstadt wurde sehr wenig unternommen.“ Zudem hatte Selenskij bemängelt, dass die Reparaturarbeiten in der Hauptstadt nach russischen Angriffen nicht intensiv genug vorangingen. Auch der neue Energieminister Denys Schmyhal hatte Kiew kritisiert und erklärt, die Stadt habe sich „überhaupt nicht vorbereitet“.
Russische Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern zu Jahresbeginn haben die Energieversorgung Kiews hart getroffen. Die Heizung ist bei starken Frosttemperaturen in tausenden Wohnblocks ausgefallen, auch Strom gibt es nur stundenweise. Zeitweise fehlt in einigen Haushalten sogar fließendes Wasser. Nach Angaben Selenskijs gibt es Hinweise darauf, dass Moskau eine neue schwere Angriffswelle plant.
Der Staatschef dankte in seiner jüngsten Ansprache zudem für die Hilfe, die aus dem ganzen Land in die Hauptstadt ging, sei es mit Brigaden von Elektrikern oder der Lieferung warmer Mahlzeiten an Bedürftige. Der ukrainische Staatschef versprach, die Hilfe auszubauen, wenn nötig. Er erinnerte zugleich aber daran, dass auch in anderen Regionen die Lage schwierig sei.
Michelle Ostwald
Greenpeace kritisiert Frankreichs Uran-Importe aus Russland
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft Frankreich vor, trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin atomares Material aus Russland zu beziehen. Eine Auswertung von Zolldokumenten sowie Daten zu Uran-Lieferungen wiesen darauf hin, dass Russland weiterhin von großer Bedeutung für den französischen Stromkonzern EDF, das Atomunternehmen Orano und das Kerntechnikunternehmen Framatome sei.
Eine Schlüsselrolle bei den Lieferungen von angereichertem Uran spiele der russische Nuklearkonzern Rosatom, teilte Greenpeace mit. Von den vielfältigen Sanktionen gegen Russland ist der Kernkraftsektor bislang aber ausgenommen.
Katja Guttmann
Merz: Deutschland zahlt zusätzlich in den ukrainischen Energieunterstützungsfonds ein
Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Ukraine "in diesen besonders schweren Tagen" weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. "Im Rahmen eines Winterpakets haben wir zum Jahreswechsel 2025/2026 zusätzliche 160 Millionen Euro für die Ukraine eingezahlt, in den Ukraine Energy Support Fund (Energieunterstützungsfonds)", sagt Merz. Damit könnten dringend benötigte Technologien für die Wärmeversorgung beschafft werden, weil Russland systematisch versuche, die Energieversorgung für die Zivilbevölkerung zu zerstören.
Außerdem liefere Deutschland Blockheizkraftwerke und modulare Kesselanlagen für Kitas, Gesundheitszentren und Schulen, "die in der Ukraine vollkommen rücksichtslos durch Russland attackiert werden". Die Bundesrepublik sende zudem Luftverteidigungssysteme, Abfangdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge und Munition. "Wir wollen, dass die Kämpfe aufhören. Wir wollen, dass Russland am Verhandlungstisch bleibt und dort auch bereit ist, diesen Angriffskrieg im Wege eines verhandelten Friedens zu beenden."
Amelie Schmidt
Ukraine greift Öldepot im russischen Gebiet Woronesch an
Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht das Öllager Chocholski in der russischen Region Woronesch angegriffen. Dabei hätten sich Ölprodukte entzündet, teilte das Militär in einer Erklärung auf Telegram mit. Es sei dichter Rauch zu beobachten. Die Folgen des Angriffs würden derzeit geprüft. Die Region Woronesch grenzt an die Ukraine.
Darüber hinaus griff die ukrainische Armee in der Nacht einige weitere Regionen in Russland mit Drohnen an. Zudem war die Stadt Sewastopol auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ein Ziel ukrainischer Attacken. Es gab aber keine Angaben zu größeren Schäden. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien nachts 75 ukrainische Drohnen abgefangen worden.
Leopold Zaak
Zwei Tote nach russischen Luftangriffen
In der Nacht auf Mittwoch hat Russland erneut die Ukraine aus der Luft angegriffen. Nach Angaben der Behörden sind dabei in der Region Kiew zwei Menschen getötet worden, vier Menschen wurden demnach verletzt. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge griff Russland mit 146 Drohnen und einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M an. 103 Drohnen sollen abgefangen worden sein. In der Hauptstadt Kiew selbst wurde ein 17-stöckiges Wohnhaus getroffen, wobei es zu leichten Schäden am Dach und an Fenstern kam.
Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite Nacht in Folge angegriffen. Dem Militärchef der Stadt, Serhij Lysak, zufolge wurden drei Menschen verletzt. Zudem sei die Hafeninfrastruktur in der umliegenden Region beschädigt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Nachdem bei einem Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag drei Menschen getötet worden waren, hatte Odessa einen Trauertag ausgerufen. In der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen verletzt. In Saporischschja im Südosten des Landes wurden nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow vier Menschen verletzt und mindestens zwölf Wohngebäude beschädigt.
Viktoria Spinrad
Umfrage: Viele Russen fühlen sich von Feinden umzingelt
Viele Menschen in Russland sehen sich einer Umfrage zufolge von ausländischen Feinden umzingelt, während sie ihr eigenes Land als Opfer betrachten. Dies sei eine Folge der unablässigen antiwestlichen Propaganda, sagte der russische Soziologe Lew Gudkow vom unabhängigen Lewada-Zentrum Moskau in Berlin bei der Vorstellung seiner Ergebnisse.
Im Auftrag der Deutschen Sacharow Gesellschaft hat das in Russland als Auslandsagent eingestufte Institut die Weltsicht der Russen nach fast vier Jahren Ukraine-Krieg erforscht. In den mehr als 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion habe Russland nur sechs Jahre lang keinen Krieg geführt, sagte Gudkow. Er sprach von einer „Militarisierung des Bewusstseins“.
Unter den mehr als 1600 Befragten sahen 62 Prozent Polen und Litauen als feindselige Länder, gefolgt von Großbritannien (57 Prozent), Deutschland (50 Prozent) und Schweden (40 Prozent). Die USA wurden überwiegend als Konkurrent eingestuft (53 Prozent). Auf die Frage nach fünf befreundeten Ländern wurden am häufigsten Belarus, China, Kasachstan, Indien und Nordkorea genannt – mit Ausnahme von Indien repressiv bis diktatorisch regierte Staaten.
Das Bild der USA hat sich bei den Russen über die vergangenen Jahrzehnte mehrfach positiv oder negativ verändert. Es war schlecht unter Präsident Joe Biden wegen der Unterstützung für die Ukraine. Und es verbesserte sich mit dem Amtsantritt von Donald Trump, der ein rasches Ende des Kriegs versprach.
„Die Menschen sind den Krieg leid“, sagte Gudkow. Die Hoffnungen seien auf Trump übertragen worden, weil klar sei, dass Kremlchef Wladimir Putin den Krieg nicht beenden werde und daran auch nichts zu ändern sei. Die Sehnsucht nach Frieden bedeute aber keine Bereitschaft zu Kompromissen: „Die Russen sind überzeugt, dass die Ukraine aufgeben und kapitulieren wird.“
Viktoria Spinrad
Ukrainischer Außenminister: Selenskij zu Treffen mit Putin bereit
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist laut seinem Außenminister bereit, mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskrieges direkt mit Kremlchef Wladimir Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Im Ringen um eine Friedenslösung seien die sensibelsten Fragen noch nicht geklärt, sagte Chefdiplomat Andrij Sybiha in einem Interview mit dem ukrainischen Portal Jewropejska Prawda. Dabei gehe es um Gebietsfragen und das von Russland besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja. Um diese Fragen zu klären, sei Selenskij bereit, sich mit Putin zu treffen, sagte Sybiha.
Russland verlangt für einen Waffenstillstand territoriale Zugeständnisse der Ukraine, insbesondere einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donezk und Luhansk. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa und seit März 2022 von russischen Truppen besetzt.
Schon in der Vergangenheit hatte Selenskij mehrfach ein Treffen mit dem russischen Staatschef gefordert, während Moskau stets bremste. Am vergangenen Wochenende verhandelten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterhändler der Ukraine und Russlands unter Vermittlung der USA erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander. Die Gespräche sollen am kommenden Sonntag in Abu Dhabi fortgesetzt werden.
Nadja Lissok
Passagierzug in Charkiw von russischen Drohnen angegriffen – Tote und Verletzte
Bei einem Drohnenangriff auf einen Passagierzug im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sind laut Präsident Wolodimir Selenskij mindestens vier Menschen getötet worden. Nach vier weiteren werde noch gesucht, zwei seien verletzt worden, schrieb Selenskij in sozialen Medien. „Es gibt und es kann keine militärische Rechtfertigung geben, um Zivilisten in einem Zugwaggon zu töten“, sagte er. In jedem Land würde ein solcher Angriff als Terrorismus gewertet werden, schrieb Selenskij auf der Plattform X.
Dimitri Taube
Nach russischen Angriffen: Tote und Verletzte in Odessa, Stromausfälle in Charkiw
Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lyssak, berichtete auf Telegram zudem von 25 Verletzten. Zunächst wurde nur von einem Toten und zwei Vermissten berichtet. Die Beseitigung der Folgen des Angriffs dauere an. Es seien mehrere Wohnblocks und Einfamilienhäuser, ein Infrastrukturobjekt und eine Kirche im Stadtzentrum beschädigt worden, schrieb Lyssak am Morgen. Nachts habe es mehrere Brände gegeben. Rettungskräfte bargen Menschen, die in den beschädigten Häusern eingeschlossen waren.
Am Montagabend traf zudem ein russischer Angriff mit Raketen und Drohnen die Energieversorgung der ostukrainischen Großstadt Charkiw. 80 Prozent der Stadt und des Umlands seien ohne Strom, es gebe Notabschaltungen, teilte Gouverneur Oleh Synjehubow mit.
Auch aus der Großstadt Krywyj Rih im Süden der Ukraine, in der Region Dnipropetrowsk, wurde der Einschlag einer Drohne in einem Hochhaus gemeldet.
Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 165 feindliche Drohnen, von denen 135 abgefangen worden seien. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete unterdessen den Abschuss von 19 ukrainischen Drohnen.
Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines Wohnhauses, das nach einem Raketeneinschlag in Odessa schwer beschädigt wurde. Foto: Michael Shtekel/AP/dpa
Dimitri Taube
Bericht: US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine wohl nur bei Gebietsabtretungen – Weißes Haus dementiert
Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an Gebietsabtretungen. Die US-Regierung habe dies der Ukraine entsprechend signalisiert, berichtet die Financial Times unter Berufung auf acht mit den Gesprächen vertraute Personen. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.
In dem Bericht heißt es zudem: Die USA seien der Ansicht, dass die Ukraine den Donbass aufgeben müsse, damit der Krieg beendet werden könne, und übten keinen Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus, diese Forderung fallen zu lassen. Das Weiße Haus bezeichnet diese Darstellung als „völlig falsch“. Die einzige Rolle der USA im Friedensprozess bestehe darin, beide Seiten an einen Tisch zu bringen, um eine Einigung zu erzielen, zitiert die Financial Times Anna Kelly, stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses.
Die ukrainische Regierung hat bisher immer erklärt, dass sie einen Abzug aus nicht von Moskaus Streitkräften besetzten Gebieten ablehnt. Russland forderte dagegen immer wieder die Abtretung von Gebieten. Von diesen grundsätzlich unterschiedlichen Positionen war auch nach den Verhandlungen vor einigen Tagen in Abu Dhabi die Rede.
Die Ukraine zählt auf Sicherheitsgarantien ihrer Partner. Präsident Wolodimir Selenskij hatte vor zwei Tagen erklärt, ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA sei unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament, so Selenskij. Das Thema Gebietsabtretungen erwähnte er dabei nicht.
Die Financial Times zitiert in ihrem Bericht einen hochrangigen ukrainischen Beamten, demzufolge die Ukraine zunehmend unsicher sei, ob Washington sich zu Sicherheitsgarantien verpflichten werde. Die USA würden jedes Mal, wenn die Sicherheitsgarantien unterzeichnet werden könnten, zurückziehen.
Katja Guttmann
Selenskij: Vorbereitungen für nächstes trilaterales Treffen laufen
Bei dem Treffen von Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi am Freitag und Samstag sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij vor allem militärische Fragen besprochen worden. Es sei aber auch um politische Themen gegangen, teilt Selenskij auf der Online-Plattform X mit. "Die Vorbereitungen für neue trilaterale Treffen in dieser Woche laufen jetzt", schreibt der Präsident. Bei den jüngsten Beratungen über einen möglichen Waffenstillstand in dem seit fast vier Jahren währenden Krieg wurde bereits eine Fortsetzung beschlossen, ein konkreter Termin wurde nicht festgelegt.
Dimitri Taube
Kreml: Keine freundschaftliche Atmosphäre bei Gesprächen möglich
Nach den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi in den vergangenen Tagen hat der Kreml an diesem Montag die Erwartungen an die Verhandlungen gedämpft. Kremlsprecher Dmitrij Peskow widersprach Berichten von US-Vertretern, dass in Abu Dhabi zwischen den beteiligten Ukrainern und Russen eine fast freundschaftliche Atmosphäre geherrscht habe. „Das ist im jetzigen Stadium wohl kaum möglich“, sagte er.
Bei den ersten direkten Verhandlungen der Kriegsparteien seit Monaten wurde nur vereinbart, das Gespräch nach einer Woche fortzusetzen. Ein Termin steht bislang nicht genau fest – möglich ist der 1. Februar. Der Kreml sieht die Gespräche noch ganz am Anfang. „Es wäre falsch, mit großer Ergebnisträchtigkeit zu rechnen“, kommentierte Peskow das erste Treffen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Es gehe um schwierige Themen, so Peskow. „Aber allein die Tatsache, dass diese Kontakte konstruktiv begonnen haben, muss man positiv sehen.“
Der Kremlsprecher verwies zudem erneut auf eine angebliche „Formel von Anchorage“, in der Russlands Interessen festgelegt seien. Dies bezieht sich auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin im August 2025 in Alaska. Zu einer Einigung wurde nichts mitgeteilt. Aber Moskau fordert einen Abzug der ukrainischen Armee aus Gebieten im Osten, die diese bislang noch verteidigt. Kiew lehnt dies ab.
Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange schrieb im Netzwerk X, es scheine, als habe Trump in Anchorage Zusagen gemacht, die er nun nicht einlösen könne. Deshalb drängten die USA die Ukraine zu diesem Verzicht.
Matthias Becker
Selenskij: Papier über Sicherheitsgarantien der USA "zu 100 Prozent" fertig
Ein Dokument über Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine ist dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zufolge unterschriftsreif. Das Papier sei „zu 100 Prozent“ fertig, sagte Selenskij bei einer Pressekonferenz mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda und Polens Präsident Karol Nawrocki in Litauen. Kiew erwarte nun von seinen Partnern die Bereitschaft, Ort und Zeit zur Unterschrift zu nennen, danach komme das Dokument zur Ratifizierung in den US-Kongress und das ukrainische Parlament.
Selenskij war am Sonntag in Litauen und nahm dort an Veranstaltungen aus Anlass des 163. Jahrestags eines Aufstands gegen das Russische Reich teil. Auch von den europäischen Partnern erwarte die Ukraine Sicherheitsgarantien. Selenskij nannte dazu die sogenannte Koalition der Willigen aus Unterstützerstaaten der Ukraine. Auch eine Aufnahme in die Europäische Union sei eine Sicherheitsgarantie für sein Land.
SZ-Korrespondent Florian Hassel berichtet über die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi
Dimitri Taube
Neue Angriffe auf die Ukraine – Tausende Menschen in Kiew ohne Heizung
Trotz der Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine hat Russland das Land erneut mit Drohnen und Raketen beschossen. Zum Einsatz gekommen seien 102 Kampfdrohnen und zwei Iskander-Raketen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 87 Drohnen wurden demnach abgewehrt, es gab aber auch Einschläge an zehn unterschiedlichen Orten.
Unterdessen bleibt die Lage in der Hauptstadt Kiew infolge vorangegangener russischer Attacken schwierig. Zwar sei der größte Teil der am Samstag in 6000 Wohnblocks ausgefallenen Heizungen wieder an das Wärmenetz angeschlossen worden, doch 1676 Wohnblocks seien immer noch ohne Wärmeversorgung, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. In der Nacht lagen die Temperaturen in Kiew im zweistelligen Frostbereich.
Auf der Gegenseite meldete auch Russland ukrainischen Beschuss. 52 Drohnen sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau abgewehrt worden. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte mit, dass durch Raketenbeschuss in der Nacht Energieobjekte beschädigt worden seien. Zu den Folgen machte er keine Angaben. Die Region kämpft seit Wochen mit Problemen bei der Energieversorgung.
Michelle Ostwald
Witkoff: Weitere Ukraine-Gespräche nächste Woche in Abu Dhabi geplant
In der kommenden Woche sind nach US-Angaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten weitere Gespräche zur Beendigung des Krieges geplant. Zu den am Freitag und Samstag abgehaltenen trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington schrieb der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X, diese seien "sehr konstruktiv" gewesen. Es seien Pläne gemacht worden, "die Gespräche nächste Woche in Abu Dhabi fortzusetzen".