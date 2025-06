Massiver russischer Angriff auf Ukraine

Papst fordert Putin zu Friedensgeste auf

Papst Leo XIV. hat Russlands Präsident Wladimir Putin zu einem friedensfördernden Zeichen im Krieg mit der Ukraine aufgerufen. Wie das vatikanische Presseamt am Mittwochabend mitteilte, telefonierte Leo XIV. am Nachmittag mit Putin und appellierte an Russland, „eine Geste zu setzen, die den Frieden begünstigt“. Der Papst habe in seinem ersten Gespräch mit dem Kremlchef zudem betont, wie wichtig der Dialog sei für die Herstellung positiver Kontakte zwischen den Parteien und die Suche nach Lösungen des Konflikts.



Putin und der Papst sprachen auch über die humanitäre Lage und die Notwendigkeit, Hilfe zu leisten. Außerdem, so der Vatikan weiter, sei es um die kontinuierlichen Bemühungen um den Gefangenenaustausch gegangen und um die Bedeutung der Arbeit, die Kardinal Matteo Zuppi als päpstlicher Beauftragter hierbei leiste.



Der Kreml nannte das Gespräch konstruktiv. Beide Seiten hätten sich dafür ausgesprochen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Der Kreml sprach von Bemühungen zum weiteren Ausbau der Beziehungen auf der Grundlage gemeinsamer geistiger und moralischer Werte, um eine gerechtere Weltordnung zu schaffen. Putin und Leo XIV. strebten eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in kulturellen und humanitären Angelegenheiten und für den Schutz der Christen und ihrer heiligen Stätten in der ganzen Welt und insbesondere im Nahen Osten an, hieß es aus Moskau.



Putin würdigte den Angaben zufolge die Bereitschaft des Papstes, zur Lösung der Krise beizutragen. Der Präsident schätze „die entpolitisierte Beteiligung des Vatikans an der Lösung dringender humanitärer Probleme“. In dem Telefonat bekundete Putin seine Bereitschaft, „mit politischen und diplomatischen Mitteln Frieden zu schaffen“. Laut Kreml betonte er, für eine endgültige, gerechte und umfassende Lösung müssten die Ursachen der Krise beseitigt werden. Er beschuldigte zugleich die von Russland angegriffene Ukraine, den Konflikt zu eskalieren.