Differenzen zwischen Selenskij und Fico bleiben nach Treffen der beiden Staatschefs weiter bestehen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico haben ihre Differenzen bei einem Treffen nicht ausräumen können. Selenskij bemühte sich, die Slowakei vom Import russischen Öls abzubringen. Fico machte jedoch keine entsprechenden Zusagen. Slowakischen Journalisten berichtete er im Anschluss an das Treffen in Uschhorod im Westen der Ukraine: „Wir haben uns geeinigt, dass wir uns nicht in allem einig sind.“



Selenskij betont dennoch die Relevanz. "Es ist wichtig, dass wir diesen Dialog haben. Wir werden ihn fortsetzen", sagte der ukrainische Staatschef der Nachrichtenagentur Ukrinform zufolge nach dem Treffen. Auf der Plattform X schrieb er von einem inhaltsreichen Gespräch. Er habe Fico über das Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und die Arbeit der Unterstützerstaaten in der sogenannten "Koalition der Willigen" informiert. Fico habe seinerseits über seine Kontakte zu China gesprochen.



Anfang der Woche hatte der slowakische Präsident den Kremlchef Wladimir Putin bei einem Besuch in Peking getroffen. Dabei soll er auch um eine Steigerung der Importe aus Russland gebeten haben. Der als Rechtspopulist geltende Fico sagte nach seinem Treffen mit Putin, dass die russischen Gaslieferungen an die Slowakei über die Pipeline TurkStream weiter zunähmen. Die wiederholten Beschädigungen der Pipeline durch das ukrainische Militär seien ein „Angriff auf die Energiesicherheit der Slowakei“. Die Leitung bringt russisches Erdöl auf dem Landweg in die Slowakei und nach Ungarn.



Beide Länder importieren täglich etwa 200 000 bis 250 000 Barrel russisches Öl, was etwa drei Prozent des Ölbedarfs der EU entspricht. EU-Energiekommissar Dan Jörgensen betonte, die EU halte an ihren Plänen fest, bis 2028 Ölimporte aus Russland zu beenden - auch im Falle eines Friedensschlusses zwischen Russland und der Ukraine.